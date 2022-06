NERD ALERT Duminică, 05 Iunie 2022, 09:11

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Netflix testează primele măsuri împotriva clienților neprofitabili ● Filmările pentru „Furiosa” au început în mod oficial ● O expertă în AI spune că în curând vom crește copii „virtuali” ● Următorul joc „Dragon Age” are în sfârșit un titlu ● O iluzie optică nouă îi lasă perplecși pe cercetători ● Liam Neeson va fi din nou Qui-Gon!● Vești bune pentru fanii „The Mandalorian”

Nerd Alert Foto: Hotnews

Netflix testează măsuri împotriva clienților neprofitabili

Gigantul american de streaming a anunțat încă din luna aprilie, când a dezvăluit că a pierdut pentru prima dată clienți în mai bine de 10 ani, că va introduce măsuri împotriva utilizatorilor care își împărtășesc parola cu persoane din afara gospodăriei. Site-ul tech Rest of the World a dezvăluit acum că Netflix a început primele teste cu măsuri care să combată practica.

Se pare că Netflix a început să testeze soluții în Peru, Chile și Costa Rica, oferind prețuri „extra” pentru persoanele care folosesc un abonament dar nu locuiesc în aceeași gospodărie. Altfel spus, celor care împart un cont li s-ar putea cere să plătească puțin mai mult.

Abonații pot de asemenea să sune la Customer Service să spună că o persoană le folosește contul în altă locație, urmând să primească un cod de verificare pe care să-l confirme pentru a putea evita plătirea taxei suplimentare. Nu toți clienții Netflix din cele 3 țări au raportat până acum primirea unor mesaje în acest sens, posibil fiindcă deocamdată este vorba de teste și nu schimbări oficiale ale politicilor companiei.

Netflix vrea să își schimbe modelul de business (FOTO: Filip Radwanski / Alamy / Profimedia Images)

Filmările pentru „Furiosa” au început în mod oficial

Actorul australian Chris Hemsworth a dezvăluit săptămâna aceasta pe Twitter că filmările pentru Furiosa, filmul prequel al lungmetrajului post-apocaliptic Mad Max: Fury Road din 2015, au început în sfârșit. Noul film o va urmări tot pe Imperator Furiosa dar în locul lui Charlize Theron pentru rol a fost aleasă actrița americană Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit, anyone?).

De altfel, Theron și-a exprimat dezamăgirea că nu a fost invitată să revină în rol, producătorii motivându-și decizia prin faptul că doresc ca noul film să fie un „origin story” care să exploreze o versiune mai tânără a personajului. În ceea ce-l privește pe Hemsworth, acesta va interpreta rolul antagonistului principal al filmului.

Mulți au remarcat că pentru el acesta va fi un rol foarte diferit de interpretările sale obișnuite ale unor eroi de acțiune, chiar regizorul George Miller relatând că l-a primit la audiție „din curtoazie” dar că s-a îndrăgostit apoi de ideea de a-l distribui într-un rol de „răufăcător principal”. Furiosa trebuia inițial să fie lansat anul viitor dar premiera sa a fost amânată pentru 24 mai 2024, amintește revista Variety.

Taylor-Joy va interpreta și ea un rol foarte diferit față de cel din Gambitul Damei (FOTO: Netflix)

O expertă în AI spune că în curând vom crește copii „virtuali”

Catriona Campbell, o expertă în inteligență articială din Marea Britanie, argumentează că am putea în curând să creștem copii bazați pe AI în metavers pe care îi numește „copii Tamagotchi”, o referință la popularele animale de companie virtuale din anii 1990.

Ea susține în noua sa carte „AI by Design: A Plan For Living With Artificial Intelligence” că acești copii virtuali vor fi „eco-friendly” și un răspuns ieftin la problema suprapopulării și a resurselor limitate. Pe scurt, copiii virtuali „ar putea rezolva unele dintre cele mai presante probleme din ziua de azi”, a declarat ea într-un interviu acordat săptămâna aceasta jurnaliștilor de la The Telegraph.

Campbell spune totuși că acest lucru se va întâmpla doar dacă fenomenul „este gestionat corect”. Merită amintit însă că unele prognoze recente estimează că populația Pământului va scădea vertiginos în a doua jumătate a secolului XXI, lucru care i-a făcut pe unii observatori, printre care și Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, să argumenteze că ar trebui să facem mai mulți copii.

Deși ideea britanicei pare de domeniul science fiction, ea este convinsă că, odată ce metaversul va deveni parte a vieții cotidiene, creșterea de copii AI va deveni o normalitate. „Copiii virtuali ar putea părea un salt uriaș față de unde suntem acum dar în decurs de 50 de ani tehnologia va avansa atât de mult încât copiii care există în metavers să nu poată fi diferențiați de cei din lumea reală”, susține ea.

Metaversul generază idei din ce în ce mai bizare (FOTO: Pexels)

Următorul joc „Dragon Age” are în sfârșit un titlu

Cei de la BioWare au muncit din greu în ultimul timp la cel mai nou titlu al francizei Dragon Age, studioul dezvăluind săptămâna și numele acestuia. Viitorul joc din populara franciză RPG a dezvoltatorului canadian se va numi Dragon Age: Dreadwolf, fanii recunoscând cu siguranță referința la personajul Solas din Dragon Age: Inquisition.

„Solas, Dread Wolf. Unii spun că ar putea fi un zeu antic al elfilor, unii că nu. Alții spun că este un trădător al poporului său ... sau un mântuitor care acum încearcă să îl salveze cu prețul lumii voastre. Motivele sale sunt de nepătruns și metodele sale câteodată îndoielnice, aducându-i reputația unei zeități șarlatane - un jucător al unor jocuri întunecate și periculoase”, notează BioWare despre joc într-un anunț pe blogul său.

BioWare afirmă că folosirea omonimului lui Solas „sugerează fără îndoială un spectru de posibilități infinite a locurilor unde pot ajunge lucrurile. Dar, ca în fiecare joc anterior, în centrul poveștii ești tu”. Din păcate, studioul canadian a confirmat că Dragon Age: Dreadwolf nu va vedea lumina zilei anul acesta, promițând însă mai multe informații până la sfârșitul lui 2022, scrie IGN.

O iluzie optică nouă îi lasă perplecși pe cercetători

Psihologii au examinat cu atenție o nouă iluzie optică atât de potentă încât reușește să păcălească reflexele inconștiente ale ochilor și creierului. Cel mai ciudat însă, se pare că doar 80% din populația generală poate percepe pe deplin iluzia și cercetătorii nu înțeleg de ce.

Iluzia constă într-un fundal alb presărat cu puncte negre în centrul imaginii aflându-se o gaură neagră difuză. Dacă veți privi atent pata neagră este foarte probabil să percepeți că forma se extinde. Psihologii de la Universitatea Oslo explică în studiul pe care l-au publicat în Frontiers in Human Neuroscience că iluzia este atât de bună în a ne înșela creierul încât face pupilele multor oameni să se dilate pentru a permite intrarea luminii.

Exact la fel s-ar întâmpla dacă am intra într-o zonă întunecată. Însă cercetătorii au observat că, dimpotrivă, dacă „gaura” este colorată în loc să fie neagră, iluzia duce la contracția pupilei, la fel ca atunci când ochiul se adaptează la o lumină puternică.

Însă în jur de 14% din participanții la studiu nu au perceput niciun fel de expansiune a găurii când ea a fost neagră, în timp ce 20% nu au putut vedea efectul când ea era colorată, fenomen pentru care psihologii norvegieni nu au nicio explicație, relatează IFL Science.

Iluzia optică este una nou-nouță (FOTO: Laeng, Nabil & Kitaoka)

Liam Neeson va fi din nou Qui-Gon!

Ultimii câțiva ani au fost o perioadă de aur pentru fanii Star Wars, Disney anunțând atât de multe proiecte noi după ce a cumpărat Lucasfilm în 2012 încât e greu să le mai ții evidența. Iar după revenirile spectaculoase ale lui Ewan McGregor și Hayden Christensen în serialul Obi-Wan Kenobi, acum avem încă una care cu siguranță le va trezi nostalgii fanilor: Liam Neeson va fi din nou Qui-Gon.

Din păcate, revenirea lui Neeson în universul SW va fi una de o anvergură mult mai mică decât ale celor doi, acesta urmând să fie vocea lui Qui-Gon în Star Wars: Tales of the Jedi (poți vedea un trailer „bootleg” AICI, că Disney n-a lansat unul oficial deocamdată). Tales of the Jedi va fi o antologie de scurtmetraje animate pe care Disney plănuiește să o lanseze în toamna acestui an și care se va învârti în jurul lui Ahsoka și a Contelui Dooku.

Neeson va fi vocea lui Qui-Gon pentru un singur episod în timp ce fiul său Michael, cooptat și el pentru serie, se pare că va da voce personajului în altele, Star Wars: Tales of the Jedi urmând să urmărească o versiune mai tânără a personajului, în perioada în care acesta era padawan al Contelui Dooku, înainte ca acesta să cedeze părții întunecate a Forței, anunță Collider.

Ar fi fost mult mai frumos să îl vedem în persoană (FOTO: 20th Century Fox / Entertainment Pictures / Profimedia)

Și încă o veste dulce-amară pentru fanii Star Wars: săptămâna aceasta am aflat data de lansare pentru sezonul 3 al The Mandalorian. Vestea proastă e că vom mai avea de așteptat ceva până să ne putem bucura de el, acesta urmând să fie lansat abia în luna februarie a anului viitor.

Iar cu sezonul 3 aflat deja în faza de postproducție după încheierea filmărilor, regizorul Jon Favreau, creatorul popularului serial, a relatat zilele acestea că a început deja să scrie scenariul pentru al patrulea sezon al The Mandalorian, potrivit CinemaBlend. Un prim trailer pentru sezonul 3, până una alta:

Ah, și de încheiere, încă o veste bună, de data aceasta fără niciun „dar” atașat: HBO Max a confirmat că Our Flag Means Death, aclamatul său serial comedie cu pirați, a fost reînnoit pentru un al doilea sezon. Sigur, la cum s-a încheiat primul, un nou sezon părea mereu în cărți dar nu o dată s-a întâmplat ca un serial să fie anulat după un cliffhanger masiv. Evident, deocamdată e prea devreme ca HBO să anunțe și o fereastră de lansare.

