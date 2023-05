INTERNATIONAL Marți, 09 Mai 2023, 08:12

HotNews.ro

0

Ziarul The New York Times şi agenţia de presă Associated Press au fost recompensate, luni, pentru munca lor despre războiul din Ucraina cu Premii Pulitzer, cele mai prestigioase premii ale presei americane.

Finalist al premiilor Pulitzer pentru fotojurnalism Foto: Natacha Pisarenko / AP / Profimedia

Una dintre cele mai mari instituţii de ştiri din lume, The New York Times (NYT) şi reporterii săi, au câştigat premiul Pulitzer pentru „International Reporting” pentru „acoperirea neclintită a invaziei Rusiei în Ucraina, inclusiv o anchetă de opt luni privind morţile din Butcha în Ucraina şi despre unitatea rusă responsabilă de aceste crime”, a anunţat într-un mesaj video Marjorie Miller, administratorul Premiilor Pulitzer, anunţă AFP.

Procurorii ucraineni spun că forţele ruse au ucis aproximativ 1.400 de civili în sectorul Butcha de la nord de Kiev, unde cadavrele au fost descoperite după ce trupele s-au retras de la Moscova la sfârşitul lunii martie 2022.

Butcha a devenit simbolul crimelor de război comise de armata rusă de la începutul invaziei Ucrainei în februarie 2022.

În ceea ce priveşte agenţia americană de presă AP, aceasta a câştigat premiul „serviciu public” pentru un reportaj „curajos” despre asediul oraşului ucrainean Mariupol.

Simbol al rezistenţei ucrainene, acest oraş-port din sud-estul ţării a fost asediat şi bombardat mai multe săptămâni de forţele ruse la începutul invaziei.

AP a câştigat, de asemenea, la categoria „fotografie de ştiri de ultimă oră”, Pulitzer pentru imaginile sale „unice” de la începutul conflictului în urmă cu 14 luni.

Alte mass-media americane de renume, Los Angeles Times şi Wall Street Journal au fost onorate pentru investigaţiile lor privind scandalurile politice şi financiare din Statele Unite.

Premiile Pulitzer sunt administrate de Universitatea Columbia din Manhattan din New York, iar anul trecut jurnaliştii ucraineni au fost răsplătiţi pentru „curajul” lor cu un Pulitzer special.