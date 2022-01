Cercetătorii au descoperit 9 coronavirusuri noi / Cuvântul „rasă” nu mai este folosit în lucrările științifice / Autorul „Fight Club” spune că filmul cenzurat în China e mai fidel cărții

​NERD ALERT

FIGHT CLUB’s ending for the Chinese release (on Tencent Video) was changed to this and now I’m waiting for someone to fanfic a sequel based on this censored ending. pic.twitter.com/zYB0bY3Dlp — Courtney Howard @ #Sundance (@Lulamaybelle) January 24, 2022

Netflix a lansat trailerul oficial al sezonului 2 din Space Force, serialul său despre Forțele Spațiale ale Statelor Unite în care Steve Carell și John Malkovich joacă rolurile principale. Al doilea sezon al comediei va avea premiera pe Netflix în data de 18 februarie, conform HeyUGuys;

Paramount+ a lansat un nou trailer pentru sezonul 2 al serialul său Star Trek: Picard în care regăsim numeroase fețe familiare (totuși, nu devine Patrick Stewart puțin cam bătrâior pentru rol?). Star Trek: Picard se va reîntoarce pe 3 martie, anunță IGN.

Netflix a lansat un prim trailer pentru Pinocchio, interpretarea lui Guillermo del Toro a îndrăgitei povești pentru copii pe care ne-o va livra sub forma unei animații filmate cu tehnica stop cadru. Lungmetrajul va fi lansat de Netflix pe 22 decembrie, scrie Deadline.

În caz că ai ratat știrea, Fight Club, celebrul film din 1999 cu Brad Pitt și Edward Norton în rolurile principale, tocmai a fost modificat în China pentru a arăta că autoritățile au câștigat de fapt la final.Naratorul (Norton) îl ucide în continuare pe Durden (Pitt), dar scena cu clădirile care explodează în serie este înlocuită cu un ecran negru pe care este postat mesajul: „Poliția și-a dat seama rapid de întregul plan și i-a arestat pe toți criminalii, reușind să împiedice cu succes explozia bombei”. Însă Chuck Palahniuk, autorul american care a scris cartea cu același nume pe care se bazează filmul, spune că nu este deranjat de modificare.„Ironia este că modul în care chinezii l-au modificat a dus la o aliniere a finalului său cu sfârșitul cărții, spre deosebire de finalul lui [David] Fincher (n.r. regizorul Fight Club) care a fost mai spectaculos vizual. Așa că, într-un fel, chinezii au dus filmul înapoi înspre carte un pic”, a declarat autorul în vârstă de 59 de ani într-un interviu acordat celor de la TMZ El a subliniat de asemenea că unele cărți ale sale sunt de facto interzise în anumite state americane și că se confruntă cu problema cenzurii de mult timp. Mai mult, Palahniuk a spus că aceasta nu este prima dată când finalul Fight Club a fost modificat. „Multe dintre editurile care au publicat romanul în străinătate i-au schimbat sfârșitul pentru a se termina la fel ca filmul”, a amintit acesta.Cum arată de fapt finalul original al filmului din 1999Emblematicul actor american va împlini 72 de ani în luna aprilie însă, cu toate că nu e tocmai entuziasmat de idee, nu vrea ca vârsta să stea în calea filmării unui nou film Hellboy alături de regizorul Guillermo del Toro. Vreau să filmez Hellboy 3? Nu, am 71 de ani în p**” (scuzați limbajul, dar e Ron Perlman), a declarat acesta în timpul unui interviu acordat The Independent Însă el a subliniat că „datorăm acest lucru fanilor”. Primele două titluri, Hellboy (2004) și Hellboy II: The Golden Army (2008) , au fost extrem de apreciate de fani însă sequel-ul din 2008 nu a depășit pragul de încasări de 200 de milioane de dolari, motiv pentru care studiourile de producție au anulat planurile pentru al treilea film al francizei.Franciza Hellboy a fost reșapată în 2019 fără implicarea lui del Toro sau a lui Perlman însă noul lungmetraj a fost un dezastru notoriu la box office, obținând încasări de doar 44 de milioane de dolari la un buget de 50 de milioane. Perlman a relatat anterior că i s-a oferit rolul principal și pentru filmul din 2019 dar că l-a refuzat din cauza loialității față de Guillermo del Toro: „Singura versiune a Hellboy de care sunt interesat e cea pe care o fac cu Guillermo”.Ron Perlman la lansarea Hellboy II în 2008 (FOTO: Byron Purvis / ADMedia / Profimedia Images)Trecând de la un actor emblematic la altul, Willem Dafoe a dezvăluit că visează să joace alături de Jokerul interpretat de Joaquin Phoenix în rolul unui impostor al acestuia. Dafoe a fost actorul ales pentru coperta din luna ianuarie a revistei GQ Hype r, ocazie cu care a fost întrebat dacă îi face plăcere să joace roluri de antagoniști.Nu doar că a răspuns că da, fiindcă „poți să te joci cu partea ta întunecată”, dar a dezvăluit că are o idee pentru Joker, rol care i-a adus lui Joaquin Phoenix un Premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal în urmă cu doi ani. „E ceva interesant dacă, de exemplu, ar exista un impostor al lui Joker. Ar fi posibil să ai nu doi Jokeri care se luptă ci cineva care spune că este Joker deși nu este Joker”, afirmă Dafoe.„Acest lucru ar deschide posibilitatea unei povești interesante, mai ales dacă ai Jokerul lui Joaquin Phoenix și pe cineva care imită sau copiază ceea ce a făcut el. Am visat despre asta”, a explicat actorul, precizând însă că nu are vreo ofertă în acest sens. Phoenix a vorbit la rândul său despre Joker 2 în luna octombrie a anului trecut, afirmând că vrea să filmeze un sequel dar că deocamdată nu știe dacă proiectul va primi undă verde.De la Goblinul verde la Joker? DA (FOTO: Marvel Studios)Prin analizarea unei cantități fără precedent de date, cercetătorii au reușit să descopere peste 100.000 de virusuri noi, printre care 9 coronavirusuri necunoscute până acum și nenumărate virusuri noi care folosesc ARN în loc de ADN ca material genetic. „Este o cercetare fundamentală”, afirmă Rodney Brister, un bioinformatician care n-a participat la studiu.Oamenii de știință speră acum că această cercetare va sta la baza unui nou domeniu de cercetare în genetică, unul care să analizeze seturi de date greu de imaginat, de ordinea petabiților (un petabit reprezintă un bit urmat de 15 zerouri). Artem Baiaban, un specialist în biologie computațională, și Jeff Taylor, un expert în supercomputere, au devenit interesați de subiect la începutul lui 2020, după izbucnirea pandemiei de COVID-19.Inițial ei au fost curioși să vadă câte coronavirusuri ar putea fi descoperite în secvențierile existente deja în bazele de date genetice. Cei doi au început să analizeze datele urcate de Institutele Naționale de Sănătate ale SUA într-o bază de date internațională care conține până în prezent 16 petabiți de secvențieri arhivate. Spre comparație, o bază de date care ar conține o fotografie digitală a fiecărei persoane din SUA ar ocupa un spațiu asemănător.Secvențierile genetice urcate în bazele de date specializate pot conține genomurile virusurilor care infectează diferite organisme însă de cele mai multe ori acestea trec nedepistate. Pentru a sorta cantitatea uriașă de date, Babaian și Taylor au creat un set de algoritmi care să caute în datele urcate în cloud. Ei au reușit cu ajutorul mai multor bioinformaticieni să își facă software-ul „mai rapid decât ar fi crezut cineva că este posibil”, afirmă Baiaban.Algoritmii dezvoltați de acesta, în prezent cercetător la Universitatea Cambridge, și colegii săi au ajuns în scurt timp să poată analiza zilnic un milion de seturi de date care conțin informații despre virusuri precum cele care provoacă gripa, poliomielita, rujeola sau hepatita, printre altele. Echipa de cercetători a descoperit în cele din urmă genomurile parțiale ale aproape 132.000 de virusuri ARN, potrivit studiului pe care l-au publicat în revista Nature Oamenii de știință au creat și o bază publică în care și-au urcat datele. Deși aceasta nu conține secvențierea genetică a fiecărui virus, cercetătorii le pot folosi pentru a construi un arbore genealogic al lor pentru a vedea cum sunt înrudite și modul în care au evoluat. Baza de date indică și locul în care a apărut un anumit virus și care este gazda sa și îi poate ajuta pe cercetători să înțeleagă mai bine cum apar diferiți patogeni ce afectează omul.Baza de date Serratus (FOTO: Screenshot) Steven Knight , creatorul aclamatului serial BBC a vorbit timp de ani de zile despre cum crede că ar trebui să se termine acesta: cu primele sirene auzite în Birmingham semnalând izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial după ce seria a explorat deja impactul devastator al Primului Război Mondial asupra personajelor sale.Însă Knight a dezvăluit într-un interviu acordat săptămâna trecută revistei Empire că aceste planuri s-au schimbat. Chiar dacă sezonul 6 al serialului ce va fi difuzat anul acesta va fi și ultimul, povestea va continua pe marele ecran și va aborda un nou conflict global. „Mereu a fost vorba de Marea Britanie între războaie - cum o lecție dintr-un război nu a fost învățată și el s-a repetat”, spune el.„A fost și despre sfârșitul unui imperiu: intrăm în al Doilea Război Mondial și, până la sfârșitul său, nu mai există cu adevărat niciun imperiu. Dar am revizuit ceea ce înseamnă asta. Povestea va continua în al Doilea Război Mondial. Vreau să continui din cauza energiei care există în lume pentru asta și vreau să văd cum putem continua dincolo de acel punct”, a dezvăluit Knight.Filmările la lungmetrajul Peaky Blinders vor începe anul viitor (FOTO: Flickr)La doar o săptămână după ce Techland, studioul de jocuri care dezvoltă jocul video, a anunțat că gamerii se vor putea bucura de 500 de ore de gameplay, reprezentanții săi au mai făcut un anunț entuziasmant: Dying Light 2 va avea parte timp de cel puțin 5 ani de noi povești, zone, evenimente în joc și altele.Deocamdată nu știm cât din conținutul viitor va fi disponibil gratuit și cât va fi contracost însă Techland a susținut primul joc Dying Light cu o mulțime de conținut gratuit și mai multe expansiuni ce puteau fi cumpărate așa că ne putem aștepta la o situație similară și pentru sequel-ul său.Techland a clarificat însă ulterior că acele 500 de ore de gameplay ar însemna terminarea a absolut tot ce are jocul de oferit, de la căile alternative ce pot fi alese la finalurile diferite, și că povestea principală și misiunile secundare vor putea fi terminate în 70-80 de ore. Dar cu adevărat entuziasmant este că Dying Light 2 va fi lansat săptămâna viitoare, pe 4 februarie, anunță IGN Geneticienii au abandonat într-un procent covârșitor folosirea termenului „rasă” când descriu populații în articolele lor, potrivit unui studiu publicat recent în revista The American Journal of Human Genetics (AJHG), cea mai veche din domeniul geneticii.Vence Bonham, un sociolog de la National Human Genome Research Institute din statul american Maryland și autor principal al studiului, afirmă că acest lucru este în linie cu actuala paradigmă științifică potrivit căreia rasa este un construct social. El salută această evoluție, afirmând că în trecut cercetările corelau adesea variațiile genetice cu categoriile rasiale.Noul studiu afirmă că acum termeni alternativi precum „moștenire” (ancestry) sau „etnie” au devenit populari dar că și aceștia pot avea înțelesuri ambigue sau nu sunt definiți în genetică, sugerând că oamenii de știință încă au probleme în a găsi cuvintele potrivite pentru a descrie cu acuratețe grupurile de oameni în funcție de diferențele din ADN-ul lor.Cercetătorii conduși de Bonham au analizat 11.635 de articole științifice publicate între 1949, anul în care a fost fondată revista AJHG, și 2018, căutând frecvența unor cuvinte specifice. Ei au descoperit că termenul „rasă” a fost folosit în 22% din studiile publicate în anii '50 dar că procentul a scăzut la 5% în ultimele decenii.Ei au arătat de asemenea că termeni asociați unor grupuri rasiale precum „negru” sau „caucazian” au fost folosiți în 21%, respectiv 12%, din cercetările publicate în primele decenii de la fondarea AJGH dar că popularitatea lor a început să scadă începând cu anii 1970.Mai puțin de 1% din articolele publicate în ultimul deceniu conțin acești termeni. Autorii studiului notează că această evoluție confirmă că „etichetele respective nu se bazează pe o ordine biologică inexorabilă, ci se modifică în tandem cu contextul social”, potrivit revistei Science Geneticienii par să dea dreptate sociologilor (FOTO: airforcemedicine.af.mil)La final, hai să vedem câteva dininteresante ce-au apărut săptămâna aceasta:Sony Pictures ne-a oferit o primă privire asupra Uncharted , filmul de acțiune aventură bazat pe franciza de jocuri cu același nume în care îi vom vedea pe Tom Holland și Mark Wahlberg într-o misiune de a găsi o comoară pierdută, relatează The Wrap . Filmul o să apară în cinematografele din România pe 18 februarie, la o săptămână după premiera la nivel internațional;Ai văzut noile pașapoarte ale Belgiei , ilustrate cu eroi și eroine din benzile desenate? Arată chiar mișto.