​NERD ALERT Duminică, 29 Mai 2022, 09:20

Sebastian Jucan • HotNews.ro

​Un serial „Star Wars” revine la origini ● Harrison Ford a anunțat când apare Indiana Jones V ● Macaulay Culkin va juca într-un film despre pandemie ● Arheologii au făcut o descoperire uluitoare în Amazonia ● Vești noi despre „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl” ● Cote de gen și în matematică? ● Stranger Things: Sezonul 4, în sfârșit pe Netflix!

Un serial „Star Wars” revine la origini

Săptămâna aceasta am avut convenția Star Wars Celebration sau, probabil mai bine zis, au avut-o americanii, dar de multitudinea de vești anunțate de Disney la eveniment ne-am putut bucura și noi, muritorii de pe restul planetei. Probabil cea mai entuziasmantă informație e că Jude Law va juca într-un serial Star Wars neanunțat anterior și poți citi mai multe despre asta și celelalte vești AICI.

Mie însă mi-a atras o altă știre care nu a făcut atâtea valuri dar care mi s-a părut foarte cool. Andor, viitorul serial prequel pentru filmul Rogue One care va avea povestea cu 5 ani înainte de evenimentele lungmetrajului lansat în 2016 și care se va învârti în jurul lui Cassian Andor (jucat tot de actorul mexican Diego Luna) nu va folosi tehnologia CGI folosită de Disney pentru filmele și serialele sale.

Nu că CGI-ul StageCraft folosit de Disney ar fi neapărat prost, el fiind utilizat deja pentru alte seriale Star Wars ca The Mandalorian, Book of Boba Fett, și Obi-Wan Kenobi, dar, după cum au remarcat mulți fani încă de la apariția primului trailer teaser pentru Andor, acesta arată diferit, și într-un sens bun.

Iar producătorii serialului au confirmat acum că acesta este filmat cât de mult posibil cu recuzite fizice „ca pe vremuri”, la fel ca și în cazul Rogue One. Luna, care e și producător executiv al Andor, afirmă că „Rogue One a fost într-un fel un omagiu adus filmului Star Wars original, A New Hope” și că s-a dorit continuarea acestui stil. Andor va fi lansat pe Disney+ în 31 august, potrivit IGN.

Harrison Ford a anunțat când apare Indiana Jones V

Emblematicul actor american a confirmat speculațiile potrivit cărora cel de-al cincilea și ultimul film din franciza Indiana Jones va apărea în cinematografe în iunie 2023, Ford făcând anunţul în urma unei reprezentaţii live a melodiei tematice a celebrului film de către compozitorul John Williams, tot la Star Wars Celebration ce a avut loc în Anaheim, California.

Urcând pe scenă alături de Williams, într-o apariţie surpriză, Ford l-a felicitat pe acesta cu ocazia împlinirii a 90 de ani şi i-a spus că muzica din franciza Indiana Jones „îl urmăreşte oriunde ar merge”. „Ştii, chiar mă bucur de asta”, a spus Ford, glumind că „acea muzică se auzea în sala de intervenţii când am făcut ultima mea colonoscopie”.

Ford a adăugat că filmările la ultima parte a francizei, pentru care Williams a compus din nou, sunt „aproape încheiate” şi că este „foarte mândru” de acest lucru. Ah, și marele anunț făcut de Harrison Ford: Indiana Jones V va fi lansat pe 30 iunie 2023, deci peste un an și ceva, dacă toate lucrurile decurg conform planurile în faza de postproducție, scrie Variety.

Macaulay Culkin va juca într-un film despre pandemie

Chiar dacă probabil întreaga planetă vrea să uite cât mai rapid de pandemia de COVID-19, se pare că filmele despre maladii globale vor continua să apară în viitorul apropiat. Unul dintre cele mai recente proiecte este Rich Flu („Gripa bogaților”), un lungmetraj al regizorului spaniol Galder Gaztelu-Urrutia, foarte apreciat pentru ultimul său film, horror-ul sci-fi The Platform (2019).

Aș zice că partea bună este că Rich Flu nu va fi un film explicit despre pandemia de COVID-19 și premisa mi se pare cel puțin interesantă: o nouă boală misterioasă începe să afecteze doar bogații planetei, începând cu cei de la nivelul lui Elon Musk și continuând în josul listei la alți miliardari și milionari, provocând haos economic și o cursă de redistribuire a averilor.

Mai mult, pe lângă actrița britanică Rosamund Pike(Gone Girl, A Private War), deja anunțată pentru rolul principal, săptămâna aceasta am aflat că distribuției li s-au alăturat nimeni altul decât Macaulay Culkin și Daniel Brühl (Good Bye, Lenin!, Rush), unul dintre cei mai apreciați actori străini de la Hollywood.

Culkin, acum în vârstă de 40 de ani și proaspăt tătic, și-a făcut recent revenirea în actorie după două decenii în care s-a luptat cu dependența de droguri și despresia cauzată de problemele de familie, jucând în sezonul 10 al serialului American Horror Story și fiind amplu lăudat pentru interpretarea sa. În ceea ce privește Rich Flu, filmările pentru el vor începe toamna aceasta, anunță Deadline.

Culkin pare să dorească o revenire în lumea cinematografiei după succesul din American Horror Story (FOTO: Image Press Agency-Nur Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Arheologii au făcut o descoperire uluitoare în Amazonia

Cu ajutorul unei tehnologii de teledetecție din aer cu care au cartografiat terenul, arheologii au descoperit că în urmă cu 1.500 de ani locuitorii din sud-vestul Bazinului Amazonului au început să construiască și trăiască în centre urbane dense în care au construit piramide de pământ cu o înălțime de până la 22 de metri care erau încercuite de kilometri de drumuri înălțate.

Heiko Prümers, unul dintre arheologii care au făcut descoperirea și autorul principal al lucrării care a prezentat-o săptămâna aceasta în revista Nature, afirmă că nivelul de complexitate al acestor așezări este „uluitor”. „Aceasta este prima dovadă clară că existau societăți urbane în această parte a Bazinului Amazonian”, afirmă și arheologul Jonas Gregorio de Souza.

Studiul este cel mai recent care arată că în Amazonia - despre care s-a crezut timp de decenii că a fost o sălbăticie imaculată înainte de sosirea europenilor în America de Sud - s-au dezvoltat societăți avansate cu mult înainte de venirea conchistadorilor.

Chiar dacă oamenii au populat Bazinul Amazonului în urmă cu aproximativ 10.000 de ani, paradigma pe larg acceptată în arheologie și antropologie era că, înainte de sosirea exploratorilor în secolul XVI, toți amazonienii trăiau în triburi nomade reduse ca număr, fără a avea un impact semnificativ asupra lumii din jurul lor.

Deși primii vizitatori din Europa au descris aici sate și orașe de mici dimensiuni, exploratorii ulteriori nu au reușit să le găsească și relatările privind civilizațiile din Amazonia au fost puse pe seama unor imaginații prea bogate. Revista Nature notează că motivul pentru care orașele descrise în noul studiu au fost abandonate în jurul anului 1.400, la 900 de ani după ridicarea lor, reprezintă un mister.

Așezările au fost ascunse de vegetația deasă din Bazinul Amazonului (FOTO: Nature)

Vești noi despre „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl”

Studioul de jocuri ucrainean GSC Game World pare să fi confirmat că a reluat producția la ultimul titlu al francizei S.T.A.L.K.E.R., una dintre cele mai emblematice shootere first-person din ultimele două decenii. Programatorii au pus pe stop proiectul la sfârșitul lunii februarie din cauza izbucnirii războiului din Ucraina, studioul având sediul la Kiev.

După cum au relatat PC Gamer și alte site-uri din zona gamingului, un reprezentant al GSC pentru relația cu comunitatea de jucători a anunțat însă acum pe canalul de Discord al companiei că dezvoltarea S.T.A.L.K.E.R. 2 „continuă” și că proiectul „este în desfășurare”.

Ah, și dacă ți se pare ceva ciudat la numele jocului, cei de la GSC au anunțat de asemenea că acesta va fi schimbat pentru a folosi denumirea ucraineană pentru Cernobîl, în engleză Chornobyl, în loc de Chernobyl. Într-o postare făcută la începutul lui martie pe canalul lor de Youtube, ultima de altfel, cei de la GSC au denunțat invazia rusească, arătând cum le-a schimbat viața în doar o săptămână.

Cote de gen și în matematică?

În săptămâna în care în România discuțiile despre cote de gen în parlament s-au încins ca niciodată înainte, prestigioasa revistă Nature publica vineri un articol în care ridică o altă problemă: faptul că „deși reprezentarea femeilor în matematică se îmbunătățește, premiile prestigioase din domeniu merg în continuare aproape exclusiv către bărbați”.

Revista amintește că în luna iulie patru dintre cei mai promițători tineri matematicieni din lume (limita de vârstă e de 40 de ani) urmează să fie recompensați cu o Medalie Fields, cea mai prestigioasă din domeniul matematicii, și că o singură femeie a fost onorată cu o medalie până acum din 1936, anul în care premiul acordat o dată la 4 ani a fost înființat: iraniana Maryam Mirzakhani.

Nature amintește de asemenea că prestigioul Premiu Abel acordat de Academia Norvegiană de Științe și Litere pentru excelență în matematică a fost de asemenea câștigat de către o singură femeie de la fondarea sa în 2003, la fel ca și Premiul Shaw, un altul râvnit de matematicieni, în timp ce altele nu au fost niciodată câștigate de matematicieni de sex feminin.

„Când vine vorba despre selecția finală, femeile sunt adesea privite ca 'nu chiar suficient de bune'”, afirmă Kathryn Leonard, o matematiciană de la Occidental College din Los Angeles și președintele Asociației pentru Femei în Matematică. Ea spune că femeile primesc mai puțină recunoaștere decât bărbații care au realizări comparabile cu ale lor.

„Toate aceste lucruri sunt exacerbate de câteva ori când vine vorba despre femei de culoare”, adaugă ea. Revista Nature amintește că comunitatea matematică este în mod special preocupată de meritocrație și „evitarea stigmatului asociat unor măsuri precum cotele [de gen sau diversitate]”.

Însă Jess Wade, o cunoscută fiziciană britanică de la Imperial College din Londra, spune că evaluarea meritului nu este o știință exactă. „Eu cred sincer că este o scuză cu adevărat leneșă să spui 'noi doar premiem excelența'”, a afirmat ea pentru revista Nature. Medaliile Fields de anul acesta urmează să fie decernate pe 5 iulie la Helsinki.

Cotele de gen, acum propuse și în domeniul științei (FOTO: Panthermedia / Profimedia Images)

Stranger Things: Sezonul 4, în sfârșit pe Netflix!

După 3 ani incredibil de lungi de așteptare, datorați nu în mică măsură pandemiei, Netflix i-a răsplătit pe fanii Stranger Things, popularul său serial fantasy-horror inspirat de cultura pop (și nu numai) a anilor '80, cu un nou sezon care se anunță și mai epic decât anterioarele.

Lansat vineri, acesta este primul sezon al Stranger Things lansat în două părți și cei care au apucat să vadă deja câteva episoade își vor da seama rapid de ce: noua serie e una incredibil de ambițioasă, venind cu episoade mai lungi în care totul, de la acțiune, la dramă, antagoniști și toate cele este dat la maxim.

Frații Duffer, producătorii serialului, l-au numit chiar „Sezonul Game of Thrones” și, din ce am văzut până acum, pe bună dreptate. Din fericire fanii nu vor avea mult de așteptat pentru a doua parte a sezonului 4, acesta urmând să fie lansat pe 1 iunie și alcătuit din ultimele două episoade, fiecare cu o lungime de două ore și jumătate.

Practic deja intrăm în domeniul lungmetrajelor, ceea ce i-a făcut pe unii fani să se întrebe ce ar putea aduce în plus sezonul 5, deja confirmat și el. Fiindcă nu îmi place să dau spoilere, o să zic doar că noul sezon aduce un mega-antagonist nou, eroii împrăștiați în locuri diferite, o Eleven fără puteri și un Hopper ținut captiv de ruși.

Și două vești bune pentru gameri, pe scurt:

The Witcher 4 (în lipsa unui nume oficial) a trecut de faza de analiză și planuri și a intrat oficial în pre-producție, dezvoltatorul polonez CD Projekt Red anunțând că „suntem foarte nerăbdători să vizităm universul care ne-a modelat istoria într-o măsură atât de mare”. În ceea ce privește o eventuală dată de lansare, după cum ai bănui, e încă mult prea devreme, scrie Games Radar;

în schimb, avem acum în sfârșit o dată de lansare pentru The Lord of the Rings: Gollum, jocul de acțiune-aventură dezvoltat de studioul german Daedalic Entertainment, acesta urmând să fie lansat pentru PC, PS4, PS5, Xbox One, și Xbox Series X/S în data de septembrie a acestui an. O versiune pentru intendo Switch este de asemenea planificată, urmând să fie lansată înainte de sfârșitul lui 2022.

