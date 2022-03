CULTURA Luni, 28 Martie 2022, 06:36

Will Smith a fost recompensat duminică seară, la Los Angeles, cu premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal la cea de-a 94-a gală de decernare a trofeelor atribuite de Academia de film americană, graţie interpretării sale din lungmetrajul "King Richard", relatează contul de Twitter al evenimentului, citat de Agerpres.

Premiile Oscar Foto: Facebook/ The Academy

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Javier Bardem ("Being the Ricardos"), Benedict Cumberbatch ("The Power of the Dog"), Andrew Garfield ("Tick, Tick... Boom!"), Will Smith ("King Richard"), Denzel Washington ("The Tragedy of Macbeth").

Will Smith, în vârstă de 53 de ani, îl interpretează în filmul "King Richard" pe Richard Williams, tatăl şi antrenorul celebrelor jucătoare de tenis Venus şi Serena Williams.

Filmul este regizat de Reinaldo Marcus Green şi are la bază un scenariu scris de Zach Baylin.

Will Smith are în palmares alte două nominalizări la premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal, pe care le-a primit în 2002 pentru filmul "Ali" şi în 2007 pentru filmul "The Pursuit of Happyness".

Cea de-a 94-a gală de decernare a premiilor Oscar are loc la ora transmiterii acestor informaţii la Dolby Theatre din Los Angeles. Evenimentul este prezentat de actriţele Regina Hall, Amy Schumer şi Wanda Sykes