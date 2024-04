POLITIC Sâmbătă, 27 Aprilie 2024, 21:20

​Sala C.A. Rosetti din Palatul Parlamentului este, în acest weekend, locul în care are loc evenimentul „Make Europe Great Again”. Printre invitați sunt apropiați ai administrației Trump, dar și membri ai partidului PiS, din Polonia. Sâmbătă, evenimentul a început de la ora 15:00 și au urcat pe scenă, printre alții, George Simion, Claudiu Târziu, nepoata lui Martin Luther King Jr., dar și Mihai Neamțu, recent intrat în AUR.

Evenimentul „Make Europe Great Again”, Palatul Parlamentului, 2024 Foto: David Leonard Bularca / HotNews

În jurul orei 14:30 era deja mare zarvă la intrarea S1 din Palatul Parlamentului. Zeci de persoane așteptau să intre în zona evenimentului „Make Europe Great Again”. Majoritatea dintre ei membri de partid, dar și jurnaliști și invitați străini.

În momentul în care am oferit legitimația de presă pentru a putea intra, ni s-a atras atenția, repetat, mai în glumă, mai în serios, că dacă suntem de la HotNews.ro înseamnă că „nu sunteți prietenii noștri”. Nu am înțeles exact ai cu prieteni ar fi trebuit să fim, așa că ne-am continuat drumul spre sala C.A. Rosetti.

Printre personalitățile cunoscute publicului din România, în afară de liderii AUR, la evenimentul de la Palatul Parlamentului au mai fost prezenți Lidia Vadim Tudor (candidata partidului pentru Primăria Sectorului 5), Mihail Neamțu (recent intrat în AUR, candidat la europarlamentare), Gheorghe Piperea (profesor la Facultatea de Drept din București) și Cristian Terheș (europarlamentar).

Evenimentul a început timid cu câteva aplauze. Moderatorii (Cristina Dumitrescu - candidată la alegerile europarlamentare din partea AUR și Fabian Radu - consilier al AUR pentru afaceri externe, după cum au fost prezentați) le-au urat bun venit celor din sală în limba engleză.

Înainte de a da cuvântul primilor vorbitori, toți cei prezenți s-au ridicat în picioare pentru a asculta imnul României.

Claudiu Târziu: „Oameni cu alte obiceiuri, alte tradiții, alte religii, au luat cu asalt Europa”

Primul care a luat cuvântul a fost Claudiu Târziu. El fost prezentat în agenda evenimentului drept jurnalist, autor, senator, lider al partidului AUR și președinte al institutului „Mihai Eminescu”. Târziu a vorbit în limba română.

„Dacă dorim să facem Europa din nou măreață, înseamnă că și-a pierdut din strălucire și putere. Are probleme și cred că suntem de acord că are necazuri mari, atât la nivel UE, cât și la nivel de întreg continent. Cum ieșim din impas și cum redăm măreția Europei? Întorcându-ne la normalitate. Cum? Iată trei direcții conservatoare care trebuie urmate urgent:

1. Europa trebuie să revină la o cultură a vieții, să renunțe la cultura morții, care e tot mai pregnantă, mai ales prin ceea ce promovează Comisia Europeană care urmărește să transforme uciderea de copii nenăscuți într-un drept fundamental european, care prevede constrângeri și obligații pentru cei care apără viața. O cultură a vieții care vrea să banalizeze sinuciderea asistată. Trebuie să punem în loc viața în toate formele ei, așa cum este constituirea de familii naturale, adică uniunea dintre un bărbat și o femeie, născuți bărbat și femeie”, a spus Claudiu Târziu celor prezenți la Palatul Parlamentului.

El a mai adăugat că „Europa trebuie să apere vechea sa civilizație. Această străveche civilizație europeană este în primejdie din cauza fenomenului migrației. Politicile europene au încurajat migrații masive. Oameni cu alte obiceiuri, alte tradiții, alte religii, au luat cu asalt Europa” și că „Europa trebuie să acorde din nou dezideratului pentru care s-a constituit UE: pace prin prosperitate”.

George Simion: „Încă poți să faci glume în România, fără ca cineva să fie ofensat sau să te acuze că ai fost incorect politic”

Imediat după Târziu, a venit rândul lui George Simion să se adreseze oamenilor prezenți. „Un lider adevărat”, după cum a fost introdus de moderatori. Cei prezenți în sală s-au ridicat în picioare și l-au aplaudat preț de câteva secunde pe liderul AUR, care purta o șapcă pe care scria „Make Europe Great Again”. Simion s-a adresat celor prezenți în limba engleză.

„Încă poți să faci glume în România, fără ca cineva să fie ofensat sau să te acuze că ai fost incorect politic. Deci, în zilele cât stați în România, puteți face glume, totul este permis. Nimeni nu vă va persecuta, pentru că e normal, e natura umană”, și-a începutul discursul președintele AUR.

„Prim-ministrul nostru, ieri, a făcut o glumă și a zis că e rușinos să fi moldovean. Și toți am râs. Nu am zis că e rasist, am știut că e o glumă. Știam că nu e moldovean, probabil e rom”, a spus Simion, moment în care toată sala a râs.

Simion a continuat și a zis că oricine trebuie să se simtă mândru de cine este, fără să îi fie rușine de originile sale. Liderul AUR a făcut trimitere și la premierul Ungariei, Viktor Orban, despre care a spus că îi pare rău că nu este prezent la evenimentul de la București.

„Se întâmplă des ca Bucureștiul să fie confundat cu Budapesta. Nu știu de ce, pentru că Bucureștiul este mult mai bun, vă spun asta cu siguranță”, a spus Simion, primind din nou aplauze din sală.

„Putem în continuare să aducem lucrurile la normal. Doar că trebuie să fim onești cu noi înșine (...). Putem schimba lucrurile”, a continuat George Simion.

Simion: ar fi nevoie de un acord prin care partidele din UE să semneze că nu o vor vota din nou pe Ursula von der Leyen în fruntea Comisiei Europene

Liderul AUR a făcut referire și la alegerile europarlamentare care vor avea loc în luna iunie.

„Suntem aici să vorbim despre libertate, prosperitate și pace. Nu putem avea prosperitate și pace fără libertate. Nu e prea târziu, încă putem schimba lucrurile, dar trebuie să fim uniți (...). Avem un an important în față. Alegerile vin și sunt șansa noastră să le oferim oamenilor ce putem mai bine”, a punctat el.

În final, Simion a spus că toate partidele din UE ar trebui să semneze un acord prin care să își asume că „nu vor vota pentru ca Ursula von der Leyen să ocupe din nou funcția de președinte al Comisiei Europene”, după alegerile din acest an.

„Sper ca prin această conferință și prin multă muncă să găsim calea noastră spre normalitate, pentru speranță, pentru familie”, a concluzionat Simion.

Europarlamentar din Olanda: „UE nu este Europa”

După discursurile celor doi lideri AUR, a început o serie de discursuri a invitaților străini. Primul care a urcat pe scenă a fost Rob Roos, un europarlamentar din Olanda

„Europa a devenit sinonim pentru ceva nedemocratic, o organizație supranațională: UE. UE nu este Europa”, a spus Rob Roos, moment în care a primit aplauze din sală.

„UE nu pune familia, comunitatea și națiunea mai presus. UE distruge identitatea noastră națională. UE nu susține familia, ci ajută imigranții, ceea ce face mai greu ca ai noștri copii să își găsească case. UE nu respectă valorile noastre”, a continuat el.

Pe scenă a urcat și Alveda King, nepoata lui Martin Luther King Jr, care a ținut un discurs scurt, timp în care i-a oferit lui George Simion două cărți.

Pe măsură ce tot mai multe persoane urcau pe scenă și se trecea de la un discurs la altul, entuziasmul oamenilor din sală a scăzut, iar, treptat, mulți dintre ei au părăsit sala.

„Ne numesc de extremă dreapta. Ce cred eu că vor să spună este că avem extrem de multă dreptate”

Cel care a părut că a reînsuflețit sala a fost Jack Posobiec, din SUA, care a fost prezentat drept autor și influencer pe social media. El și-a început discursul cu trimitere la comunitatea LGBTQ.

„Înainte să vin pe scenă am vrut să merg la toaletă, iar cineva mi-a spus: iată, aici ai toaleta pentru bărbați, dincolo e cea pentru femei. Și am zis: ce bine, sunt doar două opțiuni! În Washington DC să mergi la baie e o aventură”, a afirmat Jack Posobiesc, moment în care cei prezenți în sală l-au aplaudat.

„Ne numesc de extremă dreapta. Ce cred eu că vor să spună este că avem extrem de multă dreptate (...). Milei (n. red.: președintele Argentinei) ne-a arătat cum să luptăm. Și prim-ministrul Orban ne-a arătat asta. Europa și SUA trebuie să se întoarcă pe drumul lor creștin. Vă încurajez să vă aduceți aminte istoria noastră, eroii noștri (...). Să facem America măreață din nou, să facem Europa măreață din nou”, a mai spus Posobiec.

Pe scenă a mai urcat și Sheronna Bishop, din SUA, care s-a referit la George Simion spunând că acesta va fi „următorul președinte al României”.

Ulterior, pe scenă au urcat mai mulți invitați străini, care au discutat pe tema: „Națiunile Europei - între estul imperialist și vestul federalist”.

Mihail Neamțu, recent intrat în AUR, a luat cuvântul în cadrul acestei dezbateri și a vorbit, în limba engleză, despre „elitele” care „nu au făcut nimic” pentru a răspunde atacurilor teroriste în care „preoți au fost uciși doar pentru că au fost preoți”.

Dan Tanasă: „Noi, conservatorii, suntem numiți rusofili, deși am fost printre primii care am condamnat acțiunile lui Putin”

Tot în cadrul acestei teme a luat cuvântul și Dan Tanasă, membru AUR, care a vorbit despre Vladimir Putin. Și el a vorbit tot în engleză.

„Federalizarea UE duce la dispariția identităților naționale. În acest caz, cum va arăta viitorul nostru? Rusia revizionistă a atacat Ucraina (...). Noi, conservatorii, suntem numiți rusofili, deși am fost printre primii care am condamnat acțiunile lui Putin. Suntem îngrijorați pentru frații noștri din Basarabia și Bucovina”, a spus Tanasă.

Politicianul susține că „birocrații de la Bruxelles nu pot face față” la crizele multiple cu care se confruntă UE.

„Pactul de migrație adoptat o să facă UE mult mai nesigură. Să nu uităm de propaganda LGBTQ, care atacă viitorul societății noastre (...). Vom lupta pentru valorile de bază ale UE. Sunt convins că anul 2024 o să fie anul schimbării. Așa să ne ajute Dumnezeu”, a încheiat Dan Tanasă.

Alte două teme de discuție care au fost abordate sâmbătă la Palatul Parlamentului au fost: „Inițiativa celor trei mări: o alternativă la birocrația de la Bruxelles” și „Suveranitatea economică: piața liberă, reforma fiscală, proprietatea privată și bunurile naționale”.

Europarlamentarul Cristian Terheș: „Nu putem avea o Europă puternică fără țări puternice”

Pe scenă au urcat, pentru a trage concluziile după prima zi a evenimentului, Gheorghe Piperea și Cristian Terheș. Ambii au vorbit în limba engleză.

„Noi suntem cei pe care îi căutăm. Important este că cineva a zis că pentru a readuce măreția înapoi trebuie să ne aducem aminte de valorile inițiale (...). „Cancel culture” este ștergerea istoriei noastre, este pentru a uita cine suntem, este o transformare a oamenilor în plante. Ideologiile de gen sunt despre a șterge identitatea umană, despre ceva rău transformat în normalitate”, a spus, printre altele, în încheierea primei zile de conferință, Piperea.

El a adăugat și că UE a devenit o unitate „ultra statală” și a spus că ce vine de la Bruxelles nu este o luptă împotriva luptei climatice, ci este despre comunism: „Nu este despre a face lumea mai bună, este despre comunism”.

Europarlamentarul Cristian Terheș a fost ultima persoană care a urcat pe scenă sâmbătă seara.

„Este important să ne uităm la fundația UE (...). Nu poți avea un proiect puternic fără valori puternice. Pentru a face Europa măreață din nou, nu ar trebui să ne fie rușine să ne promovăm valorile puternice, și anume creștinătatea”, și-a început discursul Terheș.

„Cum putem spune că un bărbat poate să nască? Și dacă naște să primească aceleași drepturi ca femeile? Aceste tipuri de dezbateri trebuie să le avem în Europa? Dacă un bărbat poate să nască?”, a continuat el.

Europarlamentarul a punctat și faptul că „nu putem avea o Europă puternică fără țări puternice” și a spus că tendința este de a transforma Uniunea Europeană într-o copie a Uniunii Sovietice.

„Sper că în iunie 2024 oamenii vor alege în Parlament patrioți puternici cărora să nu le fie frică să îi apere”, a concluzionat Terheș.