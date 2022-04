NERD ALERT Sâmbătă, 23 Aprilie 2022, 09:01

Sebastian Jucan

● Netflix anulează seriale după „miercurea neagră” ● Andy Serkis va regiza un film animat „Ferma animalelor” ● Pentagonul a explorat bombardarea Lunii cu arme nucleare ● Johnny Depp nu se va întoarce în „Pirații din Caraibe” ● „Mythforce”, un nou joc pentru fanii stilului retro ● Astronomii au descoperit prima micronovă ● Trailere noi cât curpinde

Netflix anulează seriale după „miercurea neagră”

Netflix a anulat deja mai multe seriale și filme după „miercurea neagră” în care a dezvăluit că a pierdut pentru prima dată abonați după mai bine de un deceniu de creștere, valoarea acțiunilor sale prăbușindu-se cu peste o treime după anunț.

Departamentul de animație al gigantului de streaming a fost cel mai afectat de tăierile decise de conducere, directorul său și mai mulți angajați fiind disponibilizați încă de la începutul săptămânii în contextul în care rapoartele financiare publicate miercuri estimează că Netflix va pierde încă două milioane de abonați până în luna iunie a acestui an.

The Wrap scrie că Netflix a anulat numeroase proiecte animate originale, inclusiv o adaptare a cărții pentru copii The Twits a îndrăgitului scriitor britanic Roald Dahl, un serial animat foarte așteptat bazat pe seria de benzi desenateBone, plus seria Toil and Trouble a lui Lauren Faust, creatoarea desenelor animate My Little Pony: Friendship Is Magic.

Printre filmele anulate de Netflix se numără Bright 2, o continuare a filmului urban fantasy cu Will Smith în rolul principal lansat în 2017, jurnalistul Lucas Shaw de la agenția Bloomberg relatând că anularea acestuia nu are legătură cu incidentul de la Premiile Oscar când actorul l-a lovit pe comediantul Chris Rock.

Deocamdată nu este clar la ce alte spectacole intenționează Netflix să renunțe (FOTO: Jvphoto / Alamy / Profimedia Images)

Andy Serkis va regiza un film animat „Ferma animalelor”

Actorul britanic în vârstă de 58 de ani, consacrat de interpretarea lui Gollum în trilogia Stăpânul Inelelor și văzut cel mai recent în rolul lui Alfred în The Batman, va face echipă cu studioul VFX Cinesite - care a lucrat recent la No Time to Die și animația Addams Family 2 – precum și cu studioul de animație Aniventure pentru adaptarea pe care a anunțat că vrea să o facă încă din 2012.

„Sperăm ca împreună să facem versiunea noastră a capodoperei mereu relevante a lui Orwell puternică din punct de vedere emoțional, plină de umor și cu care să se poate identifica persoane de toate vârstele. O poveste nu numai pentru vremurile noastre, ci și pentru generațiile viitoare”, a declarat Serkis despre adaptarea animată ce urmează să folosească personaje generate prin CGI.

„Ceea ce încercăm să facem este destul de unic (...) în loc să fotografiem animale reale și să le arătăm cu gurile care vorbesc, totul va fi generat de interacțiunea dintre actorii care joacă acele roluri (...) expresiile faciale ale tuturor animalelor vor veni direct din interpretarea actorilor”, a explicat el, citat de revista Variety.

Andy Serkis la premiera The Batman (FOTO: Admedia, Inc / ddp USA / Profimedia Images)

Pentagonul a explorat bombardarea Lunii cu arme nucleare

​Programul Avansat de Identificare a Amenințărilor Aerospațiale (AATIP) din cadrul Departamentului Apărării al SUA a cheltuit milioane de dolari pentru a cerceta tehnologii experimentale bizare, cum ar fi mantii de invizibilitate, dispozitive antigravitaționale, găuri de vierme traversabile și o propunere de a construi un tunel prin Lună cu explozibili nucleari, arată zeci de documente obținute de VICE.

Documentele, care includ aproape 1.600 de pagini de rapoarte, propuneri, contracte și stenograme de la ședințe, dezvăluie unele dintre prioritățile mai ciudate ale AATIP, un program secret al Pentagonului activ din 2007 până în 2012 dar a devenit cunoscut publicului abia în 2017, când fostul director al proiectului, Luis Elizondo, a demisionat din Departamentul Apărării.

În acel an, AATIP a devenit sinonim cu OZN-urile din cauza mai multor videoclipuri acum notorii ale unei aeronave neidentificate care se mișcă în moduri aparent imposibile pe Elizondo le-a divulgat presei după demisia sa. Un raport oficial al serviciilor secrete americane publicat în vara anului trecut a concluzionat că nu există dovezi că ar fi nave extraterestre, dar nici că nu sunt.

Dar noile documente obținute de VICE printr-o cerere depusă sub Freedom of Information Act în urmă cu 4 ani (și care pot fi consultate AICI) arată că AATIP a făcut mai mult decât să investigheze întâlnirile raportate de OZN-uri. Poate că cele mai interesante dintre documente sunt cele care discută viabilitatea diferitelor „tehnologii avansate”.

Această colecție include rapoarte despre „găuri de vierme traversabile, porți stelare și energie negativă”, „comunicații prin unde gravitaționale de frecvență înaltă”, „warp drive, energie întunecată și manipularea dimensiunilor suplimentare” și multe alte subiecte care le vor suna cunoscute fanilor science fiction.

Alte rapoarte nu se feresc de la propuneri îndrăznețe, uneori ciudate. Într-un raport despre „propulsia cu masă negativă” autorii propun un plan pentru a căuta metale extrem de ușoare în miezul Lunii printr-un tunel creat cu ajutorul de explozibililor termonucleari pentru a pulveriza scoarța și mantaua lunară, relatează Live Science.

Evident, SUA nu au de gând să bombardeze luna cu arme nucleare (FOTO: Petar Kremenarov / Dreamstime)

Johnny Depp nu se va întoarce în „Pirații din Caraibe”

Actorul american nu va reveni în rolul căpitanului Jack Sparrow în Pirații din Caraibe, acesta dezvăluind în timpul procesului de defăimare intentat lui Amber Heard că Disney l-a retras din al șaselea titru al francizei la doar câteva zile după ce The Washington Post a publicat în 2018 un editorial în care fosta sa soție îl acuza de violență domestică.

„Sunt sigur că Disney încerca să taie legăturile pentru a fi în siguranță. Mișcarea #MeToo era în plin avânt în acel moment”, a spus Johnny Depp în timpul mărturiei sale. Un nou film Pirații din Caraibe, al șaselea, cu actrița australiană Margot Robbie în rolul principal a intrat de atunci în faza de dezvoltare.

Nu se știe dacă Depp ar fi jucat alături de ea în viitorul film sau dacă acesta a fost reimaginat după decizia de a-l înlătura din franciză. Avocații lui Depp susțin că acesta a suferit un prejudiciu ireparabil atunci din cauza articolului din The Post care făcea aluzie la actor, fără a-l numi direct.

„Aș fi un adevărat nebun să nu cred că a existat un efect asupra carierei mele din cauza cuvintelor doamnei Heard, fie că au menționat numele meu sau nu”, a spus și Depp, adăugând că, din momentul în care au fost făcute acuzațiile, cariera sa a fost terminată. „Odată ce s-a întâmplat asta, am pierdut atunci”, a explicat el, citat de IGN.

Depp îi cere fostei sale soții 100 de milioane de dolari pentru defăimare (FOTO: Jim Watson / Associated Press / Profimedia Images)

„Mythforce”, un nou joc pentru fanii stilului retro

Dat fiind valul mare de nostalgie față de anii '80, putem să spunem cu destulă siguranță că stilul retro a revenit cu adevărat la modă. Cu seriale ca Stranger Things și Cobra Kai sau filme precum Drive și Donnie Darko, stilul anilor optzeci continuă să atragă și fascineze și după trecerea dintre secole.

MythForce, cel mai recent joc rogue-lite al studioului canadian Beamdog, încearcă să capteze tocmai această fascinație, în cazul de față față de desenele animate și jocurile de societate americane din urmă cu 40 de ani. Lansat miercuri pentru acces timpuriu pe Steam, îndrăznețul titlu fantasy la persoana întâi include un mod co-op pentru 4 jucători într-o lume în stilul Dungeons & Dragons.

Jocul va permite gamerilor să aleagă unul dintre cele patru personaje: un mag, un războinic, un bandit și un arcaș, fiecare cu propriile sale avantaje și dezavantaje. MythForce va rămâne în Early Access timp de aproximativ un an, perioadă în care va avea parte de cu regularitate de mici actualizări minore, unele mai importante urmând să vină la fiecare câteva luni, potrivit PC Invasion.

Astronomii au descoperit prima micronovă

O echipă de astronomi de la Observatorul European Austral a descris într-un studiu publicat în revista Nature săptămâna aceasta o a treia categorie de explozii stelare pe care au numit-o micronove. Novele și supernovele de tip 1 sunt ambele rezultatul interacțiunilor dintr-un sistem binar în care există o pitică albă și o stea companion (celelalte tipuri de supernove au origini foarte diferite).

Piticele albe sunt stele atât de dense încât ele pot atrage materiale de la vecinele sale mai difuze. În funcție de cantitatea de materie „capturată” ele pot exploda apoi într-o supernovă sau pot erupe într-o explozie mai modestă dar tot foarte puternică numită novă.

Noul studiu arată însă că, în anumite cazuri, piticele albe cu câmpuri magnetice puternice canalizează materialele pe care le capturează înspre polii lor într-un proces asemănător modului în care particulele încărcate rezultate în urma erupțiilor stelare sunt direcționate înspre polii magnetici ai Pământului, ducând la formarea aurorelor.

Acest proces nou descoperit duce la o explozie asemănătoare unei nove obișnuite dar care este restricționată la zone reduse ale piticei albe, fiind prin urmare mai puțin energetice. „Am văzut acum pentru prima dată că fuziunea hidrogenului poate avea loc și într-un mod localizat”, afirmă profesorul Paul Groot de la Universitatea Radboud din Nijmegen și coautor al studiului.

„Acest lucru duce la detonarea unor bombe cu microfuziune care au în jur de o milionime din forța unei nove, de unde numele de micronovă”, explică acesta. În pofida numelui său, o micronovă poate implica un proces de fuziune nucleară a 20.000 de trilioane de material în decurs de doar câteva ore.

„Acest fenomen pune sub semnul întrebării modul în care înțelegem exploziile termonucleare ce au loc în stele. Credeam că le înțelegem dar această descoperire propune un mod cu totul nou de a fi atinse. S-ar putea ca aceste evenimente să fie de fapt comune dar, fiindcă ele sunt atât de rapide, sunt greu de surprins în acțiune”, afirmă și dr. Simone Scaringi de la Universitatea Durham, coautor al studiului, potrivit IFL Science.

Un sistem binar format dintr-o pitică albă și o stea companion (FOTO: ESO / M. Kornmesser, L. Calcada)

Și zic să încheiem săptămâna cu niște trailere mișto:

Marvel a lansat în sfârșit un prim trailer pentru Thor: Love and Thunder, unul dintre cele mai așteptate, dacă nu cel mai așteptat, filme cu supereroi de anul acesta (apare pe 8 iulie în cinematografe). Mai mult, trailerul îi arată fugitiv pe Russel Crowe în rolul lui Zeus (0:51) și pe Natalie Portman în al lui Mighty Thor (chiar la sfârșit), scrie The Verge;

tot de la Marvel avem un trailer teaser nou-nouț pentru Doctor Strange in the Multiverse of Madness, viitorul său film cu supereroi ce urmează să fie lansat în cinematografele din România pe 6 mai, cu două zile după premiera internațională, potrivit Cinemagia;





Pixar a dezvăluit joi un al doilea trailer pentru Lightyear, viitorul său film lungmetraj de acțiune-aventură inspirat de astronautul Buzz Lightyear din filmele Toy Story. Pixar a explicat săptămâna aceasta că filmul care o să apară în cinematografele de la noi pe 17 iunie nu este doar unul sci-fi, ci un sci-fi cu călătorit în timp, conform Collider;

Microsoft a lansat un trailer cinematografic pentru The Shrouded Deep, noua aventură care tocmai a fost adăugată pentru jocul său cu pirați Sea of Thieves și care va fi disponibilă între 21 aprilie și 12 mai, oferindu-le jucătorilor suficient timp să se bucure de ea, relatează Twinfinite;

și unul din săptămâna anterioară care cumva mi-a trecut pe sub radar așa că îl pun cu întârziere, în caz că l-ai ratat și tu: Netflix a lansat un trailer pentru sezonul 4 al Stranger Things, aclamatul său serial sci-fi, prezentându-ne mult haos și un antagonist nou. Cel mai recent sezon al Stranger Things va fi lansat de Netflix pe 27 mai, potrivit CNET.

