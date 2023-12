FILM Joi, 14 Decembrie 2023, 09:52

Regizorul James Cameron a dezvăluit într-un interviu acordat revistei People că unul dintre viitoarele sale filme „Avatar”, al patrulea al francizei, va avea un „salt temporal” important față de predecesorul său în ceea ce privește povestea.

James Cameron la premiera „Avatar: The Way of Water” Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

„Am făcut captarea digitală a mișcărilor pentru [Avatar] 3 și filmările live-action pentru 3 ca o producție combinată [cu Avatar: The Way of Water], și am făcut chiar o parte din filmul 4 fiindcă personajele noastre tinere vor avea toate parte de un salt temporal mare în filmul 4”, a afirmat el.

Deși faptul că Avatar 3 a fost deja filmat concomitent cu The Way of Water nu reprezintă o noutate, Cameron precizând de la bun început că vrea să filmeze cele două lungmetraje simultan, aclamatul regizor american a confirmat acum în premieră că a filmat și o parte a celui de-al patrulea film al francizei.

Deși nu a oferit foarte multe explicații în ceea ce privește „saltul temporal” la care a făcut referire, el a spus totuși că „îi vedem (n.r. o referință la personaje) iar apoi plecăm timp de 6 ani și ne întoarcem”.

„Deci partea în care ne întoarcem este cea care nu am filmat-o încă. Așa că vom începe să lucrăm la ea după ce filmul 3 este lansat”, a mai spus el.

După cum notează și cei de la IGN, decizia este probabil menită să le ofere actorilor care joacă personajele umane timp să îmbătrânească suficient între filme, ceea ce nu reprezintă o problemă pentru colegii lor ce joacă personajele Na’vi, care beneficiază de o un machiaj consistent și sunt perfecționate cu ajutorul CGI.

Sigourney Weaver e fără doar și poate cea mai spectaculoasă apariție din Avatar: The Way of Water (FOTO: LMK / IPA Agency / Profimedia Images)

James Cameron vorbește deja de „Avatar 4”, deși a filmat complet doar al treilea

Când a confirmat în urmă cu mai bine de 10 ani că va face un sequel pentru filmul Avatar, Cameron a spus și că vrea ca acesta să facă parte dintr-o franciză care să ajungă la 5 lungmetraje. După ce a început în cele din urmă filmările pentruThe Way of Water, regizorul american a oferit și un calendar de lansare pentru acestea, planificând ca ele să fie lansate o dată la doi ani.

Dat fiind faptul că a trecut deja un an de la premiera în cinematografe a The Way of Water și că el a fost lansat și în streaming vara aceasta, ajungând în esență la finalul ciclului de viață al unui lungmetraj, Cameron a dezvăluit deja destul de multe despre succesorul peliculei.

Avatar 3 a fost filmat simultan cu The Way of Water pentru a-i ține la bord pe majoritatea actorilor pentru ambele proiecte, astfel că și în viitorul film îi vom vedea pe Sam Worthington, Sigourney Weaver, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, și Stephen Lang.

Având deocamdată titlul preliminar de Avatar: The Seed Bearer, următorul film al francizei va veni însă și câteva nume noi, printre care David Thewlis, Oona Chaplin (nepoata lui Charlie Chaplin) și Michelle Yeoh, protagonista filmului Everything Everywhere All at Once, care a câștigat nu mai puțin de 7 Premii Oscar la gala de anul acesta, inclusiv unul pentru Yeoh pentru cea mai bună actriță în rol principal.

Deși despre povestea Avatar 3 nu știm aproape nimic, Cameron a dezvăluit că acesta va prezenta un nou trib Na'vi bazat pe foc și acesta va fi unul malefic.

„Focul va fi reprezentat de 'Poporul Cenușii'. Vreau să îi arăt pe Na'vi dintr-un alt unghi fiindcă până acum am arătat doar laturile lor bune. În primele filme sunt exemple umane foarte negative și exemple Na'vi foarte pozitive. În Avatar 3 vom face opusul”, a explicat el într-un interviu acordat cotidianului francez 20 minutes.

Tot ce știm despre rolul lui Yeoh în Avatar 3 e că ea va juca o cercetătoare umană numită Dr. Karina Mogue (FOTO: LMK / IPA Agency / Profimedia Images)

Lansarea francizei „Avatar” a fost decalată semnificativ din cauza grevei de la Hollywood

Potrivit calendarului de lansări planificat de Cameron și cei de la 20th Century Studios, Avatar 3 trebuia să apară în cinematografe pe 20 decembrie 2024 iar următoarele în decembrie 2027, respectiv 2029. Însă greva actorilor și scenariștilor de la Hollywood de anul acesta a dat peste cap toate planurile făcute cu grijă de Cameron și studioul de film.

Astfel, lansarea Avatar: The Seed Bearer a fost amânată până pe 19 decembrie 2025, Avatar 4 despre care regizorul a vorbit în noul interviu acordat revistei People va avea premiera abia în decembrie 2029, iar al cincilea titlu în 2031.

Decizia de a decala atât de mult lansarea filmelor ar putea părea bizară, mai ales că filmările pentru The Seed Bearer au fost deja finalizate, însă ea are totul de-a face cu faptul că studiourile de film își plănuiesc lansările de lungmetraje „blockbuster” astfel încât să nu se suprapună cu altele ale lor de la care au așteptări ridicate, sau ale concurenței.

Raționamentul e cu atât mai valid pentru filmele lui Cameron, cunoscute pentru costurile lor de producție exorbitante. De exemplu, chiar regizorul american estima că The Way of Water va avea nevoie de încasări de cel puțin două miliarde de dolari pentru a-și recupera cheltuielile cu producția și promovarea. El a revizuit ulterior suma la 1,5 miliarde. În cele din urmă Avatar 2 a obținut încasări de aproximativ 2,3 miliarde de dolari.

Cameron e al doilea regizor ca încasări ale filmelor sale din istoria Hollywood, după Steven Spielberg (FOTO: Chris Pizzello / Associated Press / Profimedia Images)

Ce știm până acum despre restul filmelor „Avatar” plănuite de regizorul american

La fel ca în cazul The Way of Water și The Seed Bearer, Cameron plănuise să filmeze concomitent Avatar 4 și 5. După cum a dezvăluit însă în noul interviu, o parte a filmărilor pentru al patrulea film au fost deja făcute, urmând ca ele să fie reluate după apariția în cinematografe în decembrie 2025 a Avatar 3 și „saltul temporal” pe care îl menționa Cameron.

Al patrulea titlu al francizei are titlul preliminar Avatar: The Tulkun Rider. Specia Tulkun a fost introdusă în The Way of Water, jucând un rol important în sequel-ul pentru filmul original din 2009.

„Al patrulea film este excelent. E formidabil. De fapt, sper să reuşesc. Dar depinde de forţele pieţei. A treia parte este gata, aşa că apare cu siguranţă. Sper într-adevăr să ajungem să facem părţile patru şi cinci pentru că, în cele din urmă, este o poveste mare”, a declara Cameron în luna iulie a anului trecut, cu aproape jumătate de an înainte de lansarea The Way of Water și succesul fulminant înregistrat de acesta.

Al cincilea și ultimul film Avatar plănuit are deocamdată titlul Avatar: The Quest for Eywa. Titlul face referire la zeița Eywa pe care Na'vi o venerează, atribuindu-i forța vitală care conectează întreaga Pandoră. Potrivit calendarului de lansări cu o distanțare de doi ani între titluri, acest ultim film ar urma să apară abia în decembrie 2028.

Însă James Cameron a oferit un „teaser” fascinant, spunând că The Quest for Eywava aduce acțiunea pe Pământ. Asta ar putea însemna mai multe lucruri, de la refugiați Na'vi care sunt forțați să părăsească Pandora, la un război total în Avatar 5 în care Na'vi invadează Pământul.

