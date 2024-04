INTERNATIONAL Joi, 25 Aprilie 2024, 22:57

Curtea Supremă a SUA, predominant conservatoare, a părut joi să respingă argumentele în favoarea imunității penale absolute invocate de Donald Trump în calitate de fost președinte, dar decizia sa ar putea întârzia și mai mult procesul său federal de la Washington, potrivit AFP.

Donald Trump Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Prin decizia luată în urmă cu două luni de a se ocupa de această chestiune, cea mai înaltă instanță din Statele Unite a amânat deja procesul federal al fostului președinte republican pentru că a încercat să anuleze ilegal rezultatele alegerilor din 2020, câștigate de democratul Joe Biden.

În timp ce majoritatea celor nouă judecători s-au arătat sceptici cu privire la imunitatea absolută revendicată de candidatul republican la președinția SUA în alegerile din noiembrie, mai mulți, în special din rândul conservatorilor, au insistat asupra repercusiunilor pe termen lung ale deciziei lor.

„Scriem o regulă pentru posteritate”, a observat Neil Gorsuch, referindu-se la caracterul inedit al problemei.

„Acest caz are implicații enorme pentru viitorul președinției și al țării”, a adăugat colegul său Brett Kavanaugh.

Donald Trump, care apărea în același timp la New York, unde este judecat din 15 aprilie pentru plăți suspecte în timpul campaniei din 2016, a asigurat că imunitatea penală este esențială pentru exercitarea puterii supreme.

„Fără imunitate, nu vei face nimic, devii un președinte de onoare”, de teama de a nu fi „inculpat după ce vei părăsi funcția”, a declarat el.

Lovitură de stat a armatei?

Dar judecătorii, în special cei trei progresiști, s-au cu avocatul lui Donald Trump, John Sauer.

„Și dacă un președinte ordonă armatei să organizeze o lovitură de stat”, l-a întrebat una dintre ele, Elena Kagan, „este acesta un act oficial” acoperit de imunitate penală?

„Ar putea foarte bine să fie”, a răspuns avocatul.

Judecătorul Ketanji Brown Jackson a contrazis temerile sale privind un risc de paralizie a executivului cu cea a unui președinte liber de orice responsabilitate penală. În acest scenariu, ea a vorbit despre „transformarea Biroului Oval în sediul activității criminale din această țară”.

„Argumentul ei fără precedent i-ar scuti pe foștii președinți de răspundere penală pentru corupție, trădare, răzvrătire, crimă și, în acest caz, conspirație pentru a inversa rezultatele unei alegeri și a rămâne la putere”, a enumerat reprezentantul Departamentului de Justiție, Michael Dreeben.

Vizat de patru proceduri penale separate, Donald Trump face toate eforturile pentru a fi judecat cât mai târziu posibil, în orice caz după alegerile prezidențiale.

Cel mai încărcat politic, procesul federal pentru alegerile din 2020, a fost suspendat până când Curtea Supremă se va pronunța.

„Fereastră îngustă” pentru proces

Prin urmare, procesul său din New York ar putea fi singurul care să se încheie înainte de vot.

Majoritatea experților în drept prevăd că Donald Trump va eșua la Curtea Supremă, așa cum a făcut-o în primă instanță și apoi în apel, dar totul va depinde de rapiditatea deciziei Curții și de formularea acesteia.

În special, aceasta ar putea trimite cazul înapoi la o instanță inferioară pentru a determina ce acte ar putea eventual scăpa de urmărirea penală, ceea ce ar duce inevitabil la noi întârzieri pentru acest proces, prevăzut inițial pentru luna martie.

„Chiar dacă Curtea îi administrează lui Trump o înfrângere decisivă și inatacabilă, cred că procuratura va avea de lucru pentru a ajunge la proces înainte de alegeri”, a declarat pentru AFP, înainte de audiere, Steven Schwinn, profesor de drept constituțional la Universitatea Illinois din Chicago (nord).

„Există încă o fereastră, dar este îngustă și se închide. Judecătorii trebuie să acționeze rapid, altfel există o șansă ca procesul să înceapă în toamnă, la sfârșitul lui august sau la începutul lui septembrie”, a declarat pentru AFP fostul procuror federal Randall Eliason, profesor de drept penal la Universitatea George Washington.

„Curtea trebuie într-adevăr să țină cont de faptul că acesta este un caz unic”, a spus el. „Nu am mai avut niciodată o situație în care un acuzat are potențialul de a-și anula propria punere sub acuzare, dacă va câștiga alegerile. Și atunci nu va exista niciodată un proces”, avertizează el.

Dacă va fi reales în ianuarie 2025, Donald Trump ar putea ordona oprirea procedurilor federale împotriva sa.