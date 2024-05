INTERNATIONAL Joi, 02 Mai 2024, 18:25

0

​Președintele american Joe Biden a ținut un discurs joi vorbind despre protestele studențești pro-palestiniene care au luat amploare și s-au soldat cu violențe, ciocniri între tabere și intervenția forțelor de ordine.

Joe Biden Foto: Evan Vucci / Associated Press / Profimedia Images

În fața acuzațiilor de abuz polițienesc, Joe Biden spune că fiecare student e liber să protesteze, dar avertizează că „ordinea trebuie să prevaleze” și nu se acceptă distrugerea bunurilor publice.

„Nu suntem o națiune care reduce oamenii la tăcere”, a declarat președintele american într-un scurt discurs, adăugând că „antisemitismul nu are ce căuta” în campusuri.

Întrebat dacă se impune o intervenție a Gărzii Naționale pentru evacuarea taberelor de corturi, Biden a respins ideea susținând că lucrurile sunt sub control.

De asemenea, Biden spune că administrația sa nu își va regândi politica privind conflictul din Palestina și susținerea față de Israel.

Protestele declanșate de războiul din Gaza s-au amplificat în ultimele săptămâni în campusurile studențești americane și, inspirate de evenimentele de la prestigioasa Universitate Columbia, au cuprins zeci de școli.

Peste o mie de demonstranți au fost arestați până acum, au existat acuzații de antisemitism, ciocniri cu poliția care a intrat în forță pentru a demola taberele de protestatari și chiar violențe în toată regula, în special la Universitatea California (UCLA), atunci când contramanifestanții pro-israelieni au atacat mulțimea pro-palestiniană, miercuri seară, scriu Reuters, BBC, Associated Press și New York Times.

știrea se actualizează

Citește și:

Cine sunt protestatarii

Protestele pro-palestiniene au atras studenți și cadre didactice de diferite origini, inclusiv de confesiune musulmană și evreiască, dar cu siguranță nu numai, după cum arată imaginile de la fața locului și după cum spun chiar organizatorii, scrie Reuters.

Printre grupurile care au organizat diferite proteste se numără Students for Justice in Palestine și Jewish Voice for Peace.

Cele două grupuri, vechi de zeci de ani, care protestează frecvent împotriva ocupației militare israeliene, au filiale în întreaga țară care au fost esențiale pentru protestele din campusuri.

Protestele de la Columbia au fost organizate de Columbia University Apartheid Divest (CUAD), care se descrie ca o coaliție de peste 100 de grupuri studențești.

Aceasta a fost fondată în 2016 și a încercat fără succes să pună capăt investițiilor făcute de Columbia în companiile producătoare de arme și în alte companii care susțin ocupația Israelului asupra teritoriilor palestiniene.

Studenții, printre care se numără evrei, musulmani și palestinieni, au „reactivat” coaliția și cererile sale după atacul Hamas din 7 octombrie și răspunsul Israelului Gaza.

Studenții de la Columbia au organizat rugăciuni musulmane și evreiești în tabără, iar unii au ținut discursuri în care au condamnat Israelul și sionismul și au lăudat rezistența armată palestiniană.

Organizatorii au respins acuzațiile de antisemitism, deși unii studenți evrei au declarat că nu se simt în siguranță în campus și că sunt neliniștiți de scandările despre care spun că sunt antisemite.

Acest lucru a fost remarcat și de politicieni și de liderii universităților care au cerut forțelor de ordine să pună capăt protestelor.

În multe cazuri, la protestele din campusuri au luat parte persoane din afara universităților. Universitatea Columbia a spus că jumătate dintre persoanele arestate marți seară nu aveau vreo legătură cu școala.