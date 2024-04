OPINII Luni, 29 Aprilie 2024, 23:18

Zilele acestea Moldova comemorează 78 de ani de la foametea organizată din 1946-1947, 14 ani de când sărbătorește Ziua drapelului național al Republicii Moldova și împlinirea a zece ani de când moldovenii se bucură de regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. Între timp, la Moscova se anunță crearea unui nou bloc electoral, „Pobeda” care să candideze în Republica Moldova. Am putea spune că aceste întâmplări nu au nimic în comun, dar ceva le leagă totuși.

„(po)Beda” pro-rușilor la referendum?

Deputați în Parlamentul Republicii Moldova, membri ai fostului partid declarat neconstituțional „Șor”, precum și membri ai partidelor „Șansă”, „Renașterea”, „Victoria”, „Forțele Alternative ale Mântuirii Moldovei”, aceștia toți au zburat spre capitala Federației Ruse. Nu putea lipsi nici bașcana Găgăuziei sau membrii Adunării Populare Găgăuze, câțiva artiști pro-război ruși, dar și simpatizanți, dintre care unii sunt doar persoane vulnerabile, de pe urma cărora se profită. O pleiadă de personaje ce au participat și au organizat la Moscova lansarea noului bloc electoral „Pobeda”. Oficializarea taberei pro-ruse nu s-a făcut la Chișinău, ci în Rusia, o țară agresoare care nu își ascunde planurile de a ocupa Moldova. La întoarcere, aceste persoane au venit cu niște sume de bani în buzunare, menite a destabiliza țara acum, în prag de alegeri.

Dar dacă ar fi doar acești actori pro-ruși declarați pe față… Mai există și alte forțe politice care provoacă instabilitate, și unele personaje ce doresc să se întoarcă în țară cu dorința de a se răzbuna pe guvernarea actuală. Și aici îi putem menționa pe Veaceslav Platon și Vlad Plahotniuc. Mai există și alte partide care așteaptă susținere și atenție de la Moscova. Vorbim cel puțin despre Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, dar și alte forțe care se declară ele pro-europene, un exemplu relevant este Mișcarea Alternativa Națională.

În primul rând, Victoria/„Pobeda” cui?

Fugarul și șeful grupului criminal organizat, Ilan Șor, anunță ca obiectiv victoria la referendum, la alegerile prezidențiale și parlamentare. Cum o poate obține? Federația Rusă mobilizează resurse însemnate pentru a zădărnici planurile guvernării actuale din Republică de a accelera parcursul pro-european al țării. Pentru Kremlin, ar fi un eșec de proporții în cazul în care la referendum ar ieși o majoritate de 60% de voturi favorabile. Asta ar însemna că cetățenii moldoveni au pus punct dezbaterii privind vectorul geopolitic al țării.

Mai degrabă „Beda”, decât Pobeda, adică o primejdie, un necaz, i-ar așteapta pe moldoveni, dacă vor alege forțe politice care lucrează în interesul altor state și care, zi și noapte, se gândesc cum să destabilizeze țara, dar și să pună bețe în roate parcursului pro-european al țării.

5 procente din populația țării, lichidată

Uniunea Sovietică și Iosif Stalin (încă menționat pozitiv de unii), imediat după „pobeda” din cel de-al doilea război mondial, de bine ce le era, au tăiat în carne vie din populația Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Până la 200.000 de moldoveni (5% din populația țării) și-au pierdut viața. Alți 400.000 au suferit de malnutriție și distrofie, nemaivorbind de valurile de deportări, unde au fost strămutați forțat zeci de mii de basarabeni.

Ar trebui să comemorăm această zi, să ne amintim de suferința celor care au trăit într-un regim represiv și să ne bucurăm în ziua de astăzi, când avem șanse de a trăi liberi, cu un nivel de trai mai înalt, prin valorile ce ne-au fost insuflate de cei care au suferit de pe urma acelor orori.

Atunci, puterea sovietică le-a interzis oamenilor să vorbească despre foamete și alte atrocități. Aceasta ne amintește de politica actuală a moștenitoarei Uniunii Sovietice, Rusia, acolo unde Vladimir Putin le-a interzis rușilor să vorbească despre un război, cel din Ucraina, iar cine o face, este pasibil de închisoare sau poate suferi o moarte subită. Îi lăsăm iarăși pe ruși să ne scrie istoria?

Trebuie să menționăm aici că foametea forțată nu a afectat doar Basarabia în perioada 1946-1947. Transnistria a trecut prin asta între anii 1932 și 1933, o consecință directă a politicilor sovietice de deznaționalizare, industrializare și colectivizare, implementate în regiune, care au avut un cost uman devastator. Este regretabil că, peste Nistru, nu se observă o recunoaștere sau contestare a acțiunilor sovietice, pesemne această informație nu a ajuns la urechile celor din regiunea transnistreană, mai ales din cauza manualelor din școlile din Tiraspol, care practic au anulat istoria și adevărul istoric. Cum de poate exista acolo un sprijin pentru războiul din Ucraina? Este greu de imaginat…

Și încă ceva, dacă am fi învățat mai multe în cărțile de istorie despre acele evenimente, dar și dacă am fi avut mai multă voință, nu am fi ajuns ca, abia în anul 2022, la Chișinău să comemorăm victimele foametei.

Cine poartă drapelul țării și cine se închină la un drapel străin?

Când parlamentarii din Republica Moldova au păstrat un minut de reculegere pentru victimele foametei provocate de regimul sovietic de ocupație în perioada 1946-1947, patru membri ai Blocului Socialiștilor și Comuniștilor au ales să nu se ridice în picioare. Aceasta ne poate spune multe despre calitatea acestor aleși, dar și despre refuzarea adevărului istoric, care încă este o problemă la noi în țară. Dacă membri ai partidului declarat neconstituțional „Șor” au mers la Moscova, aceasta nu înseamnă că, de exemplu, membri ai Partidului Socialiștilor ori Partidului Comuniștilor, dacă ar fi fost invitați, nu ar fi participat. Dacă ar fi după cum vrea Rusia, aceasta ar federaliza Moldova, ar destrăma-o, pentru a o putea controla mai ușor. 11 la sută din teritoriul țării nu mai este sub controlul constituțional al Chișinăului, este vorba despre regiunea transnistreană. Putin ar vrea sub control și alte regiuni, dacă nu întreaga țară.

Ultima speranță a rușilor e să facă din Găgăuzia același lucru și apoi să instaureze un regim controlat chiar la Chișinău. Vedem că istoria se repetă. Pe timpul României Mari au mai existat moldoveni rătăciți care se plângeau Moscovei și îi cereau „protecție”. În zilele de astăzi, acest scenariu s-ar întâmpla doar dacă trupele ruse ar avea izbândă în războiul din Ucraina, dacă ar ajunge măcar la Odesa. Mulți cetățeni de la noi încă au acest vis, să vină rușii să îi „salveze”. Să fie înlocuit și drapelul - cum s-a mai întâmplat, de altfel.

Continuând cu sărbătorirea drapelului țării, ar trebui să ne dăm seama că cei care au suferit de pe urma asupririi sovietice, au luptat inclusiv pentru valorile naționale. Faptul că acum avem un drapel cu tricolor albastru-galben-roșu, cu o stemă la mijloc, se datorează inclusiv rezistenței lor, dar și valului de emancipare națională, pornit la începutul anilor ‘90, și care sper că nu s-a stins încă, pentru că ne mai zbatem să ne păstrăm suveranitatea țării, să ne descurcăm pe cont propriu, cu mențiunea că o putem face doar în sânul familiei europene, dar și aproape de România.-

