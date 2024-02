EXCLUSIV Luni, 26 Februarie 2024, 07:52

0

Noul serial „Shogun”, care apare în sfârșit săptămâna viitoare după o așteptare de 6 ani, vrea să vină cu o adaptare loială a cărții pe care se bazează și despre care producătorii săi, Justin Marks și Rachel Kondo, afirmă într-un interviu acordat HotNews.ro că a fost steaua lor călăuzitoare.

Hiroyuki Sanada e Toranaga in noul serial „Shogun” Foto: Disney

Televiziunea americană FX a confirmat oficial în 2018, după ani de zile de zvonuri în acest sens, că va crea un nou serial Shogun însă a decis doar un an mai târziu să amâne începerea filmărilor pentru a se asigura că echipa de producție e una pe măsura unui astfel de proiect. Apoi a izbucnit pandemia de COVID-19 și restul e istorie, Hollywood a intrat în era lockdown-urilor, la fel ca restul lumii.

Filmările au reînceput în cele din urmă abia în septembrie 2022, durând până pe 30 iunie anul trecut, cu două luni mai mult decât era plănuit. Contează însă mai puțin acum întrucât lunga așteptare este pe cale să se încheie, noul Shogun urmând să aibă premiera săptămâna viitoare, în data de 27 februarie.

Televiziunea americană FX face parte din rețeaua americană FX Networks, care la rândul ei este deținută de gigantul Disney. Asta înseamnă că, atunci când serialul va avea premiera marți, el va putea fi urmărit în streaming în România pe platforma Disney+.

Dat fiind faptul că el va fi difuzat concomitent la TV în SUA, primele două episoade vor apărea în streaming pe 27 februarie, iar următoarele 8, de câte o oră fiecare, vor fi lansate la o distanță de o săptămână între ele. Practic e modul în care apar și serialele HBO pe platforma HBO Max, și nu „sistemul Netflix”, care lansează toate episoadele unei serii noi deodată sau împarte un sezon în două părți pe care le lansează cam la o lună distanță.

Singurul serial „Shogun” de până acum a doborât recordurile de rating în SUA

Lăsând la o parte aspectele tehnice, evident că așteptările sunt cât se poate de mari, dat fiind materialul sursă pe care se bazează serialul. În fond, ce ar fi de spus despre cartea Shogun care să nu știe deja mai toată lumea?

Spectatorii puțin mai în vârstă s-ar putea de asemenea să știe că romanul publicat în 1975 de autorul american James Clavell a mai fost ecranizat într-un serial lansat la doar 5 ani după apariția cărții.

Cu rolul lui Blackthorne jucat de Richard Chamberlain și Toranaga interpretat de legenda cinematografiei japoneze Toshiro Mifune, serialul produs de studioul Paramount s-a bucurat de un succes uriaș în Statele Unite și e creditat de unii specialiști cu stârnirea interesului americanilor față de cultura japoneză.

Prin urmare, le-am pus lui Justin Marks și Rachel Kondo, creatorii și doi dintre producătorii executivi ai noului Shogun, întrebarea pe care mă gândesc că și-o pune toată lumea: La ce ne putem aștepta de la noul serial?

„Cred că publicul se poate aștepta cu adevărat de la Shogun să spună o poveste epică. Cred că luăm foarte în serios faptul că cerem publicului să se uite la o poveste cu o lungime de 10 ore și promit spectatorilor că îi vom duce undeva unde nu au mai fost înainte”, a răspuns Marks.

„Aceasta este o adaptare a Hollywood-ului a Japoniei feudale din anii 1600 și sper că se va apropia cu adevărat mai mult decât alte tentative din trecut să se apropie de o formă de autenticitate, o ilustrare adevărată a ceea ce însemna să trăiești atunci și cum era să te temi pentru viața ta și să supraviețuiești în acea perioadă”, a adăugat el.

Ca o paranteză, deși Marks nu spune explicit acest lucru, cuvintele sale despre o formă de autenticitate mai mare decât în trecut mă duc cu gândul la faptul că, deși a fost extrem de popular în Statele Unite și alte țări, serialul Shogun din 1980 a avut parte de o recepție negativă în Japonia, unde mulți oameni l-au considerat superficial și frivol.

Marks și Condo sunt un duo soț-soție, la fel ca Greta Gerwig și Noah Baumbach, echipa din spatele Barbie, revelația anului trecut la box office (Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia)

Creatorii „Shogun” spun că romanul lui James Clavell a fost steaua lor călăuzitoare

O altă întrebare pe care cred că și-o vor pune mulți e cât de fidelă va fi adaptarea romanului lui Clavell. În fond, Hollywood a venit în ultimii ani cu mai multe adaptări ale unor cărți populare care n-au convins sau au schimbat atât de mult personajele sau povestea încât au fost respinse de fanii operelor originale.

Aș aminti în acest sens de serialul Fundația produs de Apple TV+, pe care o parte a fanilor cărților lui Asimov l-au repudiat, acuzând că producătorii au venit cu atâtea lucruri diferite încât seria nu mai seamănă cu opera originală.

Dincolo însă de acuzațiile de „woke”-ism, e clar că producătorii unui serial sau film bazat pe o carte îndrăgită au parte mai mereu de o dilemă. Pe de-o parte vrei ca spectacolul cu care vii să se adreseze unui public cât mai larg, deci intervine tentația de a face „ajustări”. Pe de cealaltă parte dacă faci prea multe schimbări față de operă riști să îți alienezi din start tocmai baza de spectatorii: cititorii cărții originale.

I-am întrebat prin urmare pe Marks și Kondo cât de îndeaproape va urma serialul lor romanul „Shogun” și unde și-au permis anumite libertăți creative.

„Adevărul este că cartea a fost mereu steaua noastră călăuzitoare, harta și inspirația noastră. Când am pornit la drum ne-am putut baza doar pe instinctele noastre așa că am apelat la carte, care a fost o lectură palpitantă pe care am consumat-o și consumat-o și consumat-o. Este pur și simplu o poveste grozavă și aș spune că fanii se pot aștepta să vadă cea mai mare parte din carte”, a răspuns Kondo.

Răspunsul lui Marks, care are în portofoliu o nominalizare la Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat datorită muncii sale la filmulTop Gun: Maverick, a fost în aceeași notă:

„Aș spune că suntem destul de loiali evenimentelor din carte. Când lucrezi cu un material sursă atât de minunat nevoia de a reinventa ceva este foarte mică. Însă, evident, când lucrezi cu un roman care are peste 1.000 de pagini, unele lucruri vor fi contopite, vor exista unele ajustări ocazional. Dar îndrăgim aceste personaje, vrem să vedem toate personajele din carte în serial. Și a fost cu adevărat entuziasmant să le putem aduce la viață”.

De altfel, cei de la FX au cooptat-o la bord pentru serial pe Michaela Clavell, fiica autorului răposat, cunoscut pentru romanele din seria Saga asiatică, ce include cărțile Shogun și Regele Șobolan. Michaela Clavell este unul dintre producătorii executivi ai noului serial, alături de Marks și Condo.

Hiroyuki Sanada deschide distribuția noului serial „Shogun”

Ar putea suna ca un clișeu dar realitatea e că, oricât de bune ar fi personajele unei cărți, adaptarea sa cinematografică va fi un succes sau un eșec în mare parte datorită interpretării actorilor aleși pentru el.

Pentru noul serial Shogun capul de afiș este fără doar și poate Hiroyuki Sanada, probabil cel mai cunoscut actor japonez de la Hollywood după ce a jucat în filme ca The Last Samurai, 47 Ronin, Avengers: Endgame, Army of the Dead, Bullet Train, John Wick: Chapter 4 și multe altele. Sanada îl joacă bineînțeles pe seniorul Toranaga.

În schimb, pentru rolul lui Blackthorne a fost ales actorul britanic Cosmo Jarvis, o stea în ascensiune a cinematografiei britanice. Alegerea e una interesantă în condițiile în care Jarvis este mai puțin cunoscut publicului larg și mai familiar spectatorilor care apreciază filmele artistice. Fanii Peaky Blinders îl vor recunoaște însă cu siguranță după ce el a jucat rolul lui Barney în sezonul 5 al popularului serial.

În ceea ce privește majoritatea actorilor japonezi din serial, numele multora dintre ei nu vor spune mare lucru publicului occidental, chiar dacă ei sunt extrem de cunoscuți în țara insulară. Justin Marks spune că faptul că serialul este în limba japoneză a reprezentat tocmai marele atu în ceea ce privește distribuția deoarece i-a permis să aleagă chiar cei mai buni actori locali pe care i-a putut găsi pentru el.

„Să aleg distribuția pentru acest serial a fost sincer una dintre marile privilegii ale carierei mele. Ceea ce a fost cu adevărat entuziasmant dintr-o perspectivă americană a fost faptul că făceam acest serial în limba japoneză, ceea ce a însemnat că putem să apelăm la un bazin larg de actori, indiferent dacă ei vorbeau sau nu engleză, iar asta ne-a deschis larg oportunitățile”, a explicat Marks pentru HotNews.ro.

„Cu unii dintre actori, ca mărețul Tatanobu Asano, îmi doream foarte mult să lucrez într-o bună zi și a fost incredibil să îl aducem la bord. Iar apoi au fost unii cu care eram mai puțin familiarizați, actori tineri din Japonia precum Yuki Kura, Hiroto Kanai sau Moeka Hosh. Pentru spectatorii occidentali, obișnuiți cu Hollywood, acestea sunt fețe atât de proaspete, dar în același timp ei sunt atât de experimentați în cinematografia japoneză”, a adăugat cineastul american.

Cum au fost filmate bătăliile din „Shogun”

În afară de personaje, o componentă majoră a cărții lui Clavell o reprezintă bineînțeles bătăliile așa că l-am întrebat la final pe Justin Marks cât din ce vom putea vedea în serial e făcut cu ajutorul CGI (tehnologia imaginilor generate pe calculator) și cât cu mijloace cinematografe clasice, că un alt pericol cu care se confruntă producțiile cu buget mare e să folosească prea mult CGI iar rezultatul final să arate neconvingător.

„Nu știu ce să zic procentual vorbind, este chiar greu de spus. Ceea ce am făcut de regulă a fost să ne gândim că orice se află la o distanță de 15, poate 30 de metri de cameră ar fi practic [de filmat]. Orice era mai departe de atât, la distanță, am augmentat cu efecte vizuale”, a răspuns acesta.

El a explicat totodată că responsabilul serialului pentru efectele vizuale a venit de la început cu un plan clar „despre cum putem prezenta această lume la scară într-un mod foarte, aș zice specific televiziunii, care să fie și inteligent cu privire la alegerile pe care le facem, dar în același timp să facă [lumea] să pară că se întinde la nesfârșit”.

„Am vrut cu adevărat să avem sentimentul de autenticitate pentru armură de exemplu, ca textura pentru costume să poată fi simțită. Și nu cred că poți obține asta dacă construiești lumea doar prin efecte vizuale. Trebuie să ai lucrul adevărat. Iar costumele din acest serial chiar trebuie văzute de aproape, strălucind în lumina frumoasă”, a conchis el.

Ca întotdeauna, poți afla mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: