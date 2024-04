POLITIC Marți, 30 Aprilie 2024, 07:00

0

Cu patruzeci de zile înainte de alegerile locale și europarlamentare, liberalii recunosc că Sebastian Burduja este un „candidat de sacrificiu”, dar sunt „foarte optimiști” în privința votului politic la nivel național, peste 25%. Ultimele sondaje din Modrogan arată și o creștere a partidului condus de Diana Șoșoacă și o diminuare a procentelor AUR.

Sebastian Burduja si Nicolae Ciuca Foto: Inquam Photos / George Călin

Aruncat pe ultima sută de metri în campania pentru București, Sebastian Burduja „are șanse foarte mici să facă măcar scorul PNL în București”, este poziția mai multor lideri liberali chestionați de Hotnews.ro. Liderul organizației din Capitală are însă două misiuni: să îl atace pe Nicușor Dan în perioada următoare și să obțină cel puțin 15% din voturile exprimate.

„Capitala se poate câștiga sub 30%, dacă Piedone, Firea și Nicușor Dan rămân în cursă. Suntem realiști, PNL ia între 18-20% la scorul politic pentru Consiliul General, Burduja se va situa în jur de 15%, dacă face o figură frumoasă”, este analiza din Modrogan.

Liderii PNL susțin că președinții Marcel Ciolacu, dar și Nicolae Ciucă, au refuzat în ședința Coaliției să își asume o candidatură comună pentru Primăria Capitalei.

„Bode l-a propus pe Ciolacu, pesediștii l-au dorit pe Ciucă. Ambii au refuzat. PNL nu a dorit să îl susțină pe Piedone și să îl retragă pe doctorul Cîrstoiu până nu a fost desemnat un nou candidat”, au dezvăluit surse din Coaliție pentru Hotnews.ro.

În noul context politic, liberalii vor să își concentreze atenția asupra actualului primar al Capitalei.

„Atacați-l pe Nicușor Dan!”, a fost mesajul mai multor lideri pentru strategia din București. Edilul este acuzat de liberali că a „furat startul campaniei electorale” cu mesajele cu care a împânzit Capitala.

„Nu putem să credem că toate panourile, situate în cele mai bune intersecții din București, au costat doar 200.000 de euro. Nu are cum să coste doar atât, îi dăm noi 200.000 de euro pentru jumătate”, este opinia împărtășită în sediul central al PNL.

Lui Sebastian Burduja i s-a recomandat să nu-l menajeze pe Nicușor Dan, chiar dacă primarul a declarat că nu va ataca PNL sau candidatul liberalilor pentru Primăria Capitalei.

Entuziasm în PNL pentru votul politic de la locale și parlamentare

Sondajele liberalilor indică însă o tendință de creștere la nivel național pentru scorul partidului.

„Pe masă sunt trei scenarii: luăm aproape de 30%, este un scor excepțional, luăm între 25-30%, este un scor bun, iar sub 25%, este rău. Pe toate calculele noastre, avem șanse reale să luăm între 27-28% la votul politic din 9 iunie”, au declarat lideri de la vârful PNL pentru Hotnews.ro.

Potrivit acestora, cuplarea europarlamentarelor cu alegerile locale a „ajutat” partidul să crească în intenția de vot.

„Avem zece județe în care putem să obținem între 50.000 – 100.000 de voturi. În Ardeal nu avem probleme, avem județe mari. PSD domină Oltenia și județele din sud, dar sunt județe mici, cu puține voturi. Noi mai avem Constanța, ne batem la Tulcea, câștigăm la Giurgiu și încercăm să rupem din voturi în Buzău și Brăila. Ne batem și în Prahova”, au susținut liderii PNL consultați de Hotnews.ro.

În privința scorului de la europarlamentare, liberalii și social-democrații „sunt siguri că obțin 50% după redistribuire”.

„Alianța Dreapta Unită are probleme mari. Nu are candidați în sute de primării mai mici, noi estimăm că spre 1.000. Scorul lor politic va fi între 15% și 20%, în cel mai fericit caz. Mai aproape de 15%. PNL era dat ca mort în iarnă și acum nu ne gândim să luăm sub 25%. Partidul lui Simion, AUR, a căzut masiv, nu mai e la 25%.

Sondajele noastre arată că partidul lui Șoșoacă se menține la 8%, este o surpriză”, este pronosticul liderilor din Modrogan înaintea startului pentru campania electorală.

În ceea ce privește partidul lui George Simion, liberalii susțin că în analizele lor interne arată un scor de maxim 15% pentru AUR la alegerile locale și undeva spre 18% la alegerile europarlamentare. ”Diferența între scrutine este dată de electoratul pe care AUR și l-a cultivat în diaspora. Au mulți susținători în Italia, Germania și Anglia” explică un lider PNL.

Liderii PNL mai spun că la alegerile prezidențiale vor avea propriul candidat, pe Nicolae Ciucă, și nu sunt de acord cu ideea candidatului comun pentru Palatul Cotroceni.