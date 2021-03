Zack Snyder – Liga Dreptății, HBO Go. Patru ani, patru ore și prea multe așteptări

FILM

Cele patru ore se justifică, nu e nimic de prisos

Sfârșitul e prelungit de dragul fanilor de benzi desenate

S-a ridicat la nivelul așteptărilor?

După patru ani în care regizorul Zack Snyder a lucrat la această versiune, așteptată cu nerăbdare de fanii DC Comics, care au fost dezamăgiți în 2017, „Liga Dreptății” s-a lansat oficial pe HBO Go. Are o durată de aproximativ patru ore și promite să șteargă trecutul. Am văzut filmul și avem un verdict.Când se relansează un film cu un buget de 300 de milioane de dolari, printre cele mai mari din istoria Hollywood-ului, e clar că cineva a dat-o-n bară. Cel mai probabil a fost vina studioului de producție, care s-a încăpățânat să-l lanseze cu toate că Zack Snyder, regizorul filmului, a fost nevoit să se retragă de pe platourile de filmare, din cauza unei tragedii personale.Joss Whedon l-a înlocuit, a finalizat proiectul și i-au dat drumul în cinematografe. Recepția din partea publicului a fost cu mult sub așteptări. În opinia multor fani DC Comics, Joss și-a bătut joc de film. Toată franciza era în pericol să dispară.Din fericire pentru cei care iubesc filmele cu super-eroi, după patru ani de zile, DC Studios a anunțat că vor lansa versiunea, sau „viziunea”, cuvântul ăla mult iubit de oamenii de marketing, lui Zack Snyder. Regizorul a reconfigurat pelicula, a filmat niște scene în plus, a lucrat chiar și la muzică. L-a curățat până i-a ieșit o versiune de patru ore, menită să ne facă să uităm de filmul original.De data asta l-au lansat pe HBO Go, nu în cinematografe, din motive evidente, ceea ce ne face să înțelegem durata asta de patru ceasuri, mult mai suportabile când le urmărești acasă.Dacă vrei să vezi filmul într-o singură sesiune, atunci ai noroc. Vine weekendul, o să ai tot timpul din lume, nu e ca și cum ai putea face altceva în vreme de pandemie. E momentul perfect pentru un astfel de film. L-am văzut înainte de finalul săptămânii, integral, și am primit și niște comentarii în exclusivitate de la regizorul Zack Snyder. Uite ce te așteaptă după o așteptare de patru ani:Orice film de patru ore e o provocare, dar aici depinde mult de public. Dacă întrebi un om pe stradă dacă s-ar uita la un film artistic de genul „Fanny and Alexander”, probabil ar spune „nu, mulțumesc, câtă metafizică pot duce într-o zi?”. Pentru publicul comercial, cel avizat de studiourile care fac filme cu bugete scoase din saci fără fund, patru ore de super-eroi pare un vis împlinit.Apropo, e interesantă oferta HBO Go din perioada asta. Găsim pe platformă și toate filmele „The Hobbit” și „Lord Of The Rings”, deci încă șase maratoane artistice. Dacă începi cu „Liga Dreptății” și treci prin universul lui Tolkien, nu mai ieși din casă o săptămână. E oferta perfectă pentru auto-izolare.În fine, când îi dai libertate creativă absolută unui regizor, mulți au tendința să se exprime mai mult decât e necesar. Orice producție trebuie să aibă și niște drepturi de veto, altminteri „viziunea” poate fi doar o glorificare a ego-ului. Nu e cazul la Zack Snyder. Vorbim de niște super-eroi care nu se suportă între ei, au nevoie de muncă de convingere până să realizeze faptul că omenirea e în pericol. În consecință, preludiul filmului e destul de lung, dar când își dă drumul, nimic nu e de prisos. Poate doar finalul.FOTO: HBO Max / Backgrid UK / Profimedia ImagesCele patru ore se justifică în contextul story-telling-ului, care e focusat în special în jurul personajului Cyborg. Zack Snyder a comentat în exclusivitate această decizie: „Cyborg este cu adevărat sufletul filmului în multe feluri. Cred că reprezintă, la un nivel foarte personal, pe cineva care a suferit o pierdere gigantică și acum este în derivă în lume și își caută locul. Ce este el? Cred că acea poveste e o oglindire a celorlalți membri ai Ligii dreptății. Cu ei care se reunesc ca o familie, îl avem pe Cyborg cu rolul de a privi în detaliu la experiența de a deveni din nou întreg, ca un membru al comunității.”Nu e singurul personaj interesant din film. Principalul antagonist din „Liga Dreptății”, Steppenwolf, care împarte numele cu o trupă excelentă de rock din anii 70, e chiar simpatic. Tot ce face se bazează pe o dorință de a fi din nou acceptat de stăpânul său, un demon cu nume haios, Darkseid, ca un adult care încă vrea să-și mulțumească părinții în loc să facă ce-i mai bine pentru el. Omul ăsta e cea mai mare amenințare pentru „Liga Dreptății”.Zack Snyder ne-a trimis niște cuvinte și despre acest „supervillain”: „Îl iubesc pe Steppenwolf al nostru din film. Ciaran Hinds este un geniu și îi dă voce cu empatie și suflet – dacă poți, pentru un răufăcător. Îl găsesc incredibil de interesant și distractiv de explorat.”Fiecare scenă e necesară pentru poveste, care-i împărțită în șase capitole și un epilog. Acolo e baiul. Singura problemă apare la final, când Zack Snyder întinde coarda și te scoate din film, în adevăratul sens al cuvântului. Avem niște scene filmate parcă pentru fanii înfocați de benzi desenate. După ce ai stat peste trei ore focusat pe o poveste, vine cu un sfârșit prelungit fără sens.Greu de zis. Dacă te uiți pe pagina filmului de pe IMDB, o să vezi că publicul e îndrăgostit de versiunea asta. Poate pentru că au fost atât de dezamăgiți de ce au văzut acum patru ani. Sau poate chiar iubesc personajele DC Comics. Filmul nu e rău, dar nici nu merită să-l revezi a doua oară. Sunt puține filme de patru ore la care să te întorci. Alea din universul Tolkien, de exemplu.Zack Snyder a spus despre lansarea versiunii „A fost incredibil de purificator. Nu mi-aș fi putut imagina acum un an că acesta va fi un subiect despre care vom vorbi, dar iată că am ajuns aici. Se întâmplă și miracole. Pentru toți cei implicați a fost nu doar un film de proporții asemănătoare cu ale unui munte, dar și un proces de vindecare și o bucurie.”Odată cu lansarea acestei versiuni, s-a terminat saga cu „Liga Dreptății”. Zack Snyder e mulțumit, fanii sunt mulțumiți, toată lumea e fericită. Regizorul se poate concentra acum pe alte proiecte, alte filme, alte povești. Pentru că, după cum o să vezi și în finalul filmului, atunci când vine vorba despre super-eroi, povestea nu se termină niciodată.