HBO a anunțat când apare următorul serial „Game of Thrones”

Veștile săptămânii la capitolul seriale au venit de departe de la HBO, CEO-ul conglomeratului Warner Bros. Discovery, David Zaslav, dezvăluind în timpul videoconferinței de vineri cu investitorii că următorul serial spin-off bazat pe Game of Thrones, primul după House of the Dragon, va avea premiera înspre sfârșitul anului viitor. Deci, din păcate, vom mai avea de așteptat ceva timp.

Rotițele s-au învârtit încet la HBO în contextul dublei greve care a paralizat producția de filme și seriale la Hollywood, televiziunea americană confirmând în aprilie 2023 că acest nou serial GoT a primit oficial unda verde. Tot atunci am aflat că serialul, la care HBO lucrează alături de George R.R. Martin, se va baza pe pe seria de nuvele Tales of Dunk and Eggdin universul mai larg al A Song of Ice and Fire.

„Cu un secol înainte de evenimentele din 'Game of Thrones', doi eroi improbabili au hoinărit prin Westeros... un cavaler tânăr, naiv, dar curajos, Ser Duncan cel Înalt, și scutierul său diminutiv, Egg. Într-o epocă în care dinastia Targaryen încă ocupă Tronul de Fier și amintirile despre ultimul dragon nu au fost încă date uitării, mari destine, adversari puternici și aventuri periculoase îi așteaptă pe acești prieteni improbabili și incomparabili”.

Așa sună descrierea oficială, dezvăluită de HBO tot în primăvara anului trecut și pe care o reiau în condițiile în care Zaslav n-a venit cu alte noutăți săptămâna aceasta, în afară de calendarul de lansare al serialului care ar urma să se numească Knight of the Seven Kingdoms, Tales of Dunk and Egg, The Hedge Knight sau o combinație între cele 3. Titlul oficial aparent încă nu e încă bătut în cuie.

R.R. Martin a declarat anul trecut că serialul ar urma să aibă 6 episoade, dar și acest lucru e posibil să se schimbe ulterior. Deci avem mai multe semne de întrebare decât răspunsuri sigure legate de noul serial. Însă știm cu siguranță că sezonul 2 al House of the Dragon urmează să apară vara aceasta, deși nici pentru acesta HBO nu a anunțat încă data exactă a premierei, după cum amintește Deadline.

Măcar avem de la HBO un trailer „teaser” pentru sezonul 2

Știm când urmează să apară și serialul „Harry Potter”

Scriam mai sus că „veștile” săptămânii au venit de la HBO întrucât tot Zaslav a dezvăluit vineri că serialul Harry Potter aflat în lucru la HBO va avea premiera în 2026. Deci, din nou, vom mai avea de așteptat. Dar măcar în privința acestui serial șeful Warner Bros. Discovery a fost ceva mai vorbăreț și a dezvăluit că șefii HBO au fost în Marea Britanie pentru a discuta cu J.K. Rowling despre el:

„Ultimul film a fost făcut în urmă cu mai bine de un deceniu. Am fost la Londra cu câteva săptămâni în urmă alături de Casey [Bloys, CEO-ul HBO] și Channey [șeful diviziei de seriale de la Warner Bros.] și am petrecut timp cu J.K. [Rowling] și echipa ei. Ambele părți sunt încântate să repornească această franciză. Am avut conversații grozave și nu am putea fi mai entuziasmați cu privire la ce urmează”.

Bun, nici asta nu s-ar putea spune că e o mare noutate, HBO dezvăluind încă de anul trecut că scriitoarea britanică va fi unul dintre producătorii executivi ai serialului. Deci compania s-a poziționat ferm de partea celor cărora nu le pasă de acuzațiile alea de „transfobie” aduse lui Rowling. De altfel, HBO a promis că serialul va fi o adaptare „fidelă” a cărților ei, un lucru mare în ziua de azi la Hollywood.

HBO și-a luat un angajament de 10 ani față de franciză, ceea ce sugerează că serialul va avea destule sezoane (FOTO: Sunshine / Alamy / Profimedia Images)

„Avatar: The Last Airbender” ar fi unul dintre cele mai scumpe seriale din istoria Netflix

Trecând de la HBO la rivalii de la Netflix, aceștia au lansat joi seria lor live-action Avatar: The Last Airbender, unul dintre cele mai așteptate seriale ale începutului de an. Evident, mare parte din entuziasm s-a bazat pe succesul uriaș de care s-a bucurat serialul animat The Last Airbender, creat și difuzat de Nickelodeon între 2005 și 2008.

Deși a avut doar 3 sezoane, popularitatea sa a fost atât de mare încât a dus la nașterea unei francize multimedia care include cărți, benzi desenate, jocuri video, jucării, un serial spin-off (The Legend of Korra), nereușitul film live-action din 2010 și un site de știri dedicat, Avatar News. Prin urmare, Netflix nu a surprins pe nimeni în 2018 când a anunțat că a cumpărat drepturile pentru a crea un nou serial.

Potrivit surselor din industrie, Netflix a alocat serialului un buget de 120 de milioane de dolari, deci 15 milioane per episod. Asta înseamnă că el a avut unul dintre cele mai mari bugete din istoria Netflix, fiind acolo sus alături de The Crown (13 milioane pe episod) șiThe Sandman (15 milioane). Campion absolut rămâne însă Stranger Things, care a costat 30 de milioane per episod în ultimul sezon.

Dinozaurii, în centrul unei noi polemici

Începutul de an a adus atâtea vești majore din lumea cinematografiei și evoluții fascinante legate de inteligența artificială încât am ajuns să las la o parte aproape complet știrile din Science, care au fost mereu o parte integrantă a rubricii Nerd Alert în cei peste 3 ani de când ea apare în fiecare weekend pe HotNews. M-am gândit însă să mă revanșez săptămâna aceasta, când revista Nature a scris despre o nouă polemică în jurul dinozaurilor.

Nu, nu e vorba de vreo nouă ipoteză privind dispariția lor sau o propunere de completare a celor existente, ci o polemică legată chiar de numele lor. Despre ce este vorba, deci? O echipă de paleontologi de la Universitatea Friedrich-Alexander din Erlangen-Nürnberg s-a gândit să ia la puricat toate numele speciilor de dinozauri care au trăit între 251,9 milioane de ani în urmă și până la extincția lor.

„Autorii [studiului] au vrut să afle efortul necesar pentru a îndrepta ceea ce ei consideră a fi nume problematice, pe care ei le descriu drept cele care 'emană din rasism, sexism, puse în contexte (neo)coloniale sau după persoane controversate'”, ne explică revista Nature. Ei au găsit câteva astfel de nume, procentul total fiind însă de sub 3% din totalul de 1.500 de specii analizate.

„Problema nu ține deloc de cifre. Dar este semnificativă în ceea ce privește importanța”, afirmă paleontologul Evangelos Vlachos din Argentina, care a colaborat și el la studiu. „Nu spunem că trebuie să schimbăm mâine totul. Dar trebuie să revizuim într-o notă critică ceea ce am făcut, să vedem ce am făcut bine și ce nu am făcut bine și să încercăm să corectăm în viitor”, mai spune el.

Revenind la cercetătorii din Germania, ei dau un exemplu chiar din țara lor: multe dintre fosilele de dinozaur descoperite într-o serie de expediții efectuate între 1908 și 1920 de exploratori germani au fost numite după germani, și nu membrii locali ai echipelor de expediție. Ei arată de asemenea că, atunci când o specie are un nume care sugerează un anumit gen, el este în majoritatea cazurilor masculin.

Autorii studiului acuză însă cu precădere faptul că, spre deosebire de alte ramuri ale științei, paleontologia nu are reguli clare și obligatorii când vine vorba de numirea speciilor. Contactată de revista Nature pentru a comenta subiectul, Comisia Internațională pentru Nomenclatură Zoologică (ICZN) și-a reiterat opoziția „fermă” față de redenumirea unor specii deja cunoscute.

ICZN a precizat totuși că ar lua în considerare introducerea unor sisteme mai clare pentru numirea speciilor de dinozaur (FOTO: Andrew Cowie / Alamy / Profimedia)

Vom avea și un nou film „Jurassic Park”

Apropo de dinozauri, studioul Universal a confirmat mai devreme în cursul acestei luni că un nou film Jurassic Park este în lucru, revista Variety relatând pe surse că se poartă negocieri cu David Leitch (Bullet Train, Deadpool 2, Atomic Blonde) pentru a-l regiza. Deocamdată e sigur că el va fi produs de Amblin Entertainment, studioul de producție al legendarului Steven Spielberg.

Mulți fani vor ști probabil că Spielberg a regizat primele două lungmetraje Jurassic Park și că a fost producător executiv pentru următoarele patru. Interesant este și faptul că scenariul noului film va fi scris de David Koepp, cel care a semnat și Jurassic Park din 1993 și The Lost World: Jurassic Park, primele două filme ale francizei care a ajuns la încasări totale de peste 6 miliarde de dolari în cinematografe.

Jurassic World Dominion, cel mai recent lungmetraj al francizei, a realizat încasări de peste un miliard de dolari după lansarea sa în 2022 însă revista Variety notează că viitorul film va veni cu un fir narativ nou. O mare necunoscută este deocamdată dacă vedete din anterioarele filme, precum Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill și Jeff Goldblum, vor reveni și în următorul Jurassic Park.

„Kingmakers” e jocul video așteptat de mulți gameri

Vorbim de un nou titlu de la studioul american tinyBuild, cunoscut pentru jocurile Pathologic 2 și Punch Club, care acum pune o „întrebare simplă”, potrivit IGN: Ce se întâmplă dacă un tip înarmat cu o mitralieră și o camionetă ajunge cumva înapoi în Anglia medievală? Mă rog, întrebarea e la fel de valabilă pentru mai orice țară medievală din Europa, dar dezvoltatorii au ales Insulele Britanice.

Potrivit descrierii oficiale, jocul va fi „o simulare în timp real cu mii de soldați care luptă simultan”, printre armele care urmează să poată fi alese de gameri numărându-se „mitraliere de asalt, puști, lansatoare de grenade, SUV blindate, elicoptere de atac”. Aș zice că sună ca Un yankeu la curtea regelui Arthur, dar pe steroizi, iar dezvoltatorii promit și un mod „co-op”, pe lângă cel single-player.

Dar nu o mai lungesc cu descrierea oficială că îți poți face o imagine mult mai bună din trailerul pe care cei de la tinyBuild tocmai l-au lansat și pe care îl poți vedea mai jos. Deocamdată nu avem și o dată de lansare bătută în cuie, dar studioul tinyBuild afirmă că jocul va fi disponibil în variantă „Early Acces” de anul acesta. Deci de data aceasta așteptarea nu va fi chiar atât de lungă.

Noul film cu Florian Munteanu arată beton

Și tot la capitolul trailere noi, nici nu mai știu cât timp de când studioul de film Lionsgate a anunțat că va adapta pentru marele ecran extrem de populara franciză de jocuri video Borderlands. Revista Empire notează că lentoarea cu care a avansat proiectul se datorează, pe lângă greva de la Hollywood de anul trecut, și unor lucruri specifice legate de filmările pentru lungmetraj.

De exemplu, aclamatul regizor american Eli Roth s-a ocupat de partea principală a filmărilor, dar Tim Miller (Deadpool, Love, Death & Robots) a fost adus la bord ulterior pentru a refilma unele secvențe. Toate acestea contează mai puțin acum în condițiile în care cei de la Lionsgate au venit în sfârșit cu un prim trailer pentru lungmetrajul care va purta numele francizei de jocuri video.

Era și cazul, ținând cont că filmul urmează să apară anul acesta, în data de 9 septembrie la noi, la o zi după premiera internațională. Trailerul face uz din plin de distribuția stelară a filmului, care îi numără printre actorii săi pe Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Ariana Greenblatt și actorul cu origini române Florin Munteanu în rolul lui Krieg.

Pentru cei care nu știu jocurile video, Krieg e cel cu mască, iar filmul Borderlands se va învârti în jurul lui Lilith (jucată de Blanchett), o bandită celebră care se întoarce pe planeta ei natală Pandora (nicio legătură cu cea din filmele Avatar ale lui James Cameron) pentru a pune mâna pe o comoară uriașă. Pe parcurs strânge o bandă care să o ajute, deci avem un „heist movie” descris drept un „western în spațiu” și al cărui scenariu e semnat de inconfundabilul Eli Roth.

Hai să vedem și o știre pe scurt, că am avut din nou o mulțime săptămâna aceasta: Paramount+ a confirmat oficial că Frasier, titratul serial de comedie pe care l-a readus la viață după o pauză de aproape 20 de ani, va avea parte și de un al doilea sezon.

N-aș zice că e tocmai o mare surpriză, actorul Kelsey Grammer afirmând inclusiv într-un interviu acordat HotNews anul trecut că dr. Frasier Crane mai are „cel puțin 100 de povești de spus”. La noi serialul poate fi văzut pe SkyShowtime, platforma de streaming care difuzează în România și pe alte piețe din Europa serialele produse de Paramount+.

