Vineri, 26 Aprilie 2024, 13:00

Ciprian Mega, un preot în cadrul Bisericii Ortodoxe Române și totodată regizor, a participat recent la Festivalul Internațional de Film de la Moscova. „Ciprian Mega este idiotul util al lui Putin”, a spus un alt teolog român. Pentru că HotNews.ro a preluat această declarație, preotul Ciprian Mega a folosit ocazia de a urca pe scenă la Moscova ca să atace HotNews.ro, în prezența a numeroși oficiali ai regimului Putin.

Regizorul Ciprian Mega alaturi de Maria Zaharova la Festivalul International de Film de la Moscova Foto: Facebook - Laura Irina Mega

Redacția l-a rugat chiar pe Mega să explice convingerile sale, care l-au determinat să accepte să se afișeze alături de lideri ai unei țări care a pornit cel mai sângeros război din Europa de la cel de Al Doilea Război Mondial. „Nu m-am întâlnit doar cu dna Zaharova și cu dl Sluțki, ci chiar cu nume mai grele”, a răspuns preotul.

Preot și regizor, Ciprian Mega s-a deplasat săptămâna trecută în capitala rusă pentru a-și prezenta cel mai nou lungmetraj, 21 de rubini, la Festivalul Internațional de Film care are loc între 19 și 26 aprilie.

Fotografii zâmbitoare cu oameni de la Kremlin

Laura Irina Mega, soția sa și producătoarea filmului 21 de rubini, a publicat luni mai multe fotografii de la gala de deschidere a Festivalului Internațional de Film de la Moscova, regizorul fiind fotografiat în două dintre acestea alături de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe, și Leonid Sluțki, președintele Partidului Liberal Democrat din Rusia, de orientare ultranaționalistă.

Teologul Palencsar despre preotul Mega: „Premiile trec, rușinea rămâne” ​

„Prezența preotului ortodox român Ciprian Mega la Moscova este rușinoasă și dezamăgitoare. Participarea sa la un Festival de Film susținut direct de regimul dictatorului Putin legitimează crimele pe care dictatorul rus le comite în Ucraina și în Rusia”, a acuzat luni Paul Palencsar, un teolog și jurnalist care a lucrat la Trinitas TV, într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook și citată de HotNews.ro.

Potrivit acestuia, „participarea preotului Mega la Festivalul de Film de la Moscova este incompatibilă cu preoția, care obligă la discernerea lucidă a binelui de rău. A Adevărului de minciună. Nicio formă de artă nu poate eluda crimele unui regim dictatorial și nici nu le poate spăla. Invocarea neutralității artei cinematografice este un biet subterfugiu, când alegi să abdici de la valori morale fundamentale”.

„Vanitatea de a păși pe covorul roșu și, eventual, decernarea unui premiu, l-au transformat pe Ciprian Mega în idiotul util al lui Putin. Totuși, premiile trec, rușinea rămâne”, a conchis teologul român.

Preotul Mega despre Hotnews, la Moscova: „Cea mai vizibilă publicație din România - propagandă”

Pe scena de la Moscova, Ciprian Mega a făcut referire directă la articolul publicat de HotNews în comentarii făcute marți înainte de o proiecție a filmului său la Moscova.

„Am început această zi, citind un titlu în cea mai vizibilă publicație din România, care anunța că, venind la acest festival, am călcat pe un covor îmbibat cu sânge. Sigur, azi propaganda nu mai are limite, iar cuvintele, dezbrăcate de Adevăr, nu se rușinează de asemenea abuzuri. Observ că unii dintre dumneavoastră zâmbiți. Dar noi ne vom întoarce acolo, nefiind de-acord cu ei, după cum nu suntem de-acord nici cu voi”, a spus el, potrivit ActiveNews.

Mega susține că a fost abordat la Moscova de un „emisar” al statului român

Contactat de HotNews.ro, regizorul a confirmat că la Hotnews s-a referit pe scenă.

„Cum să le poți explica unor oameni cu agendă clară că, în virtutea libertății, pot lua orice decizie doresc, în dreptul meu, mai ales că nu reprezint, la niciun nivel, statul român sau BOR?”, a transmis Ciprian Mega solicitării redacției.

Ciprian Mega afirmă de asemenea că marți seara, când cina cu echipa la restaurantul Sixty din Moscova, „ni s-a alăturat un domn, care m-a rugat să discutăm în privat”.

„Mi-a spus că tocmai aterizase în Rusia, pentru a-mi vorbi în 'interesul României', somându-mă să părăsesc de urgență teritoriul Federației Ruse, întrucât declarațiile mele deranjează 'ambele părți'. Din această pricină, ar fi fost nevoie să se deplaseze la Moscova un general trimis din România. Sper că nu dl Ciucă! Pe acest emisar, l-au fotografiat prietenii mei. Nu-i cunosc numele, dar îi voi face publică fotografia. Ceea ce i-am spus dumnealui, pot spune public”, a declarat Ciprian Mega.

Preotul-regizor: „M-am întâlnit chiar cu nume mai grele”

„Nu m-am întâlnit doar cu dna Zaharova și cu dl Sluțki, ci chiar cu nume mai grele. Totodată, doar eu hotărăsc momentul în care voi pleca de aici, eu hotărăsc ce vorbesc. Nu sunt dator să mă justific înaintea nimănui. Prea puțin îmi pasă de amenințările acestea că mi se va șifona imaginea publică. Pe mine, mă interesează, mai degrabă, cum vor rezona cuvintele mele în veșnicie. Iar veșnicia creștinului e cu Hristos”, a adăugat el.

„Eu am ales să-mi slujesc neamul, așa cum consider eu că e mai bine, încât lumea noastră să nu se urâțească după chipul gândirii uniformizate. Am încercat să mă detașez de informațiile care-mi parvin din țară și să realizez situația concretă: fără a avea vreo misiune, fără a purta legitimația sau ordinul de deplasare al vreunei instituții publice, numele meu, singur, deschide uși, pe care diplomația românească nu le mai poate deschide. Sunt aici cu Dumnezeu, iar despre mine vorbește doar munca mea, marcată de consecvență și seriozitate”, a mai spus el.

Îl face pe Bănescu „năstrușnic”

„Ceea ce-mi semnalați dvs. mi-au spus și alții, anume că diverși cripto-revoluționari, printre care năstrușnicul domn Bănescu, se tot străduiesc să mă atragă într-o dispută căreia nu-i văd sensul”, a mai spus el. Vasile Bănescu l-a criticat pe preotul Mega într-un articol publicat de G4Media sâmbătă.

Vasile Bănescu a declarat că „prezența acolo, în contextul actual, a unui preot al Bisericii Ortodoxe Române - orientate firesc alături de statul român cu privirea spre tragedia din Ucraina și spre Europa democratică – este un act nefiresc și ușor interpretabil fie ca nepăsare afișată, fie ca sfidare asumată față de întreg contextul binecunoscut. Mă îndoiesc că prezența sa acolo ar fi putut primi necesara binecuvântare a ierarhului său”.

Preotul Mega acuză „harta degradării umane” din BOR

Întrebat de HotNews.ro cu privire la afirmația lui Vasile Bănescu potrivit căruia e îndoielnic că el ar fi putut primi binecuvântarea ierarhului său pentru a-și prezenta filmul la Moscova, așa cum prevăd regulamentele Bisericii Ortodoxe Române, Ciprian Mega a răspuns că poziția sa privind episcopul zonei este „cunoscută”.

„Sunt cleric disciplinat, înțeleg că Biserica a investit cu această responsabilitate un om pe care eu îl consider nepotrivit. Mă conformez acestei decizii ierarhice, însă până la a-mi afecta conștiința. Dl Bănescu știe mai bine decât noi dezastrul moral din Eparhia Oradiei, după cum știa de promiscuitatea iadului de la Huși și după cum cunoaște foarte bine harta acestei degradări umane pe care o prețuiește în măsura statelor sale de plată. Dacă Biserica ar fi rânduit un om cumsecade ca episcop al Oradiei, credeți-mă că l-aș fi căutat cu drag, chiar și în această situație, în care particip la un eveniment laic”, a declarat acesta.

„Cred, totuși, că dl Bănescu își permite, de multă vreme, prea multe pentru statura lui măruntă. În fapt, el este cel care avea nevoie de binecuvantârea Patriarhului pentru a se pronunța în privința mea. Vă rog să-l întrebați dacă a avut această 'necesară binecuvântare'. Abia apoi discuția va deveni interesantă”, a conchis preotul Mega.

HotNews.ro va publica și răspunsul lui Vasile Bănescu.