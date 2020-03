Încă trei decese din cauza coronavirusului. Bilanțul a ajuns la 29

. Pacienta a fost transferată în 22 martie în secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase Cluj, după ce a fost confirmată cu COVID-19. Deces înregistrat în 26 martie.

O femeie în vârstă de 76 ani, din județul Cluj, internată în 20 martie în Spitalul Huedin . Pacienta a fost transferată în 22 martie în secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase Cluj, după ce a fost confirmată cu COVID-19. Deces înregistrat în 26 martie.





Al 19-lea deces



, hemodializat la un centru de dializă și internat inițial la Spitalul de Urgență București Floreasca. A fost transferat în 23 martie, atunci când a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus, la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș - ATI. Deces anunțat în 26 martie.



Al 20-lea deces



El s-a prezentat în 20 martie la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență din Timișoara, unde a fost diagnosticat cu pneumonie acută (clinic si radiologic). I s-a recomandat consult de specialitate la Spitalul de boli infecțioase. În 21 martie s-a prezentat si la Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara, neinternat, diagnosticat cu pneumonie acută. În 24 martie, adică în urmă cu două zile, starea bărbatului s-a deteriorat, iar acesta a solicitat ambulanța. I s-a recoltat exudat pentru COVID și a fost lăsat la domiciliu. El a fost confirmat cu coronavirus în 26 martie, când a și murit. Pacientul avea boli cronice preexistente ( poliartrită reumatoidă și hipertensiune arterială), iar GCS spunea că, potrivit declarațiilor acestuia, nu ar fi călătorit în străinătate și nici nu a fost contact al unei persoane pozitive. Deces anunțat în 26 martie.



Al 21-lea deces



, internată în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamt-Nefrologie, pentru hemodializă. Starea i s-a agravat din 25 martie, când se suspectează infecție cu coronavirus și se recoltează probe. Ea a murit miercuri, iar rezultatul testului a sosit joi, fiind pozitiv pentru coronavirus. Deces anunțat în 26 martie.



Al 22-lea deces



, confirmat în 25 martie și decedat tot în 25 martie în ambulanță, în timpul transferului la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. Deces anunțat în 26 martie. Un bărbat de 56 de ani din județul Dâmbovița , hemodializat la un centru de dializă și internat inițial la Spitalul de Urgență București Floreasca. A fost transferat în 23 martie, atunci când a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus, la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș - ATI. Deces anunțat în 26 martie. Un bărbat de 49 de ani din județul Timiș, neinternat. El s-a prezentat în 20 martie la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență din Timișoara, unde a fost diagnosticat cu pneumonie acută (clinic si radiologic). I s-a recomandat consult de specialitate la Spitalul de boli infecțioase. În 21 martie s-a prezentat si la Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara, neinternat, diagnosticat cu pneumonie acută. În 24 martie, adică în urmă cu două zile, starea bărbatului s-a deteriorat, iar acesta a solicitat ambulanța. I s-a recoltat exudat pentru COVID și a fost lăsat la domiciliu. El a fost confirmat cu coronavirus în 26 martie, când a și murit. Pacientul avea boli cronice preexistente ( poliartrită reumatoidă și hipertensiune arterială), iar GCS spunea că, potrivit declarațiilor acestuia, nu ar fi călătorit în străinătate și nici nu a fost contact al unei persoane pozitive. Deces anunțat în 26 martie. O femeie de 70 de ani, din județul Neamț , internată în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamt-Nefrologie, pentru hemodializă. Starea i s-a agravat din 25 martie, când se suspectează infecție cu coronavirus și se recoltează probe. Ea a murit miercuri, iar rezultatul testului a sosit joi, fiind pozitiv pentru coronavirus. Deces anunțat în 26 martie. Un bărbat de 45 ani din județul Arad , confirmat în 25 martie și decedat tot în 25 martie în ambulanță, în timpul transferului la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. Deces anunțat în 26 martie.

Al 23-lea deces

Este vorba despre un bărbat în vârstă de de 81 ani, din București , internat prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului SF IOAN în 26.03.2020, ulterior transferat la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, acolo unde s- a înregistrat în data de 27.03.2020 decesul în secția de ATI.

Este vorba de trei femei cu vârste de 60, 70 și 74 de ani.Prima dintre victime, este o femeie de 71 ani din Arad, cunoscută cu diabet zaharat. S-a internat la Spitalul Județean, secția Boli Infecțioase prin Unitatea de Primiri Urgențe, în data de 25.03.2020. Din data de 27.03.2020 a fost transferată în secția de ATI, unde a decedat în aceeasi zi. La internare prezenta insuficienta respiratorie acuta.A doua victimă confirmată sâmbătă dimineața este o femeie de 74 ani , jud. Arad internată în 18.03. 2020 în Clinica de Diabet si Boli de Nutritie a SJU Arad. În 25.03.2020 i s-au recoltat probe pentru COVID-19. Rezultat pozitiv în data de 27.03.2020. Din 26.03.2020 transferată in ATI, unde a decedat pe 26.03.2020.O femeie de 60 ani, din județul Arad, este a treia victimă înregistrată sâmbătă, internată în secția de boli infecțioase Arad din data de 25.03.2020, apoi transferată în ATI in aceiasi zi. Recoltarea pentru COVID-19 a fost făcută în data de 25.03.2020, rezultat pozitiv fiind confirmat în 26.03.2020. A decedat în 26.03.2020.Decese din cauza COVID-19 în România:Este vorba despre o femeie de 80 ani din județul Bacău internată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași, în secția ATI. A fost confirmată în data 25.03.2020, decedată în 26.03.2020. Comorbidități: insuficiență cardiacă, fibrilație atrială. Bărbatul s-a internat în 10 martie la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara , iar din data de 25 martie era intubat în secția de ATI. În data de 27 martie a fost confirmat pozitiv la COVID-19, zi în care a și murit. Este vorba este o femeie de 71 ani din Arad, cunoscută cu diabet zaharat. S-a internat la Spitalul Județean, secția Boli Infecțioase prin Unitatea de Primiri Urgențe, în data de 25.03.2020. Din data de 27.03.2020 a fost transferată în secția de ATI, unde a decedat în aceeasi zi. La internare prezenta insuficienta respiratorie acuta. Victima confirmată sâmbătă dimineața este o femeie de 74 an i , jud. Arad internată în 18.03. 2020 în Clinica de Diabet si Boli de Nutritie a SJU Arad. În 25.03.2020 i s-au recoltat probe pentru COVID-19. Rezultat pozitiv în data de 27.03.2020. Din 26.03.2020 transferată in ATI, unde a decedat pe 26.03.2020. O femeie de 60 ani, din județul Arad, este a 29-a victimă înregistrată sâmbătă, 29 martie, internată în secția de boli infecțioase Arad din data de 25.03.2020, apoi transferată în ATI in aceiasi zi. Recoltarea pentru COVID-19 a fost făcută în data de 25.03.2020, rezultat pozitivfiind confirmat în 26.03.2020. A decedat în 26.03.2020.