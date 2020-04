Bilanțul deceselor din cauza coronavirusului în România crește la 116

Bilanțul deceselor din cauza coronavirusului în România a ajuns vineri la 116. Este vorba despre un bărbat de 70 de ani din județul Mureș, care era internat din 1 aprilie. Rezultatul testului pentru coronavirus a venit în ziua decesului.

Ultimul pacient decedat este un bărbat de 70 de ani din județul Mureș. Era simptomatic din 29 martie, fără context epidemiologic, potrivit Grupului de comunicare strategică. El a fost internat la Spitalul Clinic de Urgență Mureș în 1 aprilie, cu rezultat pozitiv la testul COVID-19 în 2 aprilie. Tot în 2 aprilie a decedat. Pacientul avea boli cronice cardiovasculare, HTA.

Bilanțul deceselor din cauza coronavirusului în România a ajuns astfel la 116. Bilanțul deceselor din cauza coronavirusului în România a ajuns astfel la 116.

Al 38-lea deces

Al 47-lea deces

Un bărbat de 77 de ani din Hunedoara. A murit în 30 martie la Spitalul Municipal Hunedoara. GCS precizează că bărbatul nu ar fi intrat în contact cu vreo persoană infectată.





Barbat de 59 de ani din județul Bacău. În 26 martie i s-au recoltat probe biologice pentru COVID-19, care au fost testate la Spitalul Clinic Boli Infecțioase Iași. Rezultatul a fost confirmat pozitiv în 27 martie. Pacientul a murit în 30 martie la Spital Judetean de Urgență Bacău – secția Boli Infecțioase. Patologie preexistenta: hipertensiune arterială, diabet zaharat tip II decompensat.

Al 49-lea deces

Bărbat de 74 de ani din județul Hunedoara. Fusese internat în 19 martie în Secția de oncologie Deva. În 27 martie s-au recoltat probe biologice pentru COVID-19, care au fost testate la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara. Bărbatul a murit în 27 martie, iar în 30 martie s-au confirmat că era infectat cu coronavirus. Patologie preexistentă: adenocarcinom gastric stadiul IV, carcinomatoza peritoneala





Al 50-lea deces





Femeie de 60 de ani din județul Hunedoara. În 26 martie s-au recoltat probe biologice pentru COVID-19, care au fost testate la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara. Femeia a murit în 29 martie la Spitalul Municipal Hunedoara - Sectia ATI, iar confirmarea pentru coronavirus a venit o zi mai târziu, în 30 martie. Pacienta fusese transferată din Institutul Cardiovascular Timișoara în 26 martie, fiind în același salin cu un caz confirmat. Patologie preexistentă: cardiopatie, insuficienta cardiacă.

Al 51-lea deces

Femeie de 65 de ani din județul Sibiu. Internată în 27 martie la SCJU Sibiu – ATI. În aceeași zi s-au recoltat probe biologice pentru COVID-19, probe care au fost testate la Spitalul Regina Maria București. Data confirmării: 28 martie, data decesului: 30.03.2020. Patologie preexistentă: boală cardiovasculară





Al 52-lea deces





Bărbat de 52 de ani din județul Ialomița. S- a prezentat la UPU Slobozia în 29 martie, s-au recoltat probe biologice pentru COVID-19 care au fost testate la Institutul Matei Balș. Pacientul a murit în 29 martie, iar confirmarea pentru COVID a venit în 30 martie. GCS precizează că pacientul nu are medic de familie și nici apartinatori, iar din acest motiv nu se cunosc antecedentele patologice ale bolnavului.





Decesele 53-65





Deces 66





Deces 67

Bărbat de 69 de ani din județul Iasi. A fost testat cu rezultat pozitiv în 28 martie. S- a internat la SCBI Iasi în 29 martie, probele biologice pentru COVID 19 au fost testate la SCBI Iasi. Data deces: 30 martie. Decesul a fost anunțat în 31 martie.

Deces 68





Femeie de 81 de ani din județul Mehedinti. Internată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Craiova . S-au recoltat probe biologice pentru COVID-19 în 28 martie, care au fost testate la Institutul Cantacuzino. Data confirmarii: 29 martie. Pacienta a murit o zi mai târziu, în 30 martie. Antecedente patologice: HTA, cardiopatie ischiemica cronică, obezitate gradul III. Ancheta epidemiologică este în curs, susține GCS. Deces anunțat în 31 martie.

Deces 73





Bărbat de 62 ani din județul Suceava. S-au recoltat probe în 25.03.2020, confirmat cu COVID în 31.03.2020. Bărbatul a murit în 25 martie.





Deces 74





Femeie de 69 ani din județul Suceava. S-au recoltat probe în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020. Femeia a decedat în 27.03.2020.





Deces 75





Bărbat de 68 ani, jud. Suceava. S-au recoltat probe în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020. A decedat în 28.03.2020.





Deces 76





Bărbat de 57 ani, jud. Suceava. S-au recoltat probe în 26.03.2020, confirmat în 28.03.2020. A decedat în 30.03.2020.





Deces 77





Femeie de 82 ani, jud. Suceava. S-au recoltat probe în 26.03.2020, confirmat în 28.03.2020. Decedat în 30.03.2020.





Deces 78





Femeie de 64 ani, jud. Suceava. Recoltat probe în 26.03.2020, confirmat în 31.03.2020. Decedat în 26.03.2020.

Este vorba despre o femeie de 84 de ani din București, care a ajuns în data de 26.03.2020 la camera de gardă UPU a Spitalului Universitar de urgență cu simptomatologie care a încadrat-o în categoria suspect de infecție cu COVID-19. Pacienta a fost izolată si i s-au recoltat probe pentru COVID-19 în aceeași dată cu rezultat pozitiv, în 27.03.2020. Femeia a murit în aceeași zi - 27 martie.

Decesul a fost anunțat însă abia în 31 martie. Conform Grupului de comunicare strategică, cazul ar fi fost raportat de către spital Direcției de Sănătate Publică București, însă aceasta a "uitat" să-l raporteze către Institutul National de Sănătate Publică. Explicația oficială a autorităților: "deficiențe tehnice generate de procesul de mutare a sediului DSPMB". Decesul a fost anunțat însă abia în 31 martie. Conform Grupului de comunicare strategică, cazul ar fi fost raportat de către spital Direcției de Sănătate Publică București, însă aceasta a "uitat" să-l raporteze către Institutul National de Sănătate Publică. Explicația oficială a autorităților: "deficiențe tehnice generate de procesul de mutare a sediului DSPMB".

O femeie de 61 de ani din județul Satu Mare. A fost internată în 26 martie la Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea. Au fost recoltate probe și confirmate pozitiv în 27 martie. Femeia a decedat în 31 martie. Comorbiditati: insuficiență renală cronică cu dializă de 15 ani, afecțiune oncologică – chimioterapie, conform informării Grupului de comunicare strategică. Femeia a intrat în contact cu fiul întors din Marea Britanie în 21 martie, asimptomatic.









A fost internat pe 26.03.2020 în Spitalul Județean de Urgență Sibiu și a murit pe 30.03.2020. A fost cofirmat cu Covid-19 în data de 31.03.2020. Comorbidități: insuficiență renală cronică cu dializă și boală cardiovasculară. Este un contact al persoanei decedate numărul 51 - soția sa. Ei au fost împreună, în urmă cu aproximativ trei săptămâni, în Turcia pentru tratament.

Deces 81 Un bărbat de 70 de ani din județul Sibiu. A fost internat pe 26.03.2020 în Spitalul Județean de Urgență Sibiu și a murit pe 30.03.2020. A fost cofirmat cu Covid-19 în data de 31.03.2020. Comorbidități: insuficiență renală cronică cu dializă și boală cardiovasculară. Este un contact al persoanei decedate numărul 51 - soția sa. Ei au fost împreună, în urmă cu aproximativ trei săptămâni, în Turcia pentru tratament.





Deces 82





Un bărbat de 70 de ani din județul Mureș. Se solicită ambulanță în dimineața de 31.03.2020. Internat în 31.03.2020 în Spitalul Clinic de Urgență Județean Mureș, transferat apoi la Spitalul Clinic - secția Boli Infecțioase, dar după prânz starea sa de sănătate se deteriorează. Decedat în 31.03.2020, după prânz. Este cofirmat cu Covid-19 în aceeași zi. În cartierul unde locuiește este confirmat un alt caz Covid-19. Ancheta epidemiologică este în curs.

Deces 83





Bolnava a mai avut internări în SUUB în perioada 03.03-10.03.2020 în Secția de Medicină Internă și în perioada 10-26.03.2020, în Sectia de Chirurgie toracică. Pacienta era cunoscută cu neoplasm ovarian în stadiu terminal. Conform informațiilor primite de la SUUB în această perioadă, pacienta nu a prezentat nicio patologie infecțioasă, susține Grupul de comunicare strategică.





Deces 84









Deces 85





1. Bărbat, 75 ani, Mun. Bucuresti. Recoltat pentru COVID-19 în data de 26.03.2020, confirmat în 27.03.2020 cand este si internat în Spitalul V. Babeș. Data decesului 1.04.2020. Comorbiditati: transplant renal, insuficienta Renala Cronica –in dializa, hipertensiune arterială, Diabet zaharat tip II.





2. Bărbat, 72 ani, Mun. Bucuresti. Probele pentru COVID-19 s-au recoltat în data de 26.03.2020 când pacientul a fost internat în Spitalul V Babeș București, confirmat în 26.03.2020. Data decesului 2.04.2020. Comorbiditati: Insuficienta renala cronica- in dializa, hipertensiune arterială.





3. Bărbat, 42 ani, jud Teleorman, internat în data de 30.03.2020 în Spitalul Municipal Roșiori de Vede unde s-au recoltat probe pentru diagnostic. Pacientul s-a întors cu familia din Marea Britanie în 29.03.2020 și era simptomatic. În 30.03.2020 a fost transferat în Spitalul V. Babes din București. Confirmat în data de 1.04.2020. Decedat in 2.04.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat, Boală renală, Obezitate.





4.Bărbat, 87 ani, jud Bistrița Năsăud. Internat in 31.03.2020 in SJU Bistrita-Sectia Boli Infecțioase cu diagnosticul Bronhopneumonie (clinic si radiologic), Insuficiență respiratorie acută, Suspect COVID-19. Recoltat pentru COVID-19 în 31.03.2020. Rezultat pozitiv in 1.04.2020. Decedat in 1.04.2020. Comorbiditati: Cardiopatie ischemică. HTA. Demența cronică. Ateroscleroza generalizata. Boala renala cronica std IV.





5. Bărbat, 67 ani, jud. Bacău. Internat cu sindrom respirator acut sever în 27.03.2020 Spital Mun. Onești. Recoltat în 27.03.2020 pentru COVID-19, rezultat pozitiv în 28.03.2020. Transfer în ATI Boli Infecțioase Bacău în 29.03.2020. Decedat în 2.04.2020. Comorbiditati: Alcoolism cronic, tulburari psihice, demența.





6. Bărbat, 56 ani, jud Dâmbovița. Acest caz face parte din focarul clinicii private unde se realizează proceduri de dializă, contact cu alt caz pozitiv. A fost investigat pentru COVID -19 în data de 25.03.2020 și confirmat în 26.03.2020. Internat în SJU Targoviste-Boli Infecțioase. Decedat în data de 2.04.2020. Comorbiditati: Insuficiență renală cronică -in dializă, miocardita.





7. Femeie, 68 ani, jud Hunedoara. Internată în Spitalul Petroșani cu diagnosticul Infarct miocardic acut, Arsuri gr II/III, în data 30.03.2020. În aceiași zi s-au recoltat probe pentru COVID-19. Confirmată în 2.04.2020. Decedată în 1.04.2020.





8. Bărbat, 83 ani, jud Suceava. Pacient internat in Secția de Medicină internă a SJU Suceava din 14.03.2020 cu diagnosticul Infarct cerebral, hemiplegie, Fibrilație atrială, Cardiopatie Ischemica Cronica, HTA. Recoltare probe COVID-19 în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat în 1.04.2020.





9. Bărbat, 77 ani , jud Arad. Internat în Secția de Pneumoftiziologie SCJU Arad.

Decedat în 26.03.2020. A fost confirmat în data de 30.03.2020 Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, HTA, Insuficienta Renala Cronica Std III.





10. Femeie, 54 ani, jud Arad. Internată în SCJU Arad -ATI în 28.03.2020 cu Insuficiență respiratorie acuta. Bronhopneumonie bilaterala. Recoltat pentru COVID-19 în 28.03.2020. Confirmat în 30.03.2020. Decedat in 30.03.2020. Comorbiditati: hipertensiune arterială.





11. Bărbat, 59 ani, jud Ilfov. Face parte dintre pacienții dializați la clinica privata din București, care a fost contact cu alt caz pozitiv. A fost investigat în 25.03.03.2020 și confirmat pentru COVID -19 în 26.03.2020. Internat în 27.03.2020 în INBI Matei Bals din 29.03. 2020 in ATI. Decedat în 2.04.2020.

Comorbiditati: Insuficiență renală cronica –dializa, diabet zaharat, Boala cardiovasculara





12. Bărbat, 61 ani, jud Arad. Internat în SCJU- ATI Arad in 25.03.2020, cu Insuficiență respiratorie acută, recoltat pentru COVID-19 in 25.03.2020, confirmat în 27.03.2020, decedat în 29.03.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, hipertensiune arterială, Insuficienta Renala Cronica Std III.





13. Bărbat, 81 ani, jud Bistrița Năsăud. Internat în SCJU- ATI Bistrița cu Insuficiență respiratorie acută severă, Bronhopneumonie, intubat și ventilat mecanic, în 31.03.2020 recoltat pentru COVID-19 în 31.03.2020, confirmat în 2.04.2020, decedat în 2.04.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat insulinodependent, Amputatie picior drept.





15. Femeie, 83 ani, jud. Vrancea. A decedat acasă în data de 31.03.2020. Probe pentru COVID-19 recoltate la necropsie, în data de 1.04.2020, rezultat pozitiv în data de 2.04.2020. Are contact cu caz confirmat. Comorbiditati: Diabet zaharat, hipertensiune arterială.





16. Bărbat, 77 ani, jud Galați. Internat în Spitalul de BI Galați în data de 30.03.2020 și recoltat în aceiași zi. Contact cu caz confirmat COVID-19. Decedat în 1.04.2020. Rezultat pozitiv pentru COVID-19 în data de 2.04.2020. Comorbiditati: HTA





17. Femeie 77 ani, jud Sibiu. Internat în SCJ Sibiu-ATI in data de 26.03.2020. Decedat în 28.03.2020. S-au recoltat probe necroptice în data de 28.03.2020. Rezultat pozitiv pentru COVID-19 în data de 1.04.2020.

Comorbiditati: hipertensiune arterială, CIC, Boala Renala Cronica.

18. Bărbat, 81 ani, jud Suceava. Internat în SJU Suceava în data de 21.03.2020 în Secția medicală cu dg. Bronhopneumonie nespecifica. Recoltat pentru COVID-19 în 23.03.2020. Rezultat pozitiv în 25.03.2020. Decedat în 30.03.2020.





19. Bărbat, 34 ani, jud Suceava. Internat în SJU Suceava în data de 26.03.2020 în secția Nefrologie cu dg. Boala renală stadiu final. Recoltat pentru COVID-19 în 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 2.04.2020. Decedat în 28.03.2020.





20. Bărbat, 71 ani, jud Suceava. Internat în SJU Suceava în data de 26.03.2020 în secția Nefrologie cu dg. Boala renală std final. Recoltat pentru COVID-19 în 27.03.2020. Rezultat pozitiv in 2.04.2020. Decedat în 28.03.2020.11