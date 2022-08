NERD ALERT Duminică, 21 August 2022, 09:44

Sebastian Jucan • HotNews.ro

​Noi filme „Lord of the Rings” la orizont ● Netflix a lansat un episod bonus pentru „The Sandman” ● Platformele de streaming au depășit televiziunile în SUA ● Mark Zuckerberg și-a făcut de râs „metaversul” ● „Redfall” va avea „zei vampiri” ● „House of the Dragon” va include un dragon de dimensiunea unui Boeing 747 ● Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane

Nerd Alert Foto: Hotnews

Noi filme „Lord of the Rings” la orizont

Holdingul suedez Embracer Group doar ce a cumpărat drepturile pentru Lord of The Rings și The Hobbit însă compania discută deja despre filme spin-off despre Gandalf, Aragorn, Gollum și alte personaje din scrierile lui J.R.R. Tolkien. Embracer afirmă că, pe lângă viitorul serial The Rings of Power de la Amazon și filmul animat The War of the Rohirrim, dorește să lege filme și de alte personaje cunoscute din vastul univers creat de autorul britanic.

Achiziția Middle-earth Enterprises de către Embracer îi acordă holdingului cu sediul în Karlstad drepturile pentru peliculele, jocurile video, jocurile de societate, obiectele comerciale, parcurile tematice și operele de teatru legate de operele literare ale lui Tolkien. La origini o companie dezvoltatoare de jocuri video, Embracer a devenit de-a lungul anilor un conglomerat media cu o valoare de piață de peste 8 miliarde de euro, potrivit CNBC.

Majoritatea filmelor, inclusiv trilogia de lungmetraje a lui Peter Jackson, și jocurilor Lord of the Rings din ultimele decenii au provenit din contracte de licențiere ale drepturile de autor cumpărate acum de Embracer. Achiziția i-a luat prin surprindere pe analiști, aceștia crezând că Amazon este marea favorită pentru cumpărarea Middle-earth Enterprises, dat fiind serialul The Rings of Power în care a investit o sumă uriașă în ultimii ani.

Totuși, serialul ce urmează să fie lansat pe 2 septembrie nu va fi afectat în vreun fel de achiziție, drepturile de autor pentru acesta fiind licențiate direct de către administratorii moșiei lui Tolkien diviziei media a companiei fondate de Jeff Bezos. Fanii au început deja să speculeze că noua achiziție a Embracer ar putea duce la un val de pelicule noi inspirate de operele lui Tolkien, precum cel care a urmat cumpărării Lucasfilm de către Disney.

Noi filme Stăpânul Inelelor? Cine ar spune 'nu'? (FOTO: Mary Evans Picture Library / Profimedia Images)

Netflix a lansat un episod bonus pentru „The Sandman”

În caz că nu te-ai logat în contul de Netflix weekendul acesta, platforma de streaming a lansat vineri un episod nou pentru cel mai popular serial al său. Episodul bonus este împărțit în două părți, fiecare adaptând o poveste scurtă de sine stătăoare din seria originală. În mod interesant, prima parte (A Dream of a Thousand Cats) vine sub forma unei adaptări animale în care îl vom putea auzi chiar pe Gaiman dând voce unuia dintre personaje.

În a doua parte a episodului, Calliope, o putem vedea pe actrița greco-canadiană Melissanthi Mahut interpretând rolul personajului principal cu același nume și, bineînțeles, pe Tom Sturridge în rolul lui Morpheus. În mare parte la fel ca poveștile din benzile desenate, episodul bonus este de sine stătător și nu este legat direct de povestea principală din serial, potrivit Variety.

S-ar putea să mă înșel dar nu îmi amintesc ca Netflix să mai fi lansat un episod bonus pentru vreunul din serialele sale, ceea ce sugerează că platforma de streaming ar putea încerca o nouă strategie de marketing în contextul scăderii numărului de abonați în Statele Unite și alte țări. Cert este că The Sandman s-a dovedit a fi un succes uriaș, dominând categoric clasamentul celor mai vizionate seriale ale Netflx.

În săptămâna 8-14 august, ultima pentru care compania de streaming a publicat date până în momentul scrierii acestui articol, The Sandman a înregistrat nu mai puțin de 127.500.000 de ore de vizualizare. Spre comparație, serialul de pe locul 2 în topul celor mai vizionate seriale în limba engleză, sezonul 3 din Never Have I Ever, a înregistrat mai puțin de jumătate, cu 55.010.000 de ore de vizualizare.

Platformele de streaming au depășit televiziunile în SUA

Aporopo de Netflix, se pare că americanii au ajuns să se uite mai mult la conținut difuzat în streaming decât la posturile TV prin cablu, potrivit companiei de măsurare a audiențelor Nielsen. Datele publicate săptămâna aceasta de Nielsen arată că în luna iulie streaming-ul online a reprezentat 34,8% din totalul orelor la care americanii s-au uitat la televizor.

Procentul este doar puțin mai mare decât al audienței televiziunilor tradiționale (34,4%) însă cei de la Nielsen afirmă că ar fi pentru prima dată când conținutul difuzat de platformele de streaming este mai urmărit decât cel al televiziunilor americane. Nielsen pune situația pe „apariția lentă de conținut nou la televiziunile tradiționale și reducerea conținutului de sport” (că, deh, îs echipele în vacanță pe perioada verii).

În plus, lansarea unor seriale ca Resident Evil sau a sezonului 4 din Stranger Things au ajutat platformele de streaming să își crească audiența. În mod interesant, Netflix continuă să rămână platforma favorită a americanilor (8% din audiență), deși a fost depășită la nivel global de Disney+ ca număr de utilizatori. În SUA Disney+ a avut o audiență la TV de 1,8%, în spatele Hulu (3,6%) și a Amazon Prime (3%), potrivit Engagdget.

Mark Zuckerberg și-a făcut de râs „metaversul”

După o săptămână în care a fost ridiculizat din cauza graficii de calitate îndoielnică a Horizon Worlds, numele dat mult trâmbițatului metavers al companiei sale, Mark Zuckerberg a ieșit să lămurească lumea că lucrurile nu stau tocmai așa. Ce s-a întâmplat: la începutul săptămânii „Zuck” făcuse o postare pe Facebook să anunțe lansarea Horizon Worlds în Franța și Spania.

Postarea a fost însoțită de un „selfie” al avatarului uriaș pe care fondatorul Facebook și l-a creat în metavers, acesta având în fundal Turnul Eiffel și la fel de faimoasa biserică Sagrada Familia din Spania. Postarea a fost eviscerată de internauții care au remarcat că, în pofida celor 10 miliarde de dolari pe care Meta/Facebook i-a turnat în metaversul său, grafica acestuia arată ca a unui joc video lansat pe la începutul anilor 2000, în cel mai fericit caz.

Două zile mai târziu Zuckerberg a revenit cu o nouă postare pe Facebook și de data aceasta și pe Instagram să spună că s-a pripit cu anunțul și că Horizon Worlds este capabil de „mult mai multe”, fiind îmbunătățit „foarte rapid”. Pentru a demonstra asta el a postat două fotografii noi care ar fi din versiuni mai avansate ale metaversului creat de compania sa: una cu un avatar mai complex și cealaltă cu un peisaj ce pare roman.

După cum notează și cei de la Mashable, nu este tocmai clar ce-a vrut să arate CEO-ul Facebook/Meta cu a doua imagine. Poate că metaversul are o grafică banală comparativ cu jocurile video moderne? Cert este că metaversul companiei sale nu este deloc succesul răsunător pe care și l-a imaginat Zuckerberg când a anunțat marele proiect.

„Redfall” va avea „zei vampiri”

Studioul american de jocuri video Arkane a dezvăluit căRedfall, probabil cel mai așteptat titlu al său, va avea mai mulți „zei vampiri” care te țin captiv în orășelul din statul Massachusetts în care se va desfășura povestea jocului. Reprezentanții Arkane au explicat la o întâlnire cu fanii că vampirii din viitorul shooter open world nu vor fi rezultatul unui virus, ci ale experimentelor făcute de o companie din domeniul biotehnologiei.

Mai exact, Avevum Laboratories s-a mutat în orășeul Redfall care dă și numele jocului pentru a cerceta extinderea vieții, creând în cele din urmă vampiri. Fiecare vampir din joc a ales benevol să ia tratamentul dezvoltat de cercetători, transformându-se într-o creatură dependentă de sânge pentru a deveni nemuritor, conform IGN.

Premisa pare într-adevăr una originală, cei de la Arkane explicând de asemenea că cei mai puternici monștri, la care se referă ca „zei vampiri”, sunt cei responsabili de blocarea luminii solare și a altor lucruri demne de urgiile biblice care practic țin personajele captive în orășel. Arkane Studios nu a anunțat deocamdată o dată oficială de lansare a Redfall, acesta fiind așteptat cândva anul viitor, dar avem un trailer destul de edificator despre cum va arăta.

„House of the Dragon” va include un dragon de dimensiunea unui Boeing 747

În caz că ai uitat, noul serial al HBO inspirat de scrierile lui George R.R. Martin bate la ușă, urmând să fie lansat luni, 22 august (btw, scuze că în Nerd Alert-ul de weekendul trecut ziceam că o să aibe premiera pe HBO Max duminică, uitasem de diferența de fus orar). În orice caz, după cum sugerează și titlul, în serial vor exista o mulțime din aceste bestii maiestuoase și feroce, de toate mărimile și în toate formele.

„Familia Targaryen, conducătorii Westerosului, sunt călăreți de dragoni, iar animalele lor sunt simbolul suprem al puterii pe care o dețin - arme letale care sunt capabile de a distruge orice inamic”, explică un comunicat remis presei de HBO. Mai exact, în House of the Dragon vom vedea nu mai puțin de 17 dragoni, de la Syrax al prințesei Rhaenyra, „care plonjează ca un vultur auriu”, la capriciosul și imprevizibilul Caraxes, care-i aparține prințului Daemon.

Producătorii serialului au explicat de asemenea că fiecare dragon devine mai masiv pe măsură ce înaintează în vârstă, astfel ajungându-se la situația în care Vhagar, descrisă drept „marea doamnă arțăgoasă” ajunge la venerabila vârstă de 130 de ani de dimensiunea unui avion boeing 737.

„Țin minte că am avut o conversație lungă cu George (R. R. Martin) despre dragoni, în care ne-a spus: vă rog mult să facem dragonii plini de culoare, pentru că așa mi i-am imaginat, să poată fi văzuți de la distanță, sus în cer, și să se știe care dintre ei este. Și fix asta am încercat să facem”, a dezvăluit Miguel Sapochnik, unul dintre creatorii serialului.

Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane

Un factor trecut cu vederea anterior de cercetători - poziția continentelor - ajută la umplerea oceanor planetei noastre cu oxigenul necesar tuturor formelor de viață complexe. Însă deplasarea plăcilor tectonice și, prin urmare, a continentelor, ar putea avea efectul opus, ucigând majoritatea vieții din oceane.

„Deplasarea continentelor pare atât de lentă, ca și cum nimic drastic nu ar putea deriva din aceasta, dar atunci când condițiile sunt potrivite chiar și un declanșator minuscul ar putea provoca moartea în masă a vieții marine”, afirmă Andy Ridgwell, un geolog de la Universitatea California și coautor al unui nou studiu publicat săptămâna aceasta în revista Nature.

Pe măsură ce apa de la suprafața oceanelor se apropie de Polul Nord sau Sud, ea se recește și devine mai densă, scufundându-se apoi în adâncime. Acest proces transportă oxigenul captat din atmosfera Pământului pe fundul oceanelor. În cele din urmă acest flux se inversează, transportând nutrienții produși de materia organică scufundată înapoi la suprafața oceanelor unde alimentează creșterea planctonului.

Noul studiu a descoperit că această circulație a oxigenului și nutrienților poate fi întreruptă destul de brusc. Cu ajutorul unor modelări pe calculator complexe, cercetătorii au investigat dacă deplasarea plăcilor tectonice poate afecta modul în care circulă oxigenul în oceane. Ei au fost surprinși să descopere că da.

„Cu multe milioane de ani în urmă, nu cu mult timp după ce a apărut viața animală din oceane, întreaga circulație globală a oceanelor părea să se oprească periodic. Nu ne așteptam să găsim că deplasarea continentelor ar putea opri scufundarea apei și a oxigenului de la suprafața lor, afectând posibil în mod dramatic modul în care viața a evoluat pe Pământ”, afirmă Ridgwell, citat de SciTechDaily.

Până acum modelele folosite pentru a studia evoluția oxigenării marine în ultimii 540 de milioane de au fost relativ simple și nu au ținut cont de circulația oceanelor. În aceste modele anterioare dispariția oxigenului din oceane implica o scădere a concentrațiilor de oxigen din atmosferă, cercetătorii presupunând că între cele două trebuie să existe o corelație. Însă noul studiu publicat în revista Nature arată că acesta nu este mereu cazul.

Oceanele acoperă 71% din suprafața Pământului (FOTO: Wikipedia)

Netflix ne-a delectat săptămâna aceasta cu 3 trailere pentru unele din cele mai așteptate seriale ale sale, zic să le vedem:

în primul rând avem în sfârșit un trailer full pentru Wednesday, viitorul său serial inspirat de Familia Addams care a fost filmat în România, regizat de legendarul Tim Burton și în care îi vom putea vedea pe Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Christina Ricci și actrița americană Jenna Ortega în rolul principal. Wednesday nu are deocamdată o dată de lansare oficială, Netflix anunțând doar că va avea premiera toamna aceasta;

avem un prim trailer full și pentru Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities, serialul de antologie horror creat de emblematicul cineast mexican. Netflix a dezvăluit de asemenea că acesta va avea premiera pe 25 octombrie, câte două episoade urmând a fi lansate zilnic până pe 28 octombrie în săptămâna ce precede Halloween-ul ca parte a evenimentului „Netflix & Chills” organizat anual de compania americană de streaming;

Netflix a lansat un nou trailer și pentru Enola Holmes 2, un sequel al filmului detectiv cu același nume lansat în urmă cu doi ani. Deși probabil nu la fel de mediatizat ca alte producții de pe Netflix, acesta va avea o distribuție stelară care în include pe Millie Bobby Brown, Henry Cavill, David Thewlis, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster și Helena Bonham Carter. Filmul va avea premiera pe 4 noiembrie.



În caz că ești curios să citești și Nerd Alert-ul de weekendul trecut, îl găsești aici: