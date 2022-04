NERD ALERT Sâmbătă, 30 Aprilie 2022, 09:33

Temperamentul câinilor NU ține de rasă ● Serialul „Obi-Wan Kenobi" este inspirat de westernuri și Kurosawa ● „The Batman 2", anunțat oficial ● „The Quarry" va avea peste 180 de finaluri diferite ● Facebook recunoaște că nu știe unde ajung datele tale ● Vești gârlă de la CinemaCon

Temperamentul câinilor NU ține de rasă

Iubitorii de câini au presupus de mult timp că rasa unui câine îi modelează temperamentul. Dar un studiu amplu care compară comportamentul și ascendența a peste 18.000 de câini constată că, deși ascendența afectează comportamentul, rasa are mult mai puțin de-a face cu personalitatea unui câine decât se presupune în general.

„Când adoptați un câine în funcție de rasa sa, obțineți un câine care arată într-un anumit fel. Dar în ceea ce privește comportamentul, este un fel de ruletă”, afirmă Elinor Karlsson, bioinformatician la Universitatea Massachusetts din Worcester și coautor al studiului. Acest lucru se datorează parțial faptului că rasele de câini sunt o invenție modernă.

Oamenii au modelat felul în care arată și se comportă câinii de încă de la domesticirea lor din lupi în urmă cu peste 10.000 de ani. Dar, în cea mai mare parte a acestui interval de timp, eforturile strămoșilor noștri s-au concentrat pe capacitatea de lucru a câinilor - cât de bine păzeau animalele, protejau de pericole sau trăgeau săniile, de exemplu.

Câinii așa cum ne gândim la ei astăzi în rase distinctive cum ar fi beagle, pug sau labrador sunt un rezultat al unor intervenții evolutive mai recent. Începând cu aproximativ 200 de ani în urmă, pasionații de câini din Anglia victoriană au început să inventeze rase selectând în mod activ trăsăturile canine pe care le-au găsit plăcute din punct de vedere estetic.

Echipa de cercetători a descoperit totuși că unele trăsături de comportament erau mai comune la anumite rase. De exemplu, în comparație cu un specimen aleatoriu, ciobăneștii germani erau mai ușor dirijați; beagleșii, nu chiar. Dar, în medie, rasa a explicat doar în jur de 9% din variația în comportamentul unui câine.

Karlsson spune că este un număr „mult mai mic decât s-ar fi așteptat majoritatea oamenilor, inclusiv eu”, dar că „oricine deține opt câini din aceeași rasă vă va spune totul despre personalitățile lor diferite”. Cercetătorii și-au publicat studiul în revista Science.

Aproape orice site despre prietenii noștri patrupezi îți va vorbi de personalitățile lor diferite în funcție de rasă (FOTO: Erik Lam / Alamy / Profimedia Images)

Serialul „Obi-Wan Kenobi” este inspirat de westernuri și Kurosawa

Deborah Chow, regizoarea care s-a aflat în spatele camerei pentru serialul pe care Disney+ urmează să îl lanseze pe 27 mai, a dezvăluit într-un interviu acordat revistei Total Film ce filme și emisiuni au influențat noua producție a Disney din universul Star Wars.

Ea a citat ca puncte de referință două westernuri moderne cunoscute pentru stilul lor vizual aparte - The Assassination of Jesse James al regizorului australian Andrew Dominik și The Proposition, regizat de John Hillcoat - pe care le-a descris ca două lungmetraje „poetice”.

În timp ce franciza Star Wars a adus adesea un omagiu westernurilor spaghetti, probabil mai puțin cunoscut este că ea a fost puternic influențată și de cinematografia și cultura pop japoneză (vedeți doar The Hidden Fortress, filmul din 1958 al aclamatului regizor japonez Akira Kurosawa). Chow a povestit că a apelat din nou la munca lui Kurosawa pentru Obi-Wan Kenobi:

„Îl iubesc pe Kurosawa. Pentru mine există o corelație atât de puternică între Jedi și Ronin – mai ales în această perioadă [din serialul Star Wars] în care toți Jedi sunt vânați. Mă uitam cu adevărat la ce faci dacă ești ultimul samurai. Ești mai mult decât doar un războinic. Există de asemenea un cod etic care vine cu acest lucru într-o lume care s-a schimbat covârșitor”.

Serialul Disney+ sună tot mai bine, poți vedea AICI trailerul său dacă l-ai ratat luna trecută (FOTO: Disney)

„The Batman 2”, anunțat oficial

Warner Bros. a anunțat în timpul prezentării sale de la CinemaCon de săptămâna aceasta că The Batman va avea și un sequel, Robert Pattinson urmând să revină în rolul celui mai înverșunat apărător al orașului Gotham. Regizorul Matt Reeves va scrie și regiza și partea a doua a ceea ce sperăm să fie până la urmă, de ce nu, o trilogie.

Lansat în cinematografe la începutul lunii martie, aventura întunecată cu supereroi de aproape trei ore, a adus Warner Bros. încasări de 134 de milioane de dolari în SUA doar în primul weekend. Cu venituri la nivel internațional de 759 de milioane de dolari până în prezent, The Batman este până acum filmul cu cele mai mari încasări din 2022.

Primit călduros deopotrivă de fani și critici, un lucru parcă tot mai rar, filmul a marcat o revenire a Warner Bros. la lansarea exclusiv în cinematografe după ce în 2021 și-a lansat toate filmele direct pe HBO Max, scrie revista Variety. Partea bună e că, dacă n-ai timp să tragi o fugă până la cinematograf, el a fost lansat între timp și pe HBO Max.

În ceea ce privește The Batman 2, din păcate deocamdată Warner Bros. nu a anunțat prea multe, cum ar fi o dată de lansare, în afară de revenirile lui Pattinson și Reeves.

Dacă ai setat HBO Max pe limba română îl găsești sub numele simplu de Batman, în caz că te bagă în ceață multitudinea de titluri (FOTO: Warner Bros.)

„The Quarry” va avea peste 180 de finaluri diferite

Deși multe jocuri video cu povești care urmează căi diferite în funcție de alegerile jucătorului - ca de exemplu Untill Dawn, Detroit: Become Human sau Heavy Rain - au parte de finaluri multiple, se pare că dezvoltatorii de la Supermassive Games vor ridica semnificativ ștacheta genului.

Studioul britanic a confirmat oficial săptămâna aceasta într-un interviu exclusiv acordat IGN că The Quarry, viitorul lor joc slasher inspirat din filmele horror ale anilor '80, va avea nu mai puțin de 186 de finaluri diferite. Will Byles, directorul de creație al jocului, a oferit mai multe detalii fascinante privind dezvoltarea acestuia.

„Actorii sunt obișnuiți (...) să aibă un scenariu de 100 de pagini pentru un film. Scenariul nostru are peste 1.000 de pagini”, a relatat acesta. Mai mult, actorii cooptați pentru The Quarry, printre care se numără simboluri ale genului horror precum David Arquette sau Evan Evagora, au trebuit să treacă prin 50 de pagini pe zi.

Poți vedea un rezumat al interviului acordat de acesta mai jos și un trailer oficial al jocului AICI.

Director of The Quarry and Until Dawn, Will Byles from Supermassive Games, tells us how exactly you go about writing a story with 186 unique endings and how the choices you make along the way impact everything. pic.twitter.com/mAIwJ81FrC — IGN (@IGN) April 27, 2022

Facebook recunoaște că nu știe unde ajung datele pe care le colectează

Un document intern al Facebook obținut jurnaliștii de la VICE arată că angajații companiei lui Mark Zuckerberg sunt surprinzător de confuzi în ceea ce privește modul în care sunt folosite datele pe care le colectează despre utilizatorii platformei sau chiar unde ajung acesta.

Documentul care a fost redactat anul trecut pentru conducerea companiei afirmă că Facebook trebuie să respecte un „tsunami” de noi reguli de confidențialitate implementate de guvernele din întreaga lume în contextul în care gigantul social media are deja o reputație de păstrare neglijentă a cantității enorme de date pe care le-a colectat de-a lungul anilor.

„Nu avem un nivel adecvat de control și contabilitate asupra modului în care sistemele noastre utilizează datele și, prin urmare, nu putem face cu încredere modificări controlate de politici sau să ne luăm angajamente externe precum 'nu vom folosi datele X în scopul Y'”, afirmă memoriul redactat de echipa Facebook Ad and Business Product.

Pentru context, aceasta este cea care gestionează sistemul masiv de anunțuri publicitare de pe rețeaua de socializare, cea mai mare sursă de venituri a Facebook. „Și totuși, acesta este exact lucrul pe care autoritățile de reglementare se așteaptă să îl facem, crescând riscul de greșeli și interpretări greșite”, continuă documentul.

Pe scurt, inginerii Facebook nu au idee unde ajung datele, ceea ce e o problemă pentru companie dacă vrea să se asigure că respectă regulamente precum GDPR-ul european care prevede că datele trebuie colectate și utilizate numai în „scopuri specificate, explicite și legitime” și că nu pot fi refolosite.

Dar Facebook face tocmai contrariul de ani de zile, de exemplu folosind numerele de telefon pe care le colectează pentru informații de contact pentru a permite autentificarea în doi factori. În mod previzibil, compania a negat orice culpă, afirmând că „documentul nu descrie procesele noastre exhaustive și controalele de conformare cu regulile de confidențialitate”, relatează Futurism.com.

Zuckerberg nu știe nici acum unde ajung datele tale dar vrea să te bagi în metaversul lu' pește (FOTO: Chip Somodevilla / Getty Images / Profimedia)

Săptămâna aceasta am avut o grămadă de vești noi, multe dintre ele anunțate la CinemaCon, așa că le prezint pe unele pe scurt, altfel aș fi avut nevoie de două Nerd Alert-uri weekendul acesta să le pot cuprinde pe toate.

În primul rând, am aflat numele oficial al unora dintre cele mai așteptate filme de la Hollywood:

Avatar 2, mult așteptatul sequel pentru filmul blockbuster al lui James Cameron lansat în 2009 se va numi Avatar: The Way of Water . Dacă nu intervine nimic până atunci, noul film Avatar, primul dintr-o serie de 4 pe care Cameron vrea să le facă până în 2028, va fi lansat în cinematografele din România pe 16 decembrie, la două zile după premiera internațională;





denumirea oficială a noului film Misiune imposibilă, al șaptelea al francizei, va fi Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One. După cum sugerează și titlul, vom avea parte și de o a doua parte care va fi lansată în 2024 în timp ce Part One va avea premiera la noi în țară în data de 14 iulie a anului viitor, de asemenea la două zile după debutul la nivel internațional;





viitorul film inspirat din universul Dungeons & Dragons care este așteptat în cinematografe în primăvara lui 2023 (pe 3 martie, teoretic, dar mai e mult până atunci) are și el în sfârșit un nume oficial după ce a fost anunțat în urmă cu mai bine de un an (prin martie 2021, dacă nu mă înșeală memoria): Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves.

Am aflat de asemenea data de lansare pentru The Ballad of Songbirds and Snakes, viitorul film prequel al The Hunger Games bazat pe romanul cu același nume, cel mai recent publicat de autoarea americană Suzanne Collins: 17 noiembrie 2023.

Însă probabil cel mai entuziasmant, Sony a anunțat că va produce un sequel atât pentru Venom: Let There Be Carnage, filmul său cu supereroi lansat anul trecut, cât și Ghostbusters: Afterlife, cel mai recent titlu al francizei vânătorilor de fantome, lansat tot în 2021. Din păcate cei de la Sony s-au rezumat la a anunța viitoarele filme, fără a oferi alte detalii despre ele.

O nouă veste bună pentru fanii Marvel (FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images)

Din nefericire am avut parte și o veste proastă, actorul american Andrew Garfield anunțând că va lua o pauză de la actorie după doi ani foarte plini pentru el. Anul trecut a apărut în trei filme (printre care Spider-Man: No Way Home și Tick, Tick... Boom!) și a participat la filmările miniseriei polițiste Under the Banner of Heaven, lansată pe Hulu săptămâna aceasta, în care joacă rolul principal.

„Mă voi odihni puțin. Am nevoie să mă recalibrez și să regândesc ce vreau să fac și cine vreau să fiu, și să fiu doar o simplă persoană pentru o vreme”, a anunțat el, citat de revista People. Rolul său din Tick, Tick... Boom! i-a adus o nominalizare pentru cel mai bun actor în rol principal la Premiile Oscar de anul acesta dar premiul a fost câștigat în cele din urmă de Will Smith.

Al treilea film în care Andrew Garfield a apărut în 2021, The Eyes of Tammy Faye, i-a adus colegei sale Jessica Chastain Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol principal. Garfield îl joacă pe soțul ei în film.

Să sperăm că pauza nu va fi una de durată (FOTO: Michael Tan / AFP / Profimedia Images)

Dar zic să nu încheiem săptămâna cu o veste proastă, ci mai bine să vedem trei trailere nou-nouțe lansate în ultimele zile pentru serialul Star Trek: Strange New Worlds ce urmează să fie lansat pe Paramount+ în 5 mai și filmele Doctor Strange in the Multiverse of Madness și Jurassic World Dominion ce urmează să apară în cinematografele din România pe 6 mai, respectiv 10 iunie.

