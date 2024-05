Articol susținut de Banca Transilvania Miercuri, 15 Mai 2024, 13:50

0

Într-un peisaj cultural în continuă evoluție, RAD Art Fair a devenit un punct central pentru scena de artă contemporană din România. Într-un interviu captivant cu Catinca Tabacaru, una dintre fondatoarele RAD, explorăm povestea din spatele acestui eveniment. Într-un demers susținut de Banca Transilvania, RAD Art Fair și-a câștigat locul în inimile iubitorilor de artă, devenind o platformă vitală pentru promovarea și consolidarea artei contemporane românești.

RAD ART FAIR 2023 Foto: RAD/ Alex Radu

Banca Transilvania promovează arta contemporană din România de mai mulți ani, însă în ultima perioadă și-a intensificat implicarea în susținerea proiectelor culturale și artistice. Din dorința de a sprijini comunitatea locală de artiști și de a promova arta contemporană din România, Banca Transilvania este Presenting Partner al evenimentului RAD ART FAIR.

În 2021, Banca Transilvania a lansat Proiectul de Artă Contemporană BT, un demers dedicat susținerii și promovării artei contemporane din România. Acesta reprezintă un fond anual de achiziții de lucrări din diverse medii artistice, precum pictură, sculptură, fotografie, instalații artistice și grafică. Proiectul se întinde pe o perioadă de 5 ani, iar colecția de lucrări este expusă în sediul central al Băncii Transilvania din Cluj. O parte dintre artiștii implicați în proiectul BT de Artă Contemporană sunt expuși și în cadrul RAD.

Am discutat cu Catinca despre cum a început totul și ne-am aventurat în culisele acestui fenomen cultural, descoperindu-i povestea fascinantă și viziunea care îl animă.

Cum a luat naștere acest concept și care este ideea din spate?

Era nevoie de RAD! Când am venit înapoi în țară din New York, mi-am dat seama imediat că majoritatea colecționarilor și curatorilor nu vor veni la București pentru mine... dar ar veni dacă ar avea mai multe motive. Asta știm cu toții. Este un adevăr despre existența la periferie. Puterea există în numere. Bucureștiul este ceva nou, exotic, pentru multă lume. Dacă există și oportunitatea chiar să interacționeze cu scena locală de artă, sunt mai multe șanse ca cineva important din scena artei să vină. Și, în final, un târg este cel mai clar și direct format în care să înțelegi o piață.

Asta este și ideea din spate: să creăm un loc și un moment unic. Ceva care nu există nicăieri altundeva sau altcândva. RAD este singura adunare a aproape tuturor oamenilor importanți de pe scena de artă din România - galeriști, artiști, curatori, colecționari... toți venim și pentru 4 zile e ca Alice în Wonderland pentru o persoană care chiar vrea să descopere scena de artă din România cu toate bunurile și dramele ei.

Ce își propune târgul pe termen lung?

Scopul cel mai important este de a consolida scena de artă din România: de a o împuternici. Dacă scena este mai puternică - adică mai multe lucrări sunt cumpărate, mai multe expoziții sunt montate, mai multe articole critice sunt scrise... atunci la fiecare dintre noi ne merge mai bine. Și dacă nouă ne merge mai bine avem mușchii și energia să creăm mai mult. Și dacă creăm mai mult, cultura în jurul nostru merge, țara și poporul evoluează. Noi lucrăm spre evoluția pozitivă a civilizației.

Ce artiști putem regăsi la RAD ART FAIR?

Între cele 26 de galerii, se vor expune peste 90 de artiști și aceștia includ vocile cele mai relevante din scenă: de la cei istorici ca Geta Bratescu adusă de Marian Ivan și Ion Grigorescu adus de Gregor Podner din Viena la cei mai tineri dar cunoscuți internațional ca Nona Inescu și Daniela Palimariu, aduse de galeriile noastre: Catinca Tabacaru și Sandwich; și, încă și mai interesant, descoperirile noi aduse de spații super fresh ca Cazul 101 și Diptych care tocmai ce ies pe piață. E o varietate foarte mare și interesantă care se poate cuprinde decât dacă o persoană vine și oferă destul timp să se uite bine, să înțeleagă, să învețe.

Cum pot ajunge artiștii să își expună lucrările la RAD?

RAD este un târg format de galerii. Artiștii sunt expuși de galerii. Acest lucru este adevărat pentru TOATE târgurile bune din lume. Adevărul este că un artist are nevoie de o galerie ca să aibă o carieră de succes. Nu este destul ca un artist să rămână în atelier și să lucreze. Desigur, asta este destul pentru a face un artist bun, dar nu este destul pentru a rezulta într-o prezență pe scena internațională. Este nevoie de susținere, strategie, networking, business, management... o galerie este necesară pentru a duce un artist mai departe de atelier, să aducă lucrările în fața oamenilor prin expoziții, parteneriate, și muncă strategică de vizibilitate. Cineva a spus o dată: un artist are nevoie de câțiva oameni ca să aibă o carieră strălucitoare: un galerist, 2 scriitori, 3 curatori, și 5 colecționari.

Cum a arătat RAD ART FAIR 2023?

În 2023 am lucrat cu 20 de galerii și spații expoziționale care au inclus în jur de 100 de artiști cu peste 200 de lucrări pentru un total de vreo 3000 de vizitatori... dar numerele sunt greu de înțeles. Contextul este mai important: faptul că vizitatorii au fost de calitate, au venit înapoi în fiecare zi a târgului și au participat la talks, întâlniri, vizite la colecții private - adică au fost activi și interesați. Galeriile prezentate au fost majoritatea celor mai relevante din țară, iar cele care nu au participat au venit în vizită să vadă (anul acesta s-au alăturat). 2023 a fost momentul T0 pentru scena de artă contemporană din România. S-a simțit un shift. Lamurirea unei neînțelegeri care spunea că nu există piață aici. Nu era nicio speranță. The haters were wrong!

Ce vă propuneți să fie diferit anul acesta față de ediția de anul trecut?

În teorie suntem mai organizați... dar știți ce se spune: a doua ediție este mai grea de realizat decât prima. Prima se face prin inertie. A doua arată de fapt ce va fi. Noi anul acesta suntem un pic mai mari ca număr de galerii, ca număr de sculpturi publice. În plus am adăugat RAD Design, și a crescut Sculpture Park. Nivelul estetic al spațiului este elevat. Echipa e mai mare. Avem mai mulți bani... Deci normal că noi ne așteptăm să avem dublu de impact cultural. Hai să vedem.

BT este Presenting Partner al RAD ART FAIR. Ce înseamnă acest parteneriat pentru târg și pentru evoluția scenei artistice din România?

Înseamnă everything. Faptul că BT și-a pus încrederea în noi. Că ne-a ales ca proiect important cultural care merită susținerea la nivel de Presenting Partner înseamnă că se vede potențialul. Pentru noi ca târg înseamnă sustainability, validation, și o pace sufletească pe care nu am avut-o anul trecut. Ca orice proiect care se simte mai sigur pe sine, am putut să creștem organic, să luăm mai multe riscuri, să ne extindem știind că avem cu ce. Parteneriatul, care se înțelege deja că va fi pe termen lung, ne oferă mușchii cu care să adăugăm la evoluția scenei din România. Nu există o adunare mai semnificativă. Și cu BT lângă noi, adunarea asta poate fi amplificată.

Cum crezi că se va schimba scena artistică din România în următorii ani? Există anumite curente ce promit să schimbe ceva fundamental?

Scena e fresh, este plină de energie, și, împotriva așteptărilor, este unită de niște scopuri comune. Lucrul asta are un efect și pentru români, dar și pentru străini. Scena locală este în creștere. Caută următorul pas de cultură, de lifestyle, de community. Se găsește în scena de artă contemporană. În plus, caracteristicile astea vor atrage din ce în ce mai mulți oameni din afara: curatori, colecționari, artiști, și pe cei pasionați de a descoperii ceva nou. Atenția asta va avea efectul sau. Mai multă vizibilitate. Mai multe resurse. Participare mai mare la nivel internațional. La rândul ei, atenția internațională va crea și mai mare valva în România, care va susține piața locală, și așa va merge în cercuri... nu știm până unde...dar desigur, mult mai departe decât unde ne găsim acum când abia putem să ne imaginăm unde am putea ajunge.

Cum îți imaginezi viitorul RAD ART FAIR?

Fabulos of course!

Articol susținut de Banca Transilvania