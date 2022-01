Enigmaticul post rusesc UVB-76 a transmis mesaje ciudate / SUA și-au pierdut hegemonia științifică în fața Chinei / Cum a fost forțat un laureat al Premiului Nobel să se uite la pornografie japoneză

​NERD ALERT

"the what, Naldush?"

"The Tifa Lockhart hentai video that was accidentally shown during a ZOOM meeting of the Italian senate yesterday, that's what I said." pic.twitter.com/hBSdNguXki — Ducktor Naldush (@FrancescoDonald) January 18, 2022

Well I didn't expect to see this today.... UVB-76 4625KHz frequency being used by a pirate station pic.twitter.com/E8aYzJ10xt — RedFox0x20 - M7TWS - OARC#4862 x5862 (@RedFox0x20) January 17, 2022

Actrița și cântăreața americană Leslie Grace a distribuit o primă imagine cu ea în costumul lui Batgirl, ea urmând să joace rolul principal în viitorul film cu supereroi cu același nume pe care DC intenționează să îl lanseze în 2022. Ea postat imaginea alături de un citat din seria de benzi desenate din care a fost inspirat lungmetrajul: „Mă folosesc de așteptărilor lor împotriva lor. Asta va fi slăbiciunea lor. Nu a mea. Lăsați-i pe toți să mă subestimeze. Și când garda le va fi jos și mândria în creștere, lăsați-mă să îi caftesc”.

“I use their expectations against them. That will be their weakness. Not mine. Let them all underestimate me…



And when their guard is down, and their pride is rising, let me kick their butts.”

- Batgirl, Year One

\uD83E\uDD87 pic.twitter.com/gbIA5EbcUK — Leslie Grace (@lesliegrace) January 15, 2022

South Park Studios tocmai a anunțat că al 25-lea sezon al seriei sale animate și, în urmă cu mulți ani, foarte controversată, va fi lansat la începutul lunii viitoare, în data de 2 februarie. Odată cu anunțul a venit și un trailer:

Marvel Entertainment a lansat un prim trailer pentru Moon Knight, viitorul său serial în care Oscar Isaac va juca rolul unui angajat amabil al unui magazin de cadouri care începe să sufere de pierderi de memorie și să-și amintească de o altă viață, descoperind în cele din urmă că își împarte corpul cu mercenarul Marc Spector. Moon Knight va avea premiera pe Disney+ în data de 30 martie, potrivit HeyUGuys;

de la Netflix avem un trailer teaser pentru Vikings: Valhalla, serialul ce va spune povestea celui mai faimos viking care a trăit vreodată, legendarul explorator Leif Eriksson, a puternicei sale surori Freydis Eriksdotter, și a ambițiosului prinț scandinav Harald Sigurdsson. Vikinngs: Valhalla va putea fi văzut pe Netflix din 25 februarie, confirm Polygon;

avem un prim trailer și pentru sezonul 2 al Raised By Wolves, serialul sci-fi regizat de renumitul Ridley Scott despre un viitor nu tocmai roz al umanității în care doi androizi sunt trimiși pe o planetă nepopulată (sau așa cred ei) să crească mai mulți copii după ce Pământul a fost devastat de un război civil între atei și credincioși. Sezonul 2 al serialului va fi lansat pe HBO Max în 3 februarie, relatează Collider;





Apple TV a dezvăluit un trailer pentru viitorul său serial Severance în care Adam Scott va interpreta rolul unui team leader la Lumon Industries, o companie ai cărei angajați au trecut printr-o procedură chirurgicală care le-a separat memoriile din viața personală de cele de la locul de muncă. Severance o să apară pe 18 februarie, anunță IndieWire;

și zic să încheiem cu o comedie după atâtea chestii serioase, și anume cu trailerul pentru Our Flag Means Death, un serial cu pirați pentru care încă nu avem o dată de lansare oficială dar știm că va avea premiera cândva anul acesta, motiv pentru care HBO a și lansat deja un trailer pentru el:

Cu acțiunea plasată cu mii de ani înainte de evenimentele din trilogia Stăpânul Inelelor, Lord of the Rings: The Rings of Power („Stăpânul Inelelor: Inelele Puterii”) va spune povestea creării faimoaselor inele cu același nume și a modului în care ele au fost împărțite între rasele Pământului Mijlociu.Noul titlu al seriei, și trailerul tocmai lansat pe care îl poți vedea mai jos, fac aluzie la modul în care inelele au fost create, la reapariția în lume a unei forțe malefice de mult timp uitată și la greutățile care îi așteaptă pe oameni, elfi și dwarfi în viitor. Producătorii serialului, J.D. Payne și Patrick McKay , afirmă într-un comunicat remis presei că și-au dorit să vină cu un titlu „care ar putea sta pe cotorul unei cărți alături de J.R.R. Tolkien și alte opere clasice”„Inelele Puterii unește toate poveștile importante din a Doua Eră a Pământului Mijlociu: făurirea inelelor, ascensiunea Lordului Întunecat Sauron, povestea epică a regatului Númenor și a Ultimelor Alianțe ale Elfilor și Oamenilor. Spectatorii au văzut până acum pe ecran doar povestea Inelului Unic - dar înainte să fie unul, au existat multe (...) și suntem entuziasmați să împărtășim povestea epică a tuturor”, afirmă cei doi.The Lord of the Rings: The Rings of Power va fi lansat pe Amazon Prime în data de 2 septembrie, urmând ca un nou episod să fie difuzat în fiecare vineri, anunță The Verge Se pare că viitorul film The Batman s-a inspirat din viața reală. Mai exact din omorurile Ucigașul Zodiac , notoriul criminal în serie american, filmul urmând să ne prezinte un Riddler mult mai înfiorător decât până acum. Regizorul Matt Reeves merge până într-acolo încât să spună că lungmetrajul său detectiv cu supereroi va fi „aproape un horror”.Reeves a dezvăluit sursa de inspirație sinistră pe care a avut-o pentru versiunea sa a Riddler-ului într-un interviu acordat celor de la Movie Maker : „Premisa filmului este că Riddler este într-un fel aproape creat pe baza Zodiac Killer și ucide personaje proeminente din Gotham. Se presupune că acestea sunt personaje cinstite. Începe cu primarul și lucrurile escaladează de aici”.Riddler, interpretat de actorul american Paul Dano , „va dezvălui modurile în care aceste persoane nu sunt tocmai ceea ce au vrut să pară”, spune Reeves. Ah, și o altă informație pe care am aflat-o săptămâna aceasta despre The Batman: el va dura două ore și 55 de minute, ceea ce înseamnă că el nu va fi doar cel mai lung film Batman realizat vreodată, ci și unul dintre cele mai lungi filme cu supereroi din toate timpurile.Însă el nu va depăși Avengers: Endgame , care durează 3 ore și un minut, și nici colosala Ligă a Dreptății a lui Zack Snyder care îi ține pe spectatori pe scaun timp de 4 ore, deși ea nu a fost lansată în cinematografe, ci doar în streaming pe HBO Max și pe DVD, Bluray și în format 4K, scrie The Hollywood Reporter Numeroase guverne din întreaga lume au fost nevoite să își mute întrunirile în online în timpul pandemiei de COVID-19, lucru care, bineînțeles, a atras atenția hackerilor, unii reușind săptămâna aceasta să se infiltreze într-o ședință a parlamentului de la Roma.Senatorii italiani discutau luni pe Zoom despre un raport privind transparența în administrația publică în cadrul unei ședințe la care a fost invitat și Giorgio Parisi, unul dintre laureații Premiului Nobel pentru Fizică în 2021 . Tocmai pe când Parisi se pregătea să ia cuvântul după ce a fost introdus celorlalți participanți, cineva a deturnat apelul și a început să transmită un clipuleț pornografic.Înregistrarea video (neoficială) o arăta pe Tifa Lockhard din franciza japoneză de jocuri video Final Fantasy făcând sex cu un personaj masculin, ea fiind difuzată timp de aproape jumătate de minut până când cineva și-a dat seama cum să dea afară intrusul din ședință.Mai mult, se pare că ea a fost transmisă live pe Facebook și pe canalul TV al Senatului italian, ceea ce înseamnă că persoanele mult prea pasionate de politică au avut parte de un eveniment picant în ceea ce altfel era o întrunire birocratică plicticoasă. O senatoare a anunțat că a înaintat o plângere poliției și că speră ca hackerii să fie pedepsiți, potrivit VICE (unde poți găsi și un link către înregistrare).Activision Blizzard a confirmat că nu va înlătura jocurile pe care le-a lansat deja de pe PlayStation după ce a fost cumpărată de Microsoft , compania care deține platforma rivală de console Xbox. Informația vine dintr-un document oficial depus la Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare din Statele Unite:„Vom onora toate angajamentele existente după încheierea înțelegerii. La fel ca în cazul achiziției Minecraft de către Microsoft, nu avem nicio intenție de a înlătura conținut de pe platformele pe care există în prezent”. Compania se referă la faptul că Minecraft a rămas pe PlayStation, platformă pe care poate fi jucat și azi, după ce Microsoft a cumpărat Mojang, compania care a dezvoltat jocul extrem de popular.Acestea fiind spuse, Minecraft a fost adăugat deja în Game Pass-ul Xbox atât pentru PC cât și console, și Microsoft a anunțat că intenționează să aducă pe cât de multe jocuri ale Activision Blizzard este posibil pe Xbox ca urmare a achiziției. Microsoft a avut o abordare similară și după ce anul trecut a cumpărat ZeniMax, compania-mamă a aclamatului studio de jocuri Bethesda, relatează IGN O veste bună pentru fanii consolelor, dar și pentru gameri în general? (FOTO: Patriotic Alien / Alamy / Profimedia Images)Un nou raport publicat de Fundația Națională pentru Științe (NFS) din Statele Unite confirmă că China a depășit America, devenind noul lider științific al lumii în funcție de mai mulți factori cheie, printre care numărul total de cercetări publicate și cel al brevetelor acordate.Situația a dus deja la punerea unor întrebări serioase în comunitatea științifică americană, una dintre cele mai importante fiind direcția în care ar trebui să o ia acum cercetarea din Statele Unite. „Întrucât leadership-ul în toate domeniile [de știință și inginerie] nu mai este în prezent o posibilitate, care ar trebui să fie obiectivele noastre?”, întreabă consiliul care supervizează NFS într-un sumar al uriașului raport „Science and Engineering Indicators”, publicat la fiecare doi ani.Documentul subliniază mai mulți factori pe care îi consideră cheie pentru cercetarea din Statele Unite, afirmând că SUA trebuie să susțină excelența în cercetările fundamentale, încurajeze crearea unui mediu academic mai divers, a unor legături mai strânse între mediul universitar și cel de afaceri și să finanțeze educație științifică de înaltă calitate în învățământul preuniversitar.„Ar fi culmea aroganței să credem că SUA va fi lider în toate domeniile. Cred, deci, că cel mai important lucru pentru SUA este să decidă domeniile în care nu poate fi pe locul 2”, afirmă Julia Phillips, fiziciană și secretar general Academiei Naționale de Inginerie din Statele Unite, pentru revista Science Ea spune că principala prioritate pentru guvernul federal ar trebui să fie sprijinirea cercetării în științele fundamentale. „Suntem într-o poziție cu adevărat bună dacă suntem lideri în cercetările de bază”, afirmă Phillips, declarându-se însă pesimistă din cauza „palmaresului” guvernului american din ultimele decenii.Reactorul EAST al Chinei a stabilit recent un nou record mondial în domeniul fuziunii nucleare (AFP / Profimedia)Viitorul film biografic despre cântărețul american, WEIRD: The Weird Al Yankovic Story, îl va avea pe nimeni altul decât Daniel Radcliffe în rolul lui „Weird Al”, cunoscut pentru parodiile sale la adresa unora dintre cele mai în vogă melodii ale momentului.„Când UHF , ultimul meu film, a apărut în 1989, le-am jurat solemn fanilor mei că voi lansa un lungmetraj important o dată la 33 de ani, ca ceasornicul. Sunt foarte fericit că suntem în grafic”, a declarat Yankovic glumind (sau nu?). „Sunt absolut încântat că Daniel Radcliffe mă va juca în film. Nu am nici măcar un dubiu că acesta va fi rolul pentru care generațiile viitoare și-l vor aminti”, a mai spus el.Descrierea oficială a filmului afirmă că acesta îi va duce pe spectatori „într-o călătorie cu adevărat uluitoare prin viața și cariera lui Yankovic, de la copil genial și talentat, la cea mai mare legendă muzicală din toate timpurile”. Yankovic a câștigat 5 Premii Grammy de-a lungul carierei sale în care a înregistrat peste 150 de parodii și melodii originale”, scrie Deadline Postul de radio face parte dintr-o rețea de canale ce transmit la frecvență joasă și despre care se crede că sunt folosite de statul rus pentru a transmite mesaje agenților săi. Aceste posturi au apărut încă din timpul Primului Război Mondial însă numărul lor a crescut în perioada Războiului Rece, ele transmițând în general un semnal audio repetitiv sau zgomot de fond.Transmisia este ocazional întreruptă de o voce sintetizată care citește o serie de numere. Difuzate uneori după un anumit program, alteori la întâmplare, ele au provocat îngrijorări în rândul analiștilor militari din întreaga lume în timpul Războiului Rece întrucât nu se limitează la o singură limbă și ocazional a fost confirmat că ele au fost folosite pentru transmiterea unor mesaje agenților ruși de pe teren.O teorie îndeosebit de îngrijorătoare vizează unul dintre aceste posturi, cunoscut sub denumirea „MDZhB” sau, mai popular, „UVB-76”, unii speculând că el este folosit ca un semnal pentru Mâna Moartă , sistemul rusesc de declanșare automată a unui atac nuclear total care să asigure distrugerea reciprocă, una dintre doctrinele militare din perioada sovietică la care Federația Rusă aderă și în prezent.UVB-76 transmite un sunet monoton care este întrerupt la câteva secunde de ceea ce sună ca o sirenă pentru ceață și, ocazional, o voce ce transmite mesaje ca „Ya UVB-76, Ya UVB-76. 180 08 BROMAL 74 27 99 14. Boris, Roman, Olga, Mihail, Ana, Larisa. 7 4 2 7 9 9 1 4”.Teoria antemenționată afirmă că sunetul monoton ar fi semnalul că „totul este în regulă” însă că întreruperea sa pentru un anumit interval de timp sa ar semnala sistemului de Mână Moartă că Rusia a fost distrusă de un atac nuclear. UVB-76 este din nou sursă de speculații în domeniul online după ce a început să transmită melodii ca Gangnam Style și zgomote care, după ce sunt trecute printr-un analizator de sunet, devin meme-uri.Cei care au analizat mesajele afirmă că, cel mai probabil, frecvența a fost deturnată pentru scurt timp de pirați. După un scurt moment în care a transmis mesajele, se pare că postul a revenit la transmisia sa obișnuită cu sunetul monoton întrerupt de sirenă și citirea de numere. Să sperăm totuși că Gangnam Style nu a fost un mesaj codificat.Și două, că am avut o grămadă săptămâna aceasta:Ah, și apropo de, am avut parte de o mulțime în ultima săptămână, uite câteva dintre cele mai interesante:Ai văzut că Netflix a confirmat oficial că Squid Game va avea un sezon 2, nu?