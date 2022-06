FILM Luni, 13 Iunie 2022, 11:04

Sebastian Jucan • HotNews.ro

„Jurassic World Dominion” a debutat la box office-ul nord-american cu încasări de 143 de milioane de dolari în timp ce „Top Gun: Maverick” se menţine în top cu venituri consistente, relatează revista Variety, citată de News.ro.

Laura Dern, Sam Neill si Jeff Goldblum in „Jurassic World Dominion” Foto: Universal Pictures / Backgrid UK / Profimedia Images

Dominion, al şaselea film produs de Universal din saga dinozaurilor, a debutat în fruntea box office-ului nord-american înregistrând o sumă uriaşă de 143 de milioane de dolari din 4.676 de cinematografe. La nivel global, producţia a avut încasări de 389.121.000 de dolari.

Colin Trevorrow a revenit în spatele camerei pentru a regiza Dominion, care are loc după ce Insula Nublar a fost distrusă şi donozaurii trăiesc acum, şi vânează, liberi alături de oameni în întreaga lume.

Lungmetrajul reuneşte starurile din filmul original Jurassic Park: Sam Neill, Jeff Goldblum şi Laura Dern cu actorii Chris Pratt şi Bryce Dallas Howard.

Jurassic World Dominion a costat 185 de milioane de dolari pentru a fi produs şi aproximativ 100 de milioane de dolari pentru a fi promovat, aşa că trebuie să genereze venituri majore pentru a obţine profit.

„Top Gun: Maverick” a coborât pe poziția a doua la box office

Îndrăgitul blockbuster al lui Tom Cruise, Top Gun: Maverick se află pe poziţia a doua, adăugându-şi venituri de 50 de milioane de dolari din 4.262 de cinematografe nord-americane în al treilea weekend de la premieră.

Pe locul trei la box office-ul naţional, filmul Disney Doctor Strange in the Multiverse of Madness a adăugat 4,9 milioane de dolari din 3.345 de locaţii.

După şase weekenduri petrecute în cinematografe, continuarea cărţii de benzi desenate a încasat 397,8 milioane de dolari în America de Nord şi 532,4 milioane de dolari în străinătate, încasările la nivel mondial fiind de peste 930 de milioane de dolari.

Disney a ocupat, de asemenea, locul 4 cu The Bob’s Burgers Movie, o continuare pe marele ecran a popularului serial TV. Filmul a încasat 2,3 milioane de dolari din 2.605 de cinematografe în al treilea weekend de la debut.

Comedia animată de la Universal The Bad Guys completează topul, ajungând pe cinci cu venituri de 2,25 milioane de dolari din 2.416 locaţii, în al optulea weekend de la lansare.

