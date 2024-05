FILM Joi, 09 Mai 2024, 11:00

Richard Gadd, protagonistul și creatorul serialului „Baby Reindeer” care s-a bucurat de un succes peste toate așteptările pe Netflix, afirmă că povestea reală pe care acesta se bazează este una care arată un eșec sistemic și că el personal se zbate cu ceea ce descrie drept „empatia toxică”, relatează Business Insider.

Richard Gadd in serialul „Baby Reindeer”, tradus de Netflix ca „Micutul meu ren” pentru clientii din Romania Foto: Netflix / Everett / Profimedia Images

Baby Reindeer se bazează pe propria experiență a lui Gadd, un scriitor, comediant și actor scoțian, cu un caz de hărțuire. În serial numele său este schimbat în Donny Dunn, acesta fiind urmărit și hărțuit de o femeie mai în vârstă, Martha Scott (jucată de actrița britanică Jessica Gunning), după ce i-a oferit o ceașcă de ceai la barul la care lucrează.

Gadd a fost întrebat marți la un eveniment de tip Q&A organizat la Los Angeles despre provocările cu care s-a confruntat când a venit vorba de a transforma hărțuitoarea sa din viața reală într-un personaj care să stârnească interesul spectatorilor.

„Cred că mă zbat cu un fel de empatie toxică care mă face să simt pentru mulți oameni. Îmi amintesc când eram urmărit, a fost fără încetare și părea că este peste tot, și am simțit că viața mea nu funcționează în mod real”, a răspuns Gadd, citat de THR.

„Însă în același timp am avut aceste puseuri incredibile de durere în care îmi părea rău pentru ea. Nu am văzut-o niciodată drept o persoană rea. Am văzut pe cineva care a fost pierdut de sistem, serios”, a explicat actorul.

„Am văzut pe cineva care avea nevoie de ajutor și nu îl primea. La sfârșitul zilei ea este doar o persoană care suferă mult”, a adăugat el.

Noile sale comentarii vin după ce luna trecută Gadd a declarat pentru The Independent că a fost șocat că hărțuitoarea sa nu a primit ajutor din partea autorităților și a dat vina pe tăierea bugetelor pentru serviciile publice din Marea Britanie.

„Baby Reindeer” s-a bucurat de un succes uriaș pe Netflix

Lansat cu aproape o lună în urmă, Baby Reindeer a dominat de atunci clasamentul celor mai vizionate seriale ale Netflix. Potrivit ultimelor date publicate de platforma americană de streaming, în perioada 29 aprilie-5 mai serialul lui Gadd a înregistrat 73.600.000 de ore de vizionare, aproape triplu comparativ cu următoarea serie din clasament, A Man in Full: Limited Series.

Acest serial despre un mogul imobiliar care se confruntă cu falimentul și căderea în dizgrație a înregistrat 28.000.000 de ore de vizionare la nivel mondial.

Succesul Baby Reindeer este comparabil cu cel înregistrat recent de Netflix cu serialul său Griselda, inspirat de povestea reală a „Nașei cocainei”, sau filmul Leave The World Behind, lansat în decembrie anul trecut.

Baby Reindeer a fost pe larg apreciat și de criticii de film, având în prezent o rată a aprobării de 98% din partea lor pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. Pe IMDb, unde poate vota toată lumea, seria are o notă medie de 8 / 10 pe baza a peste 70.000 de voturi.

„Cred că Baby Reindeer a ieșit în evidență atât de mult deoarece se întoarce la ceva legat de condiția umană, care este întunecată și dificilă și provocatoare, și fiecare ființă umană este o combinație între bine și rău”, a mai spus Richard Gadd la Los Angeles.

