NERD ALERT Duminică, 17 Iulie 2022, 09:53

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Noul film de văzut pentru fanii „Stranger Things” ● Natalie Portman, întrebată dacă ar dori să joace într-un film „Star Wars”... ● Creatorul „Gremlins” acuză „The Mandalorian” că l-a plagiat „cu nerușinare” ● Un tip din „Ancient Aliens” a condus investigația Pentagonului privind OZN-urile ● „Elden Ring” a devenit unul dintre cele mai vândute jocuri din istoria SUA ● Soluție pentru paradoxul fuziunii nucleare

Nerd Alert Foto: Hotnews

Noul film de văzut pentru fanii „Stranger Things”

În anii 80' și 90' puțin actori erau la fel de cool ca Winona Ryder. În filme emblematice precum Beetlejuice, Heathers sau Reality Bites ea s-a dovedit una dintre vocile definitorii pentru angoasele generației X și a tinereții nesăbuite iar acum rolul din Stranger Things, popularul serial al Netflix, a făcut-o din nou una dintre cele mai în vogă nume de la Hollywood.

Chiar dacă fanii Stranger Things vor mai avea ceva de așteptat până la apariția următorului sezon din păcate va fi și ultimul, cel mai nou film în care joacă Winona Ryder are un vibe destul de „strange” și cred că va fi apreciat de cei pe care seria Netflix i-a ținut lipiți în fața micilor ecrane.

Tocmai lansat vinerea aceasta în Statele Unite, Gone in the Night spune povestea unui cuplu cu probleme care decide să meargă într-o escapadă de un weekend pentru a se reconecta. Ryder joacă rolul lui Kath, o botanistă de vârstă mijlocie printre ale cărei hobby-uri se numără seratele cu vin alături de prietenii ei intelectuali, scrie Mashable.

Max, prietenul său de 30 și ceva de ani jucat de John Gallagher Jr., are interese ceva mai triviale. După ce escapada lor romantică este întreruptă de un cuplu mai tânăr și o seară plină de cringe și flirturi nu tocmai subtile urmează, Max fuge cu cealaltă femeie. Poate că pare scenariul vreunei comedii romantice stereotipice dar Gone in the Night nu e nicidecum ceva de genul.

Lucrurile devin cu adevărat interesante când, încercând să înțeleagă trădarea și dispariția subită a celor doi, Kath dă de urma proprietarului cabanei, interpretat aici de Dermot Mulroney. Scenariul filmului este presărat cu elemente de sci-fi și o serie de flashback-uri care pun într-o altă lumină tot ce credem că știm despre ceea ce s-a întâmplat la cabană. Dar cel mai bine, uite trailerul, că e edificator:

Natalie Portman, întrebată dacă ar dori să joace într-un film „Star Wars”...

Trecând de la o actriță emblematică de la Hollywood la alta, regizorul Taika Waititi, probabil cel mai cunoscut pentru filmele Jojo Rabbit, Thor: Love and Thunder și Thor: Ragnarock, a dezvăluit într-un interviu acordat revistei Rolling Stone că a întrebat-o pe Natalie Portman, cu care a lucrat la ultimul titlu Marvel, dacă și-a dorit vreodată să joace într-un film Star Wars.

În caz că ați ratat vestea, Waititi lucrează la propriul film Star Wars pentru Disney, acesta relatând că Portman l-a întrebat ce urmează să facă după încheierea filmărilor la Love and Thunder. „Iar eu i-am zis 'încerc să lucrez la chestia Star Wars. Ți-ai dorit vreodată să fii într-un film Star Wars?'. Ea mi-a spus 'Am fost în filme Star Wars'. Ah, am uitat de acelea”, a explicat el râzând.

Hahaha, aș vrea să spun că sunt amuzat, ținând cont că Disney pare să-și fi făcut un obicei din a alege regizori pentru franciza Star Wars care nu par să știe prea multe despre primele trilogii sau universul îndrăgit de fani. În orice caz, deocamdată informațiile despre viitorul film al lui Waititi sunt o nebuloasă, deși este așteptat ca el să ajungă în cinematografe cândva în 2023.

Să sperăm totuși că filmul în regia lui Waititi nu va fi o porcărie (FOTO: Wikimedia Commons)

h2: Creatorul „Gremlins” acuză „The Mandalorian” că l-a plagiat „cu nerușinare”

Rămânând puțin în zona Star Wars, în probabil una dintre cele mai bizare sau neașteptate „scandaluri” ieșite de la Hollywood în ultimii ani creatorul filmelor Gremlins a acuzat producătorii seriei The Mandalorian create de Disney că au copiat și furat „complet” ideea pentru Baby Yoda (sau Grogu) de la el.

Joe Dante, care a regizat atât filmul Gremlins din 1984 cât și sequel-ul apărut în 1990, spune că Gizmo, emblematicul Mogwai din cele două lungmetraje, a fost inspirația pentru Baby Yoda. „Cred că adevărata cheie a logevității [filmelor] este acest personaj unic (Gizmo), care practic este ca un copil”, a afirmat el într-un interviu citat de revista Variety.

„Ceea ce mă duce, bineînțeles, la subiectul Baby Yoda, care este complet furat și copiat cap-coadă. Cu nerușinare, aș zice”, a acuzat Dante. Comentariile sale vin în contextul în care HBO Max a lansat săptămâna aceasta în SUA serialul animat Gremlins: Secrets of the Mogwai, o poveste ce servește drept sequel pentru filme.

Ahm, da, nu-s convins (FOTO: Colaj Profimedia Images / Disney+)

Un tip din „Ancient Aliens” a condus investigația Pentagonului privind OZN-urile

Când serviciile secrete americane au publicat mult-așteptatul raport privind OZN-urile în luna iunie a anului trecut, mulți au rămas perplecși că acesta nu putea explica 143 din cele 144 de „fenomene aeriene” examinate. „Unde sunt extratereștrii?”, întreba un titlu apărut în presă.

Un alt mister a fost legat de cine a făcut analiza fiindcă biroul directorului comunității de informații a SUA, cel care a publicat raportul, nu a publicat niciun detaliu despre investigatorii care s-au ocupat de caz. Însă la sfârșitul lunii trecute un fost astrofizician angajat de Departamentul de Apărare al SUA, cunoscut pentru aparițiile sale în reality show-uri, a susținut că el a fost „cercetătorul principal” al studiului.

Dezvăluirea lui Travis Taylor, confirmată ulterior de un purtător de cuvânt al Pentagonului, a șocat comunitatea științifică și cea a scepticilor față de OZN-uri care au amintit că acesta a făcut afirmații incredibile în timpul aparițiilor sale la TV, susținând printre altele că a „văzut mai multe OZN-uri decât pot număra” și că a fost urmărit de entități supranaturale care i-au făcut mașina să se strice.

„Mi se pare foarte greu de crezut” că autoritățile federale i-au dat lui Taylor un rol proeminent în pregătirea raportului privind OZN-urile, afirmă Seth Shostak, un astronom de la Institutul SETI care este familiar cu implicarea acestuia în serialul Ancient Aliens care promovează teorii ale conspirațiilor ridicole despre „vizitele” extratereștrilor pe Pământ de-a lungul istoriei omenirii.

Taylor, care totuși este un om de știință pe bune cu referințe solide (are 5 diplome avansate în domeniu printre care un doctorat în inginerie aerospațială și unul în optică ondulatorie), a jucat în ultimii 3 ani într-o emisiune numită The Secret of Skinwalker Ranch ce are loc la o fermă din Utah cu o „îndelungată istorie” a activităților paranormale.

„Mașina mea s-a pornit și oprit singură”, a relatat astrofizicianul cu privire la evenimentele de la fermă. Criticii săi sunt uluiți de decizia Pentagonului de a-l numi pe acesta în fruntea unei investigații. „Încep să înțeleg de ce echipa de lucru [a guvernului] nu a reușit să identifice fenomenele aeriene neidentificate!”, afirmă Robert Sheaffer, un autor și cunoscut sceptic față de OZN-uri, citat de revista Science.

Travis Taylor a apărut și în The Curse of Oak Island, o altă bălărie de emisiune de pe History Channel (FOTO: Captură video)

„Elden Ring” a devenit unul dintre cele mai vândute jocuri din istoria SUA

Elden Ring, RPG-ul de acțiune-aventură lansat la sfârșitul lui februarie, a fost nu doar cel mai vândut joc în Statele Unite luna trecută și în prima jumătate a lui 2022, ci a intrat și în topul celor mai vândute 10 jocuri premium din toate timpurile în ceea ce privește vânzările în dolari înregistrate în America.

Potrivit firmei de cercetări de piață NPD Group, Elden Ring s-a clasat pe primul loc în ceea ce privește vânzările de pe piața americană în primele 5 luni de la lansare, fiind totodată și cel mai vândut joc video din ultimele 12 luni, depășind chiar și Call of Duy: Vanguard, relatează IGN.

Probabil o parte a succesului înregistrat de Elden Ring se datorează și lui George R.R. Martin care, printre numeroasele sale proiecte Game of Thrones de la HBO și scrisul cărților care l-au făcut faimos, și-a făcut timp să scrie povestea pentru joc. Deși din cauza titlului mulți gameri s-au întrebat asta când el a fost anunțat, Elden Ring nu are legătură cu universul Lord of the Rings al Tolkien.

Soluție pentru paradoxul fuziunii nucleare

Cu cât introduci mai multă căldură într-un tokamak sferic, o instalație magnetică pentru reproducerea fuziunii nucleare responsabilă de energia creată în soare și celelalte stele, cu atât mai puțin crește temperatura din centrul său. Descoperit în urmă cu mai bine de 10 ani, paradoxul i-a surprins pe oamenii de știință americani care efectuau experimentele.

„În mod normal cu cât introduci mai multă energie, cu atât crește temperatura”, afirmă Stephen Jardin, coordonatorul grupului care a efectuat calculele și autorul principal al unui nou studiu ce propune o explicație pentru paradox în revista Physical Review Letters.

Jardin și echipa sa au reușit să arate prin noi simulări avansate pe calculator că nivelul temperaturii se poate aplatiza sau chiar să scadă în centrul plasmei folosite pentru alimentarea fuziunii deoarece introducerea de mai multă energie în sistem crește de asemenea temperaturile din plasmă până în punctul în care aceasta devine instabilă, lucru care produce efectul ce i-a nedumerit pe cercetători.

Constatările lor evidențiază o problemă cheie pe care oamenii de știință trebuie să o evite când proiectează un tokamak sferic, instalații cu o formă ușor diferită față de cele mai convenționale în formă de tor. Cele sferice sunt mai eficiente în ceea ce privește costurile cu crearea câmpurilor magnetice și sunt candidate când vine vorba de proiectarea primei centrale pe bază de fuziune nucleară.

„Aceste simulări explică probabil o observație experimentală făcută în urmă cu peste 12 ani. Rezultatele indică că, atunci când sunt proiectate și operate tokamakuri sferice, trebuie avut grijă ca presiunea plasemi să nu depășească anumite valori critice în anumite locuri [din instalație]. Iar acum avem o modalitate de a cuantifica aceste valori prin simulări pe calculator”, explică Jardin, citat de Phys.org.

Un tokamak sferic din Marea Britanie (FOTO: Geoff Pugh / Shutterstock Editorial / Profimedia Images)

Și o știre pe scurt: Cântărețul și regizorul american Rob Zombie a lansat un prim trailer full pentru The Munsters, viitoarea sa comedie horror bazată pe popularul sitcom cu același nume din anii '60, extrem de popular în Statele Unite.

Prezentat ironic drept „cea mai extraordinară poveste de dragoste din toate timpurile”, lungmetrajul va relata cum s-au întâlnit Herman și Lily, „ducându-i pe Munsteri într-o călătorie bântuitor de hilară din Transilvania până la Hollywood”. Filmul ar trebui să aibe premiera cândva în luna septembrie a acestui an, neavând încă o dată fixă de lansare, potrivit HeyUGuys.

Și tot la capitolul trailere, Amazon a lansat unul nou pentru The Lord of The Rings: The Rings of Power, mult așteptatul său serial ce va avea premiera pe 2 septembrie. Iar de data asta cei de la Amazon nu s-au mai zgârcit cu imaginile în trailerul pentru cea mai scumpă producție din istoria diviziei sale de film.

