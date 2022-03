NERD ALERT Duminică, 13 Martie 2022, 09:39

Roscosmos le-a interzis cosmonauților să plece din țară de teamă să nu fugă ● George R.R. Martin a anunțat vești noi despe serialele „Game of Thrones” ● Will Smith va juca într-un sequel pentru „I Am Legend” ● Nou film „Alien”! ● Zvonuri despre un serial „God of War” la Amazon ● Rusia a legalizat pirateria ●Disney a dezvăluit primul trailer pentru „Obi-Wan Kenobi”

Roscosmos le-a interzis cosmonauților să plece din țară, de teamă să nu fugă

Pe lângă toate celelalte probleme cauzate în Rusia de invadarea Ucrainei ca de exemplu exodul fără precedent al companiilor străine din țară, oficialii de la Moscova se confruntă acum și cu o altă durere de cap: „brain drain”-ul sau exodul intelectualilor.

E drept că aceasta nu este o problemă cu totul nouă pentru Rusia, cercetătorii, medicii, profesorii și alte persoane cu studii superioare începând de ceva timp să își ia tălpășița, mai ales după ce președintele Vladimir Putin a declanșat în ultimii ani o reprimare severă a orice ar putea însemna disidență, de la politică, la presă și mediu academic.

Prin urmare poate nu ar trebui să reprezinte o surpriză atât de mare că Dmitri Rogozin, vocalul șef al Roscosmos care a amenințat sâmbătă că Agenția Spațială Internațională „poate cădea” din cauza sancțiunilor impuse Rusiei, le-a interzis cosmonauților și celorlalți angajați ai agenției spațiale rusești să părăsească țara.

Ordinul a fost descoperit de Kamil Galeev, un jurnalist din Moscova și bursier al Centrului Internațional Woodrow Wilson, un think tank fondat în cadrul Institutului Smithsonian. El a postat o fotografie cu ordinul pe Twitter, acesta fiind datat din 28 februarie, la doar câteva zile după ce președintele Vladimir Putin a declanșat invadarea Ucrainei.

Jurnalistul Eric Berger de la Ars Technica a confirmat informația, notând că Rogozin „le interzice angajaților Roscosmos să călătorească în străinătate, chiar și la aliații Rusiei”. Galeev a scris într-o postare ulterioară că grănicerii ruși au primit instrucțiuni să oprească inclusiv IT-iștii și inginerii să părăsească țara, relatează Futurism.com.

Înainte să fie numit în fruntea Roscosmos Rogozin a fost vicepremier al Rusiei cu atribuții în domeniul Apărării (FOTO: Sergei Karpukhin / TASS / Profimedia)

George R.R. Martin a anunțat vești noi despe serialele „Game of Thrones”

Autorul american oferit informații noi despre serialele produse HBO pe baza poveștilor sale. Martin a relatat într-o postare de pe blogul său că este „puternic implicat” în producția fiecăruia dintre serialele prolog pentru Game of Thrones și a confirmat că House of the Dragon a intrat în faza de postproducție, după finalizarea filmărilor la sfârșitul lunii februarie.

El a dezvăluit că 10.000 Ships, un serial GoT despre care circulă zvonuri de ani de zile, are acum „câteva schițe” de scenariu și că proiectul merge înainte. Autorul a mai anunțat că Bruno Heller, creatorul aclamatului serial Rome, scrie deja episodul pilot pentru The Sea Snake, serial despre Lordul Corlys Velaryon numit anterior 9 Voyages.

Martin spune că numele proiectului respectiv a fost schimbat „fiindcă nu am vrut să avem două seriale cu numere în titlu”. El a vorbit și despre seria bazată pe nuvelele The Tales of Dunk & Egg, afirmând că serialul nu se va numi așa „fiindcă ar putea fi confundat cu un sitcom de către spectatorii care nu sunt familiari cu poveștile”.

Martin spune că încă nu s-a luat o decizie definitivă dar că acest serial s-ar putea numi A Knight of the Seven Kingdoms sau The Hedge Night, titlul primei nuvele din serie întrucât primul sezon al serialului se va baza pe ea. El a subliniat că aceste proiecte nu sunt singurele la care lucrează alături de HBO, dar că „nu vă pot spune câte” sunt în prezent în derulare.

HBO are cu siguranță material cu care să lucreze (FOTO: Karl Denham / Alamy / Profimedia Images)

Will Smith va juca într-un sequel pentru „I Am Legend”

Și o știre mai de pe la începutul lunii dar cum weekendul trecut n-am avut rubrica obișnuită a Nerd Alert m-am gândit s-o includ totuși, în caz că ai ratat-o: Will Smith și Michael B. Jordan vor juca într-un film sequel pentru I Am Legend, filmul postapocaliptic lansat în urmă cu 15 ani ce a avut încasări masive de 12,3 miliarde de dolari la nivel mondial.

Discuții despre un al doilea film I Am Legend au avut loc de ceva ani, fără a se materializa în vreun fel. Însă acum Deadline a dezvăluit în exclusivitate că Warner Bros. a decis să dea undă verde proiectului și nu doar că Will Smith se va întoarce în rolul din primul film, dar acestuia i se va alătura și Michael B. Jordan, cunoscut pentru filme ca Fruitvale Station, Creed (I, II și III) sau Black Panther.

Deja e un line-up impresionant însă deocamdată nu se știu alte detalii despre viitorul film, Warner Bros. ținând proiectul secret. Pentru cei care nu au văzut I Am Legend, filmul se învârte în jurul lui Robert Neville (Smith), unul dintre puținii supraviețuitori ai unei pandemii care a omorât majoritatea oamenilor și i-a transformat pe mulți alții în mutanți. Will Smith a confirmat subtil vestea pe Instagram, la scurt timp după ce ea a fost dezvăluită de Deadline.

Nou film „Alien”!

Un nou film Alien se îndreaptă către platforma de streaming Hulu mulțumită regizorului uruguaian Fede Alvarez, aparent unul dintre superfanii francizei create de Ridley Scott, care se pare că l-a bătut la cap pe acesta cu privire la proiect de ani de zile. The Hollywood Reporter relatează că deocamdată nu se știu multe despre viitorul lungmetraj dar se pare că el nu va avea legătură cu filmele anterioare.

Alvarez, cunoscut pentru filmele Evil Dead (2013) și Don't Breathe (2016), va scrie și regiza viitorul Alien, cu binecuvântarea lui Scott care l-a sunat personal să-l întrebe dacă mai vrea să facă proiectul acesta urmând să fie produs de studioul 20th Century Pictures. „A fost pur și simplu o poveste bună cu o grămadă de personaje pe care nu le-ați mai văzut înainte”, a declarat Steve Asbell, președintele 20th Century Pictures.

El a sugerat că noul film nu va fi supus presiunilor cu care se confruntă blockbusterele cu un „buget colosal”, ceea ce îi va permite să „fie mai apropiat de rădăcinile genului”. Ah, și în caz că ai uitat, în viitorul nu foarte îndepărtat vom avea și un serial TV Alien, produs de televiziunea americană FX. Anunțat în decembrie 2021, el nu are deocamdată o dată de lansare oficială dar va avea cel mai probabil premiera cândva anul viitor.

E o perioadă bună să fii fan Alien (FOTO: IMDb)

Zvonuri despre un serial „God of War” la Amazon

În general încerc să evit fabrica de zvonuri dat fiind că în fiecare săptămână sunt oricum o grămadă de știri interesante (și confirmate) dar ăsta mi se pare prea mișto să nu-l menționez, mai ales că informația a fost dată pe surse de mai mulți jurnaliști americani apropiați de industria cinematografică, inclusiv de cei de la Deadline.

Se pare că Amazon vrea să își extindă portofoliul de seriale inspirate din jocurile video cu un titlu bazat pe God of War, una dintre cele mai populare francize ale ultimului deceniu, și că poartă deja negocieri cu PlayStation pentru drepturile de autor.

Mai mult, Mark Fergus și Hawk Otsby, creatorii și producătorii executivi ai seriei The Expanse, și Rafe Judkins, producătorul The Wheel of Time ar fi deja în cărți pentru viitoarea serie a Amazon, care dezvoltă deja două serialepe baza unor jocuri extrem de populare: Mass Effect și Fallout, potrivit IGN.

Rusia a legalizat pirateria

Revenind la capitolul Rusia, guvernul de la Moscova a decis că firmelor din țările pe care Kremlinul le cataloghează drept „neprietenoase” nu mai trebuie să le fie plătite drepturi de proprietate intelectuală. Amintim că pe listă se află toate statele membre ale Uniunii Europene, Statele Unite (evident) și țări ca Albania, Islanda, Liechtenstein, San Marino, Canada, Japonia, Micronezia, Noua Zeelandă, printre altele.

Rossiysaka Gazeta, unul dintre ziarele controlate de guvernul rus, a anunțat la începutul săptămânii că premierul Mihail Mișustin a semnat un decret care modifică metodologia care stabilește compensațiile pentru companiile ale căror drepturi intelectuale sunt încălcate (intrând aici și piratarea), stabilind noul cuantum la 0.

Presa rusă a scris anterior că guvernul lui Mișustin a analizat diferite măsuri care să penalizeze companiile care decid să părăsească sau să își suspende activitățile din țară ca urmare a invadării Ucrainei, pregătind deja o listă cu companiile ale căror active pot fi naționalizate.

Euractiv scrie că o altă măsură despre care s-a discutat a fost dezincriminarea și eliminarea răspunderii civile pentru folosirea de software piratat din „țările care susțin sancțiunile”. Printre companiile care au decis să plece din Rusia sau să își suspende activitățile din țara lui Putin se numără giganți ca Microsoft, Sony, Apple, Netflix, Disney, Avast și Norton, mari studiouri de jocuri ca Activision Blizzard, Ubisoft sau Epic Games și multe altele.

Piratarea jocurilor video va fi la liber în Rusia (FOTO: Johnny Greig / Alamy / Profimedia Images)

Și două știri pe scurt:

televiziunea americană AMC a anunțat că lucrează la un nou serial spin-off al popularei serii The Walking Dead, a cărui acțiune urmează să aibe loc în New York de data aceasta. Numit Isle of the Dead, el se va învârti în jurul lui Maggie și Negan care vor fi jucați de actorii din seria originală, Lauren Cohan și Jeffrey Dean Morgan. AMC afirmă că Isle of the Dead va fi lansat anul viitor, relatează Collider;

Netflix a reînnoit Vikings: Valhalla, seria spin-off a serialului cu vikingi difuzat inițial de History Channel, pentru încă două sezoane. Oficialii Netflix au precizat anterior că au comandat 24 de episoade pentru serial, confirmând acum că sezoanele 2 și 3 vor avea câte 8 episoade, la fel ca primul, lansat pe 25 februarie. Filmările pentru sezonul 2 au fost finalizate deja, el urmând să aibe premiera în 2023, anunță Variety.

Disney a dezvăluit primul trailer pentru „Obi-Wan Kenobi”

Weekendul ăsta am lăsat ce e mai bun pentru sfârșit: la Disney a avut loc săptămâna aceasta Ziua Investitorilor care, pe lângă discuțiile despre acțiuni și rezultate financiare, aduce întotdeauna noi anunțuri privind serialele și filmele la care lucrează compania. Iar în această miercuri de departe marea dezvăluire a fost un prim trailer pentru Obi-Wan Kenobi, serialul Star Wars ce urmează să fie lansat pe Disney+ în 25 mai:

N-o să scot superlativele din sertar că puteți vedea cu ochii voștri cât de bestial arată dar lipsește totuși un lucru major: nu-l vedem pe Hayden Christensen. Însă cei de la Entertainment Weekly au obținut de la Disney o fotografie exclusivă cu acesta în costumul lui Darth Vader în timp ce-și părăsește încăperea de meditație.

După cum notează și EW, imaginea i-a făcut pe unii să creadă că îl vom putea vedea pe Vader fără mască în serial. Fanii înfocați ai Star Wars au remarcat imediat că Lordul Sith își poate înlătura casca în timp ce se află în încăperea de meditație, după cum poate fi văzut în The Empire Strikes Back (Imperiul contraatacă) atunci când amiralul Piett îl surprinde fugitiv din spate fără cască înainte să și-o coboare pe capul cicatrizat.

Christensen nu a dorit însă să vorbească despre un Vader fără mască, spunându-le zâmbind celor de la EW că „mi-aș dori să vă pot spune dar am jurat să păstrez secretul”. El a precizat însă că vom vedea cu siguranță „un Vader foarte puternic” în miniseria a cărei poveste este plasată între Revenge of the Sith (Răzbunarea Sith) și A New Hope (O nouă speranță).

Și tot la capitolul trailere, Paramount+ a lansat un prim trailer teaser pentru Strange New Worlds, viitorul său serial Star Trek care se va învârti în jurul căpitanului Christopher Pike, jucat de actorul american Anson Mount, și în care îl vom vedea și pe Ethan Peck în emblematicul rol al lui Spock. Paramount+ va difuza primul episod al Star Trek: Strange New Worlds pe 5 mai, potrivit Gizmodo.

