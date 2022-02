FILM Marți, 22 Februarie 2022, 12:14

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Francis Ford Coppola va investi 120 de milioane de dolari din fonduri proprii pentru a realiza filmul "Megalopolis", un proiect mai vechi al cineastului american, aflat de mai mulţi ani în etapa de dezvoltare, informează site-ul revistei Variety, citat de Agerpres.

Francis Ford Coppola Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

Celebrul regizor american a scris scenariul de la „Megalopolis” la începutul anilor 1980 şi poartă discuţii în această perioadă, potrivit presei de specialitate, cu actorii Oscar Isaac, Forest Whitaker şi Cate Blanchett pentru a lansa în sfârşit acest proiect.

Problema cu care se confruntă cineastul constă în faptul că acest film bazat pe o idee originală este un proiect atât de ambiţios şi de costisitor, încât niciun studio major nu a dorit să îl producă.

Francis Ford Coppola spune că „Megalopolis” va fi în tradiția unui film epic

Într-un inverviu acordat revistei GQ, Francis Ford Coppola a spus că directorii studiourilor majore de la Hollywood au reacţionat după ce el le-a prezentat acest proiect „în acelaşi fel în care au reacţionat şi atunci când eu am câştigat cinci Oscaruri şi eram cel mai în vogă regizor din oraş, când m-am dus la ei să le prezint 'Apocalypse Now' şi le-am spus: 'Acesta este următorul film pe care vreau să-l fac'. Acum eu deţin drepturile asupra 'Apocalypse Now'. Ştiţi de ce le deţin? Pentru că nimeni altcineva nu a dorit să îl producă”.

„Aşadar, imaginaţi-vă... dacă aşa au stat lucrurile când eu aveam 33 de ani şi am câştigat toate premiile importante şi am doborât toate recordurile şi, cu toate acestea, nimeni nu a vrut să mi se alăture, atunci cum credeţi că reacţionează acum? Ştiu că 'Megalopolis', cu cât va fi mai personal, cu cât va semăna mai mult cu un vis de-al meu, cu atât va fi mai greu de finanţat", a adăugat cineastul american.

Intriga filmului „Megalopolis” rămâne deocamdată învăluită în mister. Francis Ford Coppola a spus în trecut că lungmetrajul va fi realizat în tradiţia unui film epic despre perioada Imperiului Roman, cu o acţiune plasată într-o versiune utopică a oraşului New York, denumit New Rome.

Jurnaliştii de la revista GQ au descris proiectul drept „o poveste de dragoste, care este în acelaşi timp o investigaţie filosofică asupra naturii umane”.

Cum intenționează regizorul să-și plătească viitorul film

Pentru a finanţa acest proiect, Francis Ford Coppola va investi 120 de milioane din fonduri proprii şi va vinde „o parte importantă a imperiului său din industria vinurilor şi va utiliza un procent din acea vânzare ca garanţie pentru o linie de credit prin care să producă în sfârşit acest film”.

„Ei bine, dacă aş fi un producător de la Disney, de la Paramount sau de la Netflix şi ar trebui să strâng 120 de milioane de dolari şi ar trebui să încep proiectul şi să îi plătesc pe angajaţi, cum aş proceda? Cu toţii folosesc aceeaşi metodă. Trebuie să ai o linie de credit, înţelegeţi? Iar eu am o linie de credit”, a adăugat cineastul american.

Întrebat de jurnaliştii de la GQ dacă finanţarea din fonduri proprii a filmului „Megalopolis” ar putea să repete experienţa neplăcută trăită de cineast după filmul „One From the Heart”, un eşec răsunător de box-office pentru care Coppola a avut nevoie de mulţi ani ca să-şi achite datoriile la bănci, cineastul a răspuns astfel:

„Nu-mi pasă câtuşi de puţin de impactul financiar. Nu înseamnă nimic pentru mine”.

