​NERD ALERT Sâmbătă, 13 August 2022, 09:21

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Un film al lui Robin Williams a revenit în topuri ​● Sezonul 2 din „The Sandman” va include „revanșa tuturor revanșelor” ● Incest accidental în „The Sims” ● Următoarea pandemie ar putea avea o sursă surprinzătoare ● Steve Martin vorbește de ultimul rol din carieră ● „House of the Dragon” va semăna cu „Game of Thrones” în cel puțin o privință ● O profeție tulburătoare făcută de Carl Sagan înainte de moartea sa s-a viralizat

Nerd Alert Foto: Hotnews

Un film al lui Robin Williams a revenit în topuri

Cui nu îi este dor de Robin Williams? Unul dintre, dacă nu chiar cel mai amuzant și talentat actor de comedie al generației sale, el va rămâne mereu în istoria Hollywood-ului (și inimile fanilor) prin rolurile sale din drame ca Regele Pescarilor, Omul bicentenial sau Cercul poeților dispăruți, ca să enumăr doar câteva.

După cum au remarcat cei de la FlixPatrol, marțea aceasta un film al său - lungmetrajul de aventură-comedie pentru toată familia Jumanji (1995) - a urcat vertiginos în topul celor mai vizionate filme pe HBO Max, ocupând prima poziție în clasament pe 9 august. Pe toată săptămână 8-14 august el se afla pe poziția a zecea în topul HBO Max în momentul în care am scris Nerd Alert-ul vineri seara.

Destul de impresionant pentru un film lansat în urmă cu 27 de ani (și care n-a fost primit tocmai călduros de către critici), nu? Însă de-a lungul ultimelor aproape 3 decenii el a devenit un favorit al fanilor actorului și comicului american și nu s-a descurcat tocmai rău nici la box office când a fost lansat, obținând încasări de 262,8 milioane de dolari la un buget de 65 de milioane.

OK, probabil te întrebi cum de a revenit Jumanji în topuri tocmai acum. Explicația e una simplă și tristă: momentul a fost apropiat de aniversarea morții lui Robin Willians, acesta luându-și viața pe 11 august 2014 după mai mulți ani în care s-a luptat cu probleme de sănătate mintală. Rest in peace, sweet prince!

Sezonul 2 din „The Sandman” va include „revanșa tuturor revanșelor”

Neil Gaiman, creatorul benzilor desenate adaptate în noul serial „hit” al Netflix și unul dintre producătorii executivi ai seriei, are deja câteva idei pentru sezonul 2 deși deocamdată acesta nu a fost confirmat oficial de compania americană de streaming.

Autorul britanic în vârstă de 61 de ani a dezvăluit într-un interviu acordat jurnaliștilor de la revista Total Film că acesta ar urma să înceapă cu o „revanșă” între Lucifer și Morpheus. Cei care au apucat deja să se uite la serial își vor aminti probabil că al treilea episod se învârte în jurul unei lupte epice între Lordul Viselor și cel al iadului, interpretat magistral de actrița britanică Gwendoline Christie.

Nu o să intru în detalii în caz că nu ai văzut încă The Sandman dar poți găsi AICI o recenzie fără spoilere pe care am scris-o despre el. Revenind la Gaiman, acesta afirmă că vrea ca sezonul 2 să includă „revanșa care să pună capăt tuturor revanșelor” și că noua luptă dintre Lucifer și Morpheus ar urma să fie mult mai întunecată și „va merge în locuri în care oamenii nu se așteaptă”.

Incest accidental în „The Sims”

În urmă cu câteva săptămâni dezvoltatorii jocului video The Sims 4 au lansat o actualizare gratuită care a venit cu o noutate pe care nu a cerut-o nimeni: „incest mode”. Ce s-a întâmplat, de fapt: Electronic Arts a lansat un patch care să reintroducă sistemul de „dorințe” și „temeri” văzut în jocuri anterioare ale francizei, după cum relatează Kotaku.

Nimic ieșit din comun doar că tot mai mulți gameri au început să semnaleze că simșii lor par brusc interesați de relații incestuoase. „Pot să corectez cumva asta? Nu pot face acest capriciu să dispară și nu mă simt confortabil să îl văd pe ecran/în joc”, a întrebat un user pe Reddit. „Nu vreau să văd o mamă care vrea să iasă cu propriul ei FIU”, s-a plâns un altul.

Valul de reclamații inconfortabile a continuat până când unul dintre programatorii de la EA a confirmat pe Twitter că studioul de jocuri este la curent cu problema și lucră la remedierea ei. Ea a fost în cele din urmă rezolvată săptămâna aceasta, deși EA nu a precizat ce a cauzat-o. Cel mai probabil însă cineva a uitat să excludă membrii familiei de la funcția de „dorințe”.

Greu de crezut că au trecut aproape 8 ani de la lansarea The Sims 4

Următoarea pandemie ar putea avea o sursă surprinzătoare

Experții în boli infecțioase sunt îngrijorați că următoarea pandemie ar putea fi provocată de o membră a regnului Fungi (ciuperci), nu de un virus, scrie National Geographic. Aceștia avertizează că omenirea nu este pregătită pentru un astfel de scenariu, ținând cont de cât de puține lucruri știm de fapt despre aceste organisme.

În plus, numeroase ciuperci au devenit rezistente la tratamente, ridicând și mai mult mizele. „Ceea ce ne îngrijorează mereu în lumea Fungi este potențialul ciupercilor de a provoca boli la oameni”, afirmă Tom Chiller, un epidemiolog de la CDC-ul american. „Există multe lucruri pe care nu le înțelegem”, subliniază el.

Ciupercile pot evolua la rate extrem de rapide, ajungând să provoace infecții care sunt tot mai dificil de tratat cu medicamente. Ele pot de asemenea provoca septicemie, o stare infecțioasă generalizată despre care majoritatea oamenilor știu probabil că poate pune în pericol viața pacientului.

Un detaliu și mai îngrijorător raportat de oamenii de știință este că acestea pot forma „ghemotoace” în interiorul corpului care pot disloca cu totul anumite organe. Cercetătorii avertizează de asemenea că rata mortalității în cazul unor patogeni rezistenți la tratamente antifungice crește cu 25%.

Aceștia avertizează că folosirea unor fungicide în agricultură permite ciupercilor să devină mai puternice și dezvolte imunități cu potențial mortal. Deși în general ele suferă mutații mai lent decât bacteriile și virusurile, ciupercile se pot reproduce într-o serie largă de medii diferite. Iar asta este o veste cât se poate de proastă dacă ar ajunge să se răspândească rapid printre oameni, scrie futurism.com.

Ciupercă ajunsă în plămâni (FOTO: Sciencephoto / Profimedia Images)

Steve Martin vorbește de ultimul rol din carieră

Actorul american și comicul american a sugerat că rolul din serialul Only Murders in the Building pe care l-a co-creat pentru Hulu ar putea fi ultimul din ilustra și longeviva sa carieră odată ce seria se încheie. În vârstă de 76 de ani, Martin le-a spus într-un interiviu acordat jurnaliștilor de la The Hollywood Reporter:

„Când se termină acest serial, nu voi căuta alte [roluri]. Nu voi căuta altele nici pentru filme. Nu vreau să apar în roluri cameo. În mod straniu, asta este ”. Cu toate acestea el nu și-a anunțat oficial retragerea, adăugând apoi că este mereu atras în noi proiecte. „Soția mea îmi spune mereu îmi zici că te vei retrage iar apoi întotdeauna vii cu ceva”, a explicat el.

„Nu sunt cu adevărat interesat de retragere. Nu sunt. Dar aș vrea să muncesc un pic mai puțin. Poate”, a mai spus Steve Martin. Cert este că, odată unul dintre cele mai căutate nume de la Hollywood, Martin și-a redus dramatic volumul de muncă în ultimul deceniu, ultimul său rol major într-un film fiind cel al inspectorului Clouseau din Pantera Roz 2 (2009).

„House of the Dragon” va semăna cu „Game of Thrones” în cel puțin o privință

Deși se pare că între Game of Thrones și serialul spin-off House of the Dragon vor exista numeroase diferențe, actorul Matt Smith spune că un lucru care nu s-a schimbat este numărul ridicat de scene de sex. Smith, care joacă rolul prințului Daemon Targaryen în noua serie, a descris numărul acestora „puțin cam mare, după părerea mea” într-un interviu acordat revistei Rolling Stone.

„Ajungi să te întrebi: 'Avem nevoie de o altă scenă de sex?'. Iar ei (producătorii) sunt ceva de genul 'Da, avem nevoie'. Cred că trebuie să te întrebi: 'Ce facem? Reprezentăm cărțile sau le diluăm pentru a reflecta timpurile [în care trăim]?'. Iar eu cred că este meseria ta să reprezinți cărțile cu onestitate, așa cum au fost ele scrise”, a afirmat el.

Serialul original Game of Thrones a fost la rândul său criticat din unele părți pentru numărul mare de scene de sex, actrița Emilia Clarke dezvăluind la câteva luni după încheierea seriei în 2019 că a fost constrânsă să apară în unele scene nud. Fanii vor putea judeca pe cont propriu ce înseamnă „poate” prea mult, House of the Dragon urmând să aibă premiera săptămâna viitoare, pe 21 august.

O profeție tulburătoare făcută de Carl Sagan înainte de moartea sa s-a viralizat

În urmă cu 27 de ani, cu puțin timp înainte de moarte sa, Carl Sagan a făcut o predicție tulburător de profetică despre viitor, părând să anticipeze ascensiunea big tech, dezinformării și șarlatanilor de pe rețele de socializare. Cel mai cunoscut ca popularizator al științei, astrofizicianul a oferit însă adesea perspective tăioase cu privire la viitorul omenirii, scrie IFL Science.

În cartea sa din 1995 „The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark” (Lumea bântuită de demoni: Știința ca o lumânare în întuneric), Sagan vorbește pe larg de modul în care adevărul și pacea sunt subminate de doi dintre vechii „prieteni” ai omenirii: superstițiile și pseudoștiința.

Într-un pasaj care adesea se viralizează pe rețelele de socializare când cineva amintește de el (și s-a întâmplat din nou), Sagan avertizează ce s-ar întâmpla cu Statele Unite dacă acestea își pierd încrederea în știință și rațiune: „Știința este mai mult decât un corp de cunoaștere; este un mod de gândire”.

„Am o presimțire despre o America în timpul copiilor și nepoților mei când Statele Unite vor deveni o economie a serviciilor și informației; când aproape toate industriile manufacturiere cheie vor ajunge în alte țări; când puteri tehnologice uluitoare vor ajunge în mâinile unui grup foarte mic de oameni și nimeni care reprezintă interesul public nu poate înțelege măcar problemele; când oamenii și-au pierdut capacitatea de a-și stabili propriile obiective și să îi pună sub semnul întrebării pe cei aflați în poziții de autoritate”.

El a vorbit de asemenea despre o perioadă „când, strângând la piept cristalele și consultând cu nervozitate horoscoapele noastre, cu facultățile noastre [mintale] critice în declin, incapabili să distingem între ceea ce se simte bine și ceea ce este adevărat, vom aluneca aproape fără să observăm înapoi în superstiții și întuneric”.

Sagan a fost profesor de astronomie și științe spațiale la prestigioasa universitate Cornell din SUA (FOTO: Lennox McLedon / Associated Press / Profimedia Images)

Din păcate săptămâna aceasta a adus vești proaste pentru gameri, două jocuri despre care am vorbit în ediții anterioare ale Nerd Alert având parte de amânări. Partea bună este că studioul Portkey Games deținut de Warner Bros. a anunțat în sfârșit data de lansare pentru Hogwarts Legacy, mult așteptatul său joc inspirat de universul Harry Potter.

Partea proastă este că, potrivit IGN, Hogwarts Legacy va fi lansat în cele din urmă în data de 10 februarie a anului viitor. Deși studioul nu anunțase anterior o dată fermă de lansare, anunțul făcut acum de Portkey Games pe Twitter reprezintă de facto o amânare cu aproape două luni întrucât planul original era ca jocul să fie lansat în perioada sărbătorilor de anul acesta.

Tot de la IGN am aflat că și lansarea Nightingale, un joc fantasy cu povestea plasată în perioada victoriană, a fost amânată până „la începutul lui 2023” pentru ca acesta să fie portat pe noul game engine Unreal 5. Din păcate în cazul Nightingale cei de la studioul canadian Inflexion Games nu au anunțat totuși măcar o dată exactă pentru lansare.

Aceștia s-au rezumat la a afirma că „vom avea mai multe vești cu privire la calendarul exact într-un stadiu ulterior”.

Zic totuși să încheiem săptămâna cu un trailer al unui film interesant, mai ales că nu a mai rămas atât de mult până la lansarea The Menu, o comedie neagră horror în care îi vom vedea pe unii dintre cei mai în vogă actori de la Hollywood: Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy și Nicholas Hoult. Descrierea oficială a filmului notează că:

„Un cuplu călătorește până pe o insulă de pe coastă pentru a lua masa la un restaurant exclusivist unde bucătarul a pregătit un meniu extravagant și câteva surprize șocante”. Mă rog, trailerul full lansat săptămâna aceasta e mai edificator iar filmul va avea premiera în cinematografele din România pe 18 noiembrie.

