Marte ar putea avea vulcani activi / Veniturile colosale înregistrate de Fortnite / George Romero va avea un ultim film de dincolo de mormânt / BONUS: Primele imagini din House of the Dragon, viitorul serial GoT

"I see you brought the fire..." This project has been a dream of mine since I was a teenager. I'm so excited to be collaborating with my brother James, and my partner in crime @IntrepidPix on this epic horror movie - in space - for @UniversalPics. https://t.co/YEn7iOj5yb — Mike Flanagan (@flanaganfilm) April 14, 2021

De la lansarea sa în 1968, „ Night of the Living Dead ” (Noaptea morților vii) a fost creditat cu crearea genului de filme zombi (pe lângă faptul că este considerat unul dintre cele mai bune filme horror din toate timpurile) și i-a adus regizorului George Romero porecla de „tată al filmelor zombi”.A fost începutul unei cariere care s-a întins de-a lungul a 4 decenii și a produs numeroase alte filme printre care și încă alte 5 sequel-uri pentru Night of the Living Dead. Ultimul film regizat de Romero înainte să se stingă din viață, al șaselea al francizei zombi pe care a creat-o, „Survival of the Dead” (Supraviețuirea morților) a fost lansat în 2009.Legendarul regizor s-a stins din viață în 2017 iar vestea că un nou proiect al acestuia va fi ecranizat la 4 ani după moartea sa a căzut ca o bombă săptămâna aceasta. Aparent, Romero lucra la un ultim film, „Twilight of the Dead” (Amurgul morților) care să și încheie saga sa zombi alături de producătorul Paolo Zelati care, după negocieri îndelungate, tocmai a primit unda verde din partea văduvei regizorului, Suzanne, să termine pelicula.„Pot spune cu o convingere de 100% că George ar fi incredibil de fericit să vadă acest [proiect] continuând. El a vrut să fie ultima sa amprentă asupra genului zombi”, afirmă Suzanne, opinie împărtășită și de Zelati care spune că „Twilight of the Dead a fost urarea sa de rămas bun pentru genul pe care l-a creat și a vrut să îl încheie cu un film puternic”, conform Looper Nu mulți regizori se pot lăuda cu un cross-over în jocurile video dar Romero a făcut-o în Call of Duty: Black OpsGigantul de streaming american a anunțat că seria sa animată „Arcane” inspirată din lumea LoL, unul dintre cele mai populare jocuri multiplayer online din toate timpurile, va fi lansată în toamna lui 2021.„Arcane” a fost anunțat în 2020 la aniversarea oficială a 10 ani de la lansarea League of Legends și este dezvoltat și produs de Riot Games. Compania a dezvăluit că povestea seriei pe care o produce pentru Netflix va fi plasată în orașele Piltover și Zaun, două dintre cele mai emblematice locații din LoL, și că va include „doi campioni legendari ai ligii”, care par să fie Vi și Jinx, scrie IGN făcând referire la mini-trailerul dezvăluit săptămâna aceasta.Chiar dacă e vorba de niște arme minuscule, grupul de cercetare în holografie al Universității Brigham Young a descoperit cum să creeze săbii laser - verde pentru Yoda și roșu pentru Darth Vader - în mod natural cu ajutorul unor raze luminoase reale ce se „ridică” din ele.Inspirați de filmele sci-fi, cercetătorii au recreat de asemenea bătălii între versiuni la fel de mici ale navei Starship Enterprise și un crucișător klingonian care încorporează torpile fotonice pe care le puteți vedea cu ochiul liber în timp ce sunt lansate și lovesc nava inamică.„Ceea ce vedeți în scenele pe care le creăm este real; nimic nu este generat pe computer”, afirmă cercetătorul principal Dan Smalley, profesor de inginerie electrică la BYU. „Nu este ca în filme unde sabiile laser sau torpilele fotonice nu au existat niciodată cu adevărat în spațiul fizic. Acestea sunt reale și, dacă le priviți din orice unghi, le veți vedea existente în acel spațiu”.Aceasta este ultima reușită a lui Smalley și a echipei sale de cercetători care au atras atenția internațională în urmă cu 3 ani când au reușit să creeze o tehnologie care permite capturarea unei singure particule de lumină în aer cu ajutorul unei raze laser și apoi mutarea acelei particule, lăsând în urma sa un traseu luminos care plutește în aer, asemănător unei imprimante 3D pentru lumină, scrie Phys.org În cazul în care nu știați deja, Fortnite este proverbiala gâscă ce depune ouă de aur pentru Epic Games, noi documente judiciare care au ieșit la lumină ca urmare a procesului dintre această companie cu Apple arătând exact cât de profitabil este jocul pentru studio.Documentele instanței, descoperite de jurnaliștii de la The Verge , arată că în 2018 Fortnite a adus puțin sub 5,5 miliarde de dolari pentru Epic Games iar în 2019 a generat venituri de 3,7 miliarde de dolari pentru studioul de jocuri video. Ca să fim clari, este vorba doar de banii aduși de Fortnite, nu și de celelalte proiecte destul de profitabile ale companiei precum Rocket League șau Epic Games Store. Apple și Epic Games sunt în prezent în mijlocul unei dispute amare ce a ajuns în instanță, procesul fiind considerat unul dintre cele mai interesante din domeniul tech . Bătălia dintre cele două companii a izbucnit după decizia Epic Games de a permite jucătorilor să efectueze plăți direct prin magazinul său online, lucru care a determinat Apple să elimine prompt Fortnite din App Store, relatează Twinfinite Bântuirea lui... Marte? Regizorul Mike Flanagan , omul din spatele celor două serii Haunting Of de la Netflix, precum și a Doctor Sleep (2017) și Gerald's Game (2019), adaptările pentru marele ecran ale romanelor cu același nume scrise de Stephen King, va face un film după romanul de groază sci-fi The Season of Passage al autorului american Christopher Pike Se pare că Flanagan nu numai că va regiza dar va fi și producător al viitorului lungmetraj alături de Trevor Macy, partenerul său de la Intrepid Pictures, și Universal Pictures. Deocamdată nu avem prea multe informații despre filmul pe care Flanagan îl va scrie împreună cu fratele său, James, dar uite rezumatul său oficial:„Dr. Lauren Wagner a fost o celebritate. A fost implicată în cea mai palpitantă aventură pe care omenirea o întreprinsese vreodată: o expediție cu echipaj uman pe Marte. Întreaga lume o admira și o respecta. Dar Lauren cunoștea frica. Înăuntru - voci care îi cer mereu să le iubească. Afară - misterul grupului dispărut care fusese înaintea ei. Grupul mort. Dar erau pur și simplu morți? Sau altceva?”, citează Collider Și dacă tot am zis de Marte, un studiu privind vulcanismul de pe planeta roșie arată că erupții ar fi putut avea loc aici în ultimii 50.000 de ani, incomparabil mai devreme decât estimările anterioare care plasau cele mai recente activități geologice de pe a 4-a planetă de la Soare în urmă cu 3-4 miliarde de ani, cu potențiale erupții izolate mai mici continuând până în urmă cu 3 milioane de ani.Însă o cercetare realizată de Institutul de Științe Planetare din Tucson, Arizona, care a folosit date de la sateliții care orbitează Marte a găsit dovezi cu privire la o erupție din câmpia marțiană Elysium Planitia care ar fi cea mai „tânără” erupție vulcanică de pe planeta roșie. „Această caracteristică este similară cu petele întunecate de pe Lună și Mercur și sugerează erupții vulcanice explozive”, afirmă David Horvath, autor principal al studiului.„Dacă am comprima istoria geologică a lui Marte într-o singură zi, acest lucru ar fi avut loc în chiar ultima secundă”, explică Horvath. „Elysium Planitia are unele dintre cele mai recente dovezi privind vulcanismul de pe Marte, datând cu până la 3 milioane de ani în urmă, așa că [noua descoperire] nu este complet surprinzătoare. Este posibil ca aceste tipuri de depuneri să fi fost mai comune dar să fi fost erodate sau îngropate în timp”, susține acesta.Locația acestei erupții recente se află la 1.600 de kilometri de landerul InSight al NASA care studiază activitatea tectonică de pe Marte din 2018, acesta detectând două cutremure în jurul regiunii Cerberus Fossae despre care studii recente afirmă că s-ar putea datora mișcării magmei din interiorul planetei.„Vârsta tânără a acestor depuneri absolut ridică posibiltatea existenței în prezent a unei activități vulcanice pe Marte și este fascinant că recentele cutremure marțiene detectate de misiunea InSight sunt localizate în Cerberus Fossae”, afirmă Horvath, acesta explicând că apariția unor astfel de depuneri vulcanice atât de târziu în istoria marțiană n-ar fi putut avea loc fără o sursă magmatică mai adâncă care să fi cauzat erupția, potrivit Phys.org Hartă topografică a lui Marte (FOTO: DLR)HBO a început de ceva timp filmările la seria a cărei poveste va avea loc cu câteva sute de ani înaintea celei din extrem de popularului Game of Thrones și a dezvăluit în sfârșit primele imagini cu o parte a actorilor în pielea personajelor pe care le vor interpreta.Emma D'Arcy și Matt Smith îi joacă pe Rhaenyra Targaryen, respectiv Daemon Targaryen, și cu siguranță arată ca și cum ar aparține familiei din care face parte și Danaerys.Seria se va învârti în jurul Casei Targaryen și îl va avea pe Paddy Considine în rolul regelui Viserys I, ales de lorzii din Westeros să îi succeadă bătrânului rege Jaehaerys Targaryen. Un om cald și blând, Viserys vrea doar să ducă mai departe moștenirea bunicului său. Dar oamenii buni nu devin întotdeauna regi măreți.Olivia Cooke o joacă pe Alicent Hightower, cea mai atrăgătoare femeie din cele Șapte Regate și fiica lui Otto Hightower, Mâna Regelui, care va fi interpretat de Rhys Ifans.În final îl avem pe Steve Toussaint în rolul lordului Corlys Velaryon, cunoscut drept „Sea Snake” (Șarpele de mare), care devine Mâna reginei Rhaenyra Targaryen în timpul Dansului Dragonilor. House of the Dragon nu are deocamdată o dată de lansare în oficială însă știm că premiera va avea loc cândva în 2022, conform Empire Online În caz că ai uitat, vineri (7 mai) a fost data de lansare oficială a mult așteptatului Resident Evil Village, al 8-lea titlu principal din franciza de jocuri video a Capcom, acesta putând fi acum cumpărat de pe site-ul său oficial Studioul a lansat și un trailer de lansare pentru a marca momentul care însă nu oferă prea multe chestii noi comparativ cu masivele trailere de gameplay dezvăluite anterior. Dar am zis totuși să îl pun și eu aici:Ah, și tot la capitolul trailere, Disney+ a lansat unul nou și aparent final pentru Loki , viitorul său serial cu Tom Hiddleston în rolul zeului scandinav, care va avea premiera pe 9 iunie.