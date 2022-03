CULTURA Luni, 28 Martie 2022, 06:54

Jessica Chastain a câştigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal, în cadrul celei de a 94-a gale organizate de Academia de film americană, graţie interpretării sale din filmul "The Eyes of Tammy Faye", potrivit contului de Twitter al evenimentului, citat de Agerpres.

Premiile Oscar Foto: oscar.go.com

La această categorie au concurat actriţele Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye"), Olivie Colman ("The Lost Daughter"), Penelope Cruz ("Madres Paralelas"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos"), Kristen Stewart ("Spencer").

Acesta este primul premiu Oscar din palmaresul actriţei americane Jessica Chastain. Ea a fost nominalizată în 2013 la categoria "cea mai bună actriţă în rol principal" datorită interpretării din filmul "Zero Dark Thirty" şi în anul 2012 a primit o nominalizare la categoria "cea mai bună actriţă în rol secundar" pentru evoluţia sa din filmul "The Help".

Filmul "The Eyes of Tammy Faye", regizat de Michael Showalter prezintă extraordinara ascensiune, cădere în dizgraţie şi relansare a teleevanghelistei americane Tammy Faye Bakker. Din distribuţia acestei pelicule face parte şi actorul Andrew Garfield.

În 2021, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal a fost câştigat de Frances McDormand graţie interpretării sale din filmul "Nomadland".

Cea de-a 94-a gală de decernare a premiilor Oscar are loc la ora transmiterii acestor informaţii la Dolby Theatre din Los Angeles. Evenimentul este prezentat de actriţele Regina Hall, Amy Schumer şi Wanda Sykes.