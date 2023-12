Interviu cu Kelsey Grammer Vineri, 29 Decembrie 2023, 19:02

1

„Frasier”, unul dintre cele mai titrate seriale din toate timpurile, a revenit în streaming după o pauză de aproape 20 de ani și mai are „cel puțin 100 de povești” de spus, după cum a declarat actorul Kelsey Grammer într-un interviu exclusiv acordat HotNews.ro.

Kelsey Grammer la lansarea noului serial „Frasier” Foto: Antonio Gutiérrez / ContactoPhoto / Profimedia

În cei 11 ani în care a fost difuzat de televiziunea americană NBC serialul de comedie a câștigat nu mai puțin de 37 de Premii Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru industria televiziunii, spulberând un record ce data din anii 1970, când The Mary Tyler Moore Show, o altă serie de tip „sitcom”, a reușit să strângă 29 de Premii Emmy.

Frasier a fost depășit între timp la acest capitol doar de serialul Game of Thrones al HBO, care în 2016 a ajuns la 38 de Premii Emmy. Printre altele, Frasier a reușit să câștige 5 Premii Emmy consecutive pentru cel mai bun serial de comedie între 1994 și 1998, o perioadă în care la televiziunile americane erau difuzate serii precum Seinfeld, Friends, Ally McBeal sau A treia planetă de la Soare.

Succesul a fost cu atât mai mare încât Frasier a fost practic un serial „spin-off” bazat pe un alt sitcom popular în Statele Unite, Cheers (1982-1993), care a introdus încă din 1984 personajul doctorului Frasier Crane, un psihiatru anxios și extravagant jucat de actorul american Kelsey Grammer.

Rolul din Frasier i-a adus lui Grammer 4 Premii Emmy, două Globuri de Aur, un Premiu al Sindicatului Actorilor din Statele Unite și două Premii People's Choice. El a revenit să interpreteze rolul în noul serial, unul care vine altfel cu o distribuție nouă și îl pune pe Frasier Crane într-o ipostază inedită, cea de părinte.

Uite ce a declarat Grammer într-un interviu acordat HotNews.ro despre Frasier din 2023, care a avut premiera în România recent pe platforma de streaming SkyShowtime, cea mai nouă lansată la noi și una care atacă tot mai agresiv cota de piață a Netflix:

Serialul „Frasier”, înapoi după aproape două decenii

Cred că ar fi prea mult de povestit despre cum s-a întâmplat totul legat Frasier revenind după aproape decenii, așa că vă voi întreba doar ce gânduri sau emoții v-au trecut când ați primit vestea „OK, este sigur, am primit undă verde și asta se va întâmpla cu adevărat”?

Așa-i. E amuzant. Am petrecut câțiva ani lucrând la asta. A fost doar un fel de idee iar apoi, cu aproximativ 4 ani în urmă, am avut cinci idei depuse de la cinci echipe diferite de scenariști. A fost o fotografie faimoasă cu mine plimbându-mă prin Londra cu scenariul la subraț. Avea scris Frasier pe el. A avut parte de multă atenție.

În final am selectat una sau două echipe de scenariști iar apoi am început să scriem rapid. Inițial am dorit să facem serialul despre întreaga familie [Frasier] cu distribuția originală într-o lume diferită fiindcă nu am vrut să fac vreodată serialul ca și cum ar fi o continuare a ceea ce am făcut anterior.

Deci este al treilea act al lui Frasier, posibil al patrulea, dacă doriți. Iar el trebuie să se mute într-un oraș nou, a trebuit să meargă altundeva și să preia un set nou de responsabilități. Iar cea mai importantă dintre ele, sincer vorbind, a fost să reproducă relația dintre mine și tatăl meu și mine și fiul meu. Așadar asta a fost cu adevărat piesa de bază, să îl facem despre doi bărbați în toată firea descoperind cum să se iubească recipron într-un mod în care nu au făcut-o înainte, la fel cum s-a întâmplat cu mine și tatăl meu.

Și fiindcă John nu mai este printre noi, John Mahoney (n.r. actorul britanic care joacă rolul lui Martin, tatăl lui Frasier în seria originală, a murit în 2018), am vrut să îi aducem un tribut și să prezentăm asta ca și cum Martin tocmai murise iar Frasier este acum un orfan care trebuie să își croiască o nouă viață pentru el însuși, una pe care nu se aștepta să o aibă, sau cel puțin nu în momentul de față.

Cum a fost să reintrați în personajul lui Dr. Frasier Crane după atât de muți ani? V-ați simțit puțin „ruginit” sau a fost ca și cum ți-ai pune din nou pe mână o mănușă de baseball veche pe care ai lăsat-o undeva într-un sertar, sau puțin din ambele, după cum se întâmplă în majoritatea cazurilor?

Este ca și cum ai merge cu bicicleta. Este un personaj chiar atât de grozav, pur și simplu se potrivește ca o mănușă. Am scris despre el înainte, am perindat aceleași străzi împreună.

Eu nu sunt Frasier dar locuim în același spațiu iar el vine cu mine de multe ori și mie nu îmi pare rău de asta, a fost o experiență minunată iar el este un personaj minunat și reacția oamenilor față de mine sau personaj este sinceră și iubitoare și prietenoasă. Iar eu aș fi un neghiob să spun cuiva că acesta a fost un lucru pe care nu mi l-am dorit.

Despre umor într-un serial de comedie, cu Kelsey Grammer

Știm că umorul evoluează constant și cred că acesta este principalul pericolul când refaci un sitcom după atâția ani. A fost asta vreodată o îngrijorare pentru dv. înainte să înceapă filmările sau poate în timp ce citeați scenariul, că poate asta este o glumă de anii '90 sau un banc de „boomeri”?

Trăsătura definitorie în [serialul original] Frasier a fost că mereu am optat pentru râsete mai puține decât multe. Vrem un râset grozav la fiecare 3 pagini [ale scenariului] decât trei râsete slabe la o pagină. Așadar nu am abandonat acea structură, ea e încă acolo.

[Dar] am decis intenționat că vreau ca acest serial să fie puțin mai caraghios („silly”, în original) fiindcă oameni sunt mai puțin serioși decât erau Frasier și Niles (n.r. fratele său din serialul original). M-am gândit 'haideți să acceptăm ideea că poate trăim într-o lume în care bufoneria este acceptată de asemenea puțin mai mult', așa că facem unele lucruri pe care nu le-aș fi făcut în serialul anterior, dar care păreau potrivite acum.

Ne-am coborât doar puțin standardele în ceea ce privește gradul în care suntem dispuși să fim amuzanți la nivel colocvial. Dar, per ansamblu, intenția generală este să se asigurăm că avem un râset grozav la fiecare trei pagini decât invers.

Ați răspuns în parte și la următoarea mea întrebare: Ați regretat vreodată că nu ați făcut un lucru în seria originală pe care ați avut ocazia să îl faceți acum?

Sincer să fiu, cam asta ar fi (partea cu noua serie fiind mai puțin serioasă). Am făcut însă și multe lucruri în cealaltă. N-aș ști să spun exact. Nu l-am prea explorat pe Frasier într-o relație iubitoare în noul serial. Frasier a avut multe iubite în serialul anterior și o parte a umorului a fost creat de faptul că mereu a putut găsi o culpă cu a fi cu o anumită persoană.

Cred că asta încă face parte din el dar încercăm să îl temperăm doar un pic. Așadar el se simte mai confortabil cu propria sa persoană și recunoaște unele din greșelile pe care le-ar putea face înainte ca ele să se întâmple. Vrem ca el să fie mai matur și concentrat și el are o întreagă lume nouă în fața sa și încearcă să devină un tată mai bun cu fiul său și poate că asta e mai important decât să încercăm să îl pliem pe o relație iubitoare.

Frasier e tată în noul serial difuzat de platforma de streaming SkyShowtime

Apropo de asta, ați discutat cu mai multe ocazii despre bucuria de a fi părinte. Voiam să vă întreb cât de mult din această experiență ați folosit pentru noul serial?

Păi, probabil că am folosit această experiență mai mult în spatele scenelor decât cu personajul propriu-zis. Salut contribuția tuturor la serial, vreau să mă asigur că toți se simt importanți, încerc să nu critic și nu critic niciodată de față cu altcineva. Ocazional, dacă cineva nu lucrează, mai zic „Haide [odată]!”, dar asta e mai în public. Uneori devin frustrat, chiar dacă nu intenționez să fac pe cineva de râs.

Dar lucrurile acestea sunt probabil rezultatul faptului de a fi părinte. Adică, e greu să fii cel care ia deciziile. Regret de fiecare dată după ce mă răstesc la copiii mei fiindcă nu se comportă într-un anumit mod care e sănătos sau din alte motive (n.r. Grammer are 3 copii mici). Mereu mă gândesc 'Of doamne, sunt prea dur cu ei', dar asta e introspecția pe care o facem ca părinți.

Însă în același timp nu vreau să îi cocoloșesc pe copii atât de mult încât să nu poată supraviețui în univers pe cont propriu. Până la urmă, asta este „slujba” noastră ca părinți: să îi lăsăm să plece din cuib și să știe cum să zboare. Este o slujbă grea și un act de echilibristică dificil.

O ultimă întrebare: Într-un interviu pe care l-ați acordat cred că în luna noiembrie revistei Variety ați spus că sunteți pregătiți să faceți încă 100 episoade, cel puțin [pentru noul Frasier]. Ce credeți că mai are de oferit dr. Frasier Crane spectatorilor?

Absolut. Păi există un milion de lucruri. Fiecare zi aduce 100 de povești pentru toată lumea. Viața unui personaj este doar la fel de interesantă sau plictisitoare pe cât este pentru o ființă umană. Eu cred că viața este fascinantă. Așa că știu că există cel puțin 100 de povești [rămase de spus] și probabil mai multe.

N.r.: Ultimul episod al noului serial Frasier a avut premiera pe SkyShowtime vinerea aceasta, deci întregul sezon e disponibil acum în streaming. Însă, în pofida declarațiilor optimiste ale lui Grammer, studioul Paramount care produce serialul nu a confirmat deocamdată și un al doilea sezon.