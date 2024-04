RĂZBOI ÎN UCRAINA Sâmbătă, 27 Aprilie 2024, 08:05

Ultimele vești de pe frontul ucrainean au fost mai degrabă sumbre, vorbind despre dezavantajul Kievului în materie de arme și forță de luptă și despre așteptatul asalt al Rusiei. Experții și oficialii citați de Financial Times cred însă că, deocamdată, Rusia nu are un avantaj major la niciun capitol și că ofensiva ce ar putea începe în mai sau iunie nu va oferi Moscovei un progres serios pe câmpul de luptă.

Un militar rus lansează o rachetă anti-tanc, pe frontul din Ucraina Foto: Rusian Defense Ministry Press Service / AP / Profimedia

Rusia a asigurat în ultimele zile că armele americane care vor ajunge în Ucraina, după aprobarea pachetului de ajutor în Congresul SUA, nu vor schimba situația pe câmpul de luptă.

Oficialii de la Moscova au avertizat că acest ajutor suplimentar nu va face decât să prelungească agonia și să sporească numărul de ucraineni morți pe câmpul de luptă.

Și mai mult decât în orice moment de când Vladimir Putin a ordonat invazia Ucrainei, în urmă cu doi ani, președintele Rusiei pare „foarte sigur pe sine și fericit”, a declarat pentru Financial Times o persoană care îl cunoaște bine.

Rusia se află într-adevăr într-un moment bun. În condițiile în care Kievul a intrat într-o criză de muniții și arme, iar trupele sale sunt tot mai epuizate, forțele Moscovei au profitat de puterea superioară de foc și au făcut unele progrese pe linia frontului.

Unele avertismente au mers până acolo încât au evocat posibilitatea ca Ucraina să piardă războiul, până la finalul anului.

Oficialii și observatorii au explicat că atacurile multiple ale Rusiei de-a lungul unor zone mari ale frontului, loviturile repetate asupra orașului Harkov și nenumăratele bombe ghidate aruncate asupra apărătorilor ucraineni urmăresc destabilizarea acestei apărări, în așteptarea unei ofensive mai mari care urmează.

Kievul a anticipat că acest asalt major ar trebui să aibă loc în lunile mai-iunie. Întrebarea care se pune acum este ce impact va avea această ofensivă, mai ales în condițiile în care trupele Kievului se vor bucura totuși de o infuzie de arme și muniții, după votul din Congres.

Un oficial occidental a declarat pentru Financial Times că, deși Rusia ar putea face unele progrese tactice pe linia frontului, ea are în continuare o armată ineficientă, cu echipamente vechi și soldați slab pregătiți, și nu va „copleși” Ucraina.

„În februarie 2022, Rusia avea o armată mult mai bine echipată și antrenată”, a mai spus oficialul, referindu-se la invazia inițială a Rusiei și la debarcarea ulterioară în nordul Ucrainei.

Un arsenal mai mare decât al Ucrainei, fără un avantaj radical însă

Experții și militarii ucraineni au observat în nenumărate rânduri că Rusia are acum un avantaj important în materie de artilerie, care îi asigură avansul ușor în unele puncte ale frontului.

Rusia trage cinci obuze pentru fiecare obuz lansat de ucraineni sau chiar mai multe, spre zece, în unele zone.

„Ajutorul (american) nu va anula avantajele rusești în acest an, dar va permite forțelor ucrainene să își apere pozițiile cu focuri de contra-baterie și poate fi folosit pentru a încetini sau opri avansurile rusești", a explicat pentru Financial Times Dara Massicot, cercetătoare la Carnegie Endowment for International Peace, care studiază armata rusă.

Industria militară din Rusia și-a mărit producția de mai multe ori, fabricile lucrând non-stop, potrivit oficialilor.

Serghei Chemezov, șeful Rostec, conglomeratul de stat din domeniul apărării, a declarat în noiembrie anul trecut că Rusia produce de 2,5 ori mai multă artilerie și sisteme de lansare multiplă decât înainte, în timp ce producția unor tipuri de muniție a crescut de peste 60 de ori.

Totuși, spun analiștii, aceste cifre pur și simplu maschează incapacitatea Moscovei de a transforma această putere de foc într-un succes semnificativ pe câmpul de luptă - ceea ce ar fi posibil doar cu armament mai avansat.

Sancțiunile occidentale au îngreunat obținerea componentelor necesare pentru drone, bombe ghidate și rachete de înaltă precizie, forțând Moscova să se bazeze pe armele de tehnologie inferioară pe care le poate produce în masă mai ușor.

În ciuda arsenalului mai mare al Moscovei, armata sa „nu are un avantaj radical față de Ucraina în ceea ce privește artileria și munițiile”, a spus Ruslan Pukhov, șeful Centrului de analiză a strategiilor și tehnologiilor, un think-tank de apărare din Moscova.

În schimb, Kremlinul desfășoară un armament mai puțin tehnologizat, cum ar fi bombele foarte distructive și armament sovietic recondiționat, în timp ce mobilizează trupe care folosesc motociclete și vehicule de teren.

Apoi, în ciuda puterii de foc sporite pe moment, Rusia nu poate totuși menține rata enormă de obuze lansate în primele luni ale războiului.

Ministerul Apărării a recunoscut că nu poate produce decât cel mult jumătate din cele 4 milioane de proiectile de calibru 152 mm și 1,6 milioane de proiectile de calibru 122 mm de care armata lui Putin estimează că are nevoie pentru a străpunge apărarea ucraineană.

Și, pe măsură ce Rusia continuă să tragă mai multe obuze, își uzează țevile de artilerie mai repede decât poate produce altele noi - forțând-o să le înlocuiască cu țevi din epoca sovietică.

Rusia ar avea nevoie de o mobilizare

Ajutorul american nu abordează ceea ce oficialii ucraineni și occidentali spun că este cea mai evidentă problemă a Kievului - incapacitatea de a face față numărului enorm de oameni pe care Rusia i-a chemat la luptă.

Ucraina a adoptat o nouă lege a mobilizării și a demarat o campanie de recrutare a voluntarilor, însă experții au avertizat că Kievul are nevoie de o mobilizare în toată regula pentru a-și rezolva deficitul sever de trupe.

Andrii Iusov, purtătorul de cuvânt al serviciilor de informații militare din Ucraina, a declarat că Rusia, care controlează 18% din teritoriul ucrainean, are între 450.000 și 470.000 de soldați care luptă în Ucraina, pe lângă cei 35.000 de membri ai gărzilor naționale, precum și operațiunile separate ale forțelor aeriene și navale care au loc.

În ciuda unei superiorități la acest capitol, Rusia nu se află nici ea într-o poziție ideală.

O ofensivă de vară ar necesita ca Putin să declare o nouă rundă de mobilizare, a subliniat pentru Financial Times Massicot, experta de la Carnegie Endowment for International Peace.

„Dacă Kremlinul are ambiții pentru Harkov, sau ceva și mai dificil, cum ar fi sudul Ucrainei, atunci va trebui să genereze o forță foarte mare, probabil mult peste 100.000 pentru ambele (puncte), plus echipamentul”, a spus Massicot.

Și, în cele din urmă, chiar dacă Rusia ar recruta mai mulți oameni, numărul pur și simplu nu ar fi suficient pentru a compensa lipsa lor de pregătire, a spus și Pavel Luzin, cercetător la Center for European Policy Analysis, un think-tank cu sediul la Washington.

„Cu toții vorbim despre mobilizare, dar unde sunt comandanții, sergenții și locotenenții, care ar comanda soldații mobilizați?”, a întrebat el.