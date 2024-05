FILM Sâmbătă, 18 Mai 2024, 11:37

Cel mai scump serial din istorie, Stăpânul inelelor: Inelele puterii („Lord of The Rings: The Rings of Power”), urmează să revină cu al doilea sezon la sfârșitul acestei veri, după cum a dezvăluit zilele trecute divizia cinematografică a Amazon, cea care produce seria.

Una dintre secventele spectaculoase din „Lord of the Rings: The Rings of Power” Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

„Așteptarea a luat sfârșit”, notează Amazon în anunțul în care dezvăluie că sezonul 2 al Rings of Power va avea premiera pe 29 august. Deși fanii mai au de așteptat până atunci, vestea bună e că primele 3 episoade ale serialului vor fi lansate concomitent la data respectivă, după care următoarele 5 vor apărea la o distanță de o săptămână între ele, în fiecare joi.

Alegerea e în linie cu modul în care a fost difuzat și primul sezon al Rings of Power pe Prime Video, platforma de streaming a Amazon, optându-se pentru o pentru o lansare clasică de tip serial TV, și nu una „stil Netflix”. Altfel zis, deși Amazon a produs Rings of Power pentru a fi difuzat exclusiv în streaming, îl tratează precum o serie ce apare concomitent la TV în SUA, ca de exemplu serialele HBO.

Lăsând la o parte considerentele legate de marketing, divizia cinematografică a Amazon afirmă acum că sezonul 2 al seriei va „arăta prezența malefică în ascensiune a lui Sauron pe măsură ce el își continuă căutarea răzbunătoare pentru putere”.

Dată fiind maniera în care s-a terminat primul sezon al Rings of Power, descrierea nu reprezintă vreo surpriză, însă cei de la Amazon au venit acum și cu două trailere în premieră pentru sezonul 2, unul clasic, și unul de tip „în spatele scenei”:

Amazon a spart bugetul pentru primul sezon al serialului „Rings of Power”

Presa din industria cinematografică a scris încă dinaintea lansării primului sezon al The Rings of Power că realizarea fiecărui episod în parte a costat peste 100 de milioane de dolari și că bugetul total s-a ridicat la peste un miliard de dolari.

Spre comparație, Francis Ford Coppola a investit 120 de milioane de dolari pentru a produce Megalopolis, filmul său testament prezentat în avanpremieră joi la Cannes, în timp ce Barbie, Oppenheimer și Dune: Part Two, unele dintre cele mai mari lungmetraje „blockbuster” din ultimul timp, au avut bugete de producție de 145, 100, respectiv 190 milioane de dolari.

Cu alte cuvinte, realizarea unui singur episod al serialului Amazon a costat cât producerea Oppenheimer, cel mai premiat film al anului trecut, inclusiv la gala Premiilor Oscar.

Dacă e să comparăm cu alte seriale lansate în ultimii ani, Netflix a alocat serialului Avatar: The Last Airbender, unul dintre cele mai scumpe din istoria sa un buget de 120 de milioane de dolari, 15 milioane per episod, la fel cât a avut și apreciatul său serial The Sandman.

The Crown, unul dintre cele mai populare seriale originale ale Netflix a beneficiat de un buget mediu de 13 milioane pe episod. Cel mai scump serial din istoria Netflix, liderul pieței mondiale de streaming, este Stranger Things,care a costat 30 de milioane per episod în ultimul sezon, la o distanță considerabilă de bugetul alocat de Amazon serialului său Lord of the Rings.

Cu toate acestea, The Rings of Power a avut parte inițial de o recepție mai puțin călduroasă din partea unei părți a publicului, în special din partea fanilor cărților lui Tolkien. În prezent însă, serialul Amazon are o notă medie de 7 / 10 pe site-ul de recenzii IMDb, una destul de solidă.

Noul film „Lord of the Rings” are și el un calendar de lansare

Anunțul celor de la Amazon vine după ce mai devreme în cursul lunii conglomeratul Warner Bros. Discovery a dezvăluit că intenționează să lanseze The Lord of The Rings: The Hunt for Gollum (Vânarea lui Gollum), primul dintre filmele Stăpânul inelelor și Hobbitul la care lucrează, în 2026.

Peter Jackson, regizorul celor două trilogii originale se va întoarce pentru noul lungmetraj ca producător, în timp ce scaunul regizorul va fi ocupat de Andy Serkis, actorul britanic care interpretează personajul titular.

Noile filme Stăpânul inelelor și Hobbitul vor fi produse de Warner Bros. în parteneriat cu Embracer Group, holdingul media suedez care a cumpărat cu doi ani în urmă drepturile pentru peliculele, jocurile video, jocurile de societate, obiectele comerciale, parcurile tematice și operele de teatru legate de operele literare ale lui Tolkien.

Ca atare, între viitoarele filme Lord of the Rings și serialul Rings of Power produs de Amazon TGM, divizia cinematografică a Amazon, nu există nicio legătură.

Amazon a obținut drepturile de a produce seria TV printr-un acord separat încheiat cu moștenitorii lui J.R.R. Tolkien înainte ca Embracer Group să cumpere drepturile pentru franciza mai largă legată de universul Stăpânul inelelor.

