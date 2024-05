Articol susținut de glo Miercuri, 08 Mai 2024, 15:41

Două formații muzicale, Ioana Milculescu & Electro Affair, cu două albume noi, după sute de ore petrecute în Creative Camp (singura tabără de creație muzicală din România) și în studio, se pregătesc pentru cinci concerte pe care le vor susține în cinci orașe din țară. Cu alte cuvinte, The Tour.

Ioana Milculescu & Electro Affair Foto: glo

THE TOUR continuă povestea începută la glo™ Creative Camp

Turneul THE TOUR este continuarea poveștii începute la glo™ Creative Camp, în vara anului 2022. Aici s-au născut cele două grupuri muzicale: IOANA MILCULESCU si Electro Affair. Ioana Milculescu și-a început aventura solo, sub mentoratul lui Bean MC. Electro Affair ii are ca membrii pe Melak (Nopame), Herodot, VonBuelove, Bogdan Surariu, Norbert Halmagyi, Demeter Szabolcs, Hisham Elhassan. Aventura lor a continuat cu performance-ul pe care l-au avut la festivalul Electric Castle din Cluj-Napoca, în anul 2023. Iar acum se pregătesc pentru The Tour.

Cinci concerte în cinci orașe

Astfel că, începând cu data de 10 Mai și până pe 7 Iunie cele două grupuri muzicale vor concerta în țară și în București.

Timișoara (10 mai, Pixel)

Cluj-Napoca (11 mai, /Form Space)

Alba-Iulia (17.05, Club Hideout - Spațiile RYMA)

Iași (19.05, Underground Pub)

București(07.06, Club Guesthouse).

Biletele sunt disponibile pentru vânzare începând cu 20 aprilie, pe site-ul livetickets.ro.

The Tour constă în lansarea celor două noi albume, semnate de IOANA MILCULESCU si Electro Affair, albume născute din continuitatea taberei de creație muzicală, glo™ Creative Camp. Practic, fiecare album este o dovadă a creșterii și evoluției ambilor grupuri muzicale ca indivizi și consolidarea ambelor proiecte de-a lungul anilor.

Proiectul „IOANA MILCULESCU”, produs de Bean MC

Cunoscută pentru asocierea ei cu Subcarpați, Ioana Milculescu și-a dezvoltat de-a lungul timpului un stil unic. Artista îmbină muzica rap și elemente de folclor, dar și alte zone muzicale prin care Ioana se identifică.

Participarea la glo™ Creative Camp în anul 2022 i-a oferit acesteia oportunitatea de a se dezvolta artistic, într-un mediu creativ, sub îndrumarea lui Bean MC -Subcarpați, alături de Valentin Mușat, Radu Pieloiu, Daniel Rădulescu si Mircea Ardeleanu si ajutata de Max K la voce.

Acest lucru s-a concretizat în susținerea primului ei concert live pe Main Stage-ul de la Electric Castle 2023 și în organizarea prezentului turneu, The Tour, dedicat lansării albumului de debut -“Mare de la Ioana”.

„Pot spune că sunt la locul si timpul potrivit,înconjurată de oameni valoroși cu mult respect si multă dragoste pentru muzică. De la Dunare în toată țara sa răsune in inimi și în boxe I MARE DE LA IOANA „- Ioana Milculescu

Electro Affair – a mix of genres

La rândul lor, proiectul Electro Affair a luat contur în aceeași tabără, glo™ Creative Camp, sub atenția lui Cesar Merveille, DJ și producător din Berlin și a continuat prin grija producătorilor muzicali Herodot și Melak, ajungând astfel la formula din prezent: Cosima Opârtan (cunoscută ca Von Bülove), Bogdan Șurariu, Norbert Halmagyi(Nopame), Demeter Szabolcs, Hisham Elhassan, Melak (Nopame) și Herodot.

După un performance susținut la Electric Castle în 2023, cei șapte artiști și-au perfecționat producțiile și, acum, revin pe scenele cluburilor din țară cu un act artistic unic ca prezență muzicală, ce include live singing, performance cu instrumente și armonizare cu elemente din techno prinzând formă în albumul lor de debut, Palindrome.

„Acest proiect live plin de influențe si personalități diferite, a fost si este una dintre cele mai mari provocări pentru mine ca artist, și sunt foarte fericit să fac parte din acest colectiv”- Melak

glo™ Creative Camp, o inițiativă #RebelsWithACause

glo™ Creative Camp și-a propus, încă de la prima ediție din anul 2021, să le fie alături tinerilor artiști și să-i susțină în procesul lor creativ. glo™ își dorește ca prin acest proiect să construiască un cadru de inspirație și mentorat relaxat și creativ, prin care artiștii cu potențial, dar aflați la început de drum, să beneficieze de instrumentele, sprijinul și îndrumarea necesare pentru ca arta lor să se dezvolte.

*glo™ este un dispozitiv electronic ce se utilizează împreună cu consumabilele compatibile ce conțin nicotină, o substanță cecreează dependență. Este destinat consumatorilor peste 18 ani. Acest produs nu este lipsit de riscuri.

