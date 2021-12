Elon Musk, îngrijorat: „Civilizația se va prăbuși dacă oamenii nu fac mai mulți copii” / Ce spun experții despre declinul demografic

Declinul ratei natalității: Unii sunt de acord cu Elon Musk



Mai multe oportunități pentru femei, un scenariu apocaliptic?



Ce spun experții despre noile realități pentru companii



CEO-ul Tesla și SpaceX a afirmat în cadrul conferinței anuale organizate de The Wall Street Journal pentru directorii marilor companii americane că nu există suficienți oameni pe planetă.„Cred că unul dintre cele mai mari riscuri la adresa civilizației este rata natalității scăzută și în declin rapid”, a spus miliardarul sud-african.„Și cu toate acestea, atât de multe persoane, inclusiv persoane inteligente, cred că există prea mulți oameni pe planetă și că creșterea populației este scăpată de sub control. Este tocmai invers. Vă rog uitați-vă la cifre - dacă oamenii nu fac mai mulți copii civilizația se va prăbuși”, a continuat acesta.Musk a vorbit de asemenea despre pandemia de COVID-19 și modul în care aceasta a afectat decizia oamenilor de a face copii.Un raport publicat mai devreme în cursul acestui an de Centrul pentru Controlul și Combaterea Bolilor din Statele Unite arată că rata natalității a scăzut cu 4% în America între 2019 și 2020, cel mai brusc declin în aproape 50 de ani.Numărul de nașteri înregistrat în SUA în acest interval de timp a fost cel mai scăzut din 1979.Intrarea în declin a ratei natalității în perioade de turbulențe economice și sociale nu este un lucru neobișnuit, oamenii amânând decizia de a face copii.Însă cele două evenimente majore de anul trecut, recesiunea globală cauzată de pandemia de COVID-19 cuplată cu criza sanitară provocată de coronavirus, i-au făcut pe sociologi să se întrebe dacă situația va fi una temporară sau un fenomen permanent:Vor face femeile copii mai târziu, după ce lucrurile revin la normalitate, sau vor decide să facă în general mai puțin copii?Unele persoane, la fel ca Musk, sunt pesimiste.Un sociolog a afirmat pentru televiziunea americană CBS că trendul reprezintă o „criză” în timp ce un altul a declarat pentru CNN că situația ar putea avea un impact major asupra activității economice din viitor.Însă scăderea ratei natalității nu trebuie să fie un scenariu apocaliptic iar guvernele și marile companii se pot ajusta la o lume cu mai puțini oameni.În SUA rata natalității este în declin de 6 ani întrucât femeile mileniale așteaptă până la o vârstă mai târzie să facă copii. SUA de fapt ajunge din urmă restul lumii în această privință.Declinul demografic face parte dintr-o schimbare de paradigmă mai amplă în majoritatea țărilor dezvoltate sau cu venituri medii în care femeile amână nașterea.Christine Percheski, profesoară de sociologie la Northwestern University, afirmă că acest lucru se datorează faptului că femeile au acum mai multe căi de a-și găsi împlinirea.„Este despre faptul că femeile au acces la educație și oportunități de angajare”, spune aceasta, adăugând că „este despre ascensiunea individualismului. Este vorba despre creșterea autonomiei femeilor și a unei schimbări de valori”.Trendul este influențat bineînțeles și de factori macroeconomici.Milenialii americani se confruntă de ani de zile cu o criză a locuințelor și cu efectele economice de durată ale crizei financiare izbucnite în 2007, la acestea adăugându-se acum impactul economic al pandemiei de COVID-19.Percheski afirmă că guvernele și marile companii vor fi nevoite să se ajusteze la noua realitate, fiind nevoie de programe care să facă creșterea copiilor mai accesibilă financiar dar și de mai multă flexibilitate la locul de muncă.„Chiar dacă au acces la servicii de îngrijire a copiilor de calitate, părinții au nevoie să se ocupe de copii când aceștia se îmbolnăvesc, când trebuie să meargă cu ei la medic, evenimente școlare, și așa mai departe”, afirmă și Matthias Doepke, un economist extrem de citat de la Northwestern care a publicat o analiză despre efectele pandemiei de COVID-19 pe sexe.Maria Floro, profesor emerit la American University, este de acord.„Corporațiile trebuie să suporte, într-un fel sau altul, costul creșterii următoarei generații a forței de muncă”, spune ea.„Asta înseamnă să ajute cu plata costurilor îngrijirii copiilor și implementarea unor politici la locul de muncă care să promoveze salarii egale și un echilibru sănătos între muncă și viața de familie atât pentru femei cât și pentru bărbați”, afirmă Floro.