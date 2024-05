NERD ALERT Duminică, 19 Mai 2024, 09:48

​Dupe ce filmele „Dune” au făcut senzație în cinematografe, un serial „Dune” urmează să apară în streaming; Nicolas Cage va deveni cel mai bătrân Super-Man din istorie; noul joc video Assasin's Creed cu povestea în Japonia Feudală va avea un protagonist african; și o serie de alte știri majore legate de seriale populare pot fi citite în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta.

Serialul „Dune” de pe Max va fi un „prequel” raportat la filme Foto: Captura video (Warner Bros. Discovery / Max)

După filmele „Dune”, apare și serialul „Dune”

Nu cred că filmele Dune ale regizorului canadian Denis Villeneuve au nevoie de vreo prezentare dat fiind succesul uriaș de care s-au bucurat, așa că aș aminti în treacăt doar de faptul că, având în vedere recenziile stelare de care Dune: Part Two a avut parte după premiera în cinematografe în luna martie, este considerat deja unul dintre marii favoriți la gala de anul viitor a Premiilor Oscar.

Trec la subiect: Warner Bros., studioul care a distribuit filmele lui Villeneuve în cinematografe, a anunțat zilele trecute că serialul Dune: Prophecy va avea premiera toamna aceasta, potrivit Collider. Dacă n-aveai idee că un serial Dune e în lucru, stai liniștit, cu siguranță nu ești singurul având în vedere că el a fost anunțat încă din 2019 și a tot fost amânat de atunci din cauza mai multor probleme.

Dar filmările care au avut la Budapesta și în Iordania s-au încheiat în decembrie anul trecut, iar faza de post-producție e fie gata și ea, fie suficient de avansată încât Warner Bros. să anunțe acum fereastra de lansare. Prophecy va fi un prolog pentru filmele Dune, povestea sa având loc cu 10.000 de ani înainte de evenimentele din lungmetraje și se va învârti în jurul fondării ordinului Bene Gesserit.

Serialul se bazează pe cartea Sisterhood of Dune scrisă de Brian Herbert, fiul lui Frank Herbert, și Kevin J. Anderson, alături de care acesta a scris numeroase cărți care au extins universul sci-fi creat de tatăl său. Descrierea oficială publicată acum de Warner Bros. pentru serial e o gargară, așa că o sar, e suficient de edificator trailerul pe care îl poți vedea puțin mai jos.

Prophecy va avea 6 episoade, deși deocamdată nu e întru totul clar dacă va fi o serie limitată sau ar putea avea mai multe sezoane. Cert e că, dată fiind egida Warner Bros., serialul va fi difuzat de platforma sa de streaming Max, care va înlocui HBO Max marțea aceasta, 21 mai, și la noi în România, după ce a fost lansată în Statele Unite anul trecut. Uite și trailerul pentru Dune: Prophecy de care ziceam:

Disney confirmă continuarea „Shogun” și anunță când revine „Only Murders in the Building”

Săptămâna aceasta a venit cu un val de vești noi în materie de seriale, așa că le voi contopi și aborda mai pe scurt, ca să încerc să le cuprind pe cele care chiar contează (plus că multe dintre ele nu-s tocmai surprize). Începem cu Disney, care a anunțat vineri că serialul săuShogunbazat pe cartea omonimă a lui James Clavell nu se va opri la primul sezon.

„Povestea personajelor fascinantei drame inspirată din cultura japoneză se va desfășura, probabil, pe parcursul a încă două noi sezoane”, afirmă Disney într-un comunicat. Acel „probabil” neobișnuit nu e legat de vreun semn de întrebare privind un sezon 2, ci ține faptul că informația a apărut „pe surse” în presa de la Hollywood, forțând mâna Disney să vină cu un răspuns. Contează mai puțin pentru fani.

Tot de la Disney am aflat zilele trecute că următorul sezon, al patrulea, al serialului Only Murders in the Building (tradus drept Crime în imobil pentru clienții din România ai platformei de streaming Disney+) va avea premiera în data de 29 august. Disney promite că distribuția următorului sezon al seriei sale de tip detectiv/mister cu accente puternice de comedie va fi cea mai „stelară” de până acum.

Și chiar nu e niciun fel de exagerare. Dacă în sezoanele precedente au făcut senzație actori de bază ca Steve Martin, Selena Gomez, Martin Short, Meryl Streep, Paul Rudd, Da 'Vine Joy Randolph sau Tina Fey (chiar ar fi prea lungă lista să îi enumăr pe toți), distribuția sezonului 4 include nume noi ca Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis sau Molly Shannon, printre alții, potrivit revistei People.

Netflix a reînnoit „Problema celor 3 corpuri”, Showtime reîncepe filmările la „Yellowjackets”

„Seria 3 Body Problem, bazată pe trilogia bestseller cu același nume, a debutat pe Netflix pe 21 martie 2024 și a primit numeroase laude din partea criticilor. Aceștia au numit-o 'un thriller inteligent și captivant', 'o adevărată realizare, spre deosebire de alte seriale din televiziune' și 'un masterclass absolut marca David Benioff, D.B. Weiss și Alexander Woo… ferm, creativ, imaginativ și unic'”.

Asta ne zice Netflix într-un comunicat de vineri. Ca fan al cărților lui Liu Cixin, eu am fost mai puțin impresionat de adaptarea Netflix însă, judecând după recenziile altora, am fost clar în rândul minorității. Netflix a anunțat acum că Problema celor 3 corpuri a fost reînnoit „pentru mai multe episoade”, ceea ce înseamnă cel puțin încă un sezon nou, deși e prea devreme să știm când ar putea să apară.

De la rivalii de la Showtime am aflat ceva mai devreme în cursul săptămânii că apreciatul său serial Yellowjackets, care i-a impresionat atât pe critici, cât și spectatori, a reintrat în filmări pentru al treilea sezon. „Știm că muriți de foame... #Yellowjackets Sezonul 3 este oficial în producție”, a fost anunțat pe paginile serialului de pe rețelele de socializare într-un mesaj citat de Deadline.

Fanii serialului își vor da foarte probabil seama că acel „muriți de foame” e o referință la povestea seriei, care tratează inclusiv tema canibalismului. Întrucât e o producție Showtime, Yellowjackets poate fi văzut în streaming la noi pe SkyShowtime. Dar succesul de care s-a bucurat seria a convins Netflix să o licențieze, ceea ce înseamnă că abonații săi din România pot vedea integral și ei primele 2 sezoane.

E tradus în română drept „Viespile” pe Netflix

Nu e o glumă: Nicolas Cage fi Spider-Man

Pe lângă marele anunț că al doilea sezon al Rings of Power, serialul său Lord of The Rings, va fi lansat vara aceasta, Amazon a mai dezvăluit zilele trecute că a dat undă verde unui serial Spider-Man cu Nicolas Cage în rolul titular. Serialul va fi unul live-action și urmează să se numească Noir, o referință la benzile desenate Spider-Man Noir și la faptul că va fi din genul cinematografic cu același nume.

„Noir spune povestea unui detectiv privat trecut de prima tinerețe și fără noroc (Cage) în New York-ul anilor 1930”, explică descrierea oficială a serialului oferită de Amazon. E în linie cu benzile desenate Spider-Man Noir, a căror poveste e plasată în timpul Marii crize economice dintre 1929-1937. CNN menționează că, la vârsta de 60 de ani, Cage va fi de departe cel mai bătrân Spider-Man din toate timpurile.

Să fie un semn că studiourile de la Hollywood devin disperate din cauza „oboselii” față de producțiile cu supereroi și apelează la actori de calibrul lui Cage? Tot ce-i posibil. Cert este că actorul i-a dat vocea lui Spider-Man Noir în filmul de animație Spider-Man: Across the Spider-Verse (Omul-Păianjen: Prin lumea păianjenului), unul dintre puținele filme cu supereroi care a impresionat recent la box office.

Interesant e și că serialul va fi în portofoliul Prime Video, platforma de streaming a Amazon, având în vedere că drepturile de autor pentru Spider-Man sunt deținute de Sony, care până acum a licențiat titlurile acestei francize către HBO sau Netflix. Sony a cumpărat de la Marvel drepturile pentru personajul său în 1999, cu un deceniu înainte ca franciza cu supereroi să fie achiziționată de Disney.

„Extinderea universului Marvel cu Noir este o oportunitate specială unică și suntem onorați să aducem acest serial clienților Prime Video din întreaga lume”, a declarat Vernon Sanders, directorul pentru televiziune al Amazon MGM, divizia cinematografică a companiei lui Jeff Bezos. „Extrem de talentatul Nicolas Cage este o alegere ideală pentru următorul nostru supererou”, a mai spus el.

Deocamdată nu a fost anunțat și un calendar de lansare pentru serial (FOTO: Dia Dipasupil / Getty Images / Profimedia)

Regizorul George Miller spune că mai are idei pentru noi filme „Mad Max”

Hai să vedem și o știre de la Cannes, unde regizorul australian George Miller a declarat joi la premieraFuriosa, al cincilea său film din franciza Mad Max, că mai are idei pentru continuarea ei. „Există cu siguranță și alte povești. În principal fiindcă, pentru a scrie povestea Fury Road, a trebuit să știm povestea Furiosei și a lui Max în anul de dinainte”, a declarat cineastul în vârstă de 79 de ani.

Cu alte cuvinte, un eventual al șaselea Max Max va fi probabil un prolog pentru Furiosa (numit după personajul principal), la fel cum noul film a fost un „prequel” pentru Mad Max: Fury Road, lungmetrajul din 2015 în care Charlize Theron a jucat personajul titular. Rolul a fost preluat acum de actrița Anya Taylor-Joy, care a devenit o vedetă internațională după megasuccesul The Queen's Gambit.

Spre deosebire de Megalopolis al lui Francis Ford Coppola, celălalt film cu pretenții de „blockbuster” ce a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, recenziile pentru noul film al lui Miller, numit oficial Furiosa: A Mad Max Saga, sunt în general pozitive, dar consensul pare a fi că nu e chiar la fel de bun ca Fury Road. Furiosa apare în cinematografele de la noi pe 24 mai, potrivit Cinemagia.

„Assassin's Creed” vine cu un protagonist african în Japonia feudală

Săptămâna aceasta ne-a rezervat o veste majoră și din lumea jocurilor video, Ubisoft dezvăluind în sfârșit că Shadows, îndelung așteptatul său joc Assassin's Creed a cărui poveste e plasată în Japonia, va fi lansat pe 15 noiembrie. Alături de marele anunț au fost lansate și două trailere noi, unul cinematografic, și unul cu explicații despre cele două personaje principale, pe care le poți vedea puțin mai jos.

Povestea jocului începe în 1579 într-o perioadă în care Japonia a fost măcinată de războaie civile și turbulențe sociale, care a marcat totodată începutul declinului pentru casta tradițională a samurailor odată cu adoptarea pe scară largă a armelor de foc occidentale. Nobunaga Oda, domnitorul japonez care a servit drept inspirație pentru seniorul Toranaga din cartea Shogun, a trăit între 1534 și 1582.

Assassin's Creed Shadows va avea doi protagoniști, pe Naoe, mai axat pe misiuni stealth, și pe Yasuke, mai orientat către acțiune. Yasuke a fost un personaj real din istoria Japoniei, care a fost în serviciul lui Nobunaga Oda timp de 15 luni înainte ca acesta să fie asasinat. Yasuke a fost unul dintre primii africani care apar în înregistrările istorice din Japonia, ajungând în țara insulară cu misionari iezuiți.

Shadows le promite jucătorilor săi o lume „open-world” masivă, care va include și un ciclu de anotimpuri, fiecare dintre acestea urmând să influențeze elementele de gameplay. De exemplu, unele ascunzători în care poți ajunge pe sub apă nu vor fi accesibile iarna, în timp ce recoltele bogate din timpul primăverii vor oferi mai multe oportunități pentru acțiuni stealth, explică IGN.

Pentru cei familiari cu celelalte titluri Assassin's Creed, regizorul creativ al Shadows, Jonathan Dumont, a declarat pentru IGN că noul titlu va fi aproximativ egal ca dimensiune cu Origins, jocul din 2017 care a adus franciza în Egipt. Assassin's Creed Shadows va fi disponibil începând cu jumătatea lunii noiembrie pentru PC, PlayStation 5, Xbox Series X și S, și Amazon Luna. Trailerele cred că sunt edificatoare:

Hai să vedem și o știre mai pe scurt din lumea jocurilor video, că iar am avut o mulțime de vești săptămâna aceasta, după cum poți vedea. Studioul Take-Two Interactive a „îngustat” mai mult fereastra de lansare pentru GTA VI, dezvăluind acum că intenționează să îl lanseze în toamna anului viitor și că este „foarte încrezător” că va putea scoate pe piață jocul până atunci.

Comentariile au fost făcute într-un apel cu investitorii de Strauss Zelnick, CEO-ul Take Two Interactive, compania-mamă a studioului Rockstar Games. Vestea vine după ce Rockstar Games a fost nevoit să vină cu un trailer pentru joc în decembrie anul trecut, după ce a fost victima uneia dintre cele mai mari breșe de date din istoria industriei. Tot atunci s-a anunțat că GTA VI urmează să apară în 2025.

