FILM Joi, 16 Mai 2024, 12:15

0

„Furiosa: A Mad Max Saga”, unul dintre cele mai așteptate filme ale acestui an, a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, însă nici spectatorii din România nu vor mai avea mult de așteptat până să îl poată vedea în cinematografele de la noi.

Secventa din „Furiosa: A Mad Max Story” Foto: LMK / IPA / Profimedia Images

Actorul Chris Hemsworth, care în mult așteptatul film al lui George Miller joacă rolul căpeteniei războinice Dementus, a păşit pentru prima dată pe covorul roşu al Festivalului de Film de la Cannes, relatează agenția Reuters, citată de Agerpres.

Hemsworth, interpretul personajului Thor în filmele Marvel, nu a purtat papion şi a venit însoţit de soţia lui, Elsa Pataky, în timp ce Anya Taylor-Joy, care interpretează rolul după care este numit filmul, a purtat o elegantă rochie fără bretele.

FOTO: Julie Edwards / Avalon / Profimedia Images

FOTO: Luca Carlino - NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Regizorul George Milles a pozat la rândul său pe covorul roșu alături de actorii din noul său film.

Miller, aici lângă Taylor-Joy, a ajuns la vârsta de 79 de ani (FOTO: Frederick Injimbert / Zuma Press / Profimedia Images)

Despre ce este „Furiosa”, noul film „Mad Max”

Furiosa, cel de-al cincilea film din saga Mad Max a fost lansat la 45 de ani după ce George Miller a introdus pentru prima dată publicul în universul său cinematografic distopic. Lungmetrajul original din 1979, cu Mel Gibson în rolul principal, este considerat un clasic al genului

Noua peliculă, prezentată în afara competiţiei de la Cannes, se concentrează pe originile personajului Furiosa, şoferiţa fără o mână care conduce un camion de mare tonaj, interpretată de Charlize Theron în precedentul film din această franciză, Mad Max: Fury Road, lansat în 2015.

De această dată Furiosa este interpretată de Anya Taylor-Joy, cunoscută din The Queen's Gambit şi The Witch, ea jucând cel mai recent și în noul lungmetraj Dune: Part Two al regizorului canadian Denis Villeneuve.

În noul film Furiosa se luptă cu liderul bărbos al motocicliştilor războinici, Dementus, personajul lui Hemsworth.

Când apare „Furiosa: A Mad Max Story” și în cinematografele din România

Criticii de la Variety şi The Hollywood Reporter scriu că, deşi noua peliculă a avut câteva scene de acţiune impresionante, iar Anya Taylor-Joy oferă o interpretare feroce, noul lungmetraj reprezintă totuşi un regres faţă de succesul lui Mad Max: Fury Road.

Această concluzie a fost rezumată în titlul recenziei din Variety: „Povestea originii lui Furiosa are secvenţe uluitoare, dar epopeea supraîncărcată a lui George Miller nu este 'Fury Road'”.

Publicul va avea ocazia să vadă filmul produs de Warner Bros. atunci când va fi lansat în cinematografe, la sfârşitul acestei luni. Furiosa: A Mad Max Saga va avea premiera internaţională pe 22 mai, iar cea nord-americană pe 24 mai.

Însă în România premiera va coincide cu cea din America de Nord, ceea ce înseamnă că spectatorii români vor putea să își facă propria idee despre cât de reușit e noul Mad Max începând cu data de 24 mai, potrivit Cinemagia.ro.