Zeci de designeri își vor prezenta ultimele colecții la Iași, pe cel mai impozant catwalk din țară, în cadrul Romanian Fashion Week, evenimentul cu cea mai lungă tradiție din România dedicat modei. Programat în perioada 24 – 26 mai 2024, în Grădinile Palas, festivalul, care a avut prima ediție în urmă cu 25 de ani, este parte a Romanian Creative Week, care se va desfășura în capitala Moldovei, în perioada 15 – 26 mai.

Romanian Fashion Week, care și-a făcut o tradiție din a aduce pe podium designeri consacrați, a devenit, de-a lungul timpului, și o trambulină de lansare a tinerelor talente, devenite, în ultimele decenii, nume sonore în industria modei la nivel național și internațional.

„Împlinim 25 de ani de la prima ediție a Romanian Fashion Week, care a avut loc la Iași, în 1999. 25 de ani în care, de la Iași, moda românească a demonstrat că are capacitatea să se organizeze într-un sistem care și-a asigurat și viitorul, prin secțiunile adresate tinerilor designeri. Am început din România iar apoi, sub sigla Romanian Designers, am defilat, pentru zece ani, pe podiumurile internaționale de la Berlin până la Shanghai, Viena, Tokyo.

Piața internațională a suferit mari ajustări post-pandemie și ne-am întors să ne reconsolidăm pe scena națională. Încă nu se știe încotro se îndreaptă sistemul modei internaționale, motiv pentru care am decis că e momentul consolidării, nu al experimentelor riscante. În cadrul RCW, suntem prezenți cu cele două secțiuni, RFW Platform, dedicată tinerilor designeri, și Romanian Designers, dedicată designerilor consacrați, această ultimă secțiune aflându-se deja la cea de-a 13-a ediție”, a declarat Irina Schrotter, președintele Federației Industriilor Creative din România, organizatorul RCW, desemnat, în 2023, cel mai mare eveniment al industriilor creative din UE.

La rândul său, Ovidiu Buta, curatorul secțiunii designerilor consacrați, a explicat că, „de când există Romanian Designers, am selectat în ea doar creatori care au o continuitate, dar și o estetică clară. Am încercat întotdeauna să gândim un mix care să reflecte felul în care se prezintă moda în acel an. În plus, mizăm foarte mult pe cei care reușesc să se înscrie într-un sistem normal, cu două colecții pe an”.

Designerii consacrați ale căror colecții vor fi prezentate pe catwalk-ul Romanian Designers, pe 25 și 26 mai, sunt: Affair 37, Atelier Hamza, BOL Fashion Of Nature by Oana Lupaș, Smaranda Almășan, AXENTE, Carmen Secăreanu, Chic Utility, Irina Schrotter, House of Compulsion, Ioana Ciolacu, Sandra Chira, Scapadona, Tearless street, Tudor Halațiu, Laura Lazăr și Andreea Tincu.

„În calitate de designer participant, simt că Romanian Fashion Week este o oază vibrantă care celebrează creativitatea, inovația și frumusețea bogatei moșteniri culturale a României. Este un eveniment inspirațional, ce aduce în prim-plan talente remarcabile și care, mereu, redefinește standardele și creează noi tendințe în lumea modei”, a declarat Diana Flore, style designer al Chic Utility.

Pentru desăvârșirea momentelor de catwalk, machiajul va fi asigurat de echipa Lancôme, în coordonarea NMA Alexandru Abagiu. Hair styling-ul poartă semnătura echipei Philips, coordonată de Ambasador Philips Sorin Stratulat.

RFW Platform, cel de-al doilea pilon al secțiunii Design, cuprinde curatorierea unor designeri de modă inovativi și invitarea unor universități de design de prestigiu din România, care își vor prezenta colecțiile de catwalk. În aceeași secțiune, va fi organizat RFW Forum, care va găzdui conferințe în care vor fi dezbătute aspecte importante ale industriei modei, precum și lansarea unui Call-for-Projects alături de parteneri strategici. Competiția de design le este dedicată studenților și masteranzilor Departamentelor de Modă de la Universitățile de Artă din țară, pentru sprijinirea și promovarea creativității încă din primii ani de studii.

Despre necesitatea transformării IFP în RFW Platform, Ioana Ciolacu, directorul creativ al brandului cu același nume și curatorul acestei, secțiuni spune: „Focusul Innovative Future Platform a fost, timp de trei ediții, de a deschide un dialog și de a răspunde la întrebări privind un viitor sănătos al modei românești, prin exemple. Păstrând aceste valori, RFW Platform își ramifică direcțiile și vine să dezvolte nu doar curatoriatul tinerilor designeri, dar și suportul organizatoric necesar pentru o creștere și dezvoltare trainică”.

Lucian Broscățean, director al Departamentului Modă-design vestimentar al UAD Cluj și curator al secțiunii, detaliază: „În cadrul ediției 2024 a RFW Platform, selecția curatoriată realizată împreună cu Ioana Ciolacu reunește 14 designeri, care își vor prezenta câte o colecție individuală: Alesia Cîdă, Capsali, Caravasili, Cristina Alexandru, Cyclederror, Daiana Stăncioiu, Daniel Radu, Ionuț Răzvan, Kiss Gyöngyvér, Lenca, Lunar Laboratories, Mădălina Buzaș, Raluc, Robert Roca. Abordări responsabile, detalii inovatoare, manipulări ale suprafeței textile, concepte legate de Istoria Costumului, complexitate, toate acestea sunt elemente ce se regăsesc în identitățile vizuale și în procesele tehnologice ale colecțiilor”.

În seara de 24 mai, dedicată secțiunii RFW Platform, va fi prezentată câte o colecție de grup a fiecărui Departament de Modă din cadrul celor cinci universități invitate: Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, Universitatea Națională de Arte București, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău.

Pe lângă prezentările de pe podium, în care publicul va putea admira propunerile creative ale designerilor autohtoni, evenimentul va găzdui și o serie de alte surprize. Printre acestea se numără evenimentele conexe precum: Season Zero, o călătorie fascinantă în memoria colectivă pentru a redescoperi și reevalua momentele-cheie ale modei post-decembriste, UAD•FASHION•RESEARCH by irina schrotter, expoziție care îi prezintă în acest an pe Hegedűs Tünde, Kiss Gyöngyvér, Nagy Klaudia și Daiana Stăncioiu, Aparterre + V:PM pop-up store și expoziția Ami Amalia. În 25 mai, la ora 13.00, va avea loc lansarea cărții „O nouă victimă a modei”, a cărei autor este Ovidiu Buta. Evenimentul va avea loc în Palatului Culturii, Atrium.

Mai multe informații despre secțiunea Design a Romanian Creative Week pot fi descoperite pe site-ul evenimentului, www.romaniancreativeweek.ro. De asemenea, aplicația RCW, nou lansată împreună cu Centric IT Solutions, care cuprinde informații despre programul celor 170 de evenimente, precum și o parte inovativă de realitate augumentată, poate fi descărcată din magazinele Google Play și Apple Store

DESPRE ROMANIAN CREATIVE WEEK

Romanian Creative Week este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. În 2023, RCW a fost desemnat evenimentul care adună la un loc cel mai mare număr de industrii creative, la nivelul Uniunii Europene, conform Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).

