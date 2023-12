FILM Marți, 19 Decembrie 2023, 10:04

SkyShowtime, cea mai nouă platformă de streaming lansată în România, a făcut luni un anunț care pare copiat din „manualul” Netflix: va lansa de Crăciun un film „blockbuster”, unul cu Kiefer Sutherland în rolul principal, care să îi atragă pe spectatori în fața micilor ecrane.

Kiefer Sutherland in „The Caine Mutiny Court-Martial” Foto: Paramount / Everett / Profimedia Images

Este vorba de The Caine Mutiny Court-Martial, o dramă legală care spune povestea unui prim-ofiţer naval american judecat pentru organizarea unei revolte după ce căpitanul său prezintă semnele unui dezechilibru mintal, punând în pericol viaţa echipajului.

Filmul care va avea premiera pe SkyShowtime în data de 23 decembrie se bazează pe romanul The Caine Mutiny publicat în 1951 și care i-a adus scriitorului american Herman Wouk Premiul Pulitzer pentru Ficțiune un an mai târziu. Deși este o poveste fictivă, romanul se bazează pe experiența lui Wouk ca ofițer la bordul a două nave vânătoare de mine în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în teatrul Pacific.

Romanul scriitorului american a mai fost ecranizat în 1954, când rolul principal al căpitanului Philip Francis Queeg a fost jucat de un titan al cinematografiei, actorul american Humphrey Bogart.

În noul film rolul căpitanului Queeg va fi jucat de Kiefer Sutherland, acesta fiind capul de afiș al unei distribuții care îi mai include pe Jason Clarke (Oppenheimer), Jake Lacy (White Lotus), Monica Raymund (Chicago Fire), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick) sau Lance Reddick (John Wick).

Genul filmului și povestea sa vor aminti cu siguranța spectatorilor de un lungmetraj clasic, pelicula A Few Good Men din 1992 cu Jack Nicholson, Tom Cruise, Demi Moore și Kevin Bacon.

Kiefer Sutherland a interpretat și el un rol destul de important în lungmetrajul lansat în urmă cu peste 30 de ani, unul care ne-a oferit una dintre cele mai emblematice scene din istoria modernă a cinematografiei:

„The Caine Mutiny Court-Martial”, concurentul propus de SkyShowtime la filmul de Crăciun al Netflix

Anunțul făcut luni de SkyShowtime, platforma de streaming lansată în România și alte țări din Europa în data de 14 februarie a acestui an cu cel mai ieftin abonament de pe piață, a venit ca o surpriză totală întrucât The Caine Mutiny Court-Martial nu se afla pe lista titlurilor programate să fie lansate în luna decembrie.

Toate platformele de streaming, de la Netflix la HBO Max și Disney+ sau SkyShowtime, anunță în general cu câteva zile înainte de încheierea unei luni filmele și serialele care urmează să apară în cursul lunii următoare.

Deși a avut premiera pe 3 septembrie la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, The Caine Mutiny Court-Martial nu a fost lansat și în cinematografe, fiind produs de compania americană Showtime Networks pentru a fi lansat în streaming.

Decizia a părut cu atât mai surprinzătoare întrucât lungmetrajul l-a avut în scaunul regizoral pe cineastul american William Friedkin, regizorul unor filme ca The French Connection, The Exorcist, To Live and Die in L.A. sau 12 Angry Men (1997).

The Caine Mutiny Court-Martial avea să se dovedească și ultimul film din cariera lui Friedkin, care s-a stins din viață în data de 7 august la vârsta de 87 de ani, cu aproape o lună înainte de difuzarea în avanpremieră a lungmetrajului la Festivalul de Film de la Veneția.

Date fiind toate aceste lucruri, cei de la SkyShowtime, platforma de streaming lansată în Europa de conglomeratul care deține studiourile de film Universal și Paramount, par să se fi inspirat dintr-o pagina a „manualului” Netflix, care în ultimii ani și-a obișnuit clienții cu lansarea unui film „blockbuster” de Crăciun, care să îi atragă în fața ecranelor într-o perioadă când majoritatea lumii are liber de la muncă.

Dacă în 2021 a fost vorba de Don't Look Up și anul trecut Glass Onion: A Knives Out Mystery, Netflix va lansa de Crăciun anul acesta Rebel Moon - Part One: A Child of Fire, un film în regia lui Zack Snyder.

