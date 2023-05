Ultima știre - 08:21 Marți, 09 Mai 2023, 07:40

HotNews.ro

0

Sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei resping atacurile rusești asupra capitalei, a declarat marți dimineață administrația militară de la Kiev, în urma alertelor de raid aerian la nivel național. Rusia sărbătoreşte marţi aniversarea victoriei asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial cu o paradă în Piaţa Roşie. Moscova s-a râzgândit și a invitat mai mulți aliați să participă la festivități.

Bahmut este cea mai fierbinte zonă de pe linia frontului Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Principalele informații despre războiul din Ucraina, ziua 440, LIVE-TEXT:

Ziarul The New York Times şi agenţia de presă Associated Press au fost recompensate, luni, pentru munca lor despre războiul din Ucraina cu Premii Pulitzer, cele mai prestigioase premii ale presei americane.

Mercenarii Wagner nu au primit încă muniția promisă de Moscova, a declarat marți șeful grupării paramilitare Evgheni Prigojin, la scurt timp după ce spusese că, potrivit datelor preliminare, erau semne că au început să o primească, informează Reuters.

Rusia a lansat marți aproximativ 15 rachete de croazieră asupra capitalei Ucrainei, al doilea atac în tot atâtea zile, sistemele de apărare antiaeriană doborându-le pe toate, au declarat oficiali ucraineni, după ce au fost lansate alerte de raid aerian în toată țara, transmite Reuters.

​Rusia sărbătoreşte marţi aniversarea victoriei asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial cu o paradă în Piaţa Roşie, în condiţii de securitate sporită, transmite Reuters.

Scurtă recapitulare a evenimentelor recente:

Mercenarii Wagner nu au primit încă muniția promisă de Moscova, a declarat șeful grupului, Evgheni PRigojin, revenind asupra unor declarații făcute tot luni, potrivit cărora datele inițiale arătau că au început să o primească.

Statele Unite intenționează să anunțe, chiar marți, un nou pachet de ajutor militar de 1,2 miliarde de dolari pentru Ucraina, care va include sisteme de apărare aeriană, muniție și fonduri pentru instruire, a declarat un oficial american.

Premierul olandez Mark Rutte a declarat că va expune necesitatea de a apăra Ucraina în războiul cu Rusia atunci când se va întâlni cu președintele brazilian Luis Inacio Lula da Silva, care a criticat înarmarea ucrainenilor.

Forțele ucrainene au bombardat luni regiunea Belgorod de la granița Rusiei cu Ucraina, rănind cel puțin cinci persoane și deteriorând case și linii electrice, susține guvernatorul regiunii.

Națiunile Unite au declarat că nicio navă nu a fost inspectată duminică sau luni, în cadrul unui acord care permite exportul în siguranță de cereale din Ucraina în Marea Neagră, acord pe care Moscova a amenințat că îl va părăsi la 18 mai din cauza obstacolelor în calea propriilor sale exporturi de cereale și îngrășăminte.



Separatiștii ruși din Transnistria au cerut Moscovei să trimită mai multe trupe de „menținere a păcii” în regiune, propunere denunțată ferm de guvernul de la Chișinău;

Ucraina susține că autoritățile de ocupație rusești din Mariupol au început evacuarea orașelor de teama ofensivei așteptate a Kievului.

Kremlinul și-a schimbat poziția privind participarea aliaților săi la parada de Ziua Victoriei ce urmează să aibă loc marți la Moscova, punând presiuni pe șefii de stat apropiați de Moscova să participe în persoană la festivități;

Comisia Europeană a finalizat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, măsurile propuse fiind transmise pentru consultări statelor membre ale blocului comunitar;

Ultimul atac cu rachete al forțelor armate ruse a dus la distrugerea unui depozit al Crucii Roșii în Odesa.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, este unicul lider din cadrul Comunității Statelor Independente (fostele republici sovietice) pe care liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a refuzat să îl felicite de 9 mai, „Ziua Victoriei”, scrie deschide.md.

ANALIZĂ: Când Vladimir Putin va urca marţi pe scenă pentru a celebra victoria sovietică asupra Germaniei naziste, discursul său din Piaţa Roşie va urma unei săptămâni agitate în care dronele au atacat Kremlinul şi unul dintre principalii săi aliaţi, Evgheni Prigojin, a ameninţat cu o revoltă.

--------------

Evenimentele de luni privind agresiunea rusă au fost LIVE aici pe HotNews.ro