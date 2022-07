NERD ALERT Duminică, 24 Iulie 2022, 10:48

Sebastian Jucan • HotNews.ro

MIT a descoperit un semiconductor mult mai bun decât siliciul ● Nou joc video „Aliens” în VR ● Cosmonauții ruși l-au sfidat pe Dmitri Rogozin ● Andrew Garfield îl va juca pe Richard Branson ● Noul Captain America va fi afro-american ● Primul trailer pentru „John Wick 4” ● Trailere noi cât cuprinde la Comic-Con

Nerd Alert Foto: Hotnews

MIT a descoperit un semiconductor mult mai bun decât siliciul

Siliciul este unul dintre cele mai abundente elemente de pe Pământ și, în forma sa cea mai pură, el a devenit piatra de temelie pentru tehnologia modernă datorită utilizării sale pentru construirea de cipuri. Însă, probabil mai puțin cunoscut, proprietățile sale ca semiconductor sunt departe de a fi ideale.

Printre motive se numără faptul că siliconul permite electronilor să circule liber prin structura sa, este mai puțin primitor față de goluri - analog pozitronului din teoria cuantică relativistă - și nu este eficient în transportarea căldurii, lucru pe care gamerii îl vor recunoaște prin faptul că duce la probleme de încălzire cu componentele PC-urilor.

Însă acum, o echipă de cercetători de la Massachusetts Institute of Technology (MIT), Universitatea Houston și alte instituții au realizat experimente care arată că un material numit arsenid cubic de bor nu suferă de limitările respective. Oamenii de știință afirmă în studiul public în revista Science pe 21 iulie că acesta este cel mai bun material pentru semiconductori descoperit vreodată.

Mai mult, ei sugerează că acesta ar putea fi chiar cel mai bun pe care l-am putea descoperi vreodată. Arsenidul cubic de bor a fost creat și testat până acum doar în cantități mici și în condiții de laborator. Va fi nevoie de mai multe experimente pentru a vedea dacă el va putea fi produs pe scară largă într-o formă economă care să ducă la înlocuirea siliciului.

„Siliciul este calul de bătaie al întregii industrii [electronice]. Ok, deci avem un material care e mai bun dar va duce el la răsturnarea întregii industrii? Nu știm”, afirmă Gang Chen, unul dintre autorii studiului. Dar cercetătorii spun că, chiar și în viitorul apropiat, materialul ar putea avea aplicații în care proprietățile sale unice să facă o diferență semnificativă.

Arsenidul cubic de bor nu doar că are cea mai bună conductivitate termică pentru a fi folosit în construirea de semiconductoare, dar cercetătorii afirmă că are a treia cea mai bună conductivitate termică a oricărui material cunoscut, după diamant și nitrura cubică de bor, relatează SciTechDaily.

Va fi nevoie de mai multe experimente pentru a vedea dacă urmează o nouă revoluție în electronică (FOTO: Dreamstime)

Nou joc video „Aliens” în VR

Și că tot menționam problemele cu supraîncălzirea sistemelor care le pot da bătăi de cap gamerilor, studioul american Survios, cunoscut pentru jocurile sale în realitatea virtuală, a anunțat săptămâna aceasta că lucrează la un joc video Alien care va fi lansat pentru PC, platforme VR și console.

„Când m-am alăturat Survios în 2020 a fost ca să construim jocuri mai mari, mai ambițioase, folosind cele mai bune francize din domeniul divertismentului. Aliens este o lume distinctă și înfricoșătoare în care fanii iubesc să stea înrădăcinați”, a declarat TQ Jefferson, Chef Production Officer la Survios, citat de GamesBeat.

Sună ca un om care vrea să își vândă marfa dar studioul american a lansat anterior jocuri bazate pe serialele The Walking Dead și Westworld, pe lângă simulatorul VR de box Creed: Rise of Glory, inspirat de franciza Rocky. Deocamdată e prea devreme pentru o dată de lansare și încă nu a fost anunțat nici titlul viitorului joc.

Franciza Alien inspiră tot mai multe jocuri video (FOTO: IMDB)

Cosmonauții ruși l-au sfidat pe Dmitri Rogozin

Un astronaut rus și o astronaută italiană au lucrat împreună joi în afara Stației Spațiale Internaționale (ISS) timp de 7 ore și 5 minute pentru a configura noul Braț Robotic European care urmează să fie folosit de „Nauka”, denumirea segmentului rusesc al stației spațiale.

Mai mult, colaborarea dintre Oleg Artemiev și Samantha Cristoforetti a marcat prima ocazie în ultimul aproape un sfert de secol în care un european a participat la o ieșire în spațiu coordonată de cosmonauții ruși. Cristoforetii a devenit cu această ocazia doar al patrulea astronaut al Agenției Spațiale Europene (ESA) și prima femeie care a ieșit în spațiu într-un costum Orlan al rușilor.

Construit și livrat de ESA, noul braț cu o lungime de 11 metri va fi folosit pentru a muta încărcături și echipamente în afara segmentului rusesc al stației spațiale, el alăturându-se brațelor robotice Canadarm2 construit de canadieni și Kibo de fabricație japoneză care deja sunt folosite pentru a sprijini mentenanța, operațiunile și cercetările de la bordul ISS, potrivit space.com.

Pe 12 iulie Dmitri Rogozin le-a ordonat cosmonauților ruși să nu mai folosească Brațul Robotic European după ce ESA a anunțat întreruperea colaborării cu Roscosmos, agenția spațială a Rusiei, la proiectul ExoMars ce viza trimiterea unui nou lander pe Marte până la sfârșitul acestui an.

Vladimir Putin l-a înlocuit pe Rogozin din fruntea Roscosmos 3 zile mai târziu, jurnaliștii de investigație ruși notând însă că decizia nu s-ar datora căderii sale în dizgrație, ci faptului că Putin ar dori să îl numească într-o funcție mai apropiată de Kremlin.

La începutul acestei săptămâni Roscosmos și NASA au anunțat că au ajuns la un acord privind integrarea zborurilor către ISS care le va permite cosmonauților să zboare la bordul rachetelor SpaceX și celor americani în Soyuzurile rusești. Rogozin a fost acuzat în mod repetat de politizarea cosmonauților după izbucnirea războiului din Ucraina, încălcând neutralitatea politică istorică de la bordul ISS.

Andrew Garfield îl va juca pe Richard Branson

Pauza de la actorie anunțată de actorul american Andrew Garfield la sfârșitul lunii aprilie se pare că nu a durat foarte mult, el acceptând să joace într-o serie limitată ce se va numi Hot Air și în care va interpreta rolul miliardarului britanic Richard Branson, potrivit Deadline.

Serialul va fi o adaptare a aclamatei cărți Dirty Tricksa jurnalistului de investigație Martyn Gregory care spune povestea bătăliei dintre compania Virgin Atlantic a lui Branson și British Airways. După ce Virginia și-a început ascensiunea meteorică, BA a lansat o campanie de culegere de informații despre ea, folosind datele pasagerilor și alte activități la marginea legii.

Branson a apelat la Comisia Europeană însă, în loc să dea înapoi, compania aeriană fanion a Marii Britanii a escaladat conflictul, demarând „Operațiunea Barbara” care a plantat povești negative despre Virgin în presă. Cele două părți au ajuns la o înțelegere amiabilă chiar înainte de începutul procesului, BA cerându-și scuze și acceptând să plătească despăgubiri.

Garfield a fost recent nominalizat la Premiile Emmy pentru rolul său din miniseria Under the Banner of Heaven (FOTO: Michael Tan / AFP / Profimedia Images)

Noul Captain America va fi afro-american

Joia aceasta a început convenția internațională Comic-Con de la San Diego și, după cum era de așteptat, studiourile de filme, jocuri și platformele de streaming au venit cu o mulțime de anunțuri noi. Mi-ar fi imposibil să le cuprind pe toate într-o singură rubrică Nerd Alert, așa că am încercat să le selectez pe cele mai interesante.

Încep cu faptul că Marvel a anunțat că viitorul film Captain America: New World Order, al patrulea al francizei, va fi lansat în cinematografe în data de 3 mai 2024. Ok, mai este până atunci. Mai interesant însă e că acesta va fi primul film în care Căpitanul America va fi interpretat de o persoană de culoare, fiind vorba de actorul afro-american Anthony Mackie (8 Mile, Avengers).

Făcut de fapt înaintea Comic-Con, luna trecută, anunțul privind alegerea lui Mackie nu a fost lipsit de controverse (deși el a jucat rolul și în miniseria Disney+ The Falcon and the Winter Soldier) dar cumva mi-a scăpat pe sub radar. Tot mai devreme în cursul lunii Marvel a anunțat că filmul va fi regizat de Julius Onah, cunoscut pentru The Cloverfield Paradox, relatează Variety.

Anthony Mackie a jucat inițial rolul lui Falcon dar preia scutul lui Captain America în miniseria Disney (FOTO: Anthony Baz / AFP / Profimedia Images)

Primul trailer pentru „John Wick 4”

Tot la Comic-Con am avut parte și de un prim trailer pentru al patrulea titlu al francizei John Wick ce urmează să fie lansat în data de 24 martie a anului viitor. Trailerul a fost arătat după ce Keanu Reeves și-a făcut o apariție „surpriză” la discuția Directors on Directing la care a participat Chad Stahelski, regizorul viitorului lungmetraj.

La chiar începutul trailerului John Wick este întrebat de către Shimazu (jucat de actorul japonez Hiroyuki Sanada) dacă „te-ai gândit unde se va termina asta?”. Apoi îl putem vedea pe Clancy Brown despre care se crede că va fi antagonistul principal al seriei (rolul său nu a fost dezvăluit oficial încă), Charon, Winston, Marquis, Tracker, Caine și Bowery King.

Shimazu îi spune la un moment dat lui Wick că „nimeni, nici măcar tu, nu poate ucide pe toată lumea”, în mod clar nu a văzut anterioarele 3 filme, scrie IGN.

Și hai să mai vedem câteva trailere, că au fost o grămadă la Comic-Con:

Amazon a lansat unul nou, al treilea în tot atâtea săptămâni, pentru serialul său The Lord of The Rings: The Rings of Power pe care urmează să îl lanseze la începutul toamnei (2 septembrie). În mod interesant însă, acesta este primul în care îl putem vedea pe Sauron, care ne zice într-o apariție sinistră că „vi s-au spus numeroase minciuni despre Pământul Mijlociu”;

televiziunea americană AMC a dezvăluit nu doar un trailer pentru ultimele episoade din serialul său The Walking Dead, ci și că acestea vor avea premiera pe 2 octombrie. Trailerul începe cu o privire înapoi înspre sezoanele anterioare înainte de a ni se spune că „11 sezoane au dus toate în acest punct”. 11 sezoane, 12 ani și 177 de episoade;

We finish the fight together.#TWD’s Final Episodes premiere October 2nd on AMC and AMC+. pic.twitter.com/ozR7PgFRj9 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) July 22, 2022

AMC a prezentat și un prim trailer full pentru serialul spin-off Tales of the Walking Dead care urmează să aibă premiera pe 14 august. Aceasta va fi a patra serie spin-off bazată pe serialul original, ceea ce spune destule despre succesul uriaș de care The Walking Dead s-a bucurat de-a lungul celor 12 ani de existență;

HBO în schimb a venit cu un nou trailer pentru House of the Dragon, serialul prolog pentru Game of Thrones ce va avea povestea cu 200 de ani înainte de evenimentele din aclamatul serial ce s-a încheiat în 2019. Spre deosebire de GoT, povestea noii serii nu va avea o structură liniară, ceea ce înseamnă că vom putea urmări personajele în diferite puncte ale vieții lor, lucru vizibil și în trailer;

normal că Netflix nu putea să lipsească de la Comic-Con, compania americană de streaming lansând un nou trailer pentru The Sandman, viitorul său serial bazat pe una dintre cele mai de succes benzi desenate din toate timpurile și care din imaginile apărute până acum arată trăznet. Așteptarea pentru The Sandman va fi una scurtă, după cum poți vedea și la sfârșitul trailerului;





Marvel a lansat un prim trailer pentru lungmetrajul Black Panther: Wakanda Forever ce urmează să apară în cinematografele din România pe 11 noiembrie, la o săptămână după premiera internațională, și în care putem vedea întoarcerea a numeroase personaje din primul film pe care nu l-am văzut, așa că mă rezum la atât cu descrierea;

trecând de la Marvel la DC, am avut parte și de un nou trailer pentru Black Adam, filmul în care Dwayne „The Rock” Johnson va juca rolul personajului principal cu același nume. E „The Rock” în rolul unui super-antierou, ce altceva mai e de spus decât data de lansare? 21 octombrie în cinematografele de la noi, la fel ca-n SUA;





am avut și un trailer care va face deliciul gamerilor, și anume pentru The Mercenaries, viitorul mode pentru ediția Gold a Resident Evil Village în care jucătorii vor putea intra în pielea lui Lady Dimitrescu, Chris Redfield și Karl Heisenberg. The Mercenaries va fi lansat pe 28 octombrie, simultan cu DLC-ul Shadows of Rose ce va fi inclus varianta Gold a jocului.

În caz că ești curios să citești și Nerd Alert-ul de weekendul trecut, îl găsești aici: