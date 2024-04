Articol susținut de Regina Maria Marți, 23 Aprilie 2024, 11:44

Dincolo de orice context social, dincolo de orice studii științifice sau statistici, maternitatea rămâne o călătorie profund individuală, pe care fiecare femeie o experimentează și o parcurge în mod diferit. Poveștile mamelor, adesea atât de variate încât s-ar putea regăsi la extremele opuse ale unui întreg spectru, au, însă, toate, un punct comun: puterea incredibilă de a nu înceta să creadă în ele și în dorința lor de a aduce pe lume un copil.

Gabriela Foto: Regina Maria

Drumul spre a deveni mamă este, adesea, plin de provocări neașteptate. În fața acestora, Regina Maria celebrează puterea extraordinară a femeilor, prin poveștile a trei tinere care au împărtășit un vis: de a aduce în lume viață. Pe tot parcursul acestei călătorii, indiferent de unde începe, Regina Maria este alături de mame cu toată priceperea, dăruirea și empatia întregii echipe medicale, dublată de tehnologia de ultimă generație.

3 femei diferite, 3 povești unice, o singură constantă – Regina Maria și visul de a deveni mamă

Învingătoare@ReginaMaria - Când, după ani de teste negative și sute de injecții, câștigi lupta cu infertilitatea

Oana este o viitoare mamă care și-a croit drumul către maternitate printr-o călătorie presărată cu încercări și eșecuri, luptând cu o problemă de sănătate care, chiar și astăzi, nu este suficient de cunoscută.

În 2019, Oana a fost diagnosticată cu endometrioză, după multiple investigații. A urmat o operație, iar ulterior, diagnosticul de infertilitate, ce părea că îi va încheia visul de a deveni mamă. Viața ei s-a schimbat după ce a întâlnit-o întâmplător pe Diana Cocei, medic primar Obstetrică – ginecologie în cadrul Regina Maria, un nume de referință în diagnosticarea și tratarea infertilității.

„Am ales să fiu învingătoare, nu învinsă. Am devenit mamă după o lungă călătorie către mine însămi. După ce am învățat să mă cunosc mai bine, să accept ce nu pot schimba, să ignor ce mă poate încurca. Am ajuns aici urmându-mi visul până la capăt. Anii în care endometrioza părea că va rămâne în viața mea, sarcinile pierdute și sutele de injecții m-au copleșit. Însă m-au învățat să am răbdare, să cred că voi primi sprijinul de care aveam nevoie. Și că la capătul acestor ani, mă așteaptă copilul meu mult dorit.”, spune viitoarea mamă.

Triumful Oanei s-a ridicat dincolo de toate obstacolele și a fost atins în momentul în care a primit vestea mult-așteptată a sarcinii, obținută cu greu prin FIV. Ea urmează să nască în vară, iar povestea sa este o sursă infinită de speranță pentru toate cuplurile care se luptă cu diagnosticul de infertilitate.

ÎnControl@ReginaMaria - Când învingi toate statisticile și ești liniștită că bebelușul tău e bine

Nu toate poveștile mamelor pornesc de la un diagnostic atât de grav ca infertilitatea, însă multe din ele pot începe ca o luptă cu statisticile. Ina este o tânără care acum se bucură de o sarcină normală, fără probleme, care strălucește în lumina acestei experiențe cu o grație naturală și un sentiment de control asupra propriului corp. Însă și povestea ei a fost precedată de semne de neliniște.

Mai în glumă, mai în serios, Ina mărturisește că a rămas însărcinată în urma unei promoții la Regina Maria - lucru care nu e chiar departe de adevăr.

”Mi-am dorit întotdeauna să fiu mamă, doar că, la fel ca majoritatea femeilor millennial, am tot amânat momentul. În iulie (n.r anul trecut), o prietenă a trimis un mesaj pe grupul nostru de fete – uite, este acest test AMH la Regina Maria cu reducere - 50%. Eram fix în perioada recomandată pentru efectuarea testului, perioada de reducere urma să se termine și am zis, ok. De ce nu? Plănuiam oricum să avem un copil, dar nu era ceva concret, era un proiect așa... de viitor. Am fost și am făcut testul, a doua zi a venit rezultatul. AMH-ul meu era dezastruos. Am început să plâng ca un copil”, își amintește ea.

A urmat un șir de nopți nedormite, cu gândul că nu va fi niciodată mamă. Însă imediat după, a mers la medicul ginecolog, care i-a explicat ce înseamnă rezultatul testului, i-a făcut o serie de recomandări și a mai liniștit-o. Dacă nu putea rămâne însărcinată pe cale naturală, se putea orienta spre FIV. Ina nu și-a pierdut nicio secundă speranța și încrederea în recomandările medicului ei. La o săptămână distanță, a rămas însărcinată.

"La început părea că nu prea am șanse să devin mamă. Însă după câteva luni, când eram la ecografie și i-am auzit bătăile inimii, am știut că am învins statisticile. Iar fiecare nouă morfologie fetală mi-a dat încredere că băiețelul meu este bine”, spune Ina.

Un lucru e cert: cei mai buni specialiști în monitorizare și instinctul de mamă fac medicina extraordinară, iar povestea Inei este o dovadă vie a relației de încredere dintre pacient și medic.

Mamă@ReginaMaria - Când alegi cel mai sigur loc de întâlnire cu bebelușul tău

Triumful maternității este despre fiecare femeie care aduce pe lume un copil, doi, trei sau chiar... cinci. Povestea Gabrielei este și ea una specială, nu prin obstacolele externe pe care le-a avut de înfruntat, ci prin puterea ei de a trece, din nou și din nou, printr-o experiență care i-a schimbat, de fiecare dată, definitiv viața.

Gabriela are 5 copii, toți născuți la Regina Maria. Cu fiecare naștere, ea a adus pe lume speranță, încredere și putere pentru alte mame și femei aflate în căutarea lor.

”Sunt mama a cinci copii și, uneori, nici mie nu îmi vine să cred. De cinci ori mai multă teamă, nesiguranță și încă un "oare va fi totul bine și de data asta?". Însă cu fiecare sarcină au crescut în mine bucuria, recunoștința, răbdarea, blândețea și înțelepciunea. Prin copiii mei, capăt puteri noi, despre care nu știam nimic înainte să devin mamă.”

Gabriela crede că zâmbetul și fericirea celor mici sunt semnele care îi arată clar că și-a îndeplinit misiunea: „Sunt mama a cinci copii și, uneori, nici mie nu îmi vine să cred. De cinci ori mai multă teamă, nesiguranță și încă un "oare va fi totul bine și de data asta?". Însă cu fiecare sarcină au crescut în mine bucuria, recunoștința, răbdarea, blândețea și înțelepciunea. Prin copiii mei, capăt puteri noi, despre care nu știam nimic înainte să devin mamă. Nu cred că este satisfacția mai mare atunci când își vezi copilul că zâmbește și e fericit. Este semnul că ai făcut tot ce se putea face ca el să fie bine.”

La o primă vedere, Ina, Oana și Gabriela par să nu aibă în comun nimic. Dar au, pentru că poveștile lor păstrează o constantă neclintită - Regina Maria și medicina extraordinară, al cărei unic scop este de a face din fiecare mamă o regină în propria ei viață.

Descoperă prin aceste povești triumful maternității - puterea, curajul și perseverența femeilor de a-și urma inima și de a-și îndeplini visul de a deveni mame, o victorie a spiritului uman și a capacității de a iubi și de a nutri viața în toate formele sale.

Există medici și specialiști care își asumă responsabilitatea de a deschide drumuri în medicina românească și există mame care din dragoste pentru copiii lor fac medicina să fie extraordinară. Este absolut remarcabil cum, în tot acest timp, mamele au avut partea lor de contribuție în această poveste. Pentru că ele au puterea să schimbe lumea și pe umerii lor se clădește viitorul nostru.

De 29 de ani, medicii de la REGINA MARIA fac performanță medicală pentru sănătatea mamei și a copilului, deschizând noi orizonturi pentru cuplurile care luptă cu infertilitatea, pentru salvarea sarcinilor cu risc și a nou-născuților prematuri. În fiecare zi, Regina Maria și mamele își unesc forțele pentru a scrie pagini noi în cartea maternității și a medicinei extraordinare.

