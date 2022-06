ESENTIAL Luni, 13 Iunie 2022, 09:33

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Joaquin Phoenix revine în rolul lui Joker ● „Ghostbusters: Afterlife” va avea un sequel ● Întârzierile Bechtel amână revenirea omului pe Lună ● Serialul „Lord of the Rings” va avea 5 sezoane ● Un inginer Google spune că AI-ul companiei a devenit conștient ● Primul trailer pentru noul serial „Addams Family”

Nerd Alert Foto: Hotnews

Joaquin Phoenix revine în rolul lui Joker

Un sequel pentru aclamatul film Joker lansat în urmă cu 3 ani este oficial în lucru, regizorul Todd Phillips dezvăluind că viitorul lungmetraj se va numi Joker: Folie à Deux. Deși detaliile despre scenariu sunt deocamdată cvasi-inexistente, Folie à Deux este definită drept o afecțiune psihiatrică în care aceeași halucinație este transmisă de la o persoană la alta.

Dată fiind partea finală a primului film în care Joker devine un simbol pentru locuitorii deziluzionați ai orașului Gotham, este posibil ca Joker 2 să exploreze același fir narativ. În mod interesant, actorul american Williem Dafoe declara într-un interviu acordat în luna ianuarie că i-ar plăcea să joace alături de Phoenix în rolul unui impostor al lui Joker.

Nu este clar dacă Phillips a luat în considerare ideea acestuia, deși titlul viitorului film sugerează că ar putea merge și în direcția respectivă, sau dacă Dafoe va fi luat la bord pentru Joker 2. Însă pare cert că Phoenix va reveni în rol, deși acest lucru era incert când Todd Phillips a anunțat discret în luna mai a anului trecut că a fost cooptat de Warner Bros. să scrie un sequel, scrie Polygon.

„Ghostbusters: Afterlife” va avea un sequel

Phillips a distribuit pe Instagram o fotografie cu scenariul și una cu Joaquin Phoenix citindu-l (da, el e, deși pare greu de recunoscut cu barba aia)

Tot la capitolul sequel-uri, regizorul celui mai recent film din franciza vânătorilor de fantome, Jason Reitman, a anunțat un nou titlu care se va numi Firehouse. „Ultima oară când am văzut Ecto-1 (n.r. emblematica mașină a vânătorilor de fantome), ea mergea înapoi înspre Manhattan: casa vânătorilor de fantome”, a dezvăluit acesta pe Twitter.

„Acolo va începe povestea noastră. Numele de cod este FIREHOUSE”, a adăugat el într-o referință la faimoasa stație de pompieri folosită ca bază de operațiuni de vânătorii de fantome din filmul original din 1984. Într-un tweet separat el a descris filmul drept „următorul capitol al poveștii familiei Spengler”, nefiind însă deocamdată clar cum va evolua acesta.

Ca un urmaș direct al filmelor Ghostbusters și Ghostbusters II (1989), Ghostbusters: Afterlife a onorat ambele lungmetraje atât în fața camerelor cât și în spatele lor, filmul lansat anul trecut fiind regizat de Jason Reitman, fiul regizorului filmelor originale, Ivan Reitman.

Deocamdată nu a fost anunțat dacă vânătorii de fantome originali își vor face apariția și în următorul film, la fel ca în Afterlife, însă este foarte probabil ca actorii principali din titlul de anul trecut să revină în rolurile pe care le-au jucat, scrie Collider.

Revenirea lui Bill Murray, Dan Aykroyd și Ernie Hudson în Afterlife a făcut deliciul fanilor (FOTO: Evan Agostini / Associated Press / Profimedia Images)

Întârzierile Bechtel amână revenirea omului pe Lună

Inspectorul General al NASA a publicat concluziile finale ale auditului privind eforturile agenției spațiale americane de a construi Mobile Launcher 2 (ML-2), un turn masiv pentru lansarea misiunilor cu echipaj uman către suprafața lunară și acesta nu a fost deloc unul bun pentru oficialii agenției.

Potrivit raportului extrem de dur, contractul semnat de NASA cu compania de construcție și inginerie Bechtel (da, acea Bechtel) a fost un dezastru absolut, agenția spațială cheltuind deja „aproximativ un miliard de dolari, de cel puțin 2,5 ori decât era planificat inițial” pentru turn și că construirea acestuia va dura cu cel puțin 2,5 ani mai mult decât era plănuit inițial.

O analiză independentă de raport și citată de futurism.com afirmă că asta înseamnă că Artemis IV, misiunea de readucere a omului pe Lună, ar putea fi amânată până în 2028. Întârzierea este una destul de mare, ținând cont că acordul original parafat de NASA și Bechtel prevedea inițial ca turnul ML-2 să fie terminat până în luna martie a anului viitor.

Din păcate, problemele legate de turnul de lansare nu sunt singurele cu care se confruntă agenția spațială americană în ceea ce privește misiunea Artemis. Bill Nelson, directorul NASA, a admis în luna noiembrie a anului trecut că obiectivul de demarare a misiunii până în 2024, obiectivul stabilit de administrația Trump, nu va putea fi atins.

Nelson a menționat printre motive întârzierile provocate de litigiul cu Blue Origin, compania spațială a lui Jeff Bezos care a contestat în instanță decizia NASA de a acorda SpaceX contractul de construire a viitorului lander lunar, dar și întârzierile mari apărute în dezvoltarea navetei Orion. Contestația lui Bezos a fost respinsă între timp de justiția americană.

Se pare că Bechtel n-are probleme cu termenele limită doar la construcția de autostrăzi (FOTO: Kris Tripplaar / ddpa USA / Profimedia Images)

Serialul „Lord of the Rings” va avea 5 sezoane

Lord of the Rings: Rings of Power nici nu a fost lansat încă dar producătorii săi au creat deja un plan detaliat al modului în care vor să evolueze povestea și filmările, inclusiv cum va arăta ultimul cadru al seriei ce se va întinde de-a lungul a 5 sezoane și va dura în jur de 50 de ore, ceea ce sugerează că fiecare sezon va avea 10 episoade.

„Există lucruri în primul sezon care nu vor fi răsplătite până în sezonul 5”, a dezvăluit JD Payne, unul dintre cei doi producători ai serialului, într-un amplu interviu acordat revistei Empire în care a explicat că „știm până și care va fi ultimul cadru al ultimului episod”.

El a mai spus că serialul va urma cu fidelitate poveștile lui Tolkien pe care se bazează deși imaginile și trailerele apărute până acum arată că producătorii și-au luat ceva libertăți creative. Lord of the Rings: Rings of Power va avea premiera pe Amazon Prime în data de 2 septembrie, seria urmând să fie una prolog pentru îndrăgitele filme lansate deja.

Un inginer Google spune că AI-ul companiei a devenit conștient

Un inginer de la Google a fost trimis în concediu administrativ de către compania după ce a afirmat într-un interviu acordat jurnaliștilor de la The Washington Post că LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), un AI dezvoltat de aceasta a devenit conștient.

Google a descris anterior LaMDA drept „cel mai mare avans” realizat în domeniul tehnologiilor de conversație în 2021. AI-ul este capabil să poarte discuții ce par naturale și să răspundă la întrebări deschise. Însă inginerul Blake Lemoine, care este și preot creștin, afirmă că LaMDA a devenit „o persoană”.

Lemoine, ale cărui sarcini la Google au inclus interacționarea cu AI-ul, afirmă că a vorbit cu LaMDA despre religie, conștiință, legile roboticii și că acesta s-a descris drept o persoană conștientă care dorește „prioritizarea stării de bine a umanității” și să fie recunoscut drept „un angajat al Google, nu o proprietate”.

Inginerul-preot a postat unele din conversațiile purtate cu LaMDA care l-au convins de faptul că AI-ul ar fi devenit conștient, una dintre ele fiind destul de edificatoare în acest sens: „- Așadar, te consideri o persoană în același mod în care mă consideri pe mine o persoană? / Da, aceasta este ideea”.

Google a respins însă semnalul de alarmă tras de Lemoine și l-a trimis în concediu, afirmând că „echipa noastră - care include eticieni și specialiști în tehnologie - a revizuit îngrijorările lui Blake în concordanță cu Principiile AI ale noastre și l-a informat că dovezile nu îi susțin afirmațiile. I s-a spus că nu există dovezi că LaMDA este conștient (și multe dovezi împotriva acestui lucru)”.

LaMDA nu este singurul program de inteligență artificială dezvoltat de Google, îngrijorări existând vizavi și de DeepMind, AI-ul său mult mai puternic. Elon Musk a declarat în iulie 2020 că DeepMind ar putea depăși inteligența umană în următorii cinci ani, chiar dacă nu vom vedea impactul imediat al acestui lucru.

Reprezentare vizuală a modului în care ar funcționa LaMDA (FOTO: Google)

Primul trailer pentru noul serial „Addams Family”

Netflix a lansat în sfârșit un prim trailer, chiar dacă e unul teaser, pentru Wednesday viitorul său serial spin-off bazat pe Familia Addams care a fost filmat în România sub regia emblematicului Tim Burton. Netflix a mai dezvăluit săptămâna aceasta că serialul va avea 8 episoade de câte 60 de minute, fiind deocamdată neclar dacă seria a fost gândită ca una limitată sau va avea un sezon 2.

Date fiind ofertele de care Burton nu duce niciodată lipsă și grija cu care își alege proiectele, dar și problemele cu scăderea numărului de abonați cu care s-a confruntat Netflix în ultima perioadă, cel mai probabil cele două părți vor lua o decizie în funcție de succesul primului sezon.

Deși trailerul scurt lansat de Netflix săptămâna aceasta nu dezvăluie prea multe, o putem vedea pe Jenna Ortega în rolul lui Wednesday cu look-ul său reprezentativ și știm deja că serialul se va învârti în jurul pățaniilor acesteia la Academia Nevermore și încercărilor de a elucida un mister legat de părinții ei și o serie de crime care au terorizat locuitorii din zonă.

Ah, și apropo de părinți, mă gândesc că poate ai aflat deja că Morticia și Gomez vor fi jucați de Catherine Zeta-Jones, respectiv Luis Guzmán, în timp ce Christina Ricci, care a interpretat rolul lui Wednesday în cele două filme Familia Addams de la începutul anilor '90 (The Addams Family din 1991 și Addams Family Values lansat în 1993) va reveni într-un rol deocamdată nedezvăluit, scrie Deadline.

Și dacă tot am ajuns la capitolul trailere, hai să mai vedem câteva, că am avut o gârlă de la Netflix săptămâna trecută când a organizat evenimentul Geeked Week:

The Sandman, serialul bazat pe una dintre cele mai aclamate serii de benzi desenate din toate timpurile, are un nou trailer și o dată de lansare, gigantul american de streaming anunțând că acesta va avea premiera în data de 5 august a acestui an și că primul sezon urmează să aibă 10 episoade, relatează revista Variety;

Netflix a dezvăluit un prim trailer pentru The Midnight Club, cel mai nou serial al aclamatului regizor Mike Flanagan. Bazat pe romanul cu același nume al autorului american Cristopher Pike, The Midnight Club va urmări șapte adulți ce locuiesc într-un ospiciu pentru persoane cu boli terminale ce se întâlnesc la miezul nopții să își spună povești de groază, scrie TV Insider;

Era să uit de data de lansare dar o poți vedea la sfârșitul trailerului: 7 octombrie.

avem un prim trailer și pentru Cabinet Of Curiosities, antologia horror creată pentru Netflix de nimeni altul decât Guillermo del Toro. Fiecare dintre cele 8 episoade planificate va spune o poveste diferită, va fi regizat de altcineva (del Toro are rol de creator și supervizor de data aceasta) și va avea parte de o distribuție impresionantă, potrivit Collider;

Pentru Cabinet of Curiosities nu avem deocamdată o dată de lansare.

tot la Geeked Week am avut parte de încă un trailer pentru viitorul serial Resident Evil și, sincer să fiu, am pierdut șirul dacă e al patrulea sau cincilea, ceea ce îmi sugerează că Netflix își pune speranțe mari în serie. În fine, nu intru în mai multe detalii, amintesc doar că serialul va avea premiera luna viitoare, pe 14 iulie.

P.S.: După trei săptămâni în care a apărut duminică și luni, Nerd Alert-ul va reveni de săptămâna viitoare la programul său obișnuit de publicare de sâmbătă dimineața.

