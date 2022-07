INTERNATIONAL Miercuri, 20 Iulie 2022, 07:54

Netflix a continuat să piardă abonaţi şi în al doilea trimestru al acestui an, însă, pierderea a fost la mai puţin de jumătate decât se aştepta. Versiunea cu reclame va fi lansată anul viitor, însă va oferi mai puţin conţinut, scrie news.ro.

În al doilea trimestru al anului, Netflix a pierdut 970.000 de abonaţi, de aproape cinci ori mai mult decât în primul trimestru, însă, sub estimări. În urmă cu trei luni, cei de la Netflix spuneau că se aşteaptă să piardă 2 milioane de abonaţi.

Netflix are acum 220,67 de milioane de abonaţi, iar vestea bună pentru acest serviciu este că trimestrul viitor ar trebui să câştige un milion de abonaţi, conform estimărilor companiei.

În aceeaşi perioadă, Netflix a avut venituri de 7,97 miliarde de dolari, puţin sub estimările de 8,04 miliarde de dolari, dar în creştere cu 8,6% de la an la an.

Netflix şi-a anunţat acţionarii că planurile de lansare a versiunii cu reclame au fost amânate pentru începutul anului viitor. Această versiune va fi lansată prima oară în regiunile în care sumele investite în reclame sunt mai mari.

Şeful companiei spune că există negocieri cu studiourile privind drepturile de difuzare, dar că la momentul lansării versiunii cu reclame aceasta va avea mai puţin conţinut decât versiunea actuală.

Acţiunile companiei au crescut cu peste 7% după anunţ.