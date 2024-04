ESENTIAL Luni, 29 Aprilie 2024, 21:35

Judecătorul de cameră preliminară a Tribunalului Vaslui au admis luni, 29 aprilie, o parte dintre excepțiile invocate de avocații lui Dumitru Buzatu în dosarul în care acesta este acuzat că a primit o mită de 1,25 milioane de lei. Printre înregistrările exluse se află și cele care probează presiunile lui Buzatu asupra celor care nu i se conformau: ”l-a frecat, l-a speriat, i-a dat de toate”.

Dumitru Buzatu Foto: Inquam Photos / George Călin

DNA are termen până pe 10 mai să anunțe dacă solicită înapoi dosarul pentru completarea anchetei sau își menține acuzațiile și probele trimise instanței.

Decizia Tribunalului poate fi contestată în termen de 3 zile.

Trimis în judecate sub acuzația de luare de mită, fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui a obținut luni o decizie favorabilă la instanța superioară a județului pe care l-a condus timp de 30 de ani.

„O glumă luată în serios”

Pe durata camerei preliminare, când instanța verifică dacă ancheta penală a respectat rigorile procedurii penale, avocații lui Dumitru Buzatu contestat probele DNA, invocând că acestea au fost obținute cu încălcarea normelor. Cea mai aspră critică a vizat interceptarea lui Buzatu în arestul poliției, avocați invocând că DNA nu ar fi avut mandat.

Miza bătălii avocaților au reprezentat-o în special interceptările deoarece acestea îi erau defavorabile lui Buzatu. Acesta fusese interceptat în timp ce i se destăinuia fostei secretare ”că nu a fost atent” sau că vor pleca în Ecuador dacă va scăpa din arest. O glumă luată în serios, a fost catalogat acest episod de către avocați.

Tribunalul Vaslui a decis luni că parte dintre criticile avocaților sunt întemeiate, motiv pentru care a decis excluderea lor din dosar. Este vorba de înregistrările efectuate de omul de afaceri Emil Savin și un apropiat al acestuia din firmă în timpul întâlnirilor avute cu Dumitru Buzatu.

„Admite excepția nulității mijloacelor de probă constând în înregistrările efectuate prin folosirea de dispozitive tehnice de către colaboratorul cu identitate reală Bîrzu Iulian și de către colaboratorul cu identitate reală Savin Emil, și pe cale de consecință dispune îndepărtarea de la dosarul cauzei a mijloacelor de probă excluse”, se arată în hotărârea pronunțată luni de Tribunalul Vaslui.

Probele excluse

Înregistrările pe care Tribunalul Vaslui a decis să le excludă din dosar surprind momente cheie din ecuația anchetei. Prima dintre ele surprinde o întâlnire avută de omul de afaceri Emil Savin cu expertul Radu Judele care stabilise într-o expertiză efectuată la cererea CJ Vaslui că drumul strategic construit de firma controlată de Savin este prost realizat și că va fi penalizat.

Întâlnirea a avut loc pe 24 februarie 2023 în localitatea Sălcioara, de lângă Bârlad, acolo unde își au sediu firmele controlate de Emil Savin, conduse în documente de fiicele acestuia. În rechizitoriu, DNA menționează că respectiva conversație a fost ” înregistrată în mediul ambiental în condițiile legale”.

În timpul întâlnirii, expertul Judele îl asigură pe Emil Savin că poate concepe o nouă expertiză prin care să arate că nu mai este necesar să să toarne un nou strat de minim 6 cm pe toată lungimea și suprafața drumului strategic Bârlad-Laza-Codăiești. Expertul îi sugerează lui Savin să meargă la Dumitru Buzatu.

„Deci, noi făcând demersul ăsta, putem scădea această sumă dar între timp, eu aș vrea să avem, să provocați .. nu știu, la domn președinte de Consiliu Județean, da... !”, i-a transmis expertul lui Savin, avertizându-l că trebuie să acționeze ”inteligent”.

Inregistrarea care arată presiunile lui Buzatu

O altă înregistrare pentru care Tribunalul Vaslui a dispus excluderea din dosar vizează o întâlnire între omul de afaceri Emil Savin și Dumitru Buzatu. Întâlnirea ce a avut loc pe 7 septembrie, anul trecut, în biroul acestuia din urmă de la CJ Vaslui.

Potrivit înregistrării, Buzatu îl asigură pe Savin de susținerea sa, afirmând că “de fiecare act l-am tras cu dinții de la dânșii” pentru a deconta suma de 15 milioane de lei firmei lui Savin.

În condițiile în care nu avea atribuții în cadrul proiectului, președintele CJ Vaslui a pus o presiune uriașă în acest caz, acuză DNA, pentru a se asigura că banii intră în conturile firmei lui Emil Savin iar el își va primi ”zeciuiala”- procentul de 10% din valoarea contractului.

În cadrul discuției Buzatu Dumitru a reafirmat sprijinul pe care-l acordă numitului Savin Emil pentru decontarea sumei, în cuantum de apr. 15.000.000 lei, afirmând că “de fiecare act l-am tras cu dinții de la dânșii”. Buzatu Dumitru i-a transmis lui Savin Emil că l-a chemat pe supervizor pentru a semna documentele necesare în vederea decontării sumelor de bani către antreprenor. În acest sens Buzatu Dumitru l-a chemat pe Emeric Koti la CJ Vaslui, unde “l-a frecat, l-a speriat, i-a dat de toate”. Totodată Buzatu Dumitru îl liniștește pe Savin Emil în privința supervizorului, afirmând că pe viitor “Nu mai apucă el să facă de-astea, puiule! Nu mai apucă, că i-am spus eu lui care-i treaba”.

”Deși Buzatu Dumitru nu are o calitate oficială în derularea acestui contract, acesta trebuie să aprobe documentele justificative privind plată din partea CJ Vaslui către SC Soragmin SRL, se observă să președintele CJ Vaslui are o implicare totală în derularea procedurii de întocmire a documentației aferente decontului sumei de bani și în fapt acesta coordonează întreaga activitate a funcționarilor din cadrul CJ Vaslui dar și a supervizorului, nimeni neefectuând niciun document fără încuviințarea numitului Buzatu Dumitru ”băi tot ce am făcut până când nu i-am rezolvat eu pas cu pas cu toate treburile astea, unul măi, n-a mișcat! Băi atâția oameni, le luați și banii, le luați și treburi, unul n-a mișcat!”, se arată în rechizitoriul DNA.

În timp ce procurorii îl acuză pe Dumitru Buzatu că avea o atitudine autoritară față de subordonații din cadrul CJ Vaslui și se implica în derularea proiectelor deși nu avea atribuții în acest sens, în fața instanței avocații acestuia au invocat că prin atitudinea lui de fapt președinte CJ Vaslui nu urmărea decât ca angajații să îi facă treaba ca proiectele să se realizeze în termen.

Arestat preventiv în urma flagrantului din septembrie anul trecut, Dumitru Buzatu se află în arest la domiciliu de două săptămâni. Cu câteva zile înainte de a-i fi schimbată măsura preventivă, Buzatu a depus și el un denunț la DNA. Avocatul său a precizat că denunțul vizează posibile fraude cu fonduri europene, vizată fiind o societate comercială.

Firma lui Savin, condamnată în trecut pentru fraude

Fost prieten cu Dumitru Buzatu, în februarie anul trecut Emil Savin, cunoscut pe plan local după apelativul Farmazon, a mers să reclame la DNA că nu își primește banii de la CJ Vaslui pentru lucrările efectuate de la drum strategic. Sumele erau blocate de aproape 3 ani, denunța Savin, plângându-se că a ajuns în pragul falimentului.

Cel vizat inițial de denunț a fost expertul ieșean Radu Judele. Acesta i-a cerut lui Savin 700.000 de lei pentru a schimba concluziile raportului de expertiză. Furios Savin a mers la DNA. Procurorii au dispus interceptări, iar Savin a fost surprins în timp ce se plângea că 10% din valoarea contractului trebuie să i-o restituie lui Dumitru Buzatu.

Chemat la DNA pentru lămuriri, Savin a decis să îl denunțe și pe președintele CJ Vaslui.

„N-am avut încotro și a trebuit să fac ce am făcut. (...) Am fost pe lângă faliment de vreo doi-trei ani de zile, m-am împrumutat de bani să-mi plătesc dările la stat, iar banii mei au stat în vistieria Consiliului Județean sau unde au stat (…)”, a declarat Emil Savin după arestarea lui Dumitru Buzatu.

Emil Savin nu se afla la prima interacțiune cu DNA. În 2018 prima sa societate, SC Transmir SRL, prin intermediul căreia a câștigat zeci de licitații organizate de CJ Vaslui, a fost condamnată pentru fraude cu fonduri europene. 20.000 de lei amendă penală a fost pedeapsa primită atunci de societate.

Savin a avut doar calitate de martor în dosar, pe lângă persoana juridică Transmir, vinovat fiind găsit directorul tehnic de la acea vreme. Ancheta DNA a stabilit atunci că un alt drum strategic realizat în județul Vaslui prin intermediul firmei lui Savin se efectuase fraudându-se fondurile europene. Mai exact, în locul materialelor de calitate, prevăzute în documentație, pe teren constructorul folosise materiale second hand, provenite de la dezafectarea altor construcții.

Societatea Transmis a primit interdicția de a mai derula proiecte cu finanțare publică timp de 5 ani, însă Savin a continuat să lucreze cu statul, prin intermediul altor societăți deschise pe numele fiicelor sale.