Grădinița pentru copiii din zone-ghetou, care va fi amplasată pe Strada Odăii din Jilava, va funcționa șase zile pe săptămână și va fi realizată cu voluntari, a explicat activistul Valeriu Nicolae, într-un dialog pentru cititorii HotNews.ro.

Grădinița de Sâmbătă Foto: Asociația Casa Bună

Grădinița de Sâmbătă, un program pilot al asociației Casa Bună, deschisă de activistul și scriitorul Valeriu Nicolae, a devenit, după doi ani, „neîncăpătoare”. Peste 60 de copii din Ferentari și Jilava îi trec pragul, săptămânal, iar cererea e din ce în ce mai mare. Asta e, într-un fel, „o fericire”, spune fondatorul. Dar afluxul de copii a creat și o problemă. „Ne putem dezvolta?”.

Așa a apărut ideea de a construi o grădiniță care să funcționeze șase zile pe săptămână, în loc de una, pentru familiile din zone de ghetou, ale căror copii altfel n-ar avea acces la educație.

Iar sâmbătă, 11 mai, începe construcția clădirii propriu-zise.

Vor veni și din zonele rurale

„Statul nu e capabil să facă aceste lucruri, și atunci am decis să le facem noi. Acum, în programul de grădiniță avem peste 60 de copii, care vin în fiecare sâmbătă, în grupe, doar din Ferentari și Jilava. Estimarea noastră este că vom ajunge la cel puțin 90 de copii. Mai avem și din zonele rurale. Dar să vedem cum facem, căci grădinița e concepută pentru un efectiv de maximum 80 de copii”, spune Valeriu Nicolae pentru HotNews.ro.

Asociația a început să strângă resurse încă din 2022 pentru construcție, iar în 2023 a cumpărat o bucată de pământ unde va funcționa centrul educațional care se va numi „Grădinița Bună”, potrivit Asociației Casa Bună.

Grădinița Bună este gândită ca un serviciu integral gratuit dedicat copiilor din comunități vulnerabile. Valeriu Nicolae a scris o carte special în scopul de a strânge bani pentru construcția grădiniței, iar când clădirea va fi gata asociația se va baza pe voluntari și pe donații.

„Va funcționa șase zile pentru că vrem să dăm cât mai multe șanse acestor copii care, altfel, n-ar avea parte de niciun fel de educație. Sâmbătă vom turna, alături de voluntari, placa de la parter. Noi sperăm că până în octombrie va fi gata, ca să putem deschide grădinița”, a declarat activistul.

Grădinița are o curriculă specială

Educația timpurie este foarte importantă pentru acești copii, subliniază Valeriu Nicolae: „Este singura lor șansă. Copiii care finalizează programul nostru au rezultate care ne uimesc și pe noi. Au un start bun la școală, au mai multă încredere în ei, ba chiar ajung să iubească școala. Noi avem un program special, făcut pentru copii cu nevoi speciale, cu deficit mare de atenție, de pildă, care au un vocabular foarte redus, cărora părinții nu le citesc ș.a.”

Grădinița funcționează după o curriculă specială dezvoltată de un analist comportamental pornind de la nevoile copiilor, Corina Olteanu, care are un doctorat obținut în Statele Unite, menționează activistul.

„Ideea noastră este, de fapt, să dezvoltăm la Grădinița Bună o curriculă pe care s-o dăm oricui, inclusiv statului, dacă statul își dorește să facă treaba asta, și poate încet-încet să construim o curriculă specială și pentru o Școală Bună”, a mai spus Valeriu Nicolae pentru HotNews.ro.

„Singurul scop al ei a fost să strângem banii pentru grădiniță”

Pentru a strânge fondurile necesare pentru construirea Grădiniței Bune, Valeriu Nicolae a scris și publicat pe cont propriu o carte inspirată din propria biografie, „Țigan Țăndări”.

„Am pus în cartea asta cam tot ceea ce am eu mai bun. E și despre copilăria mea ca o minune dar și despre adulți țăndări. Am râs mult când am scris-o, dar are și părți complicate și deloc confortabile. Am povestit lucruri pe care nu am mai îndrăznit să le povestesc vreodată. Sunt în ea câteva bucăți țepene și cel mai probabil prea crude din mine”, descrie Valeriu Nicolae.

N-a fost ușor de scris, spune el, și recunoaște că s-a grăbit să o finalizeze. „Am scris-o la repezeală, m-am grăbit să scriu. Acum, dacă aș putea, aș rescrie-o. Totul a fost făcut de noi, n-am avut un editor profesionist. Am avut oferte de la cinci edituri, numai că toate erau proaste din punct de vedere financiar. Așa că am crezut că pot s-o vând eu mai bine, pe cont propriu. Totuși, Humanitas, Cărturești, dar și Emag au vândut cartea la zero profit. Singurul scop al ei a fost să strângem banii pentru grădiniță”.

Iar vânzările au mers foarte bine: potrivit autorului, toate cele 20.000 de exemplare s-au vândut. „Asta arată că oamenii vor să ajute, ceea ce ne bucură, bineînțeles. În plus, cartea a primit și niște recenzii foarte bune, lucru la care, din nou, nu m-am așteptat”, spune Valeriu Nicolae.

Donatorii vor putea „adopta” un copil de grădiniță

Voluntarii au în continuare un rol foarte important la Casa Bună, și acum și la Grădinița Bună, subliniază activistul.

„Ideea e să angajăm atât experți, dar și mame din ghetou care să ne ajute la partea de grădiniță și, ca de obicei, voluntarii vor juca un rol foarte important în treaba asta. Sperăm să motivăm și cât mai multe firme să adopte un copil, în ghilimele, pentru grădiniță, ca să putem acoperi costurile, care sunt destul de mari.”

Asociația se bazează și pe formularul pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit. „Fiecare formular înseamnă acoperirea cheltuielilor necesare pentru două săptămâni de grădiniță pentru un copil, cu tot ce înseamnă - de la așternuturi curate la mâncare bună, activități, absolut tot ce e nevoie”, precizează Valeriu Nicolae.

Cine e Valeriu Nicolae

Valeriu Nicolae este jurnalist, scriitor și activist pentru drepturile omului. În 2019 a înființat Asociația Casa Bună, care oferă consiliere, meditații și rechizite copiilor din cartierul Ferentari din București. În 2013, a fost desemnat Cetățeanul Anului de către Parlamentul European, pentru activitatea sa civică.

Valeriu Nicolae are un masterat în diplomație, a lucrat pentru ONU, Comisia Europeană și Consiliul Europei, dar și pentru IBM și Microsoft, în SUA. A fost secretar de stat la Ministerul Muncii în timpul guvernului Cioloș și a fost membru PLUS, partid din care a demisionat.