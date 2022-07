​NERD ALERT Duminică, 31 Iulie 2022, 10:10

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Nou film spin-off „Rocky” ​● Ben Affleck se întoarce în rolul lui Batman ● „Star Wars: Knights of the Old Republic” a fost pus pe pauză ● Marea Britanie vrea să îngroape deșeuri nucleare în mare ● Charlize Theron va juca într-un film despre viața lui Philip K. Dick ● „GTA 6” va avea un protagonist de sex feminin ● Cinematografele rusești cer să difuzeze filme piratate

Nou film spin-off „Rocky”

Ivan și Viktor Drago se vor întoarce în Drago: un nou film spin-off inspirat de lungmetrajele Rocky și Creed. The Wrap scrie că noul film este deja scris pentru studioul MGM de scenaristul Robert Lawton și îi va urmări pe cei doi boxeri ruși după apariția lor în Creed II.

Lawton a propus un scenariu și pentru Becoming Rocky, un documentar scurt din 2020 despre producerea primului film al francizei cu Sylvester Stallone, însă în cele din urmă directorii au mers pe mâna unui scenariu scris de mai cunoscutul regizor și producător american Derek Wayne Johnson.

Se pare însă că șefii de la MGM au fost atât de impresionați de propunerea lui Lawton încât l-au ofertat să scrie scenariul pentru viitorul film Drago. Dolph Lundgren, cel care l-a jucat în mod faimos pe Ivan Drago, a vorbit despre un film inspirat de personajul său de ceva timp. „Cred că se poartă discuții privind un spin-off întreg despre Drago la MGM”, afirma el și anul trecut.

În Creed II l-am văzut pe Michael B. Jordan în rolul lui Adonis Creed, fiul fostului adversar devenit prieten al lui Rocky, luptând cu fiul lui Ivan Drago, cel care l-a ucis pe Apollo Creed în Rocky IV. Lundgren a revenit și el în filmul în care românul Florian Munteanu l-a interpretat pe Viktor Drago, fiind așteptat ca acesta să joace rolul și în viitorul lungmentraj Creed III programat pentru martie 2023.

Dolph Lundgren și Florian Munteanu în „Creed II” (FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images)

Ben Affleck se întoarce în rolul lui Batman

Este oficial: actorul american se va întoarce în rolul supereroului pentru viitorul film Aquaman and The Lost Kingdom în care Jason Momoa va interpreta din nou rolul principal. Se pare că Momoa nu a putut rezista să nu anunțe că nu va fi singurul membru al Ligii Dreptății care va juca în următorul film Aquaman, scrie Polygon.

„REUNIȚI. bruce și arthur. te iubesc și mi-e dor de tine Ben WB (Warner Bros.) tocmai a explorat platourile de filmare. prinși pe set lucruri mărețe vin în AQUAMAN 2”, a scris Momoa pe Instagram la o postare într-o fotografie alături de Affleck. Întoarcerea acestuia în rolul lui Batman reprezintă o mare surpriză din mai multe motive.

Sigur, se știa deja că el va interpreta rolul în viitorul film The Flash care trebuia să apară iarna aceasta dar a cărui lansare a fost amânată până pe 23 iunie 2023. Însă, după cum relatam și într-o ediție Nerd Alert anterioară, Affleck a anunțat în luna ianuarie că va renunța de tot la rol după lungmetrajul respectiv.

Actorul american a descris ultima sa experiență cu personajul, cea din Justice League, drept cea mai „îngrozitoare” din viața sa, că s-a reapucat de băut din cauza presiunilor la care a fost supus de către regizorul Joss Whedon, și a renunțat la ideea de a face un film Batman propriu. Răzgândirea lui Affleck vine după ce acesta s-a căsătorit cu Jennifer Lopez la aproape 20 de ani după prima lor relație.

„Star Wars: Knights of the Old Republic” a fost pus pe pauză

Trecând de la vești bune la unele proaste, probabil unul dintre cele mai așteptate jocuri video anunțate în ultimii ani, SWKOTOR - un remake al jocului RPG original din 2003 -, are probleme serioase, potrivit mai multor surse citate de agenția Bloomberg. Studioul Aspyr Media, dezvoltatorul jocului, i-a concediat abrupt pe directorul de artă și pe cel de design al proiectului.

Șefii studioului i-au anunțat de asemenea pe angajați că proiectul este pe pauză și că vor căuta noi contracte și oportunități de dezvoltare. Knights of the Old Republic a fost unul dintre primele jocuri Star Wars moderne dezvoltate independent de Electronic Arts, care anterior a deținut drepturi de autor exclusive.

Cei de la Aspyr au lucrat în secret timp de 3 ani la remake-ul SWKOTOR și au finalizat recent un demo pe care să îl arate partenerilor de la Lucasfilm și Sony. Potrivit surselor Bloomberg, dezvoltatorii au fost încântați de cum a ieșit demo-ul dar șefii Aspyr au fost nemulțumiți de timpul și banii investiți pentru realizarea sa, concluzionând că proiectul în forma actuală nu este sustenabil.

Vestea bună ar fi totuși că proiectul nu a fost anulat cu totul însă data de lansare a remake-ului este acum preconizată pentru 2025. Când au anunțat prima dată oficial proiectul în septembrie 2021 cei de la Aspyr sperau să îl lanseze cândva anul acesta, deci amânarea este una uriașă.

...Memories (FOTO: Steam)

Marea Britanie vrea să îngroape deșeuri nucleare în mare

În caz că te întrebai dacă este o idee bună să îngropi o cantitate masivă de deșeuri nucleare netratate sub fundul mării, răspunsul pe care ți-l vor da probabil numeroși experți din Marea Britanie (și nu numai) este: probabil nu. Dar, potrivit The Guardian, guvernul britanic tocmai asta intenționează să facă și oamenii de știință au tras deja semnalul de alarmă.

Guvernul de la Londra afirmă într-un comunicat remis presei că are obiectivul de a găsi o „soluție permanentă pentru deșeurile nucleare puternic radioactive ale Marii Britanii”, una care să le depoziteze „în siguranță timp de sute de mii de ani”. Marea Britanie are în prezent cea mai mare cantitate de deșeuri nucleare netratate de pe Pământ, în jur de 750.000 de metri cubi.

„Colecția” conține, printre altele, aproximativ 110 de tone de plutoniu. Testările seismice pentru a stabili dacă o zonă din largul coastei de nord-vest a Marii Britanii, în Marea Irlandeză, este potrivită pentru construirea depozitului propus urmau să înceapă sâmbătă.

Biologii marini avertizează de asemenea că aceste explozii controlate vor avea probabil repercusiuni grave asupra vieții marine. De exemplu, aproape 800 de de delfini au eșuat pe țărmurile din Peru în 2012 când au început mai multe teste seismice în zonă.

În ceea ce privește deșeurile radioactive, alți oameni de știință avertizează că, deși guvernul britanic își clamează încrederea în știință, măsura propusă reprezintă în esență încuierea deșeurilor radioactive în spatele unei uși de sub fundul mării și aruncarea cheii proverbiale, scrie futurism.com.

Nu e o idee bună, Boris (FOTO: © No10 Crown Copyright / Eyevine / Profimedia)

Charlize Theron va juca într-un film despre viața lui Philip K. Dick

Theron, câștigătoare a premiului Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal pentru drama biografică Monster (2003), va face echipă cu regizorul mexican Alfonso Cuarón, la rândul său câștigător al mai multor premii Oscar, pentru un film despre viața îndrăgitului autor sci-fi Philip K. Dick, unul dintre cei mai prolifici și influenți autori ai genului.

Filmul va explora relația dintre Dick și sora sa geamănă Jane, care a murit la șase săptămâni după naștere. Moartea acesteia a avut un impact major asupra lui Dick și i-a influențat opera care a stat la baza a numeroase filme de la Hollywood precum Blade Runner, Total Recall sau seria The Man in the High Castle produsă de Amazon, scrie Deadline.

„Jane, sora geamănă a tatălui meu a fost în centrul universului său. Demn pentru un bărbat cu imaginația sa unică, filmul va sfida convențiile unui film biopic și va explora realitatea alternativă pe care Philip K. Dick și-a dorit-o cu atâta disperare - una în care sora sa îndrăgită a supraviețuit dincolo de vârsta de 6 săptămâni”, afirmă fiica autorului, Isa Hackett, care va fi coproducătoare a filmului.

Dick (dreapta), alături de un mult mai tânăr Ridley Scott (FOTO: Archivo / Alamy / Profimedia Images)

„GTA 6” va avea un protagonist de sex feminin

Tot de la agenția Bloomberg avem încă o știre din lumea gaming-ului săptămâna aceasta, apropo de unii de la noi care încă cred că jocurile video sunt ceva pentru copii: Rockstar, studioul din spatele francizei Grand Theft Auto, se pare că încearcă să se reinventeze în urma unor controverse publice din ultimii ani.

Una dintre marile schimbări va fi că viitorul titlu al francizei va avea pentru prima dată un protagonist femeie care va putea fi jucat, potrivit mai multor persoane din cadrul studioului care au discutat cu jurnaliștii de la Bloomberg. Femeia va fi o hispanică și va fi una dintre cei doi protagoniști într-o poveste inspirată de nelegiuiții americani Bonnie and Clyde.

Se pare de asemenea că dezvoltatorii de la Rockstar vor fi de asemenea precauți să nu facă glume despre grupurile marginalizate, o altă schimbare majoră față de jocurile anterioare. Acțiunea jocului va avea loc într-un oraș Miami fictiv și împrejurimile sale dar va fi actualizată de-a lungul timpului, adăugând noi misiuni și orașe cu regularitate.

În ceea ce privește data de lansare a GTA 6, analiștii din industrie anticipau că acesta va fi lansat cândva între aprilie 2023 și martie 2024 (el e în lucru din 2014), dar dezvoltatorii sunt mai sceptici. Persoanele intervievate de cei de la Bloomberg spun că nu au idee despre vreo dată de lansare fermă dar că se așteaptă ca aceasta să fie la cel puțin doi ani distanță.

Anteriorul joc GTA a fost lansat în urmă cu aproape 10 ani (FOTO: Rockstar Games)

Cinematografele rusești cer să difuzeze filme piratate

Asociația proprietarilor de cinematografe din Rusia (AVK) și-a propus să „elibereze” cinematografele de răspunderea penală în cazul difuzării de filme străine fără acordul companiilor care și-au suspendat activitatea în țară, a declarat Roman Isaev, șeful unuia dintre lanțurile de cinematografe rusești, pentru agenția Interfax.

El avertizează că, deși Rusia a legalizat de facto pirateria încă din luna martie prin eliminarea obligativității de a plăti drepturile de proprietate intelectuală pentru companiile din țările „neprietenoase”, cinematografele încă pot fi trase la răspundere pentru difuzarea unor filme fără licență.

„Afișarea oricărui conținut fără certificat de distribuție este pedepsită printr-o serie de articole din Codul penal și cel Administrativ iar responsabilitatea unei părți este reglementată de articolul 4 din Codul Civil”, spune Isaev. El spune că eliminarea răspunderii va deschide „o fereastră de oportunitate” pentru cinematografele de a prezenta conținut de la Hollywood.

El afirmă de asemenea că cinematografele din Rusia lucrează acum la „posibilitatea tehnică” de a difuza filme de la Hollywood și că treaba legiuitorilor este „să reglementeze întreaga responsabilitate pentru difuzarea acestor filme, care în prezent este ilegală”. AVK a trimis deja o propunere în acest sens Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului de la Moscova.

Păi e bună până la urmă cinematografia occidentală „decadentă”, ce s-a întâmplat cu „marea cultură” rusă? (FOTO: Kremlin Pool / Alamy / Profimedia Images)

Și două știri pe scurt:

televiziunea americană Adult Swim a anunțat că sezonul 6 al Rick & Morty, unul dintre cele mai populare seriale animate (sau seriale în general) ale sale, va avea premiera în data de 6 septembrie, promițându-le fanilor „un nou sezon emblematic” cu escapade intergalactice ale celor două personaje principale, scrie Gizmodo;





vești mai puțin bune pentru fanii lui Tolkien, studioul Daedalic Entertainment anunțând că lansarea viitorului său joc stealth The Lord of the Rings: Gollum a fost amânat pentru ca echipa de dezvoltatori să poată livra „cea mai bună experiență posibilă”. Din fericire amânarea este una de doar „câteva luni” față de data anunțată inițial (1 septembrie), relatează IGN.

Zic să încheiem săptămâna cu câteva trailere, că iar am avut câteva interesante în ultimele 7 zile:

Netflix a lansat un prim teaser pentru Pinocchio, lungmetrajul animat scris, produs și regizat de emblematicul Guillermo del Toro’s care își propune să reinventeze povestea clasică a scriitorului italian Carlo Collodi „pe care credeai că o știi, dar nu”, după cum ni se spune în trailer;

televiziunea AMC a prezentat primul trailer pentru noul său serial Interviu cu un vampir bazat, evident, pe romanul cu același nume a autoarei americane Anne Rice, în care îl putem vedea pe actorul britanic Jacob Anderson (Grey Worm în Game of Thrones) interpretând rolul unui Louis de culoare. Primul episod al serialului va fi difuzat de AMC în data de 2 octombrie;

de la Universal Pictures avem un nou trailer pentru Moonage Daydream, documentarul despre David Bowie scris și regizat de Brett Morgan. Documentarul, care va folosi vocea cântărețului și actorului britanic pentru narare, va prezenta imagini din spatele culiselor care nu au mai fost văzute până acum, fiind prima peliculă aprobată oficial de administratorii averii lui Bowie;

avem și un nou trailer pentru Oppenheimer, filmul biografic scris și regizat de Cristopher Nolan despre părintele bombei atomice care va avea parte de o distribuție stelară ce îi include pe Matt Damon și Robert Downey jr., în timp ce rolul principal va fi interpretat de actorul irlandez Cillian Murphy. Oppenheimer va fi lansat în cinematografe pe 21 iulie anul viitor.

