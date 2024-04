ESENTIAL Joi, 25 Aprilie 2024, 13:38

După ce PNL a trimis o circulară în teritoriu prin care le cerea liderilor de organizații să conteste participarea Alianței AUR la alegerile locale, a venit și reacția celor vizați: „nu candidăm sub forma unei alianțe, ci sub sigla partidului AUR”.

George Simion, susținătorii AUR și influența TikTok Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Hotnews.ro a dezvăluit miercuri că Secretariatul General al PNL a trimis, miercuri, o directivă în teritoriu pentru ca Alianța AUR de la locale să fie contestată la birourile electorale de circumscripție.

„Scopul a fost de a genera o breșă între AUR și parteneri”, au explicat surse din conducerea PNL pentru Hotnews.ro.

Alianța AUR urma să fie formată pentru alegerile locale din partidul AUR, Partidul Republican și Partidul Național Conservator Român, condus de Cristian Terheș, în prezent europarlamentar.

Marian Cucșa, președintele Partidului Republican, a declarat pentru Hotnews.ro că demersul PNL arată că liberalii se tem de „AUR și popor”.

„Îi anunț pe această cale oficială pe cei de la PNL și PSD că Alianța dintre AUR și Partidul Republican merge înainte, dar modalitatea sub care vom candida este stabilită de noi. Pot depune oricâte contestații vor, mergem înainte. Modalitatea de candidatură va fi sub sigla partidului AUR, nu a Alianței” a precizat Cucșa pentru Hotnews.ro.

În această situație, membrii Partidului Republican care vor candida la locale vor fi obligați să se înscrie în AUR.

„Angajamentul politic rămâne în vigoare. Partidul Republican rămâne de sine stătător. E doar o discuție pentru alegerile locale. Sunt foarte mulți colegi care nu candidează la locale”, a spus președintele Partidului Republican.

„Nu facem parte din această construcție”

Președintele Partidului Național Conservator Român, Cristian Terheș, a precizat pentru Hotnews.ro că Alianța AUR este în vigoare pentru alegerile europarlamentare, nu pentru locale.

„La alegerile locale, noi mergem separat. Nu facem parte din această construcție. Suntem în discuții, astăzi este ultima zi de depunere a alianțelor electorale, dar noi nu avem candidați în toate județele. Am discutat punctual cu colegii de la AUR și Partidul Republican pentru a face alianțe și la alegerile la locale, dar am înțeles că nu se mai face”, a fost poziția exprimată de Cristian Terheș pentru Hotnews.ro. Europarlamentarul a precizată că „în foarte multe locuri s-a luat decizia de a merge separat pentru a nu ridica pragul electoral la 8%”, prag valabil în cazul alianțelor electorale.

„Nu suntem afectați de acțiunea PNL...PNL se folosește de toate ticăloșiile pentru a bloca alianța AUR peste tot... Dacă alianța nu mai poate să fie înregistrată, vom continua să candidăm pe siglă proprie. Decizia a fost de a candida separat pentru a nu ridica pragul la 8%”, a fost mesajul lui Cristian Terheș.

Liderul PNCR a adăugat că sunt multe comune unde foști aleși ai Partidului Național Țărănesc au decis să meargă pe listele Partidului Național Conservator.

Claudiu Târziu (AUR): PSD și PNL au informații din interiorul AUR, dar, din fericire, sunt în contratimp

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a declarat pentru Hotnews.ro că s-a renunțat la participarea în alegerile locale sub forma unei alianțe.

„PNL dă dovadă de bâlbâială nu doar atunci când își desemnează propriii candidați la alegerile locale, ci și atunci când încearcă să pună bețe în roate adversarilor politici. O informație aveau ei, dar este depășită. Informația era că noi am avut intenția de a face o alianță electorală și pentru locale cu partenerii noștri, Partidul Național Conservator din România și Partidul Republican, dar, în cele din urmă, pentru că nu erau foarte multe localități în care să facem această alianță, am renunțat la idee”, a explicat Târziu pentru Hotnews.ro.

Senatorul a subliniat că PNCR va merge pe liste proprii la locale, iar candidații republicanilor se vor înscrie în AUR.

„Nu am mai făcut alianța pentru că era prea multă birocrație pentru un efect nu îndeajuns de mare din perspectiva noastră. De aceea, nu am înregistrat semnul electoral, nu am înaintat nici protocoalele. Noi știm că PNL și PSD încearcă să ne boicoteze prin toate mijloacele. Știm că au niște informații din interior, din fericire sunt informați în contratimp. În lumea politică, informația circulă lesne. Nu era un secret dorința de a ne alia. Nu prezintă niciun fel de probleme pentru noi”, a conchis Claudiu Târziu, președintele CNC al AUR.