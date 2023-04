INTERNATIONAL Joi, 13 Aprilie 2023, 07:52

Warner Bros. Discovery a anunţat unificarea serviciilor de streaming HBO Max şi Discovery Plus într-un nou serviciu, care se va numi Max şi va costa mai mult.

Warner Bros Discovery Foto: Idrees Abbas / Zuma Press / Profimedia

Anunţat iniţial în august 2022, la doar câteva luni după ce WarnerMedia şi Discovery au fuzionat, Max va aduce în acelaşi loc conţinutul disponibil anterior separat pe HBO Max şi Discovery Plus.

Warner Bros. Discovery a prezentat miercuri seară, în cadrul unui eveniment în SUA, noua platformă de streaming Max, care va fi lansată în SUA pe 23 mai. Informațiile de mai jos fac referire la platforma de streaming din SUA. În Europa, Max va fi disponibil începând de anul viitor, inițial în țările în care HBO Max este deja lansat. Mai multe informații despre lansarea din România vor fi disponibile ulterior.

Max este destinația pentru producțiile HBO Originals, filmele Warner Bros., Max Originals, universul DC, Harry Potter, va avea o ofertă extinsă de conținut pentru copii și cele mai bune programe din categorile food, home, reality, lifestyle și documentare de la branduri de top precum Discovery Channel, TLC, HGTV, Food Network, ID și multe altele. Max se va remarca printre streameri, combinând în mod unic o gamă de neegalat de conținut de calitate cu francize emblematice.

“De la cei mai mari supereroi la campioni reali; de la drame care modelează cultura până la divertisment care modelează gusturi; de la tărâmuri fantastice până la cele mai reale dintre lumi, Max va oferi o gamă de opțiuni de neegalat”, a declarat JB Perrette, Președinte și CEO, Global Streaming & Games, Warner Bros. Discovery. „Acest brand nou aduce o schimbare importantă de la două produse, HBO Max și discovery+, către gama noastră mai largă de conținut. În timp ce fiecare dintre aceste servicii a oferit ceva extra pentru utilizatori, Max va avea o gamă mult mai largă de opțiuni de calitate pentru toată lumea.”

În SUA, Max va avea trei planuri tarifare, iar abonații vor putea alege varianta potrivită:

- Max Ad-Lite – 9.99 USD/lună sau 99.99 USD/an – 2 difuzări concomitente, rezoluție 1080p, fără descărcare offline, sunet surround calitate 5.1

- Max Ad Free – 15.99 USD/lună sau 149.99 USD/an – 2 difuzări concomitente, rezoluție 1080, 30 de descărcări offline, sunet surround calitate 5.1

- Max Ultimate Ad Free – 19.99 USD/lună sau 199.99 USD/an – 4 difuzări concomitente, rezoluție de până la 4K, 100 de descărcări offline, calitate sunet Dolby Atmos

Abonații HBO Max din SUA vor beneficia de Max la același preț. De asemenea, vor putea accesa în continuare planul curent pentru cel puțin șase luni de la lansarea noii platforme de streaming. Profilurile de utilizator, setările, istoricul, Continue Watching și My List vor migra pe Max, astfel încât fiecare va putea urmări producțiile preferate în continuare.

Max va aduce în același loc programele de la HBO Max și conținutul de pe discovery+, pentru a crea o experiență de vizionare completă pentru toate vârstele, a transmis compania. Platforma din SUA va avea conținut fresh constant, cu o medie de peste 40 de titluri și sezoane noi în fiecare lună. Max va oferi o colecție de clasă mondială de branduri, francize, seriale și personaje recunoscute la nivel mondial. Publicul va putea explora lumile legendare ale HBO, DC Universe și Harry Potter, plus filme de succes, seriale originale și genuri preferate de fani, cum ar fi true crime, reality, food și comedie, toate într-un singur loc.

„Max este un mozaic larg de conținut care va fi de neegalat în amploarea, acoperirea și excelența ofertelor sale”, a declarat Casey Bloys, Președinte și CEO, HBO și Max Content. „Suntem unici pentru că avem ce e mai bun din toate categoriile, din toate punctele de vedere. Știm că putem satisface orice dorință de conținut, pentru că avem brandurile pe care oamenii le iubesc. La Max vor găsi ceea ce vor, când vor.”

Printre noile producții anunțate în SUA se numără un serial Max Originals Harry Potter, o adaptare fidelă a iubitei serii originale de cărți de J.K. Rowling, care va fi producător executiv; o serie de comedie Max Originals derivată din The Big Bang Theory; un prequel original HBO „Game of Thrones”: A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight; o serie dramă Max Originals bazată pe filmele The Conjuring; Fixer Upper: The Hotel, parte din Magnolia Network; Survive the Raft de la Discovery Channel; Max Originals Peter & the Wolf de la Bono; Rick și Morty: The Anime de la Adult Swim; Lost Women of Highway 20 de la Investigation Discovery; Tiny Toons Looniversity de la Cartoon Network; și Love & Translation de la TLC.

În cadrul evenimentului de lansare din SUA au fost prezentate și prime imagini de la unele dintre cele mai așteptate noi producții, precum Max Originals The Penguin, cu Colin Farrell în rol principal; seria dramă originală HBO The Sympathizer, un thriller de spionaj și satiră interculturală bazată pe romanul cu același nume, câștigător al Premiului Pulitzer; seria limitată originală HBO True Detective: Night Country cu Jodie Foster și Kali Reis în rolurile principale; seria limitată originală HBO The Regime, cu Kate Winslet, câștigătoare a premiului Oscar®; docuseria Max Originals în șase părți SmartLess: On The Road, care îi urmărește pe Jason Bateman, Will Arnett și Sean Hayes din culise la turneul live al podcastului lor; și seria pentru copii Max Originals Gremlins: Secretele lui Mogwai. Pe lângă producțiile originale Max, a fost prezentată pentru prima dată emisiunea HGTV în patru părți, Barbie Dreamhouse Challenge, găzduită de Ashley Graham, care va fi disponibilă și pe Max.

Fie că abonații știu exact ce vor să urmărească sau caută conținut personalizat după preferințele lor, recomandări sau să descopere noi interese, Max va face ca experiența până la apăsarea butonului de Play să fie cât mai ușoară. “Echipa noastră incredibilă a lucrat intens și a combinate cele mai bune elemente tehnologice din ambele platforme, pentru a lansa un produs care funcționează mult mai bine”, a declarat Perrette. „Suntem încrezători că toate aceste îmbunătățiri le vor oferi clienților noștri o experiență mai bună, ceea ce va genera un angajament mai mare, va ajuta la reținerea abonaților pe platformă și la îmbunătățirea satisfacției clienților, ceea ce, la rândul său, ne va ajuta să continuăm să creștem.”

Elemente din aplicația Max din SUA:

- Premium Video Playback: o nouă experiență de redare video le va oferi utilizatorilor videoclipuri fluide și cinematografice, oriunde și oricum preferă să vizioneze. Indiferent dacă își urmăresc favoritele, vizionează offline din mers sau se se uită seara la cel mai nou episod din producția preferată.

- Personalizare: Max va extinde personalizarea dincolo de pagina principală, oferind o experiență diferențiată și de înaltă performanță pentru fiecare utilizator din întreaga platformă. Prin creșterea semnificativă a investiției în învățarea automată, menținând în același timp o voce editorială, Max va oferi o abordare unică, atât umană, cât și automată, care va ajuta la evidențierea celui mai bun conținut pentru utilizatori.

- Kids Experience: La lansare, Max va introduce un profil implicit de copii pentru abonații noi, împreună cu controlul parental însoțitor. Părinții pot alege să personalizeze setările și să selecteze limitarea conținutului pentru profilul copiilor în funcție de evaluări: copii mici (tv-y), copii mari (tv-y7, tvy7-fv), copii mari plus (tv-g, g), preadolescenți (tv-pg/pg) sau adolescenți (tv-14, pg-13). Părinții vor avea, de asemenea, capacitatea de a seta coduri PIN individuale de profil pentru a bloca accesul la profilurile lor de adulți, precum și un cod de părinte pentru a-și bloca copiii în experiența Max kids.

- Navigare simplificată: Max lucrează mai mult, astfel încât spectatorii să nu fie nevoiți. Categoriile optimizate, paginile îmbunătățite cu detaliile conținutului, comenzile rapide, hub-urile dedicate brandurilor și caruselurile tematice de conținut fac explorarea aplicației și descoperirea de noi interese mai ușoară. Designul actualizat, împreună cu un motor de personalizare mai bun, îi va ajuta pe consumatori să găsească și să descopere rapid ce e mai bun din ceea ce caută.

- 4K UHD: planul tarifar Ultimate Ad-Free va avea un catalog extins de conținut disponibil în 4K UHD, inclusiv programe cheie, cum ar fi Game of Thrones, The Last of Us, Harry Potter, Lord of the Rings, The Dark Knight Trilogy și multe altele. Toate filmele Warner Bros. lansate în acest an și în viitor vor fi, de asemenea, disponibile în 4K UHD atunci când vor ajunge pe Max după cinema.