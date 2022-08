​NERD ALERT Sâmbătă, 06 August 2022, 09:53

Sebastian Jucan

Sylvester Stallone eviscerează următorul film „Rocky”

Dată fiind reacția sa, ar fi puțin spus că Sly este supărat din cauza Drago, viitorul lungmetraj al francizei Rocky/Creed despre care s-a aflat în premieră săptămâna trecută. Într-o postare pe care între timp a șters-o de pe pagina sa de Instagram (sau a fost ștearsă de platformă), Stallone a scris:

„Inima frântă...Tocmai am aflat asta...DIN NOU, IRWIN WINKLER, acest PRODUCĂTOR JALNIC de 94 de ani și COPIII SĂI VULTURI IDIOȚI, Charles și David, încă o dată curăță OASELE de pe un alt personaj minunat pe care l-am creat, fără să îmi spună. ÎMI CER SCUZE FANILOR, n-am vrut niciodată ca personajele din ROCKY să fie exploatate de acești paraziți”.

El l-a criticat și pe Dolph Lundgren fiindcă nu i-a spus în prealabil despre proiect, afirmând că „odată nu am avut decât respect pentru DOLPH dar el nu mi-a spus NICIODATĂ despre ce se întâmplă pe la spatele meu cu personajul pe care eu l-am creat pentru el !!! PRIETENII ADEVĂRAȚI sunt mai valoroși decât aurul”.

Într-o postare separată care de asemenea a dispărut de pe Instagram, Stallone i-a descris pe Winkler (producătorul Rocky și cel care deține drepturile de autor ale lungmetrajelor) și familia sa drept „vampiri care sug sângele” francizei. Comentariile sale vin după ce luna trecută, înainte să se afle de Drago, Sly i-a cerut lui Winkler drepturile de autor pentru Rocky pentru a le lăsa moștenire copiilor săi.

Lundgren și-a cerut scuze pentru situația creată, afirmând că Drago nu are deocamdată un scenariu aprobat, un regizor sau contract semnat și că „aveam impresia că prietenul meu Sly Stallone este implicat ca producător sau chiar actor”. El a descris apariția informației despre viitorul film în presă drept „nefericită” și a spus că a luat legătura cu actorul american, relatează IGN.

Sly și Lundgren (FOTO: Wikimedia Commons)

De ce a fost anulat „Batgirl”

Vestea acestei săptămâni a fost fără îndoială anularea lansării Batgirl de către noul conglomerat Warner Bros. Discovery, primul care urma să exploreze povestea supereroinei din universul de benzi desenate al DC. Nu pot să zic că eram foarte entuziasmat de film dar chiar e fără precedent ca un lungmetraj cu un asemenea buget să fie anulat după terminarea filmărilor.

Regizorii filmului, Adil El Arbi şi Bilall Fallah, s-au declarat șocați de decizia luată de companie, mai ales că inclusiv faza de postproducție era aproape gata. Jurnaliștii de la The Wrap au discutat cu mai multe persoane din cadrul Warner Bros. Discovery care le-au spus că șefii studioului au hotărât că, în pofida creșterii bugetului inițial și refilmării unor scene, filmul pur și simplu nu funcționa.

Decizia a fost luată și după ce testele cu arătarea filmului unui public selectat au descoperit că fanii nu sunt tocmai impresionați de el. Sursele din cadrul studioului le-au spus de asemenea jurnaliștilor americani că Batgirl ajunsese să coste peste 100 de milioane de dolari, cu 50% mai mult decât bugetul inițial.

Iar lansarea lungmetrajului în cinematografe ar fi costat încă 30-50 de milioane pentru activități de promovare și marketing la nivel global. Totuși, mulți s-au întrebat de ce să nu lansezi filmul măcar în streaming pe HBO Max, platforma celor de la Warner Bros. Discovery, dacă tot ai cheltuit banii ăștia și ai filmul aproape finalizat.

Pe lângă faptul că lansarea în streaming nu ar fi adus venituri directe care măcar să se apropie de bugetul uriaș prin creșterea numărului de abonați, în cele din urmă se pare că decizia a fost una ce ține de fiscalitatea din Statele Unite: șefii companiei au decis pur și simplu să treacă filmul ca pierdere în declarațiile financiare pentru deducerea fiscală aferentă.

Leslie Grace, care a jucat rolul principal, a distribuit o fotografie cu ea și Michael Keaton în costumele personajelor (FOTO: Instagram)

Calculatoarele clasice încă le pot învinge pe cele cuantice

În ultimii ani am avut parte de numeroase declarații privind performanțe uluitoare reușite de dispozitivele de procesare cuantică, oamenii de știință implicați în cercetările legate de acestea afirmând că ele pot face rapid calcule care le-ar lua și celor mai puternice supercomputere perioade de timp impractic de lungi.

Însă o echipă de cercetători a arătat acum că computerele tradiționale au câteva trucuri în mânecă și că acestea încă pot depăși calculatoarele cuantice, cel puțin pentru o perioadă. Pe lângă că nu folosesc deloc tranzistori, calculatoarele cuantice utilizează qubiți, cea mai mică unitate de stocare a informației cuantice, în loc de clasicii biți.

Qubiții pot avea starea 0 și starea 1 simultan (o superpoziție cuantică), ceea ce permite computerelor cuantice să rezolve probleme atât de complicate încât celor tradiționale le-ar lua o perioadă de timp echivalentă cu vârsta estimată a universului. Termenul de „supremație cuantică” a apărut pentru a descrie ziua când calculatoarele cuantice le vor depăși pe cele tradiționale, cel puțin în unele sarcini.

Google a afirmat în mod faimos în urmă cu trei ani că procesorul său Sycamore a atins supremația cuantică după ce a rezolvat o problemă care ar lua și celor mai bune supercomputere convenționale 10.000 de ani să o rezolve. Nu toți cercetătorii au fost însă convinși de afirmațiile Google iar faptul că ar fi atins supremația cuantică este disputat în comunitatea științifică.

Însă o echipă de cercetători condusă de dr. Pan Zhang de la Institutul pentru Teorie Fizică din China a proiectat acum un algoritm mult mai eficient care să rezolve problema abordată de Sycamore. Computerului folosit de aceștia i-a luat 15 ore să rezolve problema - considerabil mai mult decât cele 3,3 minute de cât a avut nevoie procesorul cercetătorilor de la Google.

Însă, pe lângă că infirmă ideea că problema nu ar putea fi rezolvată de calculatoarele clasice într-o perioadă rezonabilă de timp, calculatorul folosit de cercetătorii chinezi nu a fost unul deosebit de puternic, aceștia afirmând că algoritmul pe care l-au creat ar putea să o soluționeze în câteva zeci de secunde dacă este folosit de un supercomputer modern.

Cu alte cuvinte, chiar mai rapid decât calculator cuantic al Google. „Cred că au dreptate când spun că dacă ar avea acces la un supercomputer suficient de mare ar putea simula sarcina în câteva secunde”, a declarat pentru revista Science profesorul Scott Aaronson de la Universitatea Texas. Studiul urmează să fie publicat în Physical Review Letters, fiind în prezent disponibil pe serverul arXiv.

Procesorul Sycamore al Google (FOTO: CNET / Rocco Ceselin)

Martin Scorsese și Leonardo DiCaprio vor colabora la un nou film

Scorsese și DiCaprio se vor reuni pentru a lucra la al șaselea lor lungmetraj împreună: The Wager - un film naval despre supraviețuire care va fi produs de Apple. Vestea dezvăluită în exclusivitate de jurnaliștii de la The Hollywood Reporter este cu atât mai remarcabilă încât cel mai recent film al lor, Killers of the Flower Moon, nici nu a fost lansat încă.

Viitorul film pentru care Apple a cumpărat drepturile de autor va fi o adaptare a The Wager: A Tale of Shipwreck, o nouă carte a aclamatului jurnalist american David Grann - filmul din 2016 The Lost City of Z în care au jucat Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller și Tom Holland este o adaptare a unei alte cărți scrise de Grann, la fel ca și Killers of the Flower Moon.

Noua carte a acestuia nu a fost lansată încă, fiind așteptat ca ea să apară în librăriile din Statele Unite în luna aprilie a anului viitor, în timp ce Killers of the Flower Moon va fi lansat în cinematografe în mai 2023, ceea ce înseamnă teoretic că filmările ar putea începe la scurt timp după, deși, evident, deocamdată este prea devreme pentru a avea un calendar pentru acestea.

Cu povestea plasată la începutul anilor 1740, The Wager urmărește echipajul unei nave britanice care naufragiază pe o insulă pustie din Patagonia. După mai multe luni în care bărbații s-au luptat să supraviețuiască, ei reușesc să ajungă în Brazilia. Însă doar 6 luni mai târziu alți 3 marinari ajung pe coasta sud-americană cu o poveste foarte diferită asupra a ceea ce s-a întâmplat.

Scorsese, DiCaprio și un alt favorit al regizorului american, legendarul Robert de Niro (FOTO: Matteo Brandoni-BFA / Shutterstock Editorial / Profimedia Images)

Primul trailer full pentru Star Wars „Andor”

Disney+ a dezvăluit săptămâna aceasta primul trailer full pentru Andor, viitorul său serial Star Wars a cărui poveste va avea loc înainte de evenimentele din Rogue One. Seria originală va veni cu o nouă perspectivă din universul Star Wars urmând să exploreze, după cum sugerează și titlul, povestea căpitanului rebel Cassian Andor și „diferența pe care acesta poate să o facă în lume”.

După cum putem vedea și în trailer, seria va aduce în prim plan începuturile Rebeliunii și cum diferite persoane și planete s-au implicat în acestea. Este o eră plină de pericole, trădări și intrigi în care Cassian va porni pe calea care îl va transforma în cele din urmă într-un erou al rebelilor, relatează HeyUGuys.

Cântărețul și actorul american Diego Luna se va întoarce în rolul căpitanului rebel și, pentru mine cel mai entuziasmant, Stellan Skarsgård (tovarășul Boris Shcherbina în serialul HBO Cernobîl din urmă cu 3 ani) va juca un rol central. Disney+ a anunțat că serialul va avea premiera pe 21 septembrie când va fi lansat un calup de 3 episoade din totalul de 12 comandate.

Astronomii, uluiți de activitatea geologică de pe Ceres

Cercetătorii de la Universitatea Virgina Tech cred că au descoperit de ce Ceres - o planetă pitic care este de asemenea cel mai mare obiect din centura de asteroizi din sistemul nostru solar - prezintă „activitate geologică neașteptată”, potrivit unui comunicat remis presei de către aceștia la începutul săptămânii.

Constatările lor, detaliate într-un studiu publicat mai devreme în cursul anului în revista AGU Advances, ar putea schimba cu toptul modul în care ne gândim la planetele pitic. Deși astronomii știu de existența planetei de ceva timp (ea a fost descoperită în 1801 de către preotul și astronomul italian Giuseppe Piazzi), Ceres a fost explorată mai îndeaproape abia în 2015 de sonda Dawn a NASA.

Spre surprinderea lor, cercetătorii au descoperit că planeta pitic are trăsături geologice interesante precum platouri, depozite de minerale și fracturi ale suprafeței, toate indicând că aceasta a fost scena unor activități seismice și poate a avut chiar și un ocean subteran.

Însă pentru a confirma această teorie, cercetătorii aveau nevoie de un model care să arate cum Ceres a putut genera căldură la un moment dat în istoria sa, un lucru pe care oamenii de știință nu îl cred posibil în cazul corpurilor planetare mai mici. În mare parte datorită modului violent în care se formează, planetele mari precum Pământul sunt foarte fierbinți în prima etapă a vieții lor.

Această căldură alimentează activități geologice puternice care scad în intensitate pe măsură ce planeta se răcește. Însă modelările pe calculator făcute de cercetători arată că Ceres nu a fost niciodată suficient de mare pentru a genera căldură în timpul formării sale. Oamenii de știință cred acum că planeta a fost încălzită de dezintegrarea radioactivă a două dintre elementele sale - uraniul și thoriul.

În mod fascinant acest lucru a dus planeta de la rece la cald și apoi iar la rece, spre deosebire de modelul tradițional cald-rece văzut la planetele mai mari. „Ceea ce am arătat în acest studiu este că încălzirea radiogenă este suficientă pentru a crea pe cont propriu o geologie interesantă”, afirmă profesorul Scott King de la Virginia Tech, citat de futurism.com.

Nu la fel de interesantă ca Pluto, totuși (FOTO: ESO-NASA-JPL Caltech / Profimedia Images)

Săptămâna aceasta a fost una atipic de slăbuță la capitolul trailere noi, dar uite unul pentru un film care mi s-a părut foarte interesant datorită premisei de la care pornește, pe lângă că îi va avea pe Colin Farrell și Brendan Gleeson în rolurile principale:

Potrivit Cinemagia, site-ul de referință în ceea ce privește lansările în cinematografele de la noi, The Banshees of Inisherin va avea premiera în România pe 27 ianuarie 2023, ceva mai târziu față de debutul internațional (data de 21 octombrie a acestui an).

